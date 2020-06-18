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Порошенко (15078) суд (11502) Семочко Сергій (67)

Суд відклав обрання запобіжного заходу Порошенкові до 1 липня. ВІДЕО (оновлено)

Печерський райсуд Києва повинен був сьогодні розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, нардепу ("ЄС") Петрові Порошенку у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання суду.

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Прокуратура просить застосувати до Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Водночас, засідання Печерського райсуду Києва про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петрові Порошенку перенесено на 14.00 1 липня.

Також читайте: Порошенко: Влада переслідує мене за отримання Томосу і створення ПЦУ. ВIДЕО

Рішення про перенесення розгляду клопотання про обрання Порошенкові запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання прийняв слідчий суддя Сергій Вовк у зв'язку з організаційними питаннями, пов'язаними зі зміною клопотання прокуратури.

"Вони змінили клопотання про запобіжний захід, вони вже не хочуть арешту, вони хочуть особистого зобов'язання... і перешкоджати тому, щоб Порошенко подорожував світом", - сказав адвокат Порошенка Ігор Головань після закінчення засідання.
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Топ коментарі
+97
Прихильників Порошенко рухає любов до України. Прихильників Зеленського рухає ненависть до Порошенко.
Какая разница? Ось такая.
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18.06.2020 16:35
+73
Тримайся, Петре!
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18.06.2020 16:34
+73
Суд отложил избрание меры пресечения Порошенко до 1 июля - Цензор.НЕТ 4368
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18.06.2020 16:44
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Суд відклав обрання запобіжного заходу Порошенкові до 1 липня - Цензор.НЕТ 9896
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18.06.2020 23:26 Відповісти
Символічно. Свого часу https://censor.net/photo_news/231126/tsygane_nazvali_syna_yanukovichem_a_dochku_nazovut_annagerman_fotoreportaj.
Є одна ключова драматична подія, що НЕ є спільною у кар'єрі Овоча та Зюзі
(поки що)
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19.06.2020 03:05 Відповісти
Царя Пороха до влади!!!
Зе в квартал пісюном грати
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18.06.2020 23:33 Відповісти
Сцарь в кацапii
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19.06.2020 00:36 Відповісти
Хочеш сцаря,цукроватий?Дуй на парашкостан!
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19.06.2020 15:32 Відповісти
https://www.belta.by/incident/view/v-kgk-obnarodovali-fakty-protivopravnoj-dejatelnosti-babariko-395279-2020/
18 июня 2020, 17:18

"По данным фактам Департамент финансовых расследований возбудил ряд уголовных дел по ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере), ст.235 (легализация средств, добытых преступным путем), ст.210 (хищение в особо крупном размере), ст.209 (мошенничество), а также по ст.430 (получение взятки) и ст.431 (дача взятки). Нами задержано около 20 человек, непосредственно принимавших участие в противоправной деятельности, в том числе Бабарико, - сказал Иван Тертель. -
Бабарико - у ж е экс-глава Белгазпромбанка.. (Быстро и оперативно) !

задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, пытался воздействовать на показания свидетелей, предпринимал попытки сокрытия следов совершенных преступлений ...
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19.06.2020 00:51 Відповісти
19 июня 2020, 00:36 Умер сын Никиты Хрущева.
Суд відклав обрання запобіжного заходу Порошенкові до 1 липня - Цензор.НЕТ 8215
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19.06.2020 00:53 Відповісти
А кому він цікавий ? Ну не стало сина одного з тих більшовиків , які вилизували жопу сраліну , а потім після того , як воно здохло , почало це лайно обсирати . Але при чому тут син ? Яке він має відношення до України ?
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20.06.2020 04:21 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/yakos-us-och-kuvali-scho-ce-v-dbudet-sya---v-ktor-bobirenko/98916#gsc.tab=0 Якось усі очікували, що це відбудеться .
Що Порошенка таки посадять по бєспрєдєлу.
Якщо хтось зараз скаже що змушування до призначення когось там у незаконний спосіб - це прямо той ще злочин - скажу - нє вєрю.
Після того, як з кінця 16-го року по всім каналам кричали, що Порох украв усьо і у 70 разів став багатшим - тьотки з Барабашовського ринку очікують, що його закриють і торти Рошен відберуть.
А звинувачення - надумані і смішні. І ниці.
І Рябошапку звільнили, бо не зміг натягти носки на вуха.
А все чому? Бо крім того, що злобливій і чорноротій тітці з базару, яка хоче, щоб Порошенка закрили не важливо за що - цього хочеться ще одному маленькому наполеончику.
Який знає, відчуває, що до рівня Порошенка недотягує ні інтелектуально. А зараз уже і морально.
І оце приземлене - підняти власний статус за рахунок приниження іншого - ось саме це заставляє зараз сотні прокурорських рити землю і шукати хоч щось на Порошенка.
От це не що інше, як коли сцикливий мілкий трієчник хоче підставити десь по-тихому відмінника спортивної статури.
У Володимира Олександровича по ходу залишиться тільки його ядерний електорат: зажаті, мстиві, убогі. Ті у кого по життю нічого не виходить. І їм просто треба помститися успішним людям.
Вони аплодуватимуть цькуванню і палитимуть на площах книги. І їх багато, так. Але не більшість - це точно.
Сьогодні Петро нарешті виграв у Вовочки.
Відсьогодні багатьом стане соромно говорити, за кого вони голосували минулого року.

https://www.facebook.com/bobyrenko?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAHgPuco2ZIO54kxT9OTByiRHMfAC9kgOGU_JFKNKzS3Q5bMWDTuYTGdIlIIVwscVz0XjBr3rSpoaC7&hc_ref=ARTdaaGl5pzuuLuyMqpupIPbZ0-Bv468h3ENxy6QMq5GpbEUieAH2KXOlFNnZZeK1Do&fref=nf Віктор Бобиренко﻿
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19.06.2020 02:01 Відповісти
Щось слабенько сьогодні з мізгами у порохряшних-Допа ПОПу вдув,а вони до Зелі поперлися.
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19.06.2020 03:10 Відповісти
Заткнись кремлівська ПАДАЛЬ!
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19.06.2020 07:07 Відповісти
Подлее, лицемернее, вороватее и бессовестнее политика в пнашей стране не было никогда. Петя-параша ... это в точку. Если бы ещё раз были выборы, ещё раз выбрал бы Зеленского.
Удивляет количество идиотов. не понимающих что Петя - это воплощение всего самого мерзкого что может быть в олигархе. Он манипулирует тупой биомассой спекулируя на патриотизме, а цель одна - спасти свою шкуру от реально совершённых им преступлений.
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19.06.2020 07:15 Відповісти
Як не всрався, то обісцявся. А зезяна хто - не ставленик олігархату? А про реальні злочини - докладніше, а то прокуратура їх не може знайти.
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19.06.2020 07:37 Відповісти
Ага, а лучше тваво ***** бункерного вообще в мире нет
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19.06.2020 08:18 Відповісти
Боже, какие ж вы узколобые, петерасты.
Попытку навязать постулат типа олигарх Пэтя есть Украина, засунь себе в дупу, дегенерат
обшоколадненый, понял ? Уже была одна , вона працювала...
Ты - холуй и твоё дело лизать шокодупу, смотри язык не протри.
А если для тебя мой украинский флаг является флагом паРаши, то ты , гандон использованый, добрехался до галюнов и тебя, вместе со всей вашей 8% сворой брехунов. пора лечить.
Усёк, узколобый ?
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19.06.2020 22:05 Відповісти
Что петушок мордовский бомбануло, что вонючее, не слезай с бутылки, любитель *****
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19.06.2020 22:09 Відповісти
Петушок ? Не ищи своих, одного тебя шпилят в дупу.
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20.06.2020 09:03 Відповісти
Гірший за кремлівську падаль путлера -це є отой твій поросячий вилупок комуняки з Придністровя з кличкою"чорт".
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19.06.2020 15:13 Відповісти
Звідки вас , свиней ватних так різко випустили ? Ти спілкуйся на нашій , Українській мові , якщо на цей сайт тебе нацькували . А з своїм гівняним-магучім пиз..й до шарія .А якщо ти зебіл , то повісь фото зе в туалеті та сиди там - це ваше місце .
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19.06.2020 06:43 Відповісти
Олександре,це кремлівські боти на вкрадених акаунтах і під іноземними прапорами. Давайте всю цю бидлоту московитську назовемо одним словом - ЛАХУДРИ! Якщо є альтернативи- не бійтесь,пропонуйте,бо при зустрічі будете їм прости бити рило їх поросяче лісове!
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19.06.2020 07:11 Відповісти
Лозунг порохобота:"Хто не пітер-той москаль"
Згинь,нечиста сила-ваш пітер-лантух гімна!
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19.06.2020 15:23 Відповісти
А лозунг *********?
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19.06.2020 22:10 Відповісти
"Умру за пукіна!"
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19.06.2020 22:13 Відповісти
Так би й сказало ! Шизофренікам треба лікуватися , навіть якщо зешарій путінський ватноголовий .
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20.06.2020 04:14 Відповісти
"Вот входит Петр.
Лик его ужасен.
Движенья быстры,
Он прекрасен" А.Пушкин
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19.06.2020 06:46 Відповісти
Це жарт в підтримку чи так, безмізковий ?
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19.06.2020 07:17 Відповісти
чем тебе Пушкин не угодил????
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19.06.2020 07:51 Відповісти
З висоти гори Говерла
Срав Пушкін на мародера.
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19.06.2020 15:27 Відповісти
не мог. тогда еще Омана не было
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19.06.2020 16:56 Відповісти
Я поет,ще звуть- Незнайка
Вам від мене-балалайка.
А з високої Поляни
Срав Пушкін і на Омана.
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19.06.2020 17:31 Відповісти
Судять не громадянина Попошенка П.О., а судилище над Державністю, над патріотичним духом,над рятівником безпеки України і українців,над відновоювачем ознак Державності, армії, економіки, авторитету. Усіх причетних до фальшування замовленого НЕГІДНИКАМИ справ ми будемо судити Народним Трибуналом, і передамо все це на вирок Народу України. Лайно повинно бути ПОКАРАНО!
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19.06.2020 07:16 Відповісти
«Порошенко - це Україна»? Я дивлюсь, що ваш месія навіть гасла висирає під стать ***** з росіюшки. Там теж «Путин - это Россия». Нє, пацани, порошенко - це не Україна. Не всі в Україні злодії й брехуни з 1,4 мільярдами баксів на рахунках.
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19.06.2020 07:42 Відповісти
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