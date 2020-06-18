ДБР розслідує справу про розпалювання міжнаціональної ворожнечі під час створення ПЦУ за заявою парафіян УПЦ КП
У Державному бюро розслідувань заявляють, що розслідують справу за заявою прихожан УПЦ Київського патріархату. Ті поскаржилися на вищих посадових осіб держави, які під час створення Православної церкви України (ПЦУ) нібито вчинили дії, спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
Про це пресслужба ДБР повідомила агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"6 листопада 2019 року СБУ розпочало розслідування за заявою прихожан Київського Патріархату УПЦ на незаконні дії деяких вищих посадових осіб, які вчинили дії, спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі під час створення ПЦУ. Далі СБУ справу передала для розслідування в ДБР. Слідство у справі проводиться", - цитує агентство повідомлення ДБР.
Раніше 18 червня п'ятий президент України і діючий народний депутат "ЄС" Петро Порошенко заявив, що проти нього відкрили справу за розпалювання релігійної ворожнечі через отримання Православною церквою України томосу про автокефалію.
"Виявляється, вони порушили проти мене ще одну справу. Називається вона, дослівно цитую - за розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томосу і створення Православної церкви України", - сказав Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Колись в РПЦ патріархом не обрали, а зараз греки з молодим духовенством кинули
R.I.P. Украина. Я буду помнить.
1. Заборонити виші, бо то дискримінація недоумків (яких більшість) і розпалювання ненависті від них до освічених людей!
2. Заборонити екзамени, бо недоумки відчувають свою убогість при їх проведенні та підведенні результатів.
3. Заборонити будь-які школи де навчають хоч чомусь, що виходить за рамки "їсти, жрати, спати".
4. Заборонити м'ясо, сало, делікатеси, бо не кожен може те купляти кожен день.
5. ....
Фантазії в мене ще є, а от бажання друкувати теє все - ніякого. Хто хоче може продовжувати...
Бред. Это одна шайка.
Тут щось треба кардинально міняти.
P.S. На фронт цих придурків
Это же неслыханно , так оскорбить гундяевский патриархат . .
уточните, пожалуйста, су..а православная тоже в их числе ?
Я за упразднение поста Президента Украины. Нам нужна Парламентская Республика.
Таким темпом скоро буде справа за проголошення незалежності України....ото маємо зелепух на свою голову
Не испытывай судьбу , чудо . .
ДБР рослідує "справу" по заяві скамохрестів країни агресора, які називають себе УПЦ кп, проти Православної Церкви України?
Мокшанські прихожани просять державний орган втрутитися в церковні справи?
Таке враження, що все прокацапське зовсім з катушок злетіло і втратило рештки глузду, як і їх фуйло з гундяєвим
Пілять, як я останнім часом зненавидів той простий нарід...
К нашей адвокатской команде подключается авторитетный страсбургский адвокат Грегори Туан, в прошлом старший юрист ЕСПЧ.
Он будет готовить нашу позицию по нарушению ст. 18 Конвенции - запрет политически мотивированных преследований.
Все лица, причастные к этому - государственные преступники, полностью раскрывшие себя сторонники врага - россии ( параши). Точка невозврата почти пройдена.
Схоже на "двохходовку" - і неіснуючу вже УПЦ КП підставити, і проти Пороха справу порушити.
А попереду ще так багато роботи. На благо паРаші...
За поедание срепных снегирей.
За то, шо мало синагог.
За то, шо в бубачки понос.
И в шаурму накакал воробей.
Чем повесть смены памперсов в зеленом туалете.
- кто потерпевший?
5-го прокуратора іудейського - Понтія Пілатовського, який, щоб не нанести шкоди Іудейству, помилував вбивцю і казнив Сина Божого Ісуса. Клоун Криворіжський замість вигнання секти самозванців УПЦ(МП), що повинно було зроблено по законам ВР України, він не звертає уваги на постанови Вселенського Патріарха Варфоломія про ліквідацію УПЦ(МП), а взявся за "посадку" тих, хто за це боровся. В чому Клоун Криворіжський побачив загрози Православному Християнству в діях Вселенського Патріарха Варфоломія? Чому думки Гундяєва ближче до "душі" шостому прокуратору? А тому, що в нього сатанинська "душа".
І з Путіним вони як "Близнецы- Братья"! Для них Україна - це видумки націоналістів!