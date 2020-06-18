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армія (3741) Велика Британія (5334) допомога (7871) маски (118)

Велика Британія передала 40 тис. медичних масок для потреб ЗСУ в зоні проведення ООС

Сьогодні, 18 червня, представники посольства Великої Британії передали гуманітарну допомогу для потреб Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Велика Британія передала 40 тис. медичних масок для потреб ЗСУ в зоні проведення ООС 01

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Серед допомоги, яку отримали військові медики, 40 000 медичних масок FM3ETIIR Nateen, 1 000 трирівневих респіраторів KN95. Найближчим часом, ще надійдуть 50 термометрів безконтактних інфрачервоних класу IIa, моделі RIDI.

Як зазначила заступниця посла Великої Британії в Україні Гелен Фейзі, надана допомога потрапить до військовослужбовців, задіяних у районі проведення операції Об'єднаних сил.
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спасибо , СОЮЗНИКИ ))))
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18.06.2020 21:11 Відповісти
спасиб, храни Алах Королеву, короля и прочих членов королевской семьи.
Шоб вирус их обходил в т.ч. стороной
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18.06.2020 21:12 Відповісти
хоч би це не спродали. подлості хватає
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18.06.2020 21:26 Відповісти
Вава, а наше куда ушло?!
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18.06.2020 21:36 Відповісти
Будут в аптеках по 20 грв., я так 3 года назад на Конячем купил канадские, классные берцы по технологии "GoreTex" military,новые всего за 1200 грв.
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18.06.2020 21:48 Відповісти
Дякую за підтримку
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18.06.2020 22:01 Відповісти
Бывший министр здравоохранения Израиля профессор Йорам Ласс считает, что меры по блокировке являются https://www.spiked-online.com/2020/05/22/nothing-can-justify-this-destruction-of-peoples-lives/ «абсолютно несоразмерными» и представляют серьезную угрозу для сотен миллионов людей во всем мире. Covid19 сравним с эпидемией гриппа и никогда бы не оправдал такое политическое уничтожение средств к существованию. Люди были запуганы и «промыты мозги».
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18.06.2020 22:38 Відповісти
 
 