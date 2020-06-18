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Новини Силовики
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Бабіков про ігнорування Кабміном Гончарука листів із РНБО про заборону експорту товарів медпризначення: "Такі дії можна було здійснювати тільки навмисно"

Бабіков про ігнорування Кабміном Гончарука листів із РНБО про заборону експорту товарів медпризначення:

Держбюро розслідувань направило в САП кримінальне провадження, яке було відкрито проти посадових осіб Кабінету Міністрів, які проігнорували лист секретаря РНБО Олексія Данілова про заборону експорту товарів медпризначення.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів перший заступник директора бюро Олександр Бабіков.

"САП вважає, що була службова недбалість, а ми вважаємо, що такі дії можна було здійснювати лише зумисне. І потрібно змінювати кваліфікацію. Тому з урахуванням можливої ​​шкоди, це виключно підслідність НАБУ. І будь-які докази, зібрані нами у цій справі, будуть незаконними", - пояснив Бабіков.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Спеціальна антикорупційна прокуратура відкрила це кримінальне провадження, оскільки в Кабмін ще 31 січня, невдовзі після початку поширення коронавірусу у світі, звернувся секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов з вимогою заборонити експорт і реекспорт продукції медичного призначення, захисних масок, рукавичок, халатів, необхідних для протиепідеміологічних заходів. Однак така заборона з'явилася тільки на початку березня.

Нагадаємо, кримінальне провадження було відкрито за ч. 2 статті 367 Кримінального кодексу (Службова недбалість). Досудове розслідування прокурором було доручено проводити Державному бюро розслідувань.

За словами Олександра Бабікова, слідчі Держбюро розслідувань розслідують три кримінальні провадження за фактами, пов'язаними з вивезенням із країни в період дії обмежувальних заходів у зв'язку з коронавірусом товарів протиепідемічного призначення.

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"Підозри в цих справах поки нікому не пред'явлені, бо тільки нещодавно суди дали дозвіл на тимчасовий доступ до документів. Слідчі вивчать документи, тоді зможуть рухатися далі", - пояснив Бабіков.

Одне з кримінальних проваджень було відкрито ДБР за заявою народного депутата Андрія Холодова і пов'язане з вивезенням товарів протиепідемічного призначення в режимі "експорт", які транспортувалися на адресу суб'єктів господарювання, зареєстрованих у Чехії і Португалії. Друге розпочато за заявою нардепа Олександра Дубінського через товари медпризначення, які вивозилися з України в Китай. В обох випадках перевіряється законність дій посадових осіб Держмитслужби.

Ще одне кримінальне провадження про вивезення респіраторів вітчизняного виробництва в Китай, було передано за підслідністю ДБР Нацполіцією.
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Топ коментарі
+14
Гончарук недавно намекал, что если все эту схему власти мародеров захотят повесить на него, то он расскажет, как в этом принимали участие все, включительно с главным зеленым мародером!
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18.06.2020 18:47
+5
круговорот бабла в Украине - УКРАЛ ...- поделился с "силовиками", воруй дальше....
ключевое здесь- воруй ОЧЕНЬ МНОГО ...., иначе посАдют...
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18.06.2020 18:52
+4
Скажітє, а ігдє пламєнній революціонер і борцун з корупцією Міхо-батон?$
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18.06.2020 18:58
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Гончарук недавно намекал, что если все эту схему власти мародеров захотят повесить на него, то он расскажет, как в этом принимали участие все, включительно с главным зеленым мародером!
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18.06.2020 18:47 Відповісти
круговорот бабла в Украине - УКРАЛ ...- поделился с "силовиками", воруй дальше....
ключевое здесь- воруй ОЧЕНЬ МНОГО ...., иначе посАдют...
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18.06.2020 18:52 Відповісти
И? Гончарука посадят? Кишка тонка! Там при "халатности" будет повязана группа товарищей. А группу никто не посадит.
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18.06.2020 18:55 Відповісти
Скажітє, а ігдє пламєнній революціонер і борцун з корупцією Міхо-батон?$
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18.06.2020 18:58 Відповісти
.....под колпаком у зЕ.... шаг влево,шаг в право - выдача Грузии.......
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18.06.2020 19:13 Відповісти
Бабиков об игнорировании Кабмином Гончарука письма из СНБО о запрете экспорта товаров медназначения: "Такие действия можно было совершать только умышленно"

Естественно умышленно, любитель бизнса Гончарук и его окружение решили подзаработать, за это мошенники, грабители, паразиты спекулянты и любят бизнес, рынок, так как с их помощью открываются безграничные возможности по грабежу, воровству, спекуляциям и мошенничеству.
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18.06.2020 19:11 Відповісти
Будет как после оваща, ни копейки денег в казне и куча долгов
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18.06.2020 19:30 Відповісти
Все премьеры бывшие и будущие у Зели могут быть априори только ворами.
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18.06.2020 19:38 Відповісти
Умышленно ? Вот я писал 100 раз, что ЗЕ и его зелёная шайка - это путинская ДРГ , а народ не верил .Так что , Ленке после больнички первое задание : сушить супругу сухари.
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18.06.2020 19:41 Відповісти
Зе!біли, вже сміятися?
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18.06.2020 20:01 Відповісти
на святое, на Бубочку замахнулись
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18.06.2020 20:18 Відповісти
ТЫ, лучше **** расскажи сколько тебе Донецкий ЗЕК за его защиту в суде ЛИМОНОВ отслюнявил. А, то, что ТЕБЕ не откатили с проданных масок - так ПАРОВОЗ давно "ту ту" - ушел.
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18.06.2020 20:48 Відповісти
Бедолага статист на самокате. Сделали крайним ))) чисто по коломойски: крадуцкий ложит себе пару сотен лямов в карман нала, гончарук идёт у тУрму )))
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18.06.2020 21:47 Відповісти
 
 