Суд відклав обрання запобіжного заходу Порошенкові до 1 липня. ВІДЕО (оновлено)

Печерський райсуд Києва повинен був сьогодні розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, нардепу ("ЄС") Петрові Порошенку у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання суду.

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Прокуратура просить застосувати до Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Водночас, засідання Печерського райсуду Києва про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петрові Порошенку перенесено на 14.00 1 липня.

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Рішення про перенесення розгляду клопотання про обрання Порошенкові запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання прийняв слідчий суддя Сергій Вовк у зв'язку з організаційними питаннями, пов'язаними зі зміною клопотання прокуратури.

"Вони змінили клопотання про запобіжний захід, вони вже не хочуть арешту, вони хочуть особистого зобов'язання... і перешкоджати тому, щоб Порошенко подорожував світом", - сказав адвокат Порошенка Ігор Головань після закінчення засідання.