Вопрос назначения Шкарлета на должность министра образования сегодня не выносили из-за риска негативного голосования в зале, - "слуга народа" Кравчук
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на рассмотрение Верховной Рады сегодня не вынесли вопрос назначения ректора черниговского университета Сергея Шкарлета министром образования из-за возможного отсутствия поддержки в зале этого вопроса.
Об этом Кравчук рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.
"Очевидно, нужны еще дополнительные, пожалуй, консультации... Потому что так случилось, что решение комитета по вопросам образования и науки нейтральное. То есть они выносят это на усмотрение зала. Мы же почувствовали, что есть риск получить негативное голосование в зале, поэтому сегодня мы это не будем выносить. Возможно в другие дни, но будем уточнять с коллегами, как они чувствуют", - сказала Кравчук.
Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить Шкарлета министром образования и науки.
Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).
Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.
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да-да.. "консультации".. в КОНВЕРТАХ по тарифу)))
полная узурпация власти
А до завтра докупят голосов
рыгиАНАЛЫ просто перекрасились в зеленый цвет