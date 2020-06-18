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Уже в кінці травня лише 10% українців дотримувалися карантину і не виходили з дому, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Уже в кінці травня лише 10% українців дотримувалися карантину і не виходили з дому, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

В середньому в кінці травня і на початку червня українці виходили з дому близько 10 разів на тиждень. Молоді залишали житло частіше, ніж старі, а люди з вищою освітою - частіше, ніж ті, хто її не здобув.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародними інститутом соціології, інформує Цензор.НЕТ.

"Дослідження показало, що в середньому кожен українець віком 18 років і старше виходив на вулицю приблизно 10 разів на тиждень. Протягом останнього тижня 90% населення один або більше разів виходили з дому", - сказано в повідомленні.

З них:

- 37% - виходили кілька разів на день,

- 22% - виходили раз на день, тобто майже 60% (37% + 22%) виходить на вулицю не менше одного разу на день,

- 21% - виходили більш ніж один раз на тиждень (сума тих, хто виходив 2-3 і 3-4 рази в тиждень),

- 9% - виходили 1 раз на тиждень.

Лише 10% опитаних сказали, що взагалі не виходили з дому протягом тижня.

Уже в кінці травня лише 10% українців дотримувалися карантину і не виходили з дому, - КМІС 01

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У КМІС зазначили, що з дому частіше виходили молоді люди і люди з вищою освітою. Серед тих, хто не залишав житло, більше літніх людей і людей з середньою освітою.

Уже в кінці травня лише 10% українців дотримувалися карантину і не виходили з дому, - КМІС 02Уже в кінці травня лише 10% українців дотримувалися карантину і не виходили з дому, - КМІС 03

Соціолог Володимир Паніотто вважає, що послаблення карантину призвело до спалаху захворюваності. "Якби карантин продовжився, то кількість захворювань в день впала б до 0 до або одиничних випадків до 10-15 червня. Але після запровадження урядом першої фази послаблення карантину 11 травня, реальна кількість підтверджених діагнозів пішла вгору, і зараз небезпека захворіти майже вдвічі вище, ніж під час строгого карантину", - зазначив він.

Опитування було проведено методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) з 24 травня по 4 червня. Соціологи опитали 2000 осіб усіх регіонів України, окрім окупованих. Похибка не перевищує 2,2%.

Також читайте: Київ і 10 областей не готові до пом'якшення карантину. Буковина стала першим регіоном, де завантаженість ліжок у лікарнях перевищила 50%, - МОЗ

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Топ коментарі
+9
ну да... чем ниже ум и образовательный уровень, тем больше человек склонен верить в явную чушь...
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18.06.2020 15:18
+8
Скоро всех без штанов оставят непрофессиональные действия власти
Уже в конце мая только 10% украинцев придерживались карантина и не выходили из дому, - КМИС - Цензор.НЕТ 8695
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18.06.2020 15:18
+4
Ну, вчера министр здравоохранения Израиля признал, что введение карантина было ошибкой.
Можно было ограничиться локализацией очагов заражения.
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18.06.2020 15:39
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ну да... чем ниже ум и образовательный уровень, тем больше человек склонен верить в явную чушь...
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18.06.2020 15:18 Відповісти
По тебе не скажешь,что ты образованный,-но как ты упорно "веришь в свою явную чушь"!
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18.06.2020 15:42 Відповісти
Уже в кінці травня лише 10% українців дотримувалися карантину і не виходили з дому, - КМІС - Цензор.НЕТ 554
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18.06.2020 15:52 Відповісти
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18.06.2020 15:59 Відповісти
ты правильно понял, куда тебе идти, педалебот обдристанный.
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18.06.2020 16:15 Відповісти
Этот знак ТОЛЬКО тебя,тролля-нищеброда! Ну,а то,что все на тебя дрыстают, -то такова твоя селяви тухис...
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18.06.2020 16:39 Відповісти
Ой! Я,конечно же,тут не прав... Между предпоследним и последним словом в предыдущем комментарии должна присутствовать "-" !
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18.06.2020 16:43 Відповісти
Скоро всех без штанов оставят непрофессиональные действия власти
Уже в конце мая только 10% украинцев придерживались карантина и не выходили из дому, - КМИС - Цензор.НЕТ 8695
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18.06.2020 15:18 Відповісти
Ты уже свалила за штанами?
Недолго ж ты в неньке-Украине погостила.
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18.06.2020 15:26 Відповісти
Чтобы жить , надо работать . Надо работать , чтобы жить .
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18.06.2020 15:19 Відповісти
Чему, тогда, удивляться.
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18.06.2020 15:25 Відповісти
так вот кто виноват в наших бедах - люди с высшим образованием!...
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18.06.2020 15:26 Відповісти
Кордони з кацапо-ордой треба наглухо перекрити. Звідти вся нечисть пре. Карантин, блін!
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18.06.2020 15:28 Відповісти
Ты посмотри статистику по областям.
Потом обсудим.
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18.06.2020 15:31 Відповісти
Работники крупных предприятий выходили на работу, но придерживались при этом определённых правил.
Там были выявлены отдельные случаи любителей дешёвых путёвок.
Но массового заражения не было.
А там, где всем всё пофиг, результат - на лицо.
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18.06.2020 15:36 Відповісти
а люди с высшим образованием - чаще, чем те, кто его не получилИсточник: https://censor.net.ua/n3202856

Довольно забавный факт.
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18.06.2020 15:38 Відповісти
Ну, вчера министр здравоохранения Израиля признал, что введение карантина было ошибкой.
Можно было ограничиться локализацией очагов заражения.
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18.06.2020 15:39 Відповісти
Именно так было сделано в Финляндии. Причем и маски там принудительно одевать на здоровых не заставляли. Положительный результат этого можно увидеть на графике.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/finland/#_blank https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/finland/
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18.06.2020 17:55 Відповісти
Секрет прост, -необразованные намного чаще врут насчет в опросах!
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18.06.2020 15:45 Відповісти
Лишь 10% опрошенных сказали, что вообще не выходили из дома в течение неделиИсточник: https://censor.net/n3202856

Это в основном те кто вынимает деньги из интернета и имеют достаточно средств ,что бы пользоваться услугами доставки
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18.06.2020 15:47 Відповісти
а я думаю, що і 10 %не набереться.
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18.06.2020 15:48 Відповісти
Прогноз у них, хаха. Одно дело пусть и 10 раз выйти из дома, заскочить на 5 мин в магазин и назад, и совсем другое дело прокатиться в транспорте по два часа в день.

ЗЫ: над графеком паржал
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18.06.2020 15:57 Відповісти
а как можно не выходить на улицу, вы всех обеспечили?
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18.06.2020 16:14 Відповісти
Коли дурні при владі всі сидять хто в тюрьмі, хто в обсервації. Замість того щоб пандемію пристосувати до життя країни, країну тупо зупили під пандемію, виконуючі забаганки дядька Білда корпоації NIH і багато інших виродків. За три місяці війни в СРСР створили через 8 днів після 22 червня 1941 року Державний комітет оборони, ціж зелені дармоїди так нічого путнього і не спромоглися зробити, ні політично, ні організаційно, ні технічно. Перейшли на адаптивний карантин і по вагонам метро пішли жебраки і попроршайки музиканти, а де пан Аваков і його гвардійці, де МВС?
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18.06.2020 16:38 Відповісти
В прогнозах де число інфікувань коронавірусом нуль бажано зазначати де крива голодних смертей теж обнулиться за нєімєнієм народонаселення
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18.06.2020 17:49 Відповісти
Все уже поведены только на карантине и "коварном" ковиде. А подумать о других причинах роста заболеваемости уже не могут, хотя налицо метеорологические факторы - две недели резкого похолодания с дождями, а затем рекордная жара при высокой влажности. Это классические факторы, провоцирующие рост распираторных и легочных заболеваний.
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18.06.2020 18:03 Відповісти
Мало довіри до соцопитувань у тих, кому зрозуміло, хто і як їх робить. Соц. агенства - це комерційні структури, що працюють під замовлення. Сьогодні владі Зеленського необхідно виправдати провали свого правління, тому в хід йдуть всі засоби, в тому числі і замовні "опитування".
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18.06.2020 19:59 Відповісти
 
 