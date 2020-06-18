Шкарлет каже, що розгляне скорочення терміну навчання в школі з 12 до 11 років. Це риторика Табачника, - нардепка "Голосу" Совсун
У фракції "Голос" висловлюють стурбованість у зв'язку з можливістю перегляду терміну навчання в загальноосвітніх школах, заявляє народна депутатка Інна Совсун.
"Кандидат на міністра освіти від Зеленського каже, що розгляне питання щодо тривалості навчання. Що мене лякає? Що це риторика Табачника. Я ніколи не думала, що почую це ще раз від кандидата в міністри", - сказала Совсун журналістам у четвер в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Вона нагадала, що парламент вже скорочував термін навчання в школах з 12 до 11 років при ексміністрі освіти Дмитрові Табачнику.
Совсун також додала, що роботою в приватному закладі вищої освіти неможливо купити дуже дорогий автомобіль, який вказав у своїй декларації кандидат у міністри освіти Сергій Шкарлет.
"Я працювала три роки в приватному закладі вищої освіти і у мене задекларована одна маленька машина, яку ми з чоловіком купили на двох. Я знаю, які зарплати в приватному секторі вищої освіти - це не ті зарплати, які дозволяють тобі купити дорогий автомобіль. Так, це трохи вище зарплати, ніж в державних закладах вищої освіти, але це точно не такі, які дозволяють купити машину за $40 тис.", - зазначила Совсун.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити Шкарлета міністром освіти і науки.
Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат).
Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.
Будь ласка, зачекайте...
У тексті указу вказується, що нагороджені відзначені "за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, впровадження новітніх освітніх технологій, багаторічну плідну наукову, педагогічну діяльність".
Цікаве формулювання помітили користувачі мережі.
Новітні освітні технології це добре. Гроші треба виділяти на розвиток науки, освіти і новітніх технологій, а не нагороди якісь там. Грошові премії, заохочення, надбавки до зп, при чому суттєві, а не нагороди галімі!) Розказуєте нам тут....
У нас ввели другу іноземну мову, у нас в школах уже вивчають економіку, інформатику і тд і тп. Купа нових предметів - у 11 років це все вже не впихнути, навіть якщо по 7 уроків на день робити!
Тому варіантів два - або шестиденне навчання, або 12-річка. У мене в гіманзії була шестиденка - ну її нафіг, краще 12 років!
- другу іноземну мову
- правознавство
- економіку
- інформатику
- безпеку життєдіяльності
- культурологію/народознавство
- краєзнавство
Куди всунути всі ці предмети, якщо і без них у дітей по 6-7 уроків на день було???
P.S. Ну і визнайте, інгліш в совєцькій школі був паршивим - бачу по своїх батьках, які взагалі-то медалісти і у сильних школах вчилися...
4-ре класса ЦПШ , где ЦПШ - не центральная политическая школа , а церковно-приходская .
Всё равно вокруг одни долбо.бы .