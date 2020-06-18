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Відкрито 91 кримінальне провадження за фактами, пов'язаними з порушенням санітарних правил у період карантину, - Нацполіція

Відкрито 91 кримінальне провадження за фактами, пов'язаними з порушенням санітарних правил у період карантину, - Нацполіція

Національна поліція розслідує 91 кримінальне провадження, яке було відкрито від початку запровадження карантину, пов'язаного з порушенням санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб. Найбільша кількість таких справ розслідується в Дніпропетровській, Харківський, Донецькій, Закарпатській, Волинській, Львівській та Сумській областях і м.Києві.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Володимир Воронін.

"Йдеться про ситуації, коли не вжито заходів, щоб попередити зараження людей. Це стосується закладів громадського харчування, навчальних закладів, пансіонатів для літніх людей. Там є посадові особи, які зобов'язані були забезпечити дотримання встановлених правил, але цього не зробили і люди захворіли. Це означає, що в діях осіб може бути склад злочину, передбаченого ст. 325 Кримінального кодексу.

Наприклад, у пансіоні, розташованому в Київській області, де проживають особи похилого віку, керівництвом не забезпечено дотримання санітарних норм, належне медичне лікування, не вжито заходів до своєчасної ізоляції хворих, внаслідок чого сталося зараження людей, які проживають у ньому і смерть одного з підопічних. Директору пансіону пред'явлено підозру", - пояснив Воронін.

За його словами, повідомлення про порушення карантинних правил надходили в поліцію в основному від громадян, правоохоронних органів, а також внаслідок моніторингу мережі інтернет.

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Топ коментарі
+11
Открыто 91 уголовное производство по фактам, связанным с нарушением санитарных правил в период карантина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8656

....
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18.06.2020 20:23
+10
Открыто 91 уголовное производство по фактам, связанным с нарушением санитарных правил в период карантина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8399
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18.06.2020 20:26
+7
И довольно странно, что во всех этих делах , не фигурирует Порошенко . .
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18.06.2020 20:26
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Нац. полюція це банальне аваківське ОЗУ. Подонки, трутні, садисти, вбивці, шахраї, хабарники..
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18.06.2020 20:20 Відповісти
Нашим полицаям скажи фас и они гав. Как штрафовать за мусор, за грязь, за то, что ссут под деревьями привселюдно, водку жрут привселюдно, матерятся, нарушают правила движения на дорогах, деревья рубят, гадят где только можно, так их там нет, рожи отворачивают, а как карантин надуманный, так они тут как тут, шастают. Зачем этот карантин нужен в таком виде? Людям работать нужно, ездить, отдыхать, а они их в квартирах давят. В странах ,где не было карантина заболеваемость и смертность ниже, чем в странах где карантин.Это о чем то Ляшку занудному говорит? А им карантин нужен, чтобы люди НИЩАЛИ, чтобы сидели по домам, не митинговали, не протестовали и маски им как для собак намордники, чтоб молчали - этими людьми легче управлять, что хочешь , то и делай. А сами без масок по ресторанам шарятся. Задача властей какая в связи с карантином? Подорвать здоровье нации - на карантине не оказывают как надо плановую медицинскую помощь! Приучить людей к изоляции и намордникам, чтоб не протестовали, сделать их нищими, чтоб легче было управлять и чипировать, вот их цель. Тотальный контроль и управление и подчиненность мировому олигархату плюс еще и билл гейтс горит желанием сократить большую половину населения.Работают на сатану.
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18.06.2020 20:37 Відповісти
Копи нудяться світом.
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18.06.2020 20:21 Відповісти
а попы Святогорского монастыря на свободе
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18.06.2020 20:30 Відповісти
А не було такого, щоб влада збиралася в ресторанах і порушувала карантин?
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18.06.2020 20:23 Відповісти
Они собирались там на рабочие совещания ..
Открыто 91 уголовное производство по фактам, связанным с нарушением санитарных правил в период карантина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9853 .
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18.06.2020 20:30 Відповісти
Эпикрая там конечно же нет.
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18.06.2020 20:23 Відповісти
Открыто 91 уголовное производство по фактам, связанным с нарушением санитарных правил в период карантина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8656

....
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18.06.2020 20:23 Відповісти
😂
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18.06.2020 20:27 Відповісти
сколько из них на порошенко?
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18.06.2020 20:25 Відповісти
Открыто 91 уголовное производство по фактам, связанным с нарушением санитарных правил в период карантина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8399
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18.06.2020 20:26 Відповісти
Бубочка штраф уже сплатив?
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18.06.2020 20:26 Відповісти
И довольно странно, что во всех этих делах , не фигурирует Порошенко . .
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18.06.2020 20:26 Відповісти
Надо Пороха посадить за нарушение карантина! Ну хоть за что нибудь посадить!
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18.06.2020 20:27 Відповісти
Дайте Авакову еще пару миллиардов. Очень он их просит - на "борьбу" с вирусом
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18.06.2020 20:27 Відповісти
лєдя подає надії, і ти сцикло не підведи нас.
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18.06.2020 20:30 Відповісти
должностные лица, которые обязаны были обеспечить соблюдение установленных правил, но этого не сделали и люди заболели. Это означает, что в действиях должных лиц может быть состав преступления, предусмотренного ст. 325 Уголовного кодекса.
***********
Певно, і на Зеленського справу завели? Адже він сам признався публічно, що мав умисел заразити себе коронавірусом. Президента України, як найвищу посадову особу в державі, мав злочинний намір заразити особливо небезпечною інфекцією такий собі громадянин Зеленський В.О.
Громадянин Зеленський вже повинен сидіти у в'язниці за статтею, - "Замах на життя і здоров'я державного діяча у особливий період". Мінімум 10 років. Открыто 91 уголовное производство по фактам, связанным с нарушением санитарных правил в период карантина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4140

Источник: https://censor.net/n3202950*****************
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18.06.2020 20:35 Відповісти
Гарна ідея. Та іще під час особливого періоду, та іще з особливою цинічністю
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18.06.2020 20:42 Відповісти
Та, поки не буде результатів справи по кафе у Хмельницькому, і по Тищенко з компанією, у народа нуль довіри до поліції.
Оштрафували би їх як мінімум на півмільйона кожного, тоді б можна було і "жнива" в транспорті і супермаркетах робити по 17 тис. І бюджет би поповнили, і іншим приклад показали би
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18.06.2020 20:39 Відповісти
...и НИ ОДНОГО дела на Чертей Мацковского Пархата!
Хоть они были и есть главными нарушителями карантина и распространителями вируса!
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18.06.2020 21:02 Відповісти
Скільки справ відкрили по рюкзакам і коли рюкзаков сяде?
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18.06.2020 21:19 Відповісти
В Испании за нарушение карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, полиция выписала 837 000 штрафов. Во Франции оформлено 915 000 нарушений.
За время пандемии коронавируса испанская полиция выписала 837 000 штрафов. Размер штрафа от 600 евро за прогулку по улице или выезд из города, до 10 000 евро за более серьезные нарушения карантина. Помимо штрафов, около 7500 испанцев было арестовано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правд.

В Италии местная полиция с 11 марта по 3 мая успела оформить 418 222 нарушений. Размер штрафа от 206 евро до 3000 евро или 3 месяца тюрьмы.
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18.06.2020 21:39 Відповісти
 
 