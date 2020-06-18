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Путін: заяви Зеленського, який порівняв СРСР і фашистську Німеччину, негативно позначаться на відносинах з Україною

Путін: заяви Зеленського, який порівняв СРСР і фашистську Німеччину, негативно позначаться на відносинах з Україною

Президент РФ Володимир Путін вважає, що заяви президента України Володимира Зеленського, який порівняв СРСР і фашистську Німеччину, негативно позначаться як на двосторонніх відносинах, так і на самому українському лідері.

"Негативно. Я думаю, що і для нього, для самого Володимира Олександровича (Зеленського) нічого в цьому хорошого немає, маючи на увазі, що сама Україна сильно постраждала під час Другої світової війни", - сказав Путін в інтерв'ю автору програми "Москва. Кремль. Путін", фрагмент якого був показаний у програмі "Вести" телеканалу "Росія 1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Раніше Зеленський заявив про відповідальність СРСР нарівні з фашистською Німеччиною за розв'язання Другої світової війни. Ці заяви він зробив під час свого візиту до Польщі у січні.

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Топ коментарі
+54
Правильно Зеленский сравнил !!!

И партия Единая Россия является типично фашистское партией
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18.06.2020 21:51
+47
Путін: заяви Зеленського, який порівняв СРСР і фашистську Німеччину, негативно позначаться на відносинах з Україною - Цензор.НЕТ 2382
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18.06.2020 22:04
+40
***** не договаривает. Украина пострадала от обоих режимов.
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18.06.2020 21:52
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Сколько Зеля отстегнул Путе за этот выступ?
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20.06.2020 12:13 Відповісти
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