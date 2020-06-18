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Газпром (3351) позов (490) Нафтогаз (4375) Зеркаль (291)

"Нафтогаз" ще не вирішив, чи подавати нові позови до "Газпрому": вони дуже дорогі, - Зеркаль

Група "Нафтогаз" продовжує розглядати можливості подачі нових позовів до ПАТ "Газпром", бере до уваги високу вартість ведення розглядів у міжнародних судах, повідомила радниця голови правління НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль.

"Ми ще перебуваємо на стадії оцінки можливості реалізації цих судових процесів, оскільки вони дуже дорогі. Думаю, ніхто з нас не хоче втрачати гроші, не розуміючи можливості отримати позитивний варіант розвитку подій", - сказала вона під час hard talk дискусії "Нафтогаз. Що далі?", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, Зеркаль уточнила необхідність брати до уваги положення підписаного наприкінці 2019 року транзитного контракту.

"Ми є добросовісною стороною контракту, підписаного наприкінці 2019 року, і не хочемо давати "Газпрому" жодної можливості мати якісь зачіпки, які дозволять йому уникнути виконання контрактних зобов'язань", - додала вона.

Як повідомлялося, на початку лютого 2020 року виконавчий директор НАК Юрій Вітренко заявив, що компанія вивчає можливості для подачі нових позовів до ПАТ "Газпром" у міжнародний арбітраж і антимонопольний орган ЄС. Зокрема, вивчається питання можливості перенесення точок передачі газу на кордон РФ - Україна за поточними контрактами європейських компаній, складність експорту газу незалежними газовидобувними компаніями РФ, складність транзиту середньоазіатського газу територією РФ і отримані НАК збитки від участі "Газпрому" в боргових зобов'язаннях RosUkrEnergo.

Читайте також: Нафтогаз готує нові позови до Газпрому на $17 млрд, - Вітренко
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Топ коментарі
+18
а при Порохе вопрос так даже не стоял: подавать или не подавать..
конечно подавать!
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18.06.2020 16:48
+17
совпадение, как только пришел зеля, иски сразу закончились
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18.06.2020 16:48
+15
Ничто так дорого Украине не обходится как колаборационистская власть
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18.06.2020 16:57
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совпадение, как только пришел зеля, иски сразу закончились
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18.06.2020 16:48 Відповісти
Из 20 с копейками лярдов, зЭбыдло отказался в одностороннем порядке на претензии в 20 лярдов $....
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18.06.2020 22:09 Відповісти
а при Порохе вопрос так даже не стоял: подавать или не подавать..
конечно подавать!
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18.06.2020 16:48 Відповісти
Та да, премии там не хилые
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18.06.2020 16:48 Відповісти
А зачем Зеленскому премии? Его ждет пожизненное содержание ... в Ростове
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18.06.2020 16:54 Відповісти
Найбільш дорогостоящі для бюджету України,
тут я з ними дійсно згідний....
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18.06.2020 20:58 Відповісти
Впевнений що зарплата Коболева, Вітренко і самої Зеркаль також зовсім не низенька.
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18.06.2020 16:50 Відповісти
При Порошенко денег хватало путлеровскую трубу кошмарить, а у этих даунов нет? Это очередной слив перед ******
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18.06.2020 16:52 Відповісти
При вальцмані транзит росгазу йшов справно, для забезпечення безперебійної передачі з рашки на Європу навіть оголошували акцію "прикрути" в березні 2018, з ціллю обмеження споживання в Україні в сильні морози.
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18.06.2020 17:45 Відповісти
Сколько же среди лехтората клоуна тупиц . Сам про транзит написал - сам и обосрался. Только дураки и враги могут рассказывать о прекращении транзита газа в ЕС. То-то для ***** подарок был бы.
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18.06.2020 17:49 Відповісти
А що тоді шокофрен мав на увазі під "трубу кашмаріть"? Все що вони "покашмаріли", це вициганили від путєна в Стокгольмі еквівалент 2-3-тижневої виручки хазпрома...
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18.06.2020 19:17 Відповісти
ДА ВІПИШИТЕ ДРУГ ДРУГУ ПО ЛЯРДУ , И РАЗОЕДИТЕСЬ . мИ ЖЕ ЛОХИ .
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18.06.2020 16:55 Відповісти
***** буде задоволений Зеленським.
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18.06.2020 16:55 Відповісти
Ничто так дорого Украине не обходится как колаборационистская власть
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18.06.2020 16:57 Відповісти
При воре-барыге дешевле было?
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18.06.2020 17:01 Відповісти
Так зеркаль ни тогда, ни сейчас не говорит цену услуг зарубежных адвокатов
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18.06.2020 17:08 Відповісти
Думка смердячої гниди нікого не цікавить.
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18.06.2020 17:11 Відповісти
Упс, зеркаль стала "смердячей гнидой" уже.
Шо случилось?
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18.06.2020 17:39 Відповісти
Мрази!
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18.06.2020 17:03 Відповісти
Да и Нафтогаз стране недёшево обходится, так что думайте госпожа Зеркаль быстрее и подавайте, не стесняйтесь. Что-то побед и взыскания денег по остальным крымским делам не слышно. Раша понимает только достойный ответ, либо в морду, либо по карману, а лучше оба вместе
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18.06.2020 17:05 Відповісти
Надо войска распустить. Содержать армию дело не дешевое.
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18.06.2020 17:05 Відповісти
Зеленський так і робить
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18.06.2020 17:08 Відповісти
Не вздумайте подавать.Не дай бог выиграете-бюджет не потянет таких премий как Коболеву.
Ну разве что пенсии пополам урезать.
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18.06.2020 17:09 Відповісти
Зеркаль ,яжели низя подавать иски против рашистского грязьпрома,тогда зеркально подавайте иски против оржеля списавшего задолженности грязьпрома украинскому народу....
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18.06.2020 17:33 Відповісти
Так она же не говорит что - подавать нельзя .! Она сказала - изучаем возможность подачи . .
Всё верно ,, зачем подавать иски которые есть риск проиграть , вбухав в судебные разбирательства кучу денег . ?? Сначала нужно всё хорошенько взвесить , и быть хоть на 50% уверенным в позитивном для себя судебном исходе .
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18.06.2020 17:44 Відповісти
детей у них не будет ежели 50% берености,но 50% возможен аборт ,хотя он дорогой...
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18.06.2020 18:03 Відповісти
За детей не знаю ,, а касаемо газовых судебных разбирательств - подавать в суд иски , которые можно с треском проиграть , могут только люди , скажем так - слегка не в себе . Зеркаль абсолютно тут права ... .
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18.06.2020 18:12 Відповісти
Зачем было в одностороннем порядке отказываться от исков на 20 млрд $ ???
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18.06.2020 22:11 Відповісти
.Я что , принимаю такие решения ? Мне самому про это хотелось бы спросить , у Зе .
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18.06.2020 22:24 Відповісти
Дарагастоящіє іскі... Краще Газпрьому за дарагастоящій газ платити + штрафи за Йулькиним контрактом.
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18.06.2020 17:38 Відповісти
В нас через 2 тижні буде запроваджено ринок газу (для побутових споживачів), попросіть Газпром продати вам омріяний "газок пряміком з Ямалу".
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18.06.2020 17:47 Відповісти
 
 