Прокуратура Києва повідомила про підозру у вбивстві українки громадянину ФРН, який вистрибнув із палаючого балкону
Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №10 повідомлено про підозру громадянину Німеччини за фактом вчинення умисного вбивства громадянки України, тіло якої після пожежі виявили в квартирі по вул. Михайлівській у Києві.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.
За результатами проведених слідчих дій правоохоронці підозрюють у скоєнні цього вбивства 41-річного громадянина Федеративної Республіки Німеччина, який з березня 2020 року і до теперішнього часу орендував вказану вище квартиру.
Коли рятувальники намагалися загасити пожежу у квартирі, чоловік поводився агресивно, відштовхував пожежну драбину і врешті вистрибнув з балкона. Під час гасіння пожежі у квартирі знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті.
Зараз підозрюваний перебуває в лікарні до вирішення питання про обрання йому запобіжного заходу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Будь ласка, зачекайте...
Читав не так давно історію про франківчанку, яка познайомилася в інтернеті з німцем, а він виявився турком. Приїхав до неї, робив подарунки її дітям від двох чоловіків. Потім вона зробила аборт від турка, він сказився і взяв її в заручники. Поліція всю ніч не могла зайти в хату, бо турок з ножем біля горла шпарив її у спальні. Аж вранці турок, видно, притомився, і поліція змогла зайти в дім. В інтерв'ю потім ця шерепа бідкалася і попереджала українських жінок, щоб були дуже обачними, коли зв'язуються з іноземцями. )))