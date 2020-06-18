Стефанчук про вартість референдуму: схожі за структурою вибори коштують 12 млрд грн
Перший віцеспікер парламенту, нардеп "Слуги народу" Руслан Стефанчук підкреслив, що референдум - "недешева справа", а тому під час обрання його теми потрібно бути відповідальним.
Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Скільки буде коштувати, зараз не можемо сказати. Але знаємо, що середня вартість виборів, які за своєю структурою схожі на процес референдуму, десь орієнтовно 12 млрд гривень. І ми маємо розуміти, що будь-який референдум - це недешева справа. Тому, формуючи питання на референдум і визначаючи важливість цих питань, також треба бути всім відповідальними: чи готові ми сьогодні витратити такі гроші на з'ясування якогось питання... Це справді мають бути питання державного значення, співмірні з вагою і вартістю референдуму", - сказав Стефанчук.
Раніше у четвер, 18 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про референдум. "За" проголосували 252 депутати.
Згідно з проєктом закону, на референдум можна виносити питання про зміну Конституції і території України, вирішення питань загальнодержавного значення і втрати законом сили.
Референдум за народною ініціативою проголошується на вимогу не менше 3 млн виборців, підписи яких зібрано не менш як у двох третинах регіонів України (включно зі всіма областями, Києвом, Севастополем та АР Крим), не менше 100 000 в кожному з регіонів.
Будь ласка, зачекайте...
Зачем тогда берете кредиты?
1. Увеличить подоходный налог (как это планируется сейчас в Европе поднять на 1% из-за пандемии)
2. Под видом обновления автодорог сделать их платными.
3. Увеличить плату коммунальных услуг, проезд и т.п.
4. Ввести налог на воздух.......
Вы же не забывайте,что предложение о референдуме предложила правящая партия Клоунов, а так как это доминирующая партия в Украине, то они своего добьются.