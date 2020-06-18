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Электронный референдум не будут проводить, пока процедура не будет безопасной, - первый вице-спикер Стефанчук

Электронный референдум не будут проводить, пока процедура не будет безопасной, - первый вице-спикер Стефанчук

Первый вице-спикер парламента, нардеп "Слуги народа" Руслан Стефанчук заявил, что в Украине не будут проводить электронный референдум, пока не создадут для этого безопасную процедуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Стефанчук сказал во время брифинга после заседания парламента, комментируя президентский законопроект о референдуме, который сегодня Рада приняла в первом чтении.

"Мы четко в законе в переходных положениях (до которых, к сожалению, не все успевают дочитать) написали, что все положения, касающиеся электронного референдума, они будут осуществлены только тогда, когда будет подтверждена техническая возможность обеспечить качество и безопасность волеизъявления. Потому что это не вопрос юридический, а технический", - сказал Стефанчук.

По его словам, для электронного волеизъявления нужно также будет создать отдельный закон.

Он отметил, что никто "до этого момента технического решения проводить электронные референдумы не собирается".

Читайте также: Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о референдуме

ВР (14977) референдум (627) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+4
Очередное окно овертона от зеленой ************* ваты
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18.06.2020 15:51
+3
Вы ничего проводить не будете,потому что,вас самих скоро будем проводить.Всю зеленую плесень пора начинать проводить.
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18.06.2020 15:56
+2
Вы не чего проводить не будите . Бо черти !
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18.06.2020 15:53
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18.06.2020 15:51 Відповісти
Анал електронный референдум - процедура не небезпечна.
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18.06.2020 15:53 Відповісти
Вы не чего проводить не будите . Бо черти !
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18.06.2020 15:53 Відповісти
Вы ничего проводить не будете,потому что,вас самих скоро будем проводить.Всю зеленую плесень пора начинать проводить.
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18.06.2020 15:56 Відповісти
Страну или меняют сразу или продаются . Вы выбрали свой путь .
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18.06.2020 15:56 Відповісти
Вздор какой, такого вопроса у слуг кремля даже не было.
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18.06.2020 16:00 Відповісти
Слуги навоза !
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18.06.2020 15:58 Відповісти
Электронный референдум не будут проводить, пока процедура не будет безопасной, - вице-спикер Стефанчук - Цензор.НЕТ 1680
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18.06.2020 15:59 Відповісти
Не трындел бы тёщин иждивенец - выйдет видосик с бакланом и дерьмаком, где они скажут, что все работает как часики. Педоров и дубилет пролайкают. И будет всем нам как сейчас в мордочек : все базы на всех в открытом доступе и уже сами по себе без ведома их владельце полным ходом «за новую путлеровскую конституцию»
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18.06.2020 16:15 Відповісти
у нас она никогда не будет безопасной. но вьігодной, єто да.
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18.06.2020 16:43 Відповісти
Деньги переводить в электронном виде безопасно, а вот дать голосовать электронным способом нельзя! Смешно, если бы технически это было бы очень опасно, то барыги удавились бы доверять деньги для электронных переводов.
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18.06.2020 17:11 Відповісти
 
 