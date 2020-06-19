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газ (10265) Нафтогаз (4375) Коболєв (820)

Запаси газу в підземних сховищах наближаються до 19 млрд куб. м: до початку зими досягнуто рекорду, - Коболєв

Запаси газу в підземних сховищах наближаються до 19 млрд куб. м: до початку зими досягнуто рекорду, - Коболєв

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) станом на червень 2020 становлять близько 19 млрд куб. м, до кінця сезону закачування планується вийти на новий рекорд, повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Ми активно працюємо над тим, щоб наростити обсяг зберігання іноземними компаніями газу в українських сховищах. Власне кажучи, це зараз і відбувається. Станом на червень обсяг у сховищах наближається до 19 млрд куб. м, що є відносно позитивним показником. Ми сподіваємося вийти на новий рекорд наприкінці цього сезону закачування", - сказав він під час hard talk дискусії "Нафтогаз. Що далі?", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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Топ коментарі
+3
Дайте ему и его маме миллионы ,на деньги налогоплательщика он купил газ и закачал его в хранилища- это подвиг,еще поцелуйте его в зад.
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18.06.2020 17:07
+3
Точно в Украине. И даже неделю назад получил дополнительную платежку за отопление при том, что все уплачено. Начальники в теплоэнерго говорят, это вовины фокусы по снижению сумм платежек зимой. Вот они сейчас и компенсируют, поскольку приказ по снижению сумм платежек они выполнили, а вот тарифы снижены не были. В результате сформировался долг. Такое бывает только в Украине.
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18.06.2020 17:25
+2
Обережно, бо ці ЗЄбіли ще й сховища підірвуть...
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18.06.2020 17:30
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А цены? Речь идет о подорожании на 15-20% или все-же больше?
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18.06.2020 17:01 Відповісти
Пока видим конкретное снижение.
Подорожание всего произошло при рэформаторе
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18.06.2020 17:11 Відповісти
Снижение чего?
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18.06.2020 17:17 Відповісти
Всего.
Ты точно в Украине живёшь?
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18.06.2020 17:20 Відповісти
Точно в Украине. И даже неделю назад получил дополнительную платежку за отопление при том, что все уплачено. Начальники в теплоэнерго говорят, это вовины фокусы по снижению сумм платежек зимой. Вот они сейчас и компенсируют, поскольку приказ по снижению сумм платежек они выполнили, а вот тарифы снижены не были. В результате сформировался долг. Такое бывает только в Украине.
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18.06.2020 17:25 Відповісти
Не звизди.
При падлошенко я еле отбился от облгаза, который выписал 27000 грн родителям в селе за непонятно за что.
Сам, имея АГВ в квартире, я с НГ плачу все меньше, последний раз платил по 2.9 куб, при пэтиных восемь.
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18.06.2020 17:34 Відповісти
Прислать тебе рахунок? Можешь и заплатить. Я не возражаю.
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18.06.2020 17:38 Відповісти
Зачем мне твой счёт, ты неадекват.
Иди разбирайся с местными конторами, им же пэтюничкин дал децентрализацию и монополию, или не он?
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18.06.2020 17:42 Відповісти
Ты читать умеешь? Я тебе написал, что это результат фокусов скомороха зимой с попытками снизить суммы платежек без снижения тарифов. Это сложно, я понимаю. Но такая реальность.
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18.06.2020 17:45 Відповісти
Ты читать умеешь?
Понимаю, сложно осознать, НО, я при пэтюньке платил 8 грн куб, сейчас 2.9.
Фирштейн?
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18.06.2020 17:49 Відповісти
снежение цены отопления! ты что не знал что летом отопление стоит НОЛЬ!!
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18.06.2020 17:21 Відповісти
Да вот оказывается что не ноль. Нет тепла, но платежки приходят
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18.06.2020 17:26 Відповісти
ggl chrm Твой поставщик тепла точно газом тебя греет? А "платежки приходят" то это скорее всего задолженность.
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18.06.2020 18:18 Відповісти
Нет, не задолженность. Зимой платил в полном объеме, как указано в платеже. Было пояснение от местного руководства по поводу. Зимой снизили суммы платежей без снижения тарифа. Это тогда, когда Зеленский баловался в крутого. При этом компенсацию теплоэнерго не прислали. Вот долг и сформировался. У меня центральное отопление, не автономка.
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18.06.2020 18:24 Відповісти
16.06.2020

"Газпром" начал демонтировать трубы, по которым подает газ к границе с Украиной - оператор ГТС Украины
Больше читайте тут:
https://gordonua.com/news/money/gazprom-nachal-demontirovat-truby-po-kotorym-podaet-gaz-k-granice-s-ukrainoy-operator-gts-ukrainy-1504746.html Запаси газу в підземних сховищах наближаються до 19 млрд куб. м: до початку зими досягнуто рекорду, - Коболєв - Цензор.НЕТ 6015
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19.06.2020 00:13 Відповісти


Мы надеемся выйти на новый рекорд.
а зачем?
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18.06.2020 17:03 Відповісти
Дайте ему и его маме миллионы ,на деньги налогоплательщика он купил газ и закачал его в хранилища- это подвиг,еще поцелуйте его в зад.
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18.06.2020 17:07 Відповісти
ЛОХИ ЗАПЛАТЯТА ЗА ВСЁ И ЗА ВСЕХ!

КОБАЛЕВ И МАМА БЛАГОДОРЯТ УКРАИНСКИХ ЛОХОВ!! ПЛАТИТЕ ДАЛЬШЕ! АТО ПУТИН НАПАДЕТ!!
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18.06.2020 17:22 Відповісти
От тебя даже интеллект убежал, кому ты нужен, чтобы на тебя еще нападать.
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19.06.2020 10:55 Відповісти
Обережно, бо ці ЗЄбіли ще й сховища підірвуть...
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18.06.2020 17:30 Відповісти
Західноукраїнські ПСГ цього року можуть стати "останньою пустою каністрою" для газтрейдерів ЄС.
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18.06.2020 17:38 Відповісти
Тепер доставка газу буде дороща за газ, кіби коболев з вітренком той газ у валізах з ЄС тігають)
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19.06.2020 00:06 Відповісти
 
 