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Східне партнерство (123) Зеленський (22416) Євросоюз (12770)

ЄС не використав повною мірою свій потенціал для гарантування безпеки в Європі, - Зеленський

ЄС не використав повною мірою свій потенціал для гарантування безпеки в Європі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Європейський Союз ще не використав повною мірою свій потенціал задля безпеки на Європейському континенті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Виступаючи в четвер на відеосаміті Східного партнерства, Зеленський нагадав, що розмір окупованої української території та кількість українських громадян, які опинилися там, дорівнюють площі та населенню деяких країн Європейського Союзу.

"Знаю, вважається, що Східне партнерство не є інструментом для врегулювання конфліктів. Водночас ми не можемо дозволити зовнішнім гравцям надалі дестабілізувати ситуацію в регіоні та створювати нові й нові гарячі точки", – сказав президент України.

За словами Зеленського, виникнення конфліктів на територіях партнерів ЄС зовсім не означає, що соціально-економічні та безпекові проблеми не можуть перекинутися на країни Євросоюзу.

"Україна здатна робити внесок у зміцнення стабільності та безпеки в регіоні: брати участь у місіях, військових та безпекових проектах ЄС, ініціативах, спрямованих на боротьбу з інформаційними та гібридними загрозами, дезінформацією тощо", – наголосив він.

Зеленський зазначив, що свідченням цього стало надання Україні статусу партнера розширених можливостей НАТО.

Также читайте: Кулеба выступил за введение "промышленного безвиза" для членов Восточного партнерства, - МИД
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Топ коментарі
+52
Это заявляет четырежды дезертир и великий отводитель войск со своей территории ...
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18.06.2020 21:19
+38
Геополітичний гравець виключно на роялі.
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18.06.2020 21:21
+28
хвилинка творчості. в мене все.

ЕС не использовал в полной мере свой потенциал для обеспечения безопасности в Европе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8573
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18.06.2020 21:29
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Это заявляет четырежды дезертир и великий отводитель войск со своей территории ...
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18.06.2020 21:19 Відповісти
Геополітичний гравець виключно на роялі.
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18.06.2020 21:21 Відповісти
И ТУТ ОМАНСКОГО сруля -шмондера понесло
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18.06.2020 21:25 Відповісти
то моська лает на слона … иуды всегда винят в своей немощи и трусости кого то …
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18.06.2020 22:51 Відповісти
ЄС не використав повною мірою свій потенціал для гарантування безпеки в Європі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8907
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19.06.2020 00:03 Відповісти
І то не руками.
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18.06.2020 21:25 Відповісти
Пісюніст-95
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18.06.2020 21:43 Відповісти
Эксперт б дь
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18.06.2020 21:33 Відповісти
А что за "Европейский континент" такой?
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18.06.2020 21:21 Відповісти
Ну, такая тектоническая плита в Европе... на ней зиждется демократия, континент эуроппа и пролив Дувр... а еще сцена и рояль...
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18.06.2020 21:30 Відповісти
Ви ставите під сумнів слова найвеличнішого політика ********** що Європейский континент існує?Та щас один дзвінок Баканову і вам привезуть европейських пінгвінів з цього континенту.
Боже,какой же дуролом квартальный.И этот человек смеялся с Кличко.
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18.06.2020 21:34 Відповісти
Никакой он не величайший, выдающийся да и только (с)
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18.06.2020 22:01 Відповісти
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18.06.2020 23:52 Відповісти
Он не только от армии косил, но и от школы🙂
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18.06.2020 21:37 Відповісти
Сцикло пішов ти в дупу, і бутерброди візьми з собою, бо довго тобі там сидіти.
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18.06.2020 21:22 Відповісти
янелох, чючело квартальное , а что ты использовало за год неработы президентом?
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18.06.2020 21:23 Відповісти
Оно утратило потенциал игрой на рояле, что косвенно подтверждает, почему заразная Ленка с ним не спит.
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18.06.2020 21:36 Відповісти
Потенцию так точно.
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18.06.2020 23:54 Відповісти
Уела таки тот жалкий ЕС, буба,наша, геройская)
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18.06.2020 21:24 Відповісти
А чего они свой потенциал не использовали пока бубачка от военкома прятался ?
Вот будут теперь знать.Пусть себе сидят на своем европейском материке и слушают внимательно что бубачка гаварит.Жалкие и мелочные людишки.
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19.06.2020 00:05 Відповісти
И ТУТ ОМАНСКОГО сруля -шмондера понесло
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18.06.2020 21:25 Відповісти
А что сделал ты и твоя команда для безопасности Украины?
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18.06.2020 21:26 Відповісти
а в Санжарах кто жизнью рисковал? По фонтанам чуть не захлебнулся... как в Омане чуть не погиб уж молчу...
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18.06.2020 21:32 Відповісти
Его султан грудью прикрыл.
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18.06.2020 21:36 Відповісти
И "цицьку" дал
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18.06.2020 22:28 Відповісти
А что со щеками, как хомяк схомячил что-то, нестратег?
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18.06.2020 21:27 Відповісти
Вот оно разбухтелось сегодня, на Пороха не получилось так на Европу наехал, показал какой он жесткий, непримиримый и решительный.
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18.06.2020 21:28 Відповісти
ЕС не использовал в полной мере свой потенциал для обеспечения безопасности в Европе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3861
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18.06.2020 21:29 Відповісти
хвилинка творчості. в мене все.

ЕС не использовал в полной мере свой потенциал для обеспечения безопасности в Европе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8573
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18.06.2020 21:29 Відповісти
Когда без яичный политический импотент-уклонист рассуждает с предьявой к ЕС, это какой то позор нации .
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18.06.2020 21:30 Відповісти
Дипломат "від бога". Щось він розкукурікався сьогодні
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18.06.2020 21:30 Відповісти
он специально надрачивает ЕС чтобы нас послали нахер. У него не так много времени
альтернатива - кацапия. предллог - в ЕС плохие и не помогают нам
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18.06.2020 21:31 Відповісти
Люто плюсую: провоцирует правых еврорадикалов, чтобы нахер нас послали - прямиком в зубы хйлу
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18.06.2020 21:36 Відповісти
Ох ты ж и шариковский **********... ))
Обязанность каждого правительства - заботиться о благосостоянии своего народа и безопасности страны. С каких это пор деньги налогоплательщиков других стран должны идти в офшорный карман ялынковича и его банды или педофила шарикова, и тем более лоху вселенскому, который вместе со своим хозяином приват грабил и деньги по офшорам ныкал? ))
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18.06.2020 21:39 Відповісти
Великий икспэрд по европейским делам.
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18.06.2020 21:33 Відповісти
Алё, Вовочка, ты сейчас умрёшь...
ЕС не использовал в полной мере свой потенциал для обеспечения безопасности в Европе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2355
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18.06.2020 21:33 Відповісти
Супер!!!
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18.06.2020 21:40 Відповісти
Дай Бог, дай Бог...
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18.06.2020 21:40 Відповісти
Бог сказал решайте свои проблемы самостоятельно.
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19.06.2020 07:55 Відповісти
Да, зеля костьми лег, все сделал, а ес не использовал))))
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18.06.2020 21:33 Відповісти
Тупий! Брехливий! 42-річний! Сцикун!
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18.06.2020 21:33 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5.html Главнокомандующий Зеленский добивает украинскую армию - Бутусов Июнь 18, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5.html ЕС не использовал в полной мере свой потенциал для обеспечения безопасности в Европе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3221 Не болтайте потом про кадровый голод, господин президент, вы ничего не делаете, чтобы удержать профессионалов, вы даже неспособны оценить их значение, пока они остаются в вашем распоряжении.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5.html#more-106214 Читать далее
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18.06.2020 21:35 Відповісти
За это бутусов не брезговал последний год и банить. А тут вдруг видишь как оно обернулось... ничего, я ещё дождусь когда он наконец и про хомячка правду писать начнёт ...
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18.06.2020 21:42 Відповісти
Походу буратину ещё не отпустило
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18.06.2020 21:35 Відповісти
Кокаиновые сны
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18.06.2020 21:42 Відповісти
не цікаво
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18.06.2020 21:35 Відповісти
о! эта сопля еще может судить и критиковать! по принципу: сам не умеешь - критикуй другого!
а что эот зеленое чмо обеспечило в Украине? расчищает путь к русификации и русскому миру?? надеюсь, ему за это воздастся!
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18.06.2020 21:37 Відповісти
Пілять, а це вже не жарти, зелен чмо пішло ва-банк.
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18.06.2020 21:39 Відповісти
ЄС не використав повною мірою свій потенціал для гарантування безпеки в Європі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9480
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18.06.2020 21:41 Відповісти
Як це по кацапськи: звинувачувати когось в тому в чому звинувачують тебе.
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18.06.2020 21:42 Відповісти
В ы серйозно думаете что Европа будет общаться в вот этим?
ЄС не використав повною мірою свій потенціал для гарантування безпеки в Європі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5741
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18.06.2020 21:42 Відповісти
Судя по величине памперса тем дерьма больше собственного веса.
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18.06.2020 22:24 Відповісти
ЄС не використав повною мірою свій потенціал для гарантування безпеки в Європі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3071
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19.06.2020 00:04 Відповісти
Это зелепукин - агент пукина.
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19.06.2020 02:48 Відповісти
У него образ мыслей подростка, старшеклассника. Жаль, никто из журналистов не догадался расспросить его, какие книги он читает, кто любимые авторы, и проч. ОН просто неразвитый.
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18.06.2020 21:46 Відповісти
Блин а хороший вопрос для тонкого тролинга
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18.06.2020 21:49 Відповісти
Он не одной книги в жизни не прочёл. Как начал в детстве кривляться так и понесло.
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18.06.2020 21:49 Відповісти
Опять-таки - это такой мелкописюнистый плевок за то, что в ЕС не позволяют Пороха засадить по липовым обвинениям.
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18.06.2020 21:47 Відповісти
Ермак, не корми больше Зеленского Коксом Я вообще не понимаю , как ,как можно было проголосовать за Наркомана
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18.06.2020 21:48 Відповісти
ЄС не використав повною мірою свій потенціал для гарантування безпеки в Європі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7681
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18.06.2020 21:51 Відповісти
https://twitter.com/***********
https://twitter.com/***********

Посольство Німеччини

@***********


Пані Посол https://twitter.com/hashtag/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD?src=hashtag_click #Фельдгузен : «Я тоді спостерігала за майже всіма судовими засіданнями у справі Юлії Тимошенко. Я дуже сподіваюсь, що мені не доведеться знову зіштовхнутися з подібним досвідом».
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18.06.2020 21:52 Відповісти
А Зєльонському відступати нікуди - позаді Москва.
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18.06.2020 21:53 Відповісти
Что то зеленого дрища сегодня понесло в разнос или скорее понос . Величия захотелось .
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18.06.2020 21:54 Відповісти
А назвати рф агресором, слабо, безяічний?
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18.06.2020 22:00 Відповісти
Ссыт Пороха. Очнулся после псевдо-судилища на Владимирской. Правильно - бойся!
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18.06.2020 22:04 Відповісти
Порохоботи незгідні-вони за фашизм у фашистській Германії,не бачать рашизму в раші,а ЕС використав усі можливості для захисту України,навязавши поросероблений Мінськ для України.
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18.06.2020 22:11 Відповісти
После "наезда" в 2019 году в телефонном разговоре с Трампом на Меркель и Макрона в ЕС нет оснований внимать подобным заявлениям и считаться с ними.
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18.06.2020 22:21 Відповісти
ЄС не використав повною мірою свій потенціал для гарантування безпеки в Європі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9359
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18.06.2020 22:35 Відповісти
?
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19.06.2020 07:59 Відповісти
Зеленский сказал все правильно , а у порохоботов и российских портянок даже не истерика , а падучая началась. Ну хоть бьі одна бл. вьісказалась по делу !
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18.06.2020 22:58 Відповісти
Упоротый писюноид рояльный,курва оно уже свой член в ес засовует),ну не конченный
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18.06.2020 23:05 Відповісти
ЄС не використав повною мірою свій потенціал для гарантування безпеки в Європі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2651
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18.06.2020 23:28 Відповісти
Зе-жаба повчає ЄС про потенціал, у той час як йому той же ЄС та інші встромили в зад палю, навіть памперс не допоміг

ЄС не використав повною мірою свій потенціал для гарантування безпеки в Європі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6699
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18.06.2020 23:56 Відповісти
Верно: пора сажать!
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19.06.2020 07:59 Відповісти
Краще б він не повчав, а на роялі збацав без рук
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18.06.2020 23:57 Відповісти
 
 