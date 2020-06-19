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СБУ (12507) програмне забезпечення (226) закупівлі (3212)

Для Національної школи суддів закупили ПЗ на 2 млн грн дорожче, ніж його реальна вартість, - СБУ

Для Національної школи суддів закупили ПЗ на 2 млн грн дорожче, ніж його реальна вартість, - СБУ

Служба безпеки України задокументувала мільйонні зловживання під час закупівлі програмного забезпечення для Національної школи суддів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Директор приватної компанії-постачальника для перемоги в тендері підробив фінансово-господарську документацію. У результаті він поставив закладу дешеве програмне забезпечення під виглядом дорогого. За версією слідства, на "різниці" ціни зловмисник заволодів державними коштами в сумі майже два мільйони гривень", - сказано в повідомленні.

Програмне забезпечення, яке продав Національній школі суддів недобросовісний ділок, могло привести до уразливості комп'ютерів і витоку даних.

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Директору компанії-постачальника повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Відповідальній посадовій особі Національної школи суддів - за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК.

"Правоохоронці під час документування також встановили інші факти зловживання службовими повноваженнями посадовими особами Національної школи суддів, яким буде надана належна процесуальна оцінка", - додали в пресслужбі СБУ.
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Топ коментарі
+5
Зачем им ПО?Судят всё равно по звонку.
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18.06.2020 17:03
+4
Для Национальной школы судей закупили ПО на 2 млн грн дороже, чем его реальная стоимость, - СБУ - Цензор.НЕТ 2003
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18.06.2020 17:06
+4
«Директору компании-поставщика сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Ответственному должностному лицу Национальной школы судей - по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК.»
------------
Ага, то есть - это не завладение государственными средствами в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а «служебная халатность»…
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18.06.2020 17:28
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Этих тварей со школьной скамьи приучают к откатам... Каштаны их уже заждались...
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18.06.2020 16:52 Відповісти
Украина...
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18.06.2020 16:59 Відповісти
У нас даже судьи казнокрадят
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18.06.2020 16:55 Відповісти
И так везде и так во всем. машинка для министра образования, сандали для ДБР и китайского барахло в три раза дороже украинского для медиков
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18.06.2020 16:59 Відповісти
Попали чуваки! Судейские содрали откат 2ляма. Теперь ещё СБУшники разденут.
Не поставляйте ничего бюджетникам!
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18.06.2020 17:00 Відповісти
Зачем им ПО?Судят всё равно по звонку.
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18.06.2020 17:03 Відповісти
В смысле зачем? Чтобы украсть на закупке - не понятно разве?
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18.06.2020 17:05 Відповісти
Вопрос был риторическим.
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18.06.2020 17:12 Відповісти
Для Национальной школы судей закупили ПО на 2 млн грн дороже, чем его реальная стоимость, - СБУ - Цензор.НЕТ 9454
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18.06.2020 17:04 Відповісти
Для Национальной школы судей закупили ПО на 2 млн грн дороже, чем его реальная стоимость, - СБУ - Цензор.НЕТ 2003
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18.06.2020 17:06 Відповісти
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18.06.2020 17:13 Відповісти
Готов за свой счет, бЭзвозмЭздно, т.е. даром, поставить 300 м отличной бельевой веревки и ящик туалетного мыла.
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18.06.2020 17:17 Відповісти
_Нужно вводить презумцию виновности чиновников, госслужащих разных ветвей власти. А конкретно судьи за незаконный приговор должны нести вдвое-втрое более суровое наказание и со сроками в 2-3 раза больше обычных граждан, вплоть до высшей меры!
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18.06.2020 17:19 Відповісти
«Директору компании-поставщика сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Ответственному должностному лицу Национальной школы судей - по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК.»
------------
Ага, то есть - это не завладение государственными средствами в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а «служебная халатность»…
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18.06.2020 17:28 Відповісти
класичні слідчі "тьоркі")))
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18.06.2020 17:33 Відповісти
Лінукс і Лібреофіс закупили? Яке тим гуманітаріям ПО потрібне? Їм завжди кулькової ручки вистачало...
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18.06.2020 17:33 Відповісти
А чё за ПО то? Пасьянс косынка?
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18.06.2020 18:29 Відповісти


Для Национальной школы судей закупили ПО на 2 млн грн дороже, чем его реальная стоимость, - СБУ - Цензор.НЕТ 6422
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18.06.2020 18:59 Відповісти
За закупівлю за таку ціну ПЗ треба дати добре ПЗ.
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19.06.2020 06:50 Відповісти
 
 