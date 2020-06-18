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Бахматюк (289) Укрлендфармінг (128)

Верховний суд визнав неправомірними дії НБУ щодо виведення з ринку банку "Фінансова ініціатива", - Бахматюк. ДОКУМЕНТ

Верховний суд визнав неправомірними дії НБУ щодо виведення з ринку банку

17 червня 2020 року Верховний суд України виніс остаточне рішення, яким підтвердив незаконність рішень правління Національного Банку України щодо виведення банку "Фінансова Ініціатива" з ринку. Суд визнав дії НБУ протиправними та скасував постанову правління Національного банку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Українські новини.

Про це стало відомо із заяви акціонера банку Олега Бахматюка, який прокоментував рішення Верховного суду. Неправомірне рішення НБУ по виведенню стабільного банку з ринку він вважає злочинним: "Верхом цинізму було проводити такі дії за рахунок дисконту державних облігацій, які банк мав на балансі". Основним аргументом НБУ щодо визнання банку "Фінансова Ініціатива" неплатоспроможним було невиконання банком зобов’язань за кредитами рефінансування НБУ у розмірі 1 977,8 млн грн, або 13,1% всіх зобов’язань банку, в заставі якого були облігації внутрішньої державної позики. Як встановив суд, на момент віднесення до категорії неплатоспроможних дані зобов’язання банку "Фінансова Ініціатива" були повністю погашенні в результаті списання НБУ застави ОВДП за заниженою ціною. Ще в 2017 рішеннями судів було визнано незаконність списання ОВДП, Національний Банк України зобов’язали компенсувати суму збитків, нанесених неправомірними діями, в розмірі 618,450 млн грн. В 2018 році НБУ визнав свої незаконні дії та підписав мирові угоди з Фондом гарантування вкладів (який на той момент був розпорядником Банку) та компенсував 618,450 млн грн.

"5 років ми доводили свою правоту, яка і так була очевидною для всього ринку: банк міг працювати, - заявив Бахматюк. - Активи банку на дату введення тимчасової адміністрації становили 15,3 млрд грн. "Фінансова ініціатива" входила у 20 найбільших банків України, і не було б ніяких проблем ні з депозитами (депозитний портфель становив 3,5 млрд грн), ні з обслуговуванням рефінансування. Це були свідомі протизаконні дії з боку чиновників НБУ, що лише прикривались гаслами "очистки банківської системи", а не проводили їх".

Бахматюк заявив, що справедливе покарання винних у цих неправомірних діях щодо банку є важливим для всього суспільства, і він діятиме в правовий спосіб, щоб не допустити повторення такої несправедливості.

Верховний суд визнав неправомірними дії НБУ щодо виведення з ринку банку Фінансова ініціатива, - Бахматюк 01
Верховний суд визнав неправомірними дії НБУ щодо виведення з ринку банку Фінансова ініціатива, - Бахматюк 02
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Топ коментарі
+7
То что делала Гонтарева с банками, никак не влазит в украинское законодательство. Она была смотрящей от Пути и от Пети одновременно. А сейчас она учит в Лондоне сынков олигархов из СНГ как правильно воровать у государства.
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18.06.2020 19:25
+3
В 1996-2001 годах - референт-администратор, менеджер, заместитель начальника отдела товарных поставок, начальник коммерческого отдела фирмы "КГД" - представителя российской нефтегазовой компании "Итера" (главный акционер - "Роснефть") в Ивано-Франковской области.
В октябре 2014 года VAB Банк, у которого возникли проблемы с ликвидностью, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимости. По версии следствия, VAB Банк не подал все необходимые для этого документы (например, программу финансового оздоровления банка), но правление Нацбанка, тем не менее, выдало ему 1,2 млрд гривен.

Стоимость недвижимости, переданной в залог, была завышена почти в 25 раз и составляет, по данным экспертизы, 72,62 млн гривен, а не 1,8 млрд гривен, как заявил VAB. Через 40 дней после выдачи стабкредита VAB Банк обанкротился. Деньги Нацбанку не вернули.

В ноябре 2019 года НАБУ сообщило 10 лицам о подозрении в завладении стабкредитом. Среди подозреваемых - бывший владелец банка Олег Бахматюк, бывший глава правления VAB Денис Мальцев, экс-глава наблюдательного совета VAB Наталья Василюк (сестра Бахматюка), бывший замглавы НБУ Александр Писарук и другие. 12 ноября ряд сотрудников VAB Банка были задержаны детективами НАБУ под процессуальным руководством САП.

Бахматюк в это время находился за границей, откуда отправил обращение к президенту Владимиру Зеленскому о системном давлении НАБУ на его бизнес.

http://kievvlast.com.ua/base/dose-bahmatyuk-oleg-romanovich
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18.06.2020 19:34
+2
Бахматюк, конечно, жулик но Фининициативу специально "положили"
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18.06.2020 19:17
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Бахматюк, конечно, жулик но Фининициативу специально "положили"
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18.06.2020 19:17 Відповісти
лохматюк кинул государство с рефинансом, но виновато нбу. ведь так?
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18.06.2020 20:30 Відповісти
на эту тему могут поспорить люди имеющие отношение к банковскому сектору, вы явно не из таких. И даже содержание статьи не изучили..
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18.06.2020 23:46 Відповісти
Там более сотни банков схожим способом уничтожили.
Шьют Пороху всякую хрень. Фигнёй старадают. Уровень Пороха - крупные финансовые афёры. Вроде банковских/валютных кризисов 2008-2009 и 2014-2015. Плюс многомиллиардные махинации с ОГВЗ. Во всех случаях Порох или его люди рулили Нацбанком и не только. Там по этим эпизодам Украина потеряла половину ВВП и десятки млрд долларов, а виновные давно должны сидеть пожизненно с полной конфискацией.
Афёры на суммы десятки млн грн - это уровень деток Гладковского. Ну там на порш/мазератти и карманные расходы.
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19.06.2020 11:31 Відповісти
банки, конечно, всякие были...с разными "нюансами"..Были помойки типа Ситикоммерца...были пирамиды типа *****...а были с очень "жирными" активами, а есть пример "Киевской Руси", которую грохнули потому что аффилированные с Петей структуры, должны были кредитов там докуя....а есть "Премиум", который вполне платежеспособный был, но типа из-за того что Думчев собственник, его порвали...это всё прекрасно знают и понимают люди причастные к банковскому сектору...
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19.06.2020 15:55 Відповісти
То что делала Гонтарева с банками, никак не влазит в украинское законодательство. Она была смотрящей от Пути и от Пети одновременно. А сейчас она учит в Лондоне сынков олигархов из СНГ как правильно воровать у государства.
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18.06.2020 19:25 Відповісти
БЕНЯ, эта **** БАХМАТЮК, ЖИВАГА и прочие тырили деньги вкладчиков, а Гонтарева виновата, да МУДИЛО???
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18.06.2020 20:43 Відповісти
Кубива тоже нельзя забывать в этом грязном деле
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18.06.2020 23:48 Відповісти
зеленский купит мерседес ...
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18.06.2020 19:25 Відповісти
То чому тодішній президент і голова НБУ ще досі не сидять?
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18.06.2020 19:27 Відповісти
А чому не сидить каломойский, який обікрав українців на 5 млрд баксів через аферу "ПриватБанк"?
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18.06.2020 20:32 Відповісти
У одного осла в Омане счет пополнился.
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18.06.2020 19:33 Відповісти
В 1996-2001 годах - референт-администратор, менеджер, заместитель начальника отдела товарных поставок, начальник коммерческого отдела фирмы "КГД" - представителя российской нефтегазовой компании "Итера" (главный акционер - "Роснефть") в Ивано-Франковской области.
В октябре 2014 года VAB Банк, у которого возникли проблемы с ликвидностью, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимости. По версии следствия, VAB Банк не подал все необходимые для этого документы (например, программу финансового оздоровления банка), но правление Нацбанка, тем не менее, выдало ему 1,2 млрд гривен.

Стоимость недвижимости, переданной в залог, была завышена почти в 25 раз и составляет, по данным экспертизы, 72,62 млн гривен, а не 1,8 млрд гривен, как заявил VAB. Через 40 дней после выдачи стабкредита VAB Банк обанкротился. Деньги Нацбанку не вернули.

В ноябре 2019 года НАБУ сообщило 10 лицам о подозрении в завладении стабкредитом. Среди подозреваемых - бывший владелец банка Олег Бахматюк, бывший глава правления VAB Денис Мальцев, экс-глава наблюдательного совета VAB Наталья Василюк (сестра Бахматюка), бывший замглавы НБУ Александр Писарук и другие. 12 ноября ряд сотрудников VAB Банка были задержаны детективами НАБУ под процессуальным руководством САП.

Бахматюк в это время находился за границей, откуда отправил обращение к президенту Владимиру Зеленскому о системном давлении НАБУ на его бизнес.

http://kievvlast.com.ua/base/dose-bahmatyuk-oleg-romanovich
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18.06.2020 19:34 Відповісти
НАБУ и САП не подпадают под компетенцию Верховного Суда, или я что-то не так понимаю?
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18.06.2020 19:46 Відповісти
Корумповані судді вороги України на рівні з ******, Медведчуком, Зеленським.
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18.06.2020 19:37 Відповісти
А что, Верховный Суд может как-то решения НБУ оценивать как незаконные, что ли, не понимаю?
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18.06.2020 20:34 Відповісти
Засунь эту ПОСТАНОВУ себе в СРАКУ, а вкладчикам и ДЕРЖАВЕ верни стыренные тобой **** деньги!!!
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18.06.2020 20:41 Відповісти
Купленный суд вернул на финансовый рынок пирамиду?!
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18.06.2020 21:46 Відповісти
А почему молчит Валерия Гонтарева ? Забылась в Лондоне и ей нечего ответить ? Ах ,да, она Коломойского боится и смоталась за полгода до президентских выборов. Чует .ука , что в Украине ее ждет суд за все , что набедокурила.
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18.06.2020 21:50 Відповісти
За что боролись-на то и напоролись.Их ведь предупреждали,что рекет НБУ над банками больше не прокатит-МВФ не захочет терять 2/3 контроля над Украиной.Поэтому,даже если и законодательный запрет на возвращение банков бывшим собственникам вступил в силу,то суды по-любому смогут принимать решения о незаконности национализаци и о выплате бывшим акционерам компенсации, но без реституции и возврата банка обратно в частное владение. То есть государство через НБУ обязано будет заплатить компенсацию бывшим акционерам за ущерб,даже если оставит банк или финансовую группу себе.После сегодняшнего решения-все банки,оказавшиеся в лапах поросегонтахрюк вправе расчитывать на отмену неправомочных решений НБУ.
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19.06.2020 01:21 Відповісти
 
 