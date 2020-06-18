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діти (4931) школа (2180) Міносвіти (1404) Совсун (50) Шкарлет (353)

Шкарлет каже, що розгляне скорочення терміну навчання в школі з 12 до 11 років. Це риторика Табачника, - нардепка "Голосу" Совсун

Шкарлет каже, що розгляне скорочення терміну навчання в школі з 12 до 11 років. Це риторика Табачника, - нардепка

У фракції "Голос" висловлюють стурбованість у зв'язку з можливістю перегляду терміну навчання в загальноосвітніх школах, заявляє народна депутатка Інна Совсун.

"Кандидат на міністра освіти від Зеленського каже, що розгляне питання щодо тривалості навчання. Що мене лякає? Що це риторика Табачника. Я ніколи не думала, що почую це ще раз від кандидата в міністри", - сказала Совсун журналістам у четвер в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона нагадала, що парламент вже скорочував термін навчання в школах з 12 до 11 років при ексміністрі освіти Дмитрові Табачнику.

Совсун також додала, що роботою в приватному закладі вищої освіти неможливо купити дуже дорогий автомобіль, який вказав у своїй декларації кандидат у міністри освіти Сергій Шкарлет.

Також читайте: Під Радою протестують проти призначення новим міністром освіти ексрегіонала Шкарлета. ФОТОрепортаж

"Я працювала три роки в приватному закладі вищої освіти і у мене задекларована одна маленька машина, яку ми з чоловіком купили на двох. Я знаю, які зарплати в приватному секторі вищої освіти - це не ті зарплати, які дозволяють тобі купити дорогий автомобіль. Так, це трохи вище зарплати, ніж в державних закладах вищої освіти, але це точно не такі, які дозволяють купити машину за $40 тис.", - зазначила Совсун.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити Шкарлета міністром освіти і науки.

Також читайте: Ректор ЧТУ Шкарлет купив собі елітний автомобіль за $60 тис. університетських коштів, - Новосад. ДОКУМЕНТ

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат).

Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

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Топ коментарі
+13
Та зебаранам школа не потрібна. Розумних людей важко контролювати.
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18.06.2020 15:55
+13
Із усіх країн Європи менше 12 років участься лише в рашці, Білорусі та Албанії. Афігєть компашка!

У нас ввели другу іноземну мову, у нас в школах уже вивчають економіку, інформатику і тд і тп. Купа нових предметів - у 11 років це все вже не впихнути, навіть якщо по 7 уроків на день робити!

Тому варіантів два - або шестиденне навчання, або 12-річка. У мене в гіманзії була шестиденка - ну її нафіг, краще 12 років!
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18.06.2020 16:02
+12
Це вимога Кремля. Один цей рік (який ніби нічого не вирішує) стає колосальною перепоною для молодих українців бажаючих здобути якісну освіту за кордоном. В середині країни, руками кучмістів, ригів, кацапи вже знищили вищу освіту. перетворив ВНЗ на корупційні клоаки, але молодь протоптала доріжку до Польських, Словацьких, Угорських, Австрійських і т.п. ВУЗів... Це і є причиною боротьби цих наймитів із 12 річною школою.
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18.06.2020 16:02
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Та зебаранам школа не потрібна. Розумних людей важко контролювати.
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18.06.2020 15:55 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський нагородив медаллю "За працю і звитягу" завідувачку їдальні Чернігівського національного технологічного університету Валентину Смоляр. Відповідний указ опублікований на https://www.president.gov.ua/documents/2152020-34077 сайті президента.
У тексті указу вказується, що нагороджені відзначені "за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, впровадження новітніх освітніх технологій, багаторічну плідну наукову, педагогічну діяльність".
Цікаве формулювання помітили користувачі мережі.
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18.06.2020 19:01 Відповісти
І що? Від цього українська мова та культура буде краще розвиватися? Тут Зебарани на мову наступають, а ви тут нам якісь посилання скидаєте про якісь там нагороди. Особливо вразила нагорода " завідуючої їдальні" ))) Це дійсно нагорода вище всіх)))
Новітні освітні технології це добре. Гроші треба виділяти на розвиток науки, освіти і новітніх технологій, а не нагороди якісь там. Грошові премії, заохочення, надбавки до зп, при чому суттєві, а не нагороди галімі!) Розказуєте нам тут....
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18.06.2020 21:07 Відповісти
Сокращайте до 5 лет, падлы... Придёт время вас самих сократят. С концами.
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18.06.2020 15:55 Відповісти
навіть десять років то багато ...
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18.06.2020 16:00 Відповісти
Із усіх країн Європи менше 12 років участься лише в рашці, Білорусі та Албанії. Афігєть компашка!

У нас ввели другу іноземну мову, у нас в школах уже вивчають економіку, інформатику і тд і тп. Купа нових предметів - у 11 років це все вже не впихнути, навіть якщо по 7 уроків на день робити!

Тому варіантів два - або шестиденне навчання, або 12-річка. У мене в гіманзії була шестиденка - ну її нафіг, краще 12 років!
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18.06.2020 16:02 Відповісти
Це вимога Кремля. Один цей рік (який ніби нічого не вирішує) стає колосальною перепоною для молодих українців бажаючих здобути якісну освіту за кордоном. В середині країни, руками кучмістів, ригів, кацапи вже знищили вищу освіту. перетворив ВНЗ на корупційні клоаки, але молодь протоптала доріжку до Польських, Словацьких, Угорських, Австрійських і т.п. ВУЗів... Це і є причиною боротьби цих наймитів із 12 річною школою.
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18.06.2020 16:02 Відповісти
Десяти лет абсолютно достаточно, как было в СССР.
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18.06.2020 16:12 Відповісти
При совке была потребность в рабочей силе. Если бы молодёжи была бы доступна нормальная работа, кто бы слушал каких-то там министров...
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18.06.2020 16:17 Відповісти
Значит, нужно бульдозером сносить нынешнюю экономическую систему, при которой рабочие руки не нужны.
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18.06.2020 16:18 Відповісти
Не достаточно. Объем знаний, которые необходимо усвоить, вырос в разы.
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18.06.2020 16:21 Відповісти
Нет, не в разы. Может быть на 10-20%.
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18.06.2020 16:47 Відповісти
Гораздо-гораздо больше. Поверьте человеку, отдавшего более 20 лет ВНЗ. Старая совковая система образования уже давно не справляется с резко возросшими объемами знаний. Но на передний план выходит другая проблема -- скорость устаревания знаний.
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18.06.2020 16:55 Відповісти
Mы в СССР учили вечную классику: арифметика, алгебра, геометрия, ботаника, зоология, анатомия, физика, астрономия и т.д. Что там может устареть ?
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18.06.2020 17:00 Відповісти
Пока мы в СССР`е учили 10 лет зубрить "палочки должны попердикуляроно" и зазубривать наизусть труды старцев Ленина с Брежневым, то на Западе в это время учили детей обучаться самим и находить ответы на вопросы самостоятельно. Поэтому не рассказывай мне тут сказок про совок. Луди, которые очень гордились качеством своего образования потом массово "заряжали" воду у телевизора и лечились от энуреза с импотенцией у того-же телеящика.
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18.06.2020 17:29 Відповісти
При ссср в школах не вчили:
- другу іноземну мову
- правознавство
- економіку
- інформатику
- безпеку життєдіяльності
- культурологію/народознавство
- краєзнавство

Куди всунути всі ці предмети, якщо і без них у дітей по 6-7 уроків на день було???
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18.06.2020 17:57 Відповісти
Не сперечайтесь з цим старпером. Воно не розуміє, що совка вже немає 30 років, а Ілон Маск з 8 тис. працюючих щойно переміг "Роскосмос" з 250 тис. працівників. Які мають хорошу совкову освіту)))))
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18.06.2020 17:09 Відповісти
Toля, расскажи мне о конструкции ракеты Н-1, и чем она отличалась от Сатурна-5.
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18.06.2020 17:10 Відповісти
А для чого? "Роскосмос" все знає про ракети, а замовлення переходять Ілону Маску))) Ще не дійшло? Думаю, і не дійде. Твій форум - технарі, всілякі там механіки-інженери. Тут обговорюють трохи інші речі, якщо ти ще сам не помітив.
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18.06.2020 17:13 Відповісти
Get lost, you jerk.
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18.06.2020 17:28 Відповісти
При совке учились по субботам до 2 часов. И тогда столько информации не было.
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18.06.2020 16:40 Відповісти
И что плохого в учёбе по субботам ? Это ж не мешки таскать.
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18.06.2020 16:48 Відповісти
_Ну, вообще-то жизнь ребёнка не сводится к одной лишь учёбе. Есть ещё и другие занятия, спорт, увлечения и необходимо время просто отдыхать!
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18.06.2020 17:10 Відповісти
Да, как-то, лично мне хватало времени на всё ...
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18.06.2020 17:11 Відповісти
У мене в гімназії було 6-денне навчання, я ненавидів ходити в школу по суботах і не висипався хронічно!
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18.06.2020 18:01 Відповісти
І де, в сраці, твій СиРиСиРи з його захваленою освітою? Паси там кенгуру і не пиши про те, в чому не тямиш, Ок?
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18.06.2020 17:05 Відповісти
Вообще-то мой советский диплом к.ф.м.н. был признан как Ph.D., автоматически.
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18.06.2020 17:06 Відповісти
І що? СРСР де? Там керували люди не з фізмату, а з наукового комунізму/політекономія соціалізму))))
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18.06.2020 17:11 Відповісти
Правда ? Королёв, Глушко, Челомей - это "гуманитарии" были ?
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18.06.2020 17:12 Відповісти
Янгель, Кондратюк і інші, в курсі. Але, в совку(державі) керували не вони, Корольов навіть встиг посидіти в таборах , а Кондратюк мусив змінити прізвище і документи. Ти справді не розумієш, про що йдеться, чи прикидаєшся?
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18.06.2020 17:16 Відповісти
Просте питання: скільки українських учнів/студентів займали призові місця на міжнародних учнівських/студентських олімпіадах тоді, а скільки виграє зараз? Зараз - щороку по кілька учнів призові місця мають!

P.S. Ну і визнайте, інгліш в совєцькій школі був паршивим - бачу по своїх батьках, які взагалі-то медалісти і у сильних школах вчилися...
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18.06.2020 17:59 Відповісти
А вот тут согласен, хотя и 11 много, можно делать 10.
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18.06.2020 16:12 Відповісти
Ніхто при 12-річці не заважає відучитися 10 років і піти в ПТУ!
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18.06.2020 18:00 Відповісти
Пту- это как в США колледж. Там родители за удачу считают, если им удается ребенка в колледже учить. Так что не надо блабла!
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18.06.2020 23:09 Відповісти
В США коледж - як у нас технікум, а не ПТУ... В коледжах там не учать на сантехніків чи столярів!
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18.06.2020 23:43 Відповісти
Да технарь и пту одно и то же. Разница на бумаге. Ты там получаешь рабочую профессию и все! Сантехники в Сша зарабатывают больше чем у нас начальник цеха после института!
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19.06.2020 00:00 Відповісти
да больше 4 для гоев и ненужно...
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18.06.2020 16:14 Відповісти
Года 3-4 . Больше не нужно .
4-ре класса ЦПШ , где ЦПШ - не центральная политическая школа , а церковно-приходская .
Всё равно вокруг одни долбо.бы .
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18.06.2020 16:30 Відповісти
Кому ещё не понятно, что Зеленский и "слуги народа" двигают страну назад, а не вперёд?
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18.06.2020 17:07 Відповісти
_Многие плуги до сих пор всё ещё не могут отличить злонамеренные действия слуги кремля - *********** от ошибок некомпетентного (но желающего блага Украине) идиотика. Вот так-то...
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18.06.2020 17:12 Відповісти
Особливо, коли ці дії можна оцінювати і так, і так))))
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18.06.2020 17:17 Відповісти
Можно. Плуги так и делают: и так, и этак...
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18.06.2020 17:25 Відповісти
Хватит и трёх классов. А потом на заводы, фабрики, фермы Ахмета, коломийца и другой шушеры.
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18.06.2020 17:44 Відповісти
Та его самого еще нужно в школу отправить.
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18.06.2020 18:24 Відповісти
Чего же можно ожидать от плагиатора и недоучки?
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18.06.2020 21:20 Відповісти
Дайте спокій дітям з вашими міністрами- неучами , достали вже дурні , брехуни , двієчники по життю
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18.06.2020 21:55 Відповісти
Глупцы. До 6 надо сократить! Половину предметов- нахрен, и делу конец. Верните детям ДЕТСТВО, садисты! И домашние задания надо или запретить, или реально переходить на дистанционку. Колоссальная экономия средств, а детки как были дебилами, так и останутся- хоть 15 лет их учи!
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18.06.2020 23:05 Відповісти
та ладно. давайте вже 9, а то придумали вчитись аж 12 років. І після 9 класу відразу на плантації.
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19.06.2020 11:17 Відповісти
 
 