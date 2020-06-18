Бабіков про ігнорування Кабміном Гончарука листів із РНБО про заборону експорту товарів медпризначення: "Такі дії можна було здійснювати тільки навмисно"

Держбюро розслідувань направило в САП кримінальне провадження, яке було відкрито проти посадових осіб Кабінету Міністрів, які проігнорували лист секретаря РНБО Олексія Данілова про заборону експорту товарів медпризначення.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів перший заступник директора бюро Олександр Бабіков.

"САП вважає, що була службова недбалість, а ми вважаємо, що такі дії можна було здійснювати лише зумисне. І потрібно змінювати кваліфікацію. Тому з урахуванням можливої ​​шкоди, це виключно підслідність НАБУ. І будь-які докази, зібрані нами у цій справі, будуть незаконними", - пояснив Бабіков.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Спеціальна антикорупційна прокуратура відкрила це кримінальне провадження, оскільки в Кабмін ще 31 січня, невдовзі після початку поширення коронавірусу у світі, звернувся секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов з вимогою заборонити експорт і реекспорт продукції медичного призначення, захисних масок, рукавичок, халатів, необхідних для протиепідеміологічних заходів. Однак така заборона з'явилася тільки на початку березня.

Нагадаємо, кримінальне провадження було відкрито за ч. 2 статті 367 Кримінального кодексу (Службова недбалість). Досудове розслідування прокурором було доручено проводити Державному бюро розслідувань.

За словами Олександра Бабікова, слідчі Держбюро розслідувань розслідують три кримінальні провадження за фактами, пов'язаними з вивезенням із країни в період дії обмежувальних заходів у зв'язку з коронавірусом товарів протиепідемічного призначення.

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"Підозри в цих справах поки нікому не пред'явлені, бо тільки нещодавно суди дали дозвіл на тимчасовий доступ до документів. Слідчі вивчать документи, тоді зможуть рухатися далі", - пояснив Бабіков.

Одне з кримінальних проваджень було відкрито ДБР за заявою народного депутата Андрія Холодова і пов'язане з вивезенням товарів протиепідемічного призначення в режимі "експорт", які транспортувалися на адресу суб'єктів господарювання, зареєстрованих у Чехії і Португалії. Друге розпочато за заявою нардепа Олександра Дубінського через товари медпризначення, які вивозилися з України в Китай. В обох випадках перевіряється законність дій посадових осіб Держмитслужби.

Ще одне кримінальне провадження про вивезення респіраторів вітчизняного виробництва в Китай, було передано за підслідністю ДБР Нацполіцією.