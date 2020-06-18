УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11935 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 714 43
ВР (14814) дороги (3033) карантин (18171) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Рада дозволила спрямовувати кошти Фонду боротьби з СOVID-19 на будівництво доріг, купівлю устаткування для медустанов

Рада дозволила спрямовувати кошти Фонду боротьби з СOVID-19 на будівництво доріг, купівлю устаткування для медустанов

Верховна Рада в четвер підтримала в цілому законопроєкт №3509, який розширює перелік напрямків використання коштів Фонду боротьби з СOVID-19 на будівництво і реконструкцію доріг державного і місцевого значення, а також на придбання обладнання для медичних установ.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосував 331 народний депутат за мінімально необхідних 226 голосів.

Документ, зокрема, передбачає розширення переліку напрямків використання Фонду боротьби з СOVID-19 на придбання обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах, для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, що входять у багатопрофільні лікарні, для медичних амбулаторій, фельдшерсько-акушерських і фельдшерських пунктів у сільській місцевості та проведення капітального ремонту, реконструкції цих приміщень, а також на поліпшення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення.

Читайте також: Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про спрямування коштів із Фонду боротьби з COVID-19 на ремонт доріг

Зазначається, що ухвалення згаданої ініціативи забезпечить можливість спрямування коштів Фонду боротьби з СOVID-19 на такі заходи з подолання наслідків пандемії, як поліпшення транспортного сполучення, будівництво, реконструкція і ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення, що сприятиме поліпшенню транспортної доступності регіонів країни, дозволить створити близько 12, 6 тис. нових робочих місць у дорожній галузі і ще близько 50,4 тис. робочих місць у суміжних сферах.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
О!!!

Т.е. битуум у Коломоя будут теперь покупать за бабло, которое Украине выделили на борьбу с эпидемией.

Красиво...
показати весь коментар
18.06.2020 17:12
+9
«Нєцєвоє іспользованіє срєдств»'кримінальний злочин.
показати весь коментар
18.06.2020 17:13
+9
Вот дебилы! Вирус никуда не ушел. Деньги на борьбу с ним ещё понадобятся. Это мне напоминает наркомана который заместо купить себе ботинки на зиму купит себе дозу зелья!
показати весь коментар
18.06.2020 17:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То есть пусть народ болеет и помирает, а гавно-дорого-делы будут и дальше наживаться , закупая всё втридорога, правильно?
показати весь коментар
18.06.2020 17:12 Відповісти
банальный деребан средств фонда на ЯМОЧНОМ ремонте дорог..
ну а зебилы потерпят... для них лечение сватами по зомбоящику))
показати весь коментар
18.06.2020 18:31 Відповісти
О!!!

Т.е. битуум у Коломоя будут теперь покупать за бабло, которое Украине выделили на борьбу с эпидемией.

Красиво...
показати весь коментар
18.06.2020 17:12 Відповісти
реально думаешь что деньги выделялись для борьбы с эпидемией? серьезно?
показати весь коментар
18.06.2020 17:16 Відповісти
А ты думаешь, что их для Коломоского выделили?
показати весь коментар
18.06.2020 17:21 Відповісти
Вы двое, вообще думать умеете, есть чем?
показати весь коментар
18.06.2020 17:36 Відповісти
неужели бАрыга вова и Ко - крадут? оп-ля.. а помнится зебилы орали что он "честный"
показати весь коментар
18.06.2020 18:32 Відповісти
Ну да, они честные - воры известные...
показати весь коментар
18.06.2020 18:38 Відповісти
https://twitter.com/babaikit
https://twitter.com/babaikit
https://twitter.com/babaikit


https://twitter.com/babaikit

https://twitter.com/babaikit Баба і кіт https://twitter.com/babaikit @babaikit https://twitter.com/babaikit/status/1273623177076367362 1 ч

На нас чекає велике будівництво на білбордах і у хештегах

Рада разрешила направлять средства Фонда борьбы с СOVID-19 на строительство дорог, покупку оборудования для медучреждений - Цензор.НЕТ 212
показати весь коментар
18.06.2020 19:14 Відповісти
«Нєцєвоє іспользованіє срєдств»'кримінальний злочин.
показати весь коментар
18.06.2020 17:13 Відповісти
Вот дебилы! Вирус никуда не ушел. Деньги на борьбу с ним ещё понадобятся. Это мне напоминает наркомана который заместо купить себе ботинки на зиму купит себе дозу зелья!
показати весь коментар
18.06.2020 17:13 Відповісти
Ну один нарокоман в марте вместо того, чтобы покупать маски, продавал их, а потом встречал рейсы Эпицентра.

Это уже дубль №2.
показати весь коментар
18.06.2020 17:22 Відповісти
...на такие меры по преодолению последствий пандемии, как.... реконструкция и ремонт автомобильных дорог ...

О вирус че натворил
показати весь коментар
18.06.2020 17:14 Відповісти
Уроды !
показати весь коментар
18.06.2020 17:14 Відповісти
то есть в бюджете официально просверлили дырочку и теперь в обход всех тендеров и процедур зеленые мышки будут "главноениваравать" в особо крупных размерах.
показати весь коментар
18.06.2020 17:15 Відповісти
только вчера тут читал как Игорь Валерьич продает для "большой стройки" битуум по цене шести Роттердамов
показати весь коментар
18.06.2020 17:17 Відповісти
Дірочка... 300 000 000 000, одинадцять дірочок.
показати весь коментар
18.06.2020 17:17 Відповісти
"Смета оказалась превышенной на 2130 рублей, товарищи. Однако это сильно сэкономило время. Машинисту крана была выплачена премия, которая проведена строго по смете как оплата дневного сторожа. Дневной сторож был оплачен строго по смете как укладка асфальта. А работы по укладке асфальта были оплачены строго по смете как.." © "Гараж"
показати весь коментар
18.06.2020 17:15 Відповісти
Як, завжди красти будуть. Он уже на бітумі Беня гешефт робить.
показати весь коментар
18.06.2020 17:15 Відповісти
КОВІД побороли (кожен день більше хворих), тепер будуть бороть дороги з бітуму Роттердам+++++...
показати весь коментар
18.06.2020 17:15 Відповісти
Пройшли дощі, пора косити зелень
показати весь коментар
18.06.2020 17:16 Відповісти
Рада разрешила направлять средства Фонда борьбы с СOVID-19 на строительство дорог, покупку оборудования для медучреждений - Цензор.НЕТ 2788
показати весь коментар
18.06.2020 17:18 Відповісти
А що вже пандемія всьо? А зранку кричали, що Україна вже в червоній зоні. Дерибан сильніший страху.
показати весь коментар
18.06.2020 17:17 Відповісти
Пір під час чуми.
показати весь коментар
18.06.2020 17:18 Відповісти
Усе по кпругу. У січні-лютому розікрали засоби захисту із Держрезерву, обдерли людей і цілі галузі щоб наповнити фонд боротьби з коронавірусом. Фонд виріс - фонд треба розікрасти ... допоки не розігнали цю зелену шоблу.
Взагалі, певний талант у зелених крадіїв є. Що дамо в черговий раз на*бати нас?
показати весь коментар
18.06.2020 17:22 Відповісти
коронавирус уже одолели ??????? количество заболевших, госпитализированных, умерших и потенциально заразных уменьшается каждый день ?????????????
самое время начать криминальный дерибан средств выделенных на лечение и защиту людей …
показати весь коментар
18.06.2020 17:23 Відповісти
_Понятно. Когда накроет вторая волна грёбаного вируса, на это не будет ни копейки денег. Охеренно управились бандиты с народными деньгами...
показати весь коментар
18.06.2020 17:28 Відповісти
Не накроет то чего нет. Всё это п....ж в пользу бедных.
показати весь коментар
19.06.2020 02:19 Відповісти
от с*ки! а чего ж не на медицину ? есть столько направлений, где хирургические вмешательства, химиотерапия, диагностика и лекарства для больных ложатся неподъемным грузом для родственников больных... опять же...какого перца тогда карантин продолжено а деньгу тратят не по назначению? опять на благотворителей и меценатов рассчитывают ???
хотя...на дорогах легче откатить в мощну... и в потную клешню....
показати весь коментар
18.06.2020 17:39 Відповісти
вьімрем, русскохромосомньіх завезут.как уже бьіло.
показати весь коментар
18.06.2020 17:52 Відповісти
Як завжи, ось це.
Рада разрешила направлять средства Фонда борьбы с СOVID-19 на строительство дорог, покупку оборудования для медучреждений - Цензор.НЕТ 7740
показати весь коментар
18.06.2020 17:59 Відповісти
Ну як ви не розумієте? Що "ковід"? Його не видно.
Дороги вигідніші і коломойському, і як піар, перед виборами
показати весь коментар
18.06.2020 17:44 Відповісти
Компенсация Коломойскому за Приватбанк.
показати весь коментар
19.06.2020 02:21 Відповісти
Дебилы, если вам не нужны больше деньги на борьбу с вирусом, верните где взяли. Зачем вы плодите хаос и возможности воровства в особо крупных размерах?
показати весь коментар
18.06.2020 17:49 Відповісти
так у Потерпевшего апетит прорезался
показати весь коментар
18.06.2020 19:23 Відповісти
перший раз чую, що ковід дороги поїв.
показати весь коментар
18.06.2020 17:50 Відповісти
Это они чтобы Гейтса запутать, чтоб он их не чипировал и не отключил от 5G 😁
показати весь коментар
18.06.2020 17:53 Відповісти
Деньги уже растащили, а следы закатают в асфальт.
показати весь коментар
18.06.2020 18:09 Відповісти
Это вообще не лезит в голову. Вводят опять карантин против СOVID-19 , а деньги выделенные на борьбу с ним забирают. Вывод: а Нас накалывают с ним. Значит его НЕТ!
показати весь коментар
18.06.2020 18:25 Відповісти
Какой умничка. Всё правильно думаешь. Если бы все так думали и понимали то и пердимонокля этого давно бы не было.
показати весь коментар
19.06.2020 02:24 Відповісти
Браво, дожились, что строительство дорог, стало дороже здоровья и жизни людей. И такое мог придумать только лишь не лох - президент.
показати весь коментар
18.06.2020 18:47 Відповісти
///
Собирать деньги на покупку морозильной камеры для морга одной из одесских больниц начали волонтеры БФ «Корпорация монстров». Об этом сообщила на своей странице в Facebook руководитель фонда Катерина Ножевникова.
Поводом для нестандартного поста в соцсети и обращения к одесситам известного волонтера стала смерть пациентки больницы, являющейся опорной в https://fakty.ua/338011 борьбе с COVID-19 . Тела умерших пациентов здесь держать негде, хотя Минздрав обязал в связи с эпидемией коронавируса хранить их до получения результатов ПЦР-теста. На это нередко уходит десять суток…
«Согласно приказу № 4 от 27 марта 2020 года, пациенты, умершие от инфекционного возбудителя COVID-19, должны быть захоронены в специальном мешке и закрытом гробу. Пациенты, которые умерли и анализ ПЦР еще не получен, должны находиться в морге до получения анализа. А анализ ПЦР мы иногда ждем 5, 6, 10 дней. Каким образом хранить в 40-градусную жару тело, не имея морозильной камеры в морге, в приказе не указано», - пишет Ножевникова.
показати весь коментар
18.06.2020 19:05 Відповісти
Не, то понятно, Потерпевшему нужно как то поддержать свою пейсатую бабушку, бо битум Коломоя нах никому не нужен
показати весь коментар
18.06.2020 19:21 Відповісти
 
 