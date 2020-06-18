Верховний суд визнав неправомірними дії НБУ щодо виведення з ринку банку "Фінансова ініціатива", - Бахматюк. ДОКУМЕНТ
17 червня 2020 року Верховний суд України виніс остаточне рішення, яким підтвердив незаконність рішень правління Національного Банку України щодо виведення банку "Фінансова Ініціатива" з ринку. Суд визнав дії НБУ протиправними та скасував постанову правління Національного банку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Українські новини.
Про це стало відомо із заяви акціонера банку Олега Бахматюка, який прокоментував рішення Верховного суду. Неправомірне рішення НБУ по виведенню стабільного банку з ринку він вважає злочинним: "Верхом цинізму було проводити такі дії за рахунок дисконту державних облігацій, які банк мав на балансі". Основним аргументом НБУ щодо визнання банку "Фінансова Ініціатива" неплатоспроможним було невиконання банком зобов’язань за кредитами рефінансування НБУ у розмірі 1 977,8 млн грн, або 13,1% всіх зобов’язань банку, в заставі якого були облігації внутрішньої державної позики. Як встановив суд, на момент віднесення до категорії неплатоспроможних дані зобов’язання банку "Фінансова Ініціатива" були повністю погашенні в результаті списання НБУ застави ОВДП за заниженою ціною. Ще в 2017 рішеннями судів було визнано незаконність списання ОВДП, Національний Банк України зобов’язали компенсувати суму збитків, нанесених неправомірними діями, в розмірі 618,450 млн грн. В 2018 році НБУ визнав свої незаконні дії та підписав мирові угоди з Фондом гарантування вкладів (який на той момент був розпорядником Банку) та компенсував 618,450 млн грн.
"5 років ми доводили свою правоту, яка і так була очевидною для всього ринку: банк міг працювати, - заявив Бахматюк. - Активи банку на дату введення тимчасової адміністрації становили 15,3 млрд грн. "Фінансова ініціатива" входила у 20 найбільших банків України, і не було б ніяких проблем ні з депозитами (депозитний портфель становив 3,5 млрд грн), ні з обслуговуванням рефінансування. Це були свідомі протизаконні дії з боку чиновників НБУ, що лише прикривались гаслами "очистки банківської системи", а не проводили їх".
Бахматюк заявив, що справедливе покарання винних у цих неправомірних діях щодо банку є важливим для всього суспільства, і він діятиме в правовий спосіб, щоб не допустити повторення такої несправедливості.
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Шьют Пороху всякую хрень. Фигнёй старадают. Уровень Пороха - крупные финансовые афёры. Вроде банковских/валютных кризисов 2008-2009 и 2014-2015. Плюс многомиллиардные махинации с ОГВЗ. Во всех случаях Порох или его люди рулили Нацбанком и не только. Там по этим эпизодам Украина потеряла половину ВВП и десятки млрд долларов, а виновные давно должны сидеть пожизненно с полной конфискацией.
Афёры на суммы десятки млн грн - это уровень деток Гладковского. Ну там на порш/мазератти и карманные расходы.
В октябре 2014 года VAB Банк, у которого возникли проблемы с ликвидностью, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимости. По версии следствия, VAB Банк не подал все необходимые для этого документы (например, программу финансового оздоровления банка), но правление Нацбанка, тем не менее, выдало ему 1,2 млрд гривен.
Стоимость недвижимости, переданной в залог, была завышена почти в 25 раз и составляет, по данным экспертизы, 72,62 млн гривен, а не 1,8 млрд гривен, как заявил VAB. Через 40 дней после выдачи стабкредита VAB Банк обанкротился. Деньги Нацбанку не вернули.
В ноябре 2019 года НАБУ сообщило 10 лицам о подозрении в завладении стабкредитом. Среди подозреваемых - бывший владелец банка Олег Бахматюк, бывший глава правления VAB Денис Мальцев, экс-глава наблюдательного совета VAB Наталья Василюк (сестра Бахматюка), бывший замглавы НБУ Александр Писарук и другие. 12 ноября ряд сотрудников VAB Банка были задержаны детективами НАБУ под процессуальным руководством САП.
Бахматюк в это время находился за границей, откуда отправил обращение к президенту Владимиру Зеленскому о системном давлении НАБУ на его бизнес.
http://kievvlast.com.ua/base/dose-bahmatyuk-oleg-romanovich