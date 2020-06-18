Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Мар'їнки, Авдіївки, Кримського та Оріхового, втрат немає, - пресцентр ОС

Сьогодні збройні формування РФ сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Мар’їнки загарбники вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї. В районі Авдіївки ворог застосував проти українських воїнів гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Кримського противник випустив 7 мін із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Поруч із населеним пунктом Оріхове, російські найманці тричі відкривали вогонь по українських захисниках з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Від початку сьогоднішньої доби втрат серед наших оборонців внаслідок ворожих обстрілів немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Підсумки за минулу добу

17 червня збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Оріхове, Луганське, Шуми, Новотроїцьке, Опитне, Кримське, Попасна, Водяне, Невельське, Піски, Пищевик, та Авдіївка.

Внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник загинув, одного поранено та ще один воїн зазнав бойового травмування. Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника. За даними розвідки, 17 червня було поранено одного російського окупанта.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення 20 злочинів. Також виявлено 64 адміністративних правопорушень.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" зі сторони тимчасово окупованої території лінію розмежування перетнуло 114 осіб та два транспортних засоби. У зворотному напрямку лінію розмежування перетнуло 46 осіб та два транспортний засоби. КПВВ "Мар’їнка" досі не функціонує з вини окупантів.