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Предлагаемый третий уровень пенсионных накоплений - это фактически финансовая пирамида, - Рева

Предлагаемый третий уровень пенсионных накоплений - это фактически финансовая пирамида, - Рева

Третий уровень пенсионных накоплений, введение которого предлагают в парламенте, является по своей сути государственной финансовой пирамидой.

Об этом в эфире "24 канала" заявил бывший министр социальной политики Андрей Рева, передает Цензор.НЕТ.

Как объясняет Рева, действующая солидарная пенсионная система предусматривает уплату работодателем взносов 22% в Пенсионный фонд, из которого потом пенсионерам выплачивают индивидуальную пенсию. В то же время, отмечает экс-чиновник, существует третий уровень пенсионных накоплений. Если есть лишние деньги, их можно разместить в негосударственном пенсионном фонде и платить определенную сумму. Через несколько лет к основной пенсии добавится еще и то, что накоплено в фонде.

"Вместо этого в законопроекте Третьяковой предлагается обязать работодателей отчислять деньги, которые сегодня идут в солидарную систему, в негосударственный пенсионный фонд. Это фактически государственная финансовая пирамида. Людей обяжут часть денег, которые сегодня идут в солидарную систему, передавать в накопления страховым компаниям. То есть вы не сможете уклониться от уплаты", - отмечает Андрей Рева.

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По его словам, согласно заключению Главного научно-экспертного управления, введение третьего уровня пенсионного обеспечения, который действует в Украине более 15 лет, оказалось неудачным экспериментом.

В частности, с точки зрения результатов будущих выплат. Большинство населения Украины не откладывает деньги, поскольку не имеет такой возможности. Мало или совсем ничего не знает о негосударственных пенсионных фондах, плохо ориентируется в финансовых вопросах и в целом в инвестициях. А также не доверяет финансовым учреждениям.

Как подчеркивает Андрей Рева, то, что этот законопроект нельзя принимать в таком виде, подтверждает негативный опыт стран Восточной Европы с более развитой экономикой и совершенным правовым порядком, которые сворачивают второй и третий уровни пенсионного накопления.

"Опыт наших соседей показывает, что финансовая пирамида нигде в Восточной Европе себя не проявила положительно. Они сворачивают эти системы. А у нас представители бывшего страхового бизнеса лоббируют эту систему. Но она не приведет к увеличению пенсий", - убежден Рева.

пенсионная реформа (726) Рева Андрей (686) Третьякова Галина (111)


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Топ коментарі
+4
Рева, тупий Совок. Звісно, що 3й рівень у нас вийшов провальним, бо він ДОБРОВІЛЬНИЙ!
А що у нас було вдалим, поки було добровільним? Може страхування водіями відповідальності? А ну, пригадайте, хто з вас добровільно її страхував, поки не стало це примусовим?
Правильний Законопроект, і головне, що саме те, що Реві так не подобається і робить його правильним і вдалим. Це не введення нових зборів, це перенаправлення частини тих платежів, що зараз сплачуються до накопичувального фонду, тобто конкретній людині, а Рева бажає, щоби усе йшло в обшак... ще пак, він у цьому зацікавлений. Я так розумію, якщо у людини велика біла зарплата, і з неї сплачуються великі податки, то тепер буде обмеження (яка визначена Законом певна сума) поверх якої, ці податки будуть йти цій людині, а не інших хитро.пих трутнів!
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18.06.2020 15:54
+3
Якраз ось цей з команди "пороха" радив жерти менше
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18.06.2020 15:53
+3
За такою ж схемою потрібно вводити і приватну страхову медицину. Перенаправляти частину податків конкретної людина на її страховий поліс. Досить вже цього довбаного Совка!
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18.06.2020 15:56
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все что лепит КО*****ЗЕЛенского это пирамида
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18.06.2020 15:46 Відповісти
Предлагаемый третий уровень пенсионных накоплений - это фактически финансовая пирамида, - Рева - Цензор.НЕТ 525
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18.06.2020 15:48 Відповісти
Чорт, пошел вон.
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18.06.2020 15:49 Відповісти
Зебилам не нравилась команда Пороха? ЖРИТЕ
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18.06.2020 15:50 Відповісти
Якраз ось цей з команди "пороха" радив жерти менше
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18.06.2020 15:53 Відповісти
правильно радив, ожиріння це біч ********* людства!
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18.06.2020 15:54 Відповісти
Рева, тупий Совок. Звісно, що 3й рівень у нас вийшов провальним, бо він ДОБРОВІЛЬНИЙ!
А що у нас було вдалим, поки було добровільним? Може страхування водіями відповідальності? А ну, пригадайте, хто з вас добровільно її страхував, поки не стало це примусовим?
Правильний Законопроект, і головне, що саме те, що Реві так не подобається і робить його правильним і вдалим. Це не введення нових зборів, це перенаправлення частини тих платежів, що зараз сплачуються до накопичувального фонду, тобто конкретній людині, а Рева бажає, щоби усе йшло в обшак... ще пак, він у цьому зацікавлений. Я так розумію, якщо у людини велика біла зарплата, і з неї сплачуються великі податки, то тепер буде обмеження (яка визначена Законом певна сума) поверх якої, ці податки будуть йти цій людині, а не інших хитро.пих трутнів!
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18.06.2020 15:54 Відповісти
За такою ж схемою потрібно вводити і приватну страхову медицину. Перенаправляти частину податків конкретної людина на її страховий поліс. Досить вже цього довбаного Совка!
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18.06.2020 15:56 Відповісти
Предлагаемый третий уровень пенсионных накоплений - это фактически финансовая пирамида, - Рева - Цензор.НЕТ 3659
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18.06.2020 15:57 Відповісти
далі затримання, підозра, суд, 10 років ув'язнення і конфіскація майна?
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18.06.2020 15:58 Відповісти
Может в консерватории что поменять?)))
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18.06.2020 16:20 Відповісти
И лоббирует этот новый "закон" небезивестная галочка третьякова, аферистка из страхового бизнеса, после "Аско" （откуда ей пришлось уходить, продав за огромные деньги права на компанию）она на содержании владельцев страхового бизнеса, так что только держись, народ. У галочки полная атрофия совести.
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18.06.2020 16:13 Відповісти
Когда тоже самое говорит Ю.Тимошенко на Цензоре слышен зубовный скрежет.
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18.06.2020 16:24 Відповісти
цирк.він же збирався сам з урядом гройсмана це робити
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18.06.2020 16:32 Відповісти
............
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18.06.2020 16:35 Відповісти
Пенсионные накопления по методу Буратино
Предлагаемый третий уровень пенсионных накоплений - это фактически финансовая пирамида, - Рева - Цензор.НЕТ 6404
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18.06.2020 16:47 Відповісти
Когда этого порохобота уже арестуют,шустряк с образованием путинского андроповского училища рассуждает об украинской пенсионной системе и налогах которые должен платить украинский бизнес.
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18.06.2020 17:22 Відповісти
Я застрахованному негосударственному фонду с МОИМИ накоплениями доверяю больше чем пенсии в 50 баксов, но больше доверяю личному инвестиционному счету с +10% в долларах. Есть штатовская система, нехран придумывать, просто рева мужло не хочет чтобы поток шел мимо госпидаров, хотя это НАШИ деньги.
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18.06.2020 18:09 Відповісти
Мне очень интересно:а за что сейчас живёт этот хряк-рева?
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18.06.2020 19:14 Відповісти
А, ну жируйте на солидарной системе! С пенсией 2100 грн уже сейчас. В пенсионном фонде дефицит в начале года 172,6 миллиарда гривен, работающих меньше, чем пенсионеров, а воно думает, что кто-то будет обеспечивать сытую старость будущих пенсионеров.

**** брехливая!
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18.06.2020 21:58 Відповісти
У нас вся пенсионная система построена по принципу финансовой пирамиды, деньги старым участникам выплачивают за счёт новых. Понзи схема.
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19.06.2020 08:39 Відповісти
так, це радянська система. І її, ніхто не змінює. Ось і Рева проти, а головне, що пенсіонерам ********, 30 років назад (коли це потрібно було робити) теж, на це було похрен.
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19.06.2020 17:19 Відповісти
 
 