У Болграді протестуючі підприємці увірвалися в РДА з вимогою скасувати посилення карантину в районі
Близько ста підприємців Болграда Одеської області влаштували 18 червня стихійний мітинг біля будівлі РДА, протестуючи проти введення карантинних заходів, пов'язаних з COVID-19, на території району.
Оскільки голова РДА Андрій Кучмійов до учасників акції не вийшов, підприємці увірвалися до адмінбудівлі, вимагаючи з ним зустрічі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми вимагаємо від влади скасувати карантинні заходи, які не дають нам змоги вести торгівлю на ринках і в магазинах, змушують закрити заклади громадського харчування", - сказав журналістам один з учасників акції протесту.
Місцеві підприємці зібрали підписи під зверненням до керівництва райдержадміністрації щодо відновлення обмежень на роботу підприємств торгівлі та ринків, спричинених різким збільшенням випадків захворювань на COVID-19.
У свою чергу, керівництво РДА оприлюднило відомості про поточну епідемічну ситуацію в Болградському районі. Зокрема, станом на 18 червня тут лабораторно підтверджено 91 випадок хворих на коронавірус. Найбільше інфікованих COVID-19 у населених пунктах Дмитрівка (41), Криничне (14), Городнє (11), Болград (8).
"Стан 63 хворих задовільний, 28 із них перебувають на стаціонарному лікуванні в медичних закладах. Серед хворих 14 медпрацівників та 8 дітей віком до 17 років. Наразі 7 осіб вилікувались від коронавірусу, одна пацієнтка померла", - зазначається у повідомленні пресслужби Болградської РДА. Протестуючим підприємцям пояснили, що, з огляду на загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу комісія з ТЕБ І НС запровадила на території району карантинні заходи - задля недопущення розповсюдження COVID-19.
За даними Одеської ОДА, протягом тижня на 130 осіб зросла кількість хворих на COVID-19 в області, причому найбільші осередки зафіксовані в Одесі - 291, у Болградському та Подільському районах - відповідно 84 та 447. Загальна кількість пацієнтів сягає 1161, "активних" випадків - 648, одужали 513 осіб.
Через складну епідемічну ситуацію у Болградському районі закриті на карантин села Дмитрівка та Криничне, а в Ізмаїльському районі - село Першотравневе. Туди направлено групу експертів-епідеміологів.
Будь ласка, зачекайте...
і усе це в 30+градусну спеку
Малыш с необычным именем Зеленский появился в Украине.
Похоже, у действующего президента Украины есть истинные фанаты и почитатели.
Новоиспеченные родители из Закарпатья - это семья цыган, которые решили назвать своего пятого новорожденного сына в честь действующего президента Украины. Нет, они не дали ему имя Владимир, а назвали Зеленский Евгеньевич Дьопйош, рассказали в Юго-Западном межрегиональном управлении Минюста.
...
27.01.13 00:01 Цыгане назвали сына Януковичем, а дочку назовут Анна-Герман. ФОТОрепортажМальчик из Закарпатья уже три года носит фамилию Януковича, как свое имя.Об этом сообщает http://www.mukachevo.net/UA/News/view/68851 Mukachevo.net , передает https://censor.net/.
« зрабима баригу разам!!!»
)))
Вранье, рынки, магазины, открыты, можно работать.
А насчет карантина, то Украина оказалась заложником открытых границ, через который и проникает вирус. Китай поборол вирус, открыл границы и опять у них вспышка эпидемии.
коли "влада" метушиться та кидається з "жорсткого карантину" до максимального послаблення оскільки просто не вміє керувати та оцінювати ризики;
коли "влада" сама сере на введені нею ж обмеження, та ще й хизується та регоче з того;
коли "влада" каже, що деякі обмеження не мали жодного сенсу й введені просто аби "налякати";
коли "влада" каже, що сама хоче заразитися коронавірусом - от коли "влада" недолуга та дурна, тоді люди реагують не так, як того вимагають обставини, а так, як підказують інстинкти й звинувачувати людей за ці дії я б не став.
а от вказати їм вчергове, що це їхній дурний вибір привів цю "владу" - не зайве.
Болград, начал что-то пукать?
Эй, русско-братающаяся быдлота, состоящая из любителей руЦкАга мира (80%), сАвковой идеологии (90%) и пенсов дураков (100%) - узбогойтесь, дятлы.
Ваш район, как и (типа город) - НИЧТО.
Вы, сами виновники.
Вы же сами радеете, чтобы у вас, дятлов, было как в Приднестровье.
Удачи .... Вам, предателям, никто, не поможет.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fswprs.org%2Fcoronavirus-antibody-tests-show-only-one-fifth-of-infections%2F https://swprs.org/coronavirus-antibody-tests-show-only-one-fifth-of-infections/ (короткий огляд англійською)
Наприкінці травня швейцарські імунологи під керівництвом професора Онура Боймана опублікували, мабуть, найважливіше дослідження, що впливає серед іншого і на підсумковий показник летальності Ковіду-19. Це "попереднє" дослідження приходить до висновку, що звичайні тести на антитіла, які вимірюють антитіла в крові (IgG та IgM), можуть розпізнати щонайбільше п'яту частину всіх випадків інфікування Covid19.
Причиною цієї невідповідності є те, що у більшості людей новий коронавірус нейтралізується антитілами вже на слизовій оболонці (IgA) або клітинним імунітетом (Т-клітинами). У більшості цих випадків не розвиваються ніякі симптоми.
Це означає, що новий коронавірус зустрічається набагато частіше (у вигляді "бессимптомного носійства"), ніж вважалося раніше, а летальність від інфекції ще в п'ять разів нижча, ніж передбачалося раніше на підставі серологічних досліджень (тести ІФА на антитіла в крові).
Тобто кількість випадків зараження вірусом насправді набагато (в 100-200 разів) більше, ніж розповідає "офіційна статистика". Виникає міцна аналогія з вірусом герпесу, яким заражені до 80% усього населення планети. При цьому лише дуже невелика частина усіх заражених (менше 1%) має хоч якісь симптоми. І таким чином реальна летальність є нижчою за 0,1%, що є навіть меншим ніж середній показник сезонного грипу, через що "ковід-19" ніяк не можна віднести до небезпечних хвороб!
таким чином переважна більшість померлих - ті, що з букетом хронічних патологій, навіть пережили середню тривалість життя в своїй країні, тобто статистично вони вмерли б цього року або наступного від будь-якого іншого вірусу