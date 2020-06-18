ЄС не використав повною мірою свій потенціал для гарантування безпеки в Європі, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Європейський Союз ще не використав повною мірою свій потенціал задля безпеки на Європейському континенті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Виступаючи в четвер на відеосаміті Східного партнерства, Зеленський нагадав, що розмір окупованої української території та кількість українських громадян, які опинилися там, дорівнюють площі та населенню деяких країн Європейського Союзу.
"Знаю, вважається, що Східне партнерство не є інструментом для врегулювання конфліктів. Водночас ми не можемо дозволити зовнішнім гравцям надалі дестабілізувати ситуацію в регіоні та створювати нові й нові гарячі точки", – сказав президент України.
За словами Зеленського, виникнення конфліктів на територіях партнерів ЄС зовсім не означає, що соціально-економічні та безпекові проблеми не можуть перекинутися на країни Євросоюзу.
"Україна здатна робити внесок у зміцнення стабільності та безпеки в регіоні: брати участь у місіях, військових та безпекових проектах ЄС, ініціативах, спрямованих на боротьбу з інформаційними та гібридними загрозами, дезінформацією тощо", – наголосив він.
Зеленський зазначив, що свідченням цього стало надання Україні статусу партнера розширених можливостей НАТО.
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Боже,какой же дуролом квартальный.И этот человек смеялся с Кличко.
Вот будут теперь знать.Пусть себе сидят на своем европейском материке и слушают внимательно что бубачка гаварит.Жалкие и мелочные людишки.
альтернатива - кацапия. предллог - в ЕС плохие и не помогают нам
Обязанность каждого правительства - заботиться о благосостоянии своего народа и безопасности страны. С каких это пор деньги налогоплательщиков других стран должны идти в офшорный карман ялынковича и его банды или педофила шарикова, и тем более лоху вселенскому, который вместе со своим хозяином приват грабил и деньги по офшорам ныкал? ))
а что эот зеленое чмо обеспечило в Украине? расчищает путь к русификации и русскому миру?? надеюсь, ему за это воздастся!
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Посольство Німеччини
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Пані Посол https://twitter.com/hashtag/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD?src=hashtag_click #Фельдгузен : «Я тоді спостерігала за майже всіма судовими засіданнями у справі Юлії Тимошенко. Я дуже сподіваюсь, що мені не доведеться знову зіштовхнутися з подібним досвідом».