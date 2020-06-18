Відкрито 91 кримінальне провадження за фактами, пов'язаними з порушенням санітарних правил у період карантину, - Нацполіція
Національна поліція розслідує 91 кримінальне провадження, яке було відкрито від початку запровадження карантину, пов'язаного з порушенням санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб. Найбільша кількість таких справ розслідується в Дніпропетровській, Харківський, Донецькій, Закарпатській, Волинській, Львівській та Сумській областях і м.Києві.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Володимир Воронін.
"Йдеться про ситуації, коли не вжито заходів, щоб попередити зараження людей. Це стосується закладів громадського харчування, навчальних закладів, пансіонатів для літніх людей. Там є посадові особи, які зобов'язані були забезпечити дотримання встановлених правил, але цього не зробили і люди захворіли. Це означає, що в діях осіб може бути склад злочину, передбаченого ст. 325 Кримінального кодексу.
Наприклад, у пансіоні, розташованому в Київській області, де проживають особи похилого віку, керівництвом не забезпечено дотримання санітарних норм, належне медичне лікування, не вжито заходів до своєчасної ізоляції хворих, внаслідок чого сталося зараження людей, які проживають у ньому і смерть одного з підопічних. Директору пансіону пред'явлено підозру", - пояснив Воронін.
За його словами, повідомлення про порушення карантинних правил надходили в поліцію в основному від громадян, правоохоронних органів, а також внаслідок моніторингу мережі інтернет.
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Певно, і на Зеленського справу завели? Адже він сам признався публічно, що мав умисел заразити себе коронавірусом. Президента України, як найвищу посадову особу в державі, мав злочинний намір заразити особливо небезпечною інфекцією такий собі громадянин Зеленський В.О.
Громадянин Зеленський вже повинен сидіти у в'язниці за статтею, - "Замах на життя і здоров'я державного діяча у особливий період". Мінімум 10 років.
Источник: https://censor.net/n3202950*****************
Оштрафували би їх як мінімум на півмільйона кожного, тоді б можна було і "жнива" в транспорті і супермаркетах робити по 17 тис. І бюджет би поповнили, і іншим приклад показали би
Хоть они были и есть главными нарушителями карантина и распространителями вируса!
За время пандемии коронавируса испанская полиция выписала 837 000 штрафов. Размер штрафа от 600 евро за прогулку по улице или выезд из города, до 10 000 евро за более серьезные нарушения карантина. Помимо штрафов, около 7500 испанцев было арестовано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правд.
В Италии местная полиция с 11 марта по 3 мая успела оформить 418 222 нарушений. Размер штрафа от 206 евро до 3000 евро или 3 месяца тюрьмы.