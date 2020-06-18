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Вопрос назначения Шкарлета на должность министра образования сегодня не выносили из-за риска негативного голосования в зале, - "слуга народа" Кравчук

Вопрос назначения Шкарлета на должность министра образования сегодня не выносили из-за риска негативного голосования в зале, -

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на рассмотрение Верховной Рады сегодня не вынесли вопрос назначения ректора черниговского университета Сергея Шкарлета министром образования из-за возможного отсутствия поддержки в зале этого вопроса.

Об этом Кравчук рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.

"Очевидно, нужны еще дополнительные, пожалуй, консультации... Потому что так случилось, что решение комитета по вопросам образования и науки нейтральное. То есть они выносят это на усмотрение зала. Мы же почувствовали, что есть риск получить негативное голосование в зале, поэтому сегодня мы это не будем выносить. Возможно в другие дни, но будем уточнять с коллегами, как они чувствуют", - сказала Кравчук.

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Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить Шкарлета министром образования и науки.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).

Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Автор: 

ВР (14977) назначение (2287) Кравчук Евгения (374) Шкарлет Сергей (353)


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Топ коментарі
+13
Вопрос назначения Шкарлета на должность министра образования сегодня не выносили из-за риска негативного голосования в зале, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 411
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18.06.2020 15:09
+10
простіше кажучи: навіть шлюхи урода не готові голосувати за цього контрацептіва
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18.06.2020 15:07
+7
типа падаждем пака схлынет накал негатива и протащим эту падаль
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18.06.2020 15:13
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простіше кажучи: навіть шлюхи урода не готові голосувати за цього контрацептіва
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18.06.2020 15:07 Відповісти
в общем, слуги зассали и ждут ночи - чтобы втихаря протащить нужного ослу кандидата)
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18.06.2020 15:22 Відповісти
п.с. ""Очевидно, нужны еще дополнительные, пожалуй, консультации"..
да-да.. "консультации".. в КОНВЕРТАХ по тарифу)))
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18.06.2020 15:23 Відповісти
Пусть зебил шария назначает. пипл схавает.
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18.06.2020 15:07 Відповісти
Вопрос назначения Шкарлета на должность министра образования сегодня не выносили из-за риска негативного голосования в зале, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 411
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18.06.2020 15:09 Відповісти
ой вей, так твій друзяка "лисий з кварталу" стояв на дебатах з написом на одязі - "*****". От нам теж ти - Вопрос назначения Шкарлета на должность министра образования сегодня не выносили из-за риска негативного голосования в зале, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 219
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18.06.2020 15:13 Відповісти
типа падаждем пака схлынет накал негатива и протащим эту падаль
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18.06.2020 15:13 Відповісти
це та вівця що вибила (відсмоктала) в Арахніда ЗП -20 тис $
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18.06.2020 15:20 Відповісти
шкарлетт - принесенный ветром
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18.06.2020 15:29 Відповісти
Если бы зебилы были нормальными людьми, я бы спросил, "тогда может надо рассмотреть другие кандидатуры", но это бесполезно, потому что все у них решает один закомплексованный и неумный чувак.
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18.06.2020 15:31 Відповісти
....все у них решает один закомплексованный и неумный чувак- Ермак
полная узурпация власти
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18.06.2020 15:41 Відповісти
Сегодня риск негативного голосования...
А до завтра докупят голосов
рыгиАНАЛЫ просто перекрасились в зеленый цвет
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18.06.2020 15:40 Відповісти
Дорогу молодым ЗЮ дебилоидным плагиаторам!
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18.06.2020 15:47 Відповісти
что за муйня, голосование это голосование, а не когда нас результат устраивает. а иначе это подтасовка . то есть не будем голосовать пока не закончатся все договорняки и вмешательство преза в парламент
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18.06.2020 16:07 Відповісти
так в рашке так и тут хотят так.
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18.06.2020 17:45 Відповісти
леди шкарлет дали машину чтобы она руцькие школы вернула
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18.06.2020 16:08 Відповісти
 
 