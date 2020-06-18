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ДБР розслідує справу про розпалювання міжнаціональної ворожнечі під час створення ПЦУ за заявою парафіян УПЦ КП

ДБР розслідує справу про розпалювання міжнаціональної ворожнечі під час створення ПЦУ за заявою парафіян УПЦ КП

У Державному бюро розслідувань заявляють, що розслідують справу за заявою прихожан УПЦ Київського патріархату. Ті поскаржилися на вищих посадових осіб держави, які під час створення Православної церкви України (ПЦУ) нібито вчинили дії, спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Про це пресслужба ДБР повідомила агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"6 листопада 2019 року СБУ розпочало розслідування за заявою прихожан Київського Патріархату УПЦ на незаконні дії деяких вищих посадових осіб, які вчинили дії, спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі під час створення ПЦУ. Далі СБУ справу передала для розслідування в ДБР. Слідство у справі проводиться", - цитує агентство повідомлення ДБР.

Раніше 18 червня п'ятий президент України і діючий народний депутат "ЄС" Петро Порошенко заявив, що проти нього відкрили справу за розпалювання релігійної ворожнечі через отримання Православною церквою України томосу про автокефалію.

"Виявляється, вони порушили проти мене ще одну справу. Називається вона, дослівно цитую - за розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томосу і створення Православної церкви України", - сказав Порошенко.

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Топ коментарі
+71
такого треша даже при янеке не было
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18.06.2020 19:26
+54
Давайте ще справу про "разжиганіє мєжнаціональной розні путьом отріцанія украінцамі того што оні - русскіє", чого вже там...
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18.06.2020 19:26
+52
Таким чином ми плавно перейшли від розділу "Такого за Пороха не було" до розділу "Такого навіть за Яника не було".
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18.06.2020 19:27
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Громадянин Денисенко дуже любить ображатись.
Колись в РПЦ патріархом не обрали, а зараз греки з молодим духовенством кинули
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18.06.2020 19:41 Відповісти
Это полный .......ец .
R.I.P. Украина. Я буду помнить.
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18.06.2020 19:42 Відповісти
"ГБР расследует дело о разжигании межнациональной розни"... в противостоянии Пороха и Зели.
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18.06.2020 19:43 Відповісти
Наступні кроки - порушити справу, щоб потім рішенням суду:
1. Заборонити виші, бо то дискримінація недоумків (яких більшість) і розпалювання ненависті від них до освічених людей!
2. Заборонити екзамени, бо недоумки відчувають свою убогість при їх проведенні та підведенні результатів.
3. Заборонити будь-які школи де навчають хоч чомусь, що виходить за рамки "їсти, жрати, спати".
4. Заборонити м'ясо, сало, делікатеси, бо не кожен може те купляти кожен день.
5. ....
Фантазії в мене ще є, а от бажання друкувати теє все - ніякого. Хто хоче може продовжувати...
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18.06.2020 19:45 Відповісти
Вскоре появится еще одно - "за разжигание межтуристической вражды", путем получения безвиза.
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18.06.2020 19:46 Відповісти
Эх мадам Гильотен...
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18.06.2020 19:47 Відповісти
Эй, ГБР, вы там этими придурками из РПЦ в Украине не прикрывайтесь, вам за такие расследования", где вы, суки пророссийские, рады стараться, очень скоро придется отвечать - по законам военного времени.
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18.06.2020 19:49 Відповісти
Зе-тыпилы делают ВСЕ, что бы сплотить украинцев вокруг Порошенко!
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18.06.2020 19:49 Відповісти
Характерная вещь для любителей тезы "да какая разница". Вот вам разница. Кацапы, чуть только придя к власти запрещают украинскую независимую церковь, ограничивают украинский язык и переписывают историю. И так было всегда. И будет всегда. Если им дать шанс.
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18.06.2020 19:51 Відповісти
100% !!!
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18.06.2020 19:55 Відповісти
Шанс сидит в преЗЕдентском кресле и жуёт свои зелёные сопли.
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18.06.2020 20:21 Відповісти
скоро зелёное шобло откроет уголовное дело за БЕЗВИЗ....
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18.06.2020 19:54 Відповісти
Подельники, по распродаже земли и гос имущества, на своих подельников?
Бред. Это одна шайка.
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19.06.2020 09:03 Відповісти
Тля. І цією х**нею займаються купа слідчих з о*уєнними заробітними платами, які беруть із наших податків. Ці ж слідчі-прокурори потім вийдуть на пенсію, і будуть на усіх плювати.
Тут щось треба кардинально міняти.
P.S. На фронт цих придурків
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18.06.2020 20:00 Відповісти
Не нужно,перебегут,и хорошо ,если по минному полю.
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18.06.2020 23:33 Відповісти
Ниче не понятно, в чем тут состав преступления и злой умысел, нет подробностей
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18.06.2020 20:01 Відповісти
Придурки , заодно заведите дело на патриарха Варфоломея ,, за то шо он дал Томос ПЦУ ...!

Это же неслыханно , так оскорбить гундяевский патриархат . .
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18.06.2020 20:02 Відповісти
Не твоё собачье дело раб божий перепелица без тебя разберутся ублюдок
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18.06.2020 22:11 Відповісти
Поостынь детка ... Без меня - никак .. .
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18.06.2020 22:16 Відповісти
А ты наверное тоже в рясе ходишь и у народа попрошайничаешь , все попы ублюдки и жлобы попрошайки прикидываются бомжами я одного проучил пять лет назад он меня попросил подвезти его на халяву через лес от села до города я его и посреди леса выставил говорю не сцы волки тебя не съедят ты же святой помолишься возле муравейника и дальше 3 километра пешком или может кто другой подвезёт Иисус по пустыне куда больше нарезал и ничего не просил у народа
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18.06.2020 22:25 Відповісти
"В Государственном бюро расследований заявляют, что расследуют дело по заявлению прихожан УПЦ Киевского патриархата. "Источник: https://censor.net/n3202934
уточните, пожалуйста, су..а православная тоже в их числе ?
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18.06.2020 20:03 Відповісти
бабло його, а сам не світиться
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18.06.2020 21:41 Відповісти
ГБР расследует дело о разжигании межнациональной розни при создании ПЦУ по заявлению прихожан УПЦ КП - Цензор.НЕТ 8520.
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18.06.2020 20:05 Відповісти
До холери мстивий.
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18.06.2020 20:12 Відповісти
Мстивий закомплексований недоросль.
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19.06.2020 01:02 Відповісти
Ну он же писал на бигбордах "Зробимо їх разом" и "Зробимо їх ще раз", только украинцы не знали, что "ЇХ", означало не олигархов, Ахметова, Коломойского, Порошенко, Фирташа, Хорошковского, Медведчука..., а самих украинцев.
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19.06.2020 09:06 Відповісти
Коли таке читаю, молодшаю, юнацький максималізм прокидається ... Про долю Чаушеску згадую. Це ж треба і мене, спокіну людину, так розярити
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18.06.2020 20:06 Відповісти
ГБР расследует дело о разжигании межнациональной розни при создании ПЦУ по заявлению прихожан УПЦ КП - Цензор.НЕТ 9080. .
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18.06.2020 20:07 Відповісти
Ну положим, что Янукович и Порошенко ничуть не лучше были.
Я за упразднение поста Президента Украины. Нам нужна Парламентская Республика.
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19.06.2020 09:07 Відповісти
Я бы с тобой может и согласился бы , но когда посмотрю сколько в парламенте сидит всякого дерьма , в том числе и прокацапского ... .
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19.06.2020 09:26 Відповісти
Но и терпеть ющенков-януковичей-порошенко-зеленских более терпеть не имеет смысла - только деньги на их содержание тратить.
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19.06.2020 12:45 Відповісти
Феєричні дятли
Таким темпом скоро буде справа за проголошення незалежності України....ото маємо зелепух на свою голову
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18.06.2020 20:10 Відповісти
кстати да....можно пришить дело за разжигание межнац. розни.....
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19.06.2020 00:10 Відповісти
Йура Касьянов , ТЫ .?? Я не узнал тебя "в гримме " ,, а вот по риторике узнал сразу . А не пошёл бы ты . ?
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18.06.2020 20:22 Відповісти
А ,ну тогда с тобой фсё ясно . .. Сочувствую .. .
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18.06.2020 20:37 Відповісти
Слушай , иди гуляй найух , пока я добрый . Я уже давно о тебе забыл .

Не испытывай судьбу , чудо . .
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18.06.2020 21:45 Відповісти
Ждите на днях дела о распятии мальчика в Славянске. И таскании его мамки по площади за танком. 100%.
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18.06.2020 20:14 Відповісти
Зовсім подуріли.
ДБР рослідує "справу" по заяві скамохрестів країни агресора, які називають себе УПЦ кп, проти Православної Церкви України?
Мокшанські прихожани просять державний орган втрутитися в церковні справи?
Таке враження, що все прокацапське зовсім з катушок злетіло і втратило рештки глузду, як і їх фуйло з гундяєвим
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18.06.2020 20:14 Відповісти
Маразм без слів!!! А можна взнати які такі прихожани і звідки вони??? Я так мислю що це не УПЦ КП, а мокшанська недоцерков!!!
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18.06.2020 20:16 Відповісти
https://youtu.be/uB4zwhvaKLE
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18.06.2020 20:16 Відповісти
Зебільні падлошенки навіть уяви не мають про міжконфесійні суперечки-їм аби колотити Україною вже 29-ть років,вижимаючи надра,землю,трудові ресурси.А до громадянської війни з ними таки дійде-палити будуть і тих і інших.
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18.06.2020 20:19 Відповісти
На черзі Акт проголошення незалежності України. Зебіли, а це ви, гниди зробили, разом...
Пілять, як я останнім часом зненавидів той простий нарід...
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18.06.2020 20:25 Відповісти
...це вже дійсно треш...!
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18.06.2020 20:32 Відповісти
Илья Новиков:

К нашей адвокатской команде подключается авторитетный страсбургский адвокат Грегори Туан, в прошлом старший юрист ЕСПЧ.

Он будет готовить нашу позицию по нарушению ст. 18 Конвенции - запрет политически мотивированных преследований.
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18.06.2020 20:32 Відповісти
Каким образом суд определяет чья овца киевского патриархата, а чья московского, у них на лбу метки или они штаны снимают, одним словом, к власти рвутся промосковские бесы, которые в силу физического отсутствия правого полушария, не способны логически мыслить, либо умышленно провоцируют по заданию кремлевских комуно-фашистов беспредел.
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18.06.2020 20:33 Відповісти
Это уже полный "слет с котушек". Гиркин ещё не обратился в ДБР с заявлением, что в 2014 году его незаконно выгнали со Славянска, где он был с миротворческой миссией как посланец Святогорской лавры?
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18.06.2020 20:35 Відповісти
ГБР расследует дело о разжигании межнациональной розни при создании ПЦУ по заявлению прихожан УПЦ КП - Цензор.НЕТ 3500
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18.06.2020 20:36 Відповісти
А почему в этой теме нет ни одного зеленого ********? Уже не ссуться , а сруться , как сегодня в Киеве.
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18.06.2020 20:41 Відповісти
ДБР нужно полностью зачистить от ваты. Абсолютно всех сотрудников, включая руководство проверить на детекторе (на предмет госизмены и сепаратизма).
Все лица, причастные к этому - государственные преступники, полностью раскрывшие себя сторонники врага - россии ( параши). Точка невозврата почти пройдена.
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18.06.2020 20:42 Відповісти
филарет совсем башкой поплыл?
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18.06.2020 20:45 Відповісти
ХЗ. Можливо, шо провокація ДБР або ОПи чи Української філії Московського сатанату. Або якихось засланих казачків-підхуйловників від імені Київського патріархату.
Схоже на "двохходовку" - і неіснуючу вже УПЦ КП підставити, і проти Пороха справу порушити.
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18.06.2020 20:56 Відповісти
Обрали ************* - "зробили їх (нас) разом".
А попереду ще так багато роботи. На благо паРаші...

ГБР расследует дело о разжигании межнациональной розни при создании ПЦУ по заявлению прихожан УПЦ КП - Цензор.НЕТ 9198
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18.06.2020 20:46 Відповісти
МРАКОБЕСИЕ КАКОЕ-ТО...
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18.06.2020 20:50 Відповісти
вот тут какая то хрень происходит, че угодно можно предъявить разводящему, но только не Томас.
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18.06.2020 20:57 Відповісти
Сколько можно тратить деньги налогоплательщиков на расследование никаких преступлений.
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18.06.2020 21:01 Відповісти
на очереди уголовное дело за безвиз )))
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18.06.2020 21:01 Відповісти
Ого, вот это истерика у пепиков
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18.06.2020 21:04 Відповісти
Идеи для открытия справ:

За поедание срепных снегирей.
За то, шо мало синагог.
За то, шо в бубачки понос.
И в шаурму накакал воробей.
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18.06.2020 21:05 Відповісти
Нет повести печальнее на свете,
Чем повесть смены памперсов в зеленом туалете.
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18.06.2020 21:07 Відповісти
"Создание" пцу (от слова пеця) это по сути рейдерский захват УПЦ КП, а не разжигание межнациональной розни.
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18.06.2020 21:11 Відповісти
Церква це релігійна організація, а не лавка Філарета. Взагалі більшість "захисників" Філарета взагалі до церкви не ходять тим більше до бувшої УПЦ КП.
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18.06.2020 21:29 Відповісти
КП приказала долго жіть...... Так як ПЦ московитів в Уккраїні. -- Канонічність і визнання, та постійні молитви ПЦУ- Божа Святість
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18.06.2020 21:57 Відповісти
Конкретный, простой, прямой вопрос:
- кто потерпевший?
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18.06.2020 21:58 Відповісти
масковский патриархат
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19.06.2020 00:12 Відповісти
Московський сатанат і ось це:

ДБР розслідує справу про розпалювання міжнаціональної ворожнечі під час створення ПЦУ за заявою парафіян УПЦ КП - Цензор.НЕТ 4064
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19.06.2020 11:53 Відповісти
гнилой жидовский клоун всегда был предателем.
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18.06.2020 22:02 Відповісти
Это следствие "мудрых" законов и реформы судебной системы, не Зеля принимал закон по которому любой (м)чудак , при желании ,может обратиться в суд , по любой фигне, и суд обяжет прокуратуру, СБУ, ДБР или ещё кого-то возбудить дело .. вот такие пироги, и тактх дел моря ...
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18.06.2020 22:09 Відповісти
ГБР расследует дело о разжигании межнациональной розни при создании ПЦУ по заявлению прихожан УПЦ КП - Цензор.НЕТ 5321
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18.06.2020 22:35 Відповісти
Цікаво а коли це національна меншина обрізаних стала прихожанами Православної Церкви України.
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18.06.2020 23:49 Відповісти
Что быстро они забыли колиивщину и гайдамаччину, носы свои повысовывали...
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19.06.2020 00:05 Відповісти
У зеленского пердак пылает. Гбр ещё не расследует?! )))
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19.06.2020 00:04 Відповісти
Шостий прокуратор іудейський (в миру Клоун Криворіжський) хоче перевершити "досягнення"
5-го прокуратора іудейського - Понтія Пілатовського, який, щоб не нанести шкоди Іудейству, помилував вбивцю і казнив Сина Божого Ісуса. Клоун Криворіжський замість вигнання секти самозванців УПЦ(МП), що повинно було зроблено по законам ВР України, він не звертає уваги на постанови Вселенського Патріарха Варфоломія про ліквідацію УПЦ(МП), а взявся за "посадку" тих, хто за це боровся. В чому Клоун Криворіжський побачив загрози Православному Християнству в діях Вселенського Патріарха Варфоломія? Чому думки Гундяєва ближче до "душі" шостому прокуратору? А тому, що в нього сатанинська "душа".
І з Путіним вони як "Близнецы- Братья"! Для них Україна - це видумки націоналістів!
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19.06.2020 11:51 Відповісти
Зелена влада опошляє українське все, що тільки можна. Вже і до церкви добралися. А якщо заяву писав Філарет, то хто він? Можливо із-за нього ми не могли довго об*єднатися? Мені здається що клеймо Донбаса не стирається, а причетність до московської церкви, як ніби пов*язані кров*ю. Що у висновку? Діють свідомо, чи несвідомо, але проти України, проти визнаної і канонічної церкви - ПЦУ, даючи повод московитам верещати, що їх цекрква нормальна, насправді вона в нас неканонічна. А що потрібно для наріду? Вже на виборах побачили, як вони гарно вірять у побрехеньки.
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19.06.2020 18:26 Відповісти
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