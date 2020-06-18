Велика Британія передала 40 тис. медичних масок для потреб ЗСУ в зоні проведення ООС
Сьогодні, 18 червня, представники посольства Великої Британії передали гуманітарну допомогу для потреб Збройних Сил України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Серед допомоги, яку отримали військові медики, 40 000 медичних масок FM3ETIIR Nateen, 1 000 трирівневих респіраторів KN95. Найближчим часом, ще надійдуть 50 термометрів безконтактних інфрачервоних класу IIa, моделі RIDI.
Як зазначила заступниця посла Великої Британії в Україні Гелен Фейзі, надана допомога потрапить до військовослужбовців, задіяних у районі проведення операції Об'єднаних сил.
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