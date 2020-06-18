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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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ОБСЄ (3480) Донбас (22348) мінські угоди (2227) Цимбалюк Євген (50)

Для виконання Мінських угод законодавство, податкова система і валюта РФ на окупованому Донбасі мають бути скасовані, - Україна в ОБСЄ

Для виконання Мінських угод законодавство, податкова система і валюта РФ на окупованому Донбасі мають бути скасовані, - Україна в ОБСЄ

Відновлення суверенітету України на окупованих Росією територіях Донбасу передбачає скасування введених там окупантами російських законодавства, податкової системи та валюти.

На цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Суверенітет України на окупованих Росією територіях Донбасу повинен бути відновлений. Це було ціллю усіх трьох Мінських угод, схвалених Україною, Росією та міжнародною спільнотою у 2014 та 2015 роках. Російські законодавство, податкова система та валюта, які були незаконно введені з того часу російською стороною, мають бути скасовані", - заявив дипломат.

Цимбалюк зазначив, що українська делегація під час засідання Тристоронньої контактної групи 15 червня наголосила на необхідності повного відновлення дії українського законодавства на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України, відновлення систем оподаткування та розрахунків у межах українського правового поля.

"Необхідним є проведення інвентаризації державного та приватного майна на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Мова йде про підприємства усіх форм власності, включаючи відділення банківських установ, що були експропрійовані російською стороною. Делегація України також наполягала під час зустрічі на забезпеченні українськими операторами функціонування мобільного зв'язку на цих територіях, наголосивши, що йдеться насамперед про задоволення гуманітарних потреб", - заявив очільник місії України в ОБСЄ.

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Український дипломат наголосив, що наразі немає ознак того, що Росія готова припинити конфлікт, розпочатий нею у лютому 2014 року. Крім того, кремлівський режим продовжує руйнувати довгострокові перспективи майбутньої реінтеграції тимчасово окупованих територій України, зміцнюючи їхні соціальні, економічні та правові зв'язки з Російською Федерацією.

"Так звана "паспортизація" громадян України на Донбасі та в Криму є однією з найбільш небезпечних форм цієї політики. Примусове нав’язування російського громадянства на тимчасово окупованих територіях України є не лише грубим порушенням українського та міжнародного законодавства, а й неприйнятним елементом тиску на місцевих жителів", - наголосив Цимбалюк.

Він додав, що українська сторона також засуджує нещодавню заяву російської окупаційної адміністрації про участь жителів окупованих районів Донецької та Луганської області, які мають незаконно видані російські паспорти, у голосування щодо поправок до конституції РФ – це ні що інше, як ще одне свідчення повної зневаги до суверенітету та територіальної цілісності Україна. Ми вдячні державам-учасницям, які здійснюють політику невизнання таких російських паспортів, і закликаємо інші країни діяти так само", - заявив Цимбалюк.

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Як відомо, російська окупаційна адміністрація на Донбасі впроваджує на підконтрольних територіях норми законодавства РФ, ввела російські податкову систему та валюту. Крім того, Росія здійснює незаконну паспортизацію жителів окупованого Донбасу, заявляючи, що до кінця року може видати українцям Донбасу до 800 тис. російських паспортів.
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Топ коментарі
+15
Вот это уже дело говорит. Украина страна, а не Ростовская область!
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18.06.2020 19:58
+11
Для виконання Мінських угод Україна має поставити умову, щоб не лише рублі зникли з ОРДЛО, звідти мають зникнути всі, в кого немає українського паспорта. От після цього (а також після півроку без жодного пострілу) можна якісь переговори по Мінську починати...
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18.06.2020 20:16
+7
Сильный ход, и довольно неожиданный.
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18.06.2020 20:17
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Вот это уже дело говорит. Украина страна, а не Ростовская область!
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18.06.2020 19:58 Відповісти
У вас в кацапстане.
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18.06.2020 20:06 Відповісти
Росія з Донбасу сама не піде ніколи. Лише пинками під зад. А з такими темпами "реформ" ми це не зробимо теж ніколи. Це ОРДЛО можна імплементувати в Україну лише як ракову пухлину можна імплементувати в здоровий організм. А він в нас навіть не здоровий.. А тому єдиний вихід це оголосити, що ті, хто хоче жити в Україні нехай з ОРДЛО переїздить на підконтрольну частину (звичайно створити відповідну програму а не профанацію, як до сих пір) а потім стіна. Тобто припинити ці всі дебільні Мінски та всякі економічні иа інші зв,язки з ОРДЛО. Нехай ним тішиться Росія.
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18.06.2020 20:11 Відповісти
А як тоді наживатись на війні?
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18.06.2020 20:15 Відповісти
Для того ***** это всё затеяло, чтобы мы отак просто взяли и стену строить начали. Насчёт стены Вы не в курсе, она уже 3 месяца построена припинили всякі економічні иа інші зв,язки з ОРДЛО. И что, помогло? Обстрелов меньше стало? Гибнуть перестали? Построено так что нам идти в фарватере его планов. Захочет и приклеит к Украине,Захочет признает - и мы в стороне. А захочет оставит как есть с обстрелами и погибшими. Мы можем только реагировать самим же ничего не дано.
Саакашвили "галстук съел" - и свободен. Абазия и Осетия по крайней мере не мешают. Нам же скорее всего (при очень удачном стечении обстоятельств) Уготована роль Молдовы
Будет по кацапски - или останется как есть. Они просто ждут пока мы обессилим. 6 лет в окопах при вялотекущих перестрелках разлагают армию, а экономика в тылу добивает. Нынешними темпами осталось 2-3 года.
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18.06.2020 21:28 Відповісти
Не хвилюйтеся. Вовік скоро в Україні рубль введе.
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18.06.2020 20:13 Відповісти
А шош робити новоспеченим громадянам *********?
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18.06.2020 20:13 Відповісти
виїхати на росію.
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18.06.2020 20:58 Відповісти
Для виконання Мінських угод Україна має поставити умову, щоб не лише рублі зникли з ОРДЛО, звідти мають зникнути всі, в кого немає українського паспорта. От після цього (а також після півроку без жодного пострілу) можна якісь переговори по Мінську починати...
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18.06.2020 20:16 Відповісти
Сильный ход, и довольно неожиданный.
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18.06.2020 20:17 Відповісти
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18.06.2020 21:34 Відповісти
Дивно, що досі російська валюта циркулює в Україні вільно. Тільки за це потрібно Пороха, Зеленського та іншу владну сволоту притягти до кримінальної відповідальності. Всі ті підори хрюцькі, що користуються рублями, є валютні злочинці, що наносять величезну шкоду Україні.
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18.06.2020 20:29 Відповісти
как там у путла...."за спиной самообороны конечно встали наши военнослужащие" ...
потом появились и танки и референдум и российское законодательство и налоговая система и валюта рф и была проведена паспортизация... мразь!
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18.06.2020 20:39 Відповісти
интерсно, где это в минских прописано ? цитатку бы
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18.06.2020 20:42 Відповісти
Заберіть російських найманців і ми повернемо наші землі - президент "Динамо" Ігор Суркіс https://gazeta.ua/articles/sport/_zaberit-rosijskih-najmanciv-i-mi-povernemo-nashi-zemli-surkis/970659
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18.06.2020 21:09 Відповісти
Низзя рубли у кормильцев забирать - от взгляда на ненавистную гривну у них случается диарея с эпилепсией. И законы там очень даже законные, -"понятия" называются, ведь половина ДНР/ЛНР доблестные сидельцы, а паспортизация вообще делает даунбассцев счастливыми навечно, выводя их из правового поля Украины. Надо действовать, как велит их гуру ***..ло - мочить в сортире без разбору.
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18.06.2020 21:21 Відповісти
а вот такой аспект.
Русские гниды, воюющие на Донбассе, получают зарплату в рублях. То есть - денежной единицы другого государства.
Во все времена такие мрази назывались НАЁМНИКИ и на них никак не распространяются нормы международного права!
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18.06.2020 22:35 Відповісти
 
 