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Стефанчук про вартість референдуму: схожі за структурою вибори коштують 12 млрд грн

Стефанчук про вартість референдуму: схожі за структурою вибори коштують 12 млрд грн

Перший віцеспікер парламенту, нардеп "Слуги народу" Руслан Стефанчук підкреслив, що референдум - "недешева справа", а тому під час обрання його теми потрібно бути відповідальним.

Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Скільки буде коштувати, зараз не можемо сказати. Але знаємо, що середня вартість виборів, які за своєю структурою схожі на процес референдуму, десь орієнтовно 12 млрд гривень. І ми маємо розуміти, що будь-який референдум - це недешева справа. Тому, формуючи питання на референдум і визначаючи важливість цих питань, також треба бути всім відповідальними: чи готові ми сьогодні витратити такі гроші на з'ясування якогось питання... Це справді мають бути питання державного значення, співмірні з вагою і вартістю референдуму", - сказав Стефанчук.

Раніше у четвер, 18 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про референдум. "За" проголосували 252 депутати.

Згідно з проєктом закону, на референдум можна виносити питання про зміну Конституції і території України, вирішення питань загальнодержавного значення і втрати законом сили.

Референдум за народною ініціативою проголошується на вимогу не менше 3 млн виборців, підписи яких зібрано не менш як у двох третинах регіонів України (включно зі всіма областями, Києвом, Севастополем та АР Крим), не менше 100 000 в кожному з регіонів.

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Топ коментарі
+5
Стефанчук о стоимости референдума: похожие по структуре выборы стоят 12 млрд грн - Цензор.НЕТ 1937
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18.06.2020 16:08
+2
Вам некуда девать миллиарды?
Зачем тогда берете кредиты?
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18.06.2020 16:08
+2
Что за вопрос такой детский? Чтобы прибарахлиться.
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18.06.2020 16:09
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Стефанчук о стоимости референдума: похожие по структуре выборы стоят 12 млрд грн - Цензор.НЕТ 1937
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18.06.2020 16:08 Відповісти
Вам некуда девать миллиарды?
Зачем тогда берете кредиты?
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18.06.2020 16:08 Відповісти
Что за вопрос такой детский? Чтобы прибарахлиться.
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18.06.2020 16:09 Відповісти
Та Пуйло Владимироваич оплатит все, и вам для поддержания красоты лица перепадет!
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18.06.2020 16:08 Відповісти
Точно, - Владимир Владимирич все оплатит. Ему так нехватало такого закона "про референдум" в Крыму и на Донбассе
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18.06.2020 16:12 Відповісти
Какой референдум, ты на себя посмотри. Референдум....
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18.06.2020 16:10 Відповісти
У них зеленый майдан на носу, а они все про какой то референдум мечтают
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18.06.2020 16:12 Відповісти
торопятся все хотелки ***** исполнить, чтоб убежище дал как яныку.
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18.06.2020 16:15 Відповісти
Проще усыпить этого борова. Останки скормить юзику
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18.06.2020 16:12 Відповісти
Ну не хотят зебилы честного референдума. Может расходы на содержание клоуна урежите
Стефанчук о стоимости референдума: похожие по структуре выборы стоят 12 млрд грн - Цензор.НЕТ 5947
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18.06.2020 16:13 Відповісти
Нехай цей жирний кнур краще скаже чи гроші за оренду квартири родичів повернув державі, як колись обіцяв.
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18.06.2020 16:24 Відповісти
аренда похожих на тещину квартир тоже стоят приблизительно одинаково...
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18.06.2020 16:28 Відповісти
куйло же проплатил референдум в Украине в результате которого "зе" получили проценты?
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18.06.2020 16:30 Відповісти
стєфанчук, зачєм рєфєрєндум?
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18.06.2020 17:04 Відповісти
Дванадцять мільярдів, коту під хвіст....
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18.06.2020 21:19 Відповісти
Так можно взять эти деньги по разному:
1. Увеличить подоходный налог (как это планируется сейчас в Европе поднять на 1% из-за пандемии)
2. Под видом обновления автодорог сделать их платными.
3. Увеличить плату коммунальных услуг, проезд и т.п.
4. Ввести налог на воздух.......
Вы же не забывайте,что предложение о референдуме предложила правящая партия Клоунов, а так как это доминирующая партия в Украине, то они своего добьются.
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19.06.2020 01:30 Відповісти
 
 