Двох чиновників Міноборони підозрюють у заволодінні 11,2 млн грн під час будівництва казарм на Одещині, - ДБР. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом чиновникам Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління та організатору злочинної групи - директору одного з приватних підприємств. Їх підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час будівництва казарм.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з квітня 2018 по квітень 2019 р. директор підприємства, діючи в складі організованої групи, до якої увійшли директор підприємства-субпідрядника і посадові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, шляхом складання і видачі свідомо неправдивих офіційних документів під час будівництва казарм у військовому містечку, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 11 169 994,25 грн.

"Посадові особи Міноборони підписували акти виконаних робіт і перераховували бюджетні кошти на підконтрольну комерційну структуру за фактично невиконані роботи з будівництва казарм поліпшеного планування у військовому містечку смт Чорноморське", - наголошується в повідомленні прокуратури Одеської області. Зараз підозрюваним вручено клопотання про обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від займаних посад.





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Фігурантів підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєним в особливо великих розмірах, організованою групою і в складанні, видачі посадовою особою свідомо неправдивих офіційних документів, внесення до них свідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене організованою групою (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України).

У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна.