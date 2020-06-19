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Запаси газу в підземних сховищах наближаються до 19 млрд куб. м: до початку зими досягнуто рекорду, - Коболєв
Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) станом на червень 2020 становлять близько 19 млрд куб. м, до кінця сезону закачування планується вийти на новий рекорд, повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.
"Ми активно працюємо над тим, щоб наростити обсяг зберігання іноземними компаніями газу в українських сховищах. Власне кажучи, це зараз і відбувається. Станом на червень обсяг у сховищах наближається до 19 млрд куб. м, що є відносно позитивним показником. Ми сподіваємося вийти на новий рекорд наприкінці цього сезону закачування", - сказав він під час hard talk дискусії "Нафтогаз. Що далі?", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Топ коментарі
+3 Edgar Degas
показати весь коментар18.06.2020 17:07
+3 ggl chrm
показати весь коментар18.06.2020 17:25
+2 Костянтин Залізняк
показати весь коментар18.06.2020 17:30
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Подорожание всего произошло при рэформаторе
Ты точно в Украине живёшь?
При падлошенко я еле отбился от облгаза, который выписал 27000 грн родителям в селе за непонятно за что.
Сам, имея АГВ в квартире, я с НГ плачу все меньше, последний раз платил по 2.9 куб, при пэтиных восемь.
Иди разбирайся с местными конторами, им же пэтюничкин дал децентрализацию и монополию, или не он?
Понимаю, сложно осознать, НО, я при пэтюньке платил 8 грн куб, сейчас 2.9.
Фирштейн?
"Газпром" начал демонтировать трубы, по которым подает газ к границе с Украиной - оператор ГТС Украины
Больше читайте тут:
https://gordonua.com/news/money/gazprom-nachal-demontirovat-truby-po-kotorym-podaet-gaz-k-granice-s-ukrainoy-operator-gts-ukrainy-1504746.html
Мы надеемся выйти на новый рекорд.
а зачем?
КОБАЛЕВ И МАМА БЛАГОДОРЯТ УКРАИНСКИХ ЛОХОВ!! ПЛАТИТЕ ДАЛЬШЕ! АТО ПУТИН НАПАДЕТ!!