Рада дозволила спрямовувати кошти Фонду боротьби з СOVID-19 на будівництво доріг, купівлю устаткування для медустанов
Верховна Рада в четвер підтримала в цілому законопроєкт №3509, який розширює перелік напрямків використання коштів Фонду боротьби з СOVID-19 на будівництво і реконструкцію доріг державного і місцевого значення, а також на придбання обладнання для медичних установ.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За відповідне рішення проголосував 331 народний депутат за мінімально необхідних 226 голосів.
Документ, зокрема, передбачає розширення переліку напрямків використання Фонду боротьби з СOVID-19 на придбання обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах, для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, що входять у багатопрофільні лікарні, для медичних амбулаторій, фельдшерсько-акушерських і фельдшерських пунктів у сільській місцевості та проведення капітального ремонту, реконструкції цих приміщень, а також на поліпшення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення.
Зазначається, що ухвалення згаданої ініціативи забезпечить можливість спрямування коштів Фонду боротьби з СOVID-19 на такі заходи з подолання наслідків пандемії, як поліпшення транспортного сполучення, будівництво, реконструкція і ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення, що сприятиме поліпшенню транспортної доступності регіонів країни, дозволить створити близько 12, 6 тис. нових робочих місць у дорожній галузі і ще близько 50,4 тис. робочих місць у суміжних сферах.
Будь ласка, зачекайте...
ну а зебилы потерпят... для них лечение сватами по зомбоящику))
Т.е. битуум у Коломоя будут теперь покупать за бабло, которое Украине выделили на борьбу с эпидемией.
Красиво...
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https://twitter.com/babaikit Баба і кіт https://twitter.com/babaikit @babaikit https://twitter.com/babaikit/status/1273623177076367362 1 ч
На нас чекає велике будівництво на білбордах і у хештегах
Это уже дубль №2.
О вирус че натворил
Взагалі, певний талант у зелених крадіїв є. Що дамо в черговий раз на*бати нас?
самое время начать криминальный дерибан средств выделенных на лечение и защиту людей …
хотя...на дорогах легче откатить в мощну... и в потную клешню....
Дороги вигідніші і коломойському, і як піар, перед виборами
Собирать деньги на покупку морозильной камеры для морга одной из одесских больниц начали волонтеры БФ «Корпорация монстров». Об этом сообщила на своей странице в Facebook руководитель фонда Катерина Ножевникова.
Поводом для нестандартного поста в соцсети и обращения к одесситам известного волонтера стала смерть пациентки больницы, являющейся опорной в https://fakty.ua/338011 борьбе с COVID-19 . Тела умерших пациентов здесь держать негде, хотя Минздрав обязал в связи с эпидемией коронавируса хранить их до получения результатов ПЦР-теста. На это нередко уходит десять суток…
«Согласно приказу № 4 от 27 марта 2020 года, пациенты, умершие от инфекционного возбудителя COVID-19, должны быть захоронены в специальном мешке и закрытом гробу. Пациенты, которые умерли и анализ ПЦР еще не получен, должны находиться в морге до получения анализа. А анализ ПЦР мы иногда ждем 5, 6, 10 дней. Каким образом хранить в 40-градусную жару тело, не имея морозильной камеры в морге, в приказе не указано», - пишет Ножевникова.