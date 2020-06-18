Шкарлет каже, що розгляне скорочення терміну навчання в школі з 12 до 11 років. Це риторика Табачника, - нардепка "Голосу" Совсун

У фракції "Голос" висловлюють стурбованість у зв'язку з можливістю перегляду терміну навчання в загальноосвітніх школах, заявляє народна депутатка Інна Совсун.

"Кандидат на міністра освіти від Зеленського каже, що розгляне питання щодо тривалості навчання. Що мене лякає? Що це риторика Табачника. Я ніколи не думала, що почую це ще раз від кандидата в міністри", - сказала Совсун журналістам у четвер в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона нагадала, що парламент вже скорочував термін навчання в школах з 12 до 11 років при ексміністрі освіти Дмитрові Табачнику.

Совсун також додала, що роботою в приватному закладі вищої освіти неможливо купити дуже дорогий автомобіль, який вказав у своїй декларації кандидат у міністри освіти Сергій Шкарлет.

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"Я працювала три роки в приватному закладі вищої освіти і у мене задекларована одна маленька машина, яку ми з чоловіком купили на двох. Я знаю, які зарплати в приватному секторі вищої освіти - це не ті зарплати, які дозволяють тобі купити дорогий автомобіль. Так, це трохи вище зарплати, ніж в державних закладах вищої освіти, але це точно не такі, які дозволяють купити машину за $40 тис.", - зазначила Совсун.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити Шкарлета міністром освіти і науки.

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Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат).

Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.