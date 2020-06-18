Міненерго закликає Регулятора при впровадженні RAB-тарифу спиратися на рекомендації учасників ринку

Для залучення інвестицій в електромережі необхідний зважений підхід до стимулюючого регулювання у сфері розподілу електроенергії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявляє Міністерство енергетики. При цьому експерти ринку схиляються до того, що перехід на стимулююче регулювання в запропонованому НКЕРКП вигляді не сприятиме проведенню реформи тарифоутворення і залученню інвестицій.

Міністерство енергетики стверджує, що обсяг необхідних інвестицій для оновлення електромереж на рік становить 11 млрд грн. Водночас, за останні 3 роки інвестиції в розподільні електричні мережі згідно з виконаними операторами систем розподілу інвестиційними програмами становлять 4,0 млрд грн на рік. У міністерстві бачать у переході на стимулююче регулювання безальтернативний спосіб збільшення вкладень у мережі.

"За існуючої моделі тарифоутворення обсяги фінансування робіт з оновлення мереж за інвестиційними програмами охоплюють незначний відсоток від потреби, що призводить до недостатнього фінансування пріоритетних робіт із підвищення енергоефективності та економічності роботи електричних мереж", - стверджують у Міністерстві енергетики.

Водночас, варіант реформи, який пропонує НКРЕКП не дозволить залучити необхідну кількість інвестицій і поліпшити інвестиційну привабливість електромереж. До такої думки схиляються Європейська бізнес асоціація, Energy Club, профільна союз "Розумні електромережі України", Фонд Держмайна, Міністерство енергетики, аудиторська компанія "Ernеst & Young", Українська вітроенергетична асоціація, Громадський Союз "Всеукраїнська Енергетична Асамблея", Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу.

Також свою позицію проти пропонованої методології висловили народні депутати Людмила Буймістер, Вікторія Гриб, Олексій Кучеренко та Олексій Гончаренко та експерт енергоринку Сергій Чех.

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Зокрема, критикують пропозицію Регулятора розділяти всі активи операторів системи розподілу на 2 частини: стару та нову базу. І нарахування ставки повернення інвестицій у них на рівні 1% на стару базу і 15% на нову базу. Також сумніви викликає рішення щодо повернення інвестицій на 3 рік після вкладення.

У Європейській бізнес асоціації погоджуються, що RAB-тариф має сприяти залученню інвестицій, але висловлюють сумніви, що редакція, яку пропонують зараз, буде цікавою для інвесторів.

Об'єднання енергетиків Energy Club направило в НКРЕКП офіційний лист, де вказали, що поділ баз активів і нарахування різних ставок повернення інвестицій суперечить європейській практиці. На думку Energy Club цей проєкт не зможе забезпечити досягнення ключових цілей, які поставлені перед Методологією, а саме - залучити інвестиції для оновлення інфраструктури електромереж, знизити показники надійності електропостачання SAIDI, а також - суттєво зменшити технологічні втрати.

У громадському союзі "Розумні електромережі України", що об'єднує 14 операторів системи розподілу (ОСР), стверджують, що такий підхід не прийнятний для іноземних інвесторів і ставить під загрозу приватизацію належних державі пакетів акцій ОСР: "Ці параметри не поліпшують умови інвестування в Україні та ніяк не співвідносні до ставок ОВДП, кредитів, депозитів".

Людмила Буймістер, народний депутат фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, підтримує позицію обленерго і стверджує, що пропонована методологія абсолютно не дозволить інвестору вкладати кошти в галузь і мати доходи з неї.

"За такої практики інвесторам вигідніше вкладатися в ОВДП, ніж в електромережі", - впевнена Буймістер. Тому невигідні умови для інвесторів можуть зірвати приватизацію обленерго, що перебувають у державній власності.

Аналогічну позицію підтримують аудитори "Ernеst & Young". На їхню думку, економічно доцільно, щоб ставка дохідності на нову базу дорівнювала середньозваженій вартості капіталу. Тоді ці об'єкти стають інвестиційно привабливими і зрозумілими для будь-якого інвестора.

У Фонді Держмайна також висловилися щодо швидкого впровадження RAB-тарифу. Там зазначають, що підтримують перехід на нову модель тарифоутворення і чекають прийняття рішення щодо RAB-тарифу для запуску приватизації державних обленерго. Але підкреслюють, що методологія має дотримуватися принципу балансу інтересів ОСР і споживачів.

На заміну таких пропозицій Регулятора учасники ринку й енергоексперти пропонують скористатися європейським досвідом: не розділяти бази активів обленерго, ставку прибутковості від інвестування визначати на рівні WACC (середньозваженої вартості капіталу), повертати норму прибутку цього року інвестування. Відповідні пропозиції вони направили в НКРЕКП.

На думку Всеукраїнської енергетичної асамблеї тільки прийняття зваженого з точки зору параметрів регулювання рішення про введення стимулюючого регулювання і застосування дієвого контролю ліцензіатів з боку НКРЕКП дозволить вирішити накопичені роками проблеми розподільчих компаній і забезпечити якість і безперебійність електропостачання споживачам.

Міненерго закликає Регулятора при впровадженні RAB-тарифу спиратися на рекомендації учасників ринку: "Пропонуємо прислухатися до пропозицій усіх зацікавлених сторін щодо проєкту постанови з метою вирішення проблем розподільних компаній, що накопичилися роками, з метою забезпечення якісного та безперебійного електропостачання споживачам України".