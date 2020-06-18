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"Відсиди за Томос": Добкін похвалився, що є ініціатором нової справи проти Порошенка

Колишній мер Харкова і колишній народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін похвалився, що став ініціатором нової справи проти п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Державне бюро розслідувань завело на п'ятого президента Петра Порошенка справу "за розпалювання міжрелігійної ворожнечі" через отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України.

"Відсиди за томос, Петя", - написав Добкін.

Він також опублікував свою заяву в ДБР.

Відсиди за Томос: Добкін похвалився, що є ініціатором нової справи проти Порошенка 01

Дивіться також: Порошенко: Влада переслідує мене за отримання Томосу і створення ПЦУ. ВIДЕО

"Так, маніпулюючи прагненнями православної спільноти України до об'єднання, Порошенко використовував церковні організації і релігійне протистояння для досягнення перемоги на виборах 2019 року. Такі злочинні дії Порошенка викликали загострення релігійного (міжконфесійного) протистояння і ворожнечі в державі... Проте, заяви президента Порошенка П.О., рішення Парламенту, прийняті його політсилою, численні візити дипломатичних делегацій України в Стамбул, зустрічі з Константинопольським патріархом державних чиновників - дозволяють зробити висновок про те, що тема об'єднання православних конфесій України та доцільності створення помісної церкви перестала бути внутрішньою справою церкви. Відбулося активне політичне втручання і адміністративний тиск на керівництво і віруючих Української Православної Церкви Московського і Київського патріархатів з метою змусити їх прийняти проєкт створення ЄПЦ саме в тому форматі, який вважав правильним Порошенко П.О. і тогочасні президентські політичні кола", - сказано в заяві.

За словами Добкіна, дії Порошенка "становлять небезпеку для соціального миру і політичної стабільності в Україні і містять ознаки кримінальних діянь, передбачених статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України".
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Топ коментарі
+73
ЭТОГО обкуренного,тупоголового маланца даже соотечественники обходят стороной,ОНО ЖЕ БЫДЛЯТО из быдлят, потому,что ПО ДЕБИЛЬНОМУ родился
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18.06.2020 22:16
+58
Допа сделай умное лицо -за тебя денег никто не даст
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18.06.2020 22:11
+58
"Отсиди за Томос": Добкин похвастался, что является инициатором нового дела против Порошенко - Цензор.НЕТ 1222
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18.06.2020 22:15
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шрайбекус -Добкин сигнализировал
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19.06.2020 11:31 Відповісти
ГОСТ 826-54
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19.06.2020 11:50 Відповісти
Даже Рабиновича переплюнул...рабинович умнее оказался "..я иудей и не хочу лезть в христианскую разборку.." А миша навеГное пГавославный...
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19.06.2020 11:51 Відповісти
А какое дело этому выкресту из штетла (местечка) Харьков к украинскому православию вообще !!
Насколько известно, данный "сапиенс" записался в прихожане РПЦ в Украине !
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19.06.2020 12:02 Відповісти
Судячи саме цей проект Добкіна .., е розжигание международной розни ,..тому в першу чергу хочеться звернутися до
Евреів ,.. що це було ?
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19.06.2020 12:45 Відповісти
**** НЕправославная !!!!
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19.06.2020 12:49 Відповісти
а кто, Вальцман православный? я не уверен, что пэдро не обрезан, как и прочие жиды в нашей власти...
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19.06.2020 15:03 Відповісти
Виученная беспомщность ...https://site.ua/vitaliy.belov/29105-vyuchennaya-bespomoschnost-prezidenta-zelenskogo/
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19.06.2020 13:04 Відповісти
Ну я понимаю , что дебилизм у нас сей час в тренде , после выборов и 73% дебилов в стране это всем понятно было , но для того что бы нести такой откровенный бред , одного отсутствия мозгов недостаточно , тут забористый порошок нужен.
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19.06.2020 13:42 Відповісти
Доки вселякі Новицькі,Гепи ,Допи та т.ін. ,на волі , цей московсько-ординський шабаш не припиниться !!))
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19.06.2020 13:56 Відповісти
Співпартійці. Подєльніки.
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19.06.2020 19:56 Відповісти
показуха и пиар! набивают пэдро рейтинг!

там если бы нормальные службы занимались, типа ФБР, то в одну камеру запаковали бы и пэдро, и Жулю, и Ахмета с Беней, Кучма, Кравчук и прочих-прочих! как минимум, за приХватизацию госсобственности! при СССР их бы просто шлепнули, к стенке, лоб зеленкой и досвидос! а тут вот устраивают цирк с делом по томосу или прочей ерундой... а за главное все они молчат!
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19.06.2020 15:01 Відповісти
Андрюха Ты откуда строчиш с Омсукчана ?
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19.06.2020 22:22 Відповісти
...действия Порошенко представляют опасность для социального мира и политической стабильности в Украине. © Допа
- Тєкст как-то по-дєбільному напісан. ©
Насправді небезпеку для України становлять Допа з братом і команда ЗЕлених.

"Відсиди за Томос": Добкін похвалився, що є ініціатором нової справи проти Порошенка - Цензор.НЕТ 1376
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19.06.2020 15:05 Відповісти
уверен они и без содержимого пакета такие!
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19.06.2020 17:52 Відповісти
Миша молодец 😁
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19.06.2020 15:28 Відповісти
Пороха виноват в очень серьезном промахе - он недооценил тупость электората и фигуру зеленского. Оттого мы сейчас и мучаемся.
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19.06.2020 15:43 Відповісти
Допа, отсоси за иск
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19.06.2020 16:37 Відповісти
Армія ! Мова ! Віра !
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19.06.2020 16:37 Відповісти
А якщо я перейшов в церкву з томосом, мені що теж речі пакувати.
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19.06.2020 16:46 Відповісти
Ти співучасник
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19.06.2020 17:21 Відповісти
помацай під стріхою.... і йди захищатись.
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19.06.2020 17:59 Відповісти
Допа, ти дебіл. 109, у тебе на чолі написана, ти покидьок із нею народився.
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19.06.2020 17:21 Відповісти
отсоси за брата нарика допа,вы еврейци конармейцы...
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19.06.2020 18:21 Відповісти
Нащадок тих, чиї діди разом цз кацапами тут робили голодомори.
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19.06.2020 19:01 Відповісти
да, его отец был НКВДистом.
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19.06.2020 19:11 Відповісти
Мудило кацапське.
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19.06.2020 19:31 Відповісти
****.
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19.06.2020 19:39 Відповісти
Я бы сказал по другому - не посадил путинскую мразь - отсиди сам
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19.06.2020 19:40 Відповісти
долбойб із за Колони зробив висер
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19.06.2020 19:46 Відповісти
Правильно, посадити його на 20 років. За Томос, як нема більш за що.
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19.06.2020 19:55 Відповісти
К чему привела демократичность Петра Порошенко. С ублюдочностью необходимо дейсивовать ублюдочно. Воспитанность среди бандюков воспринимается, как лоховство. Мастодонты бандитизма 90-х понимают только боль со страхом смерти.
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19.06.2020 20:51 Відповісти
Дивна історія , щоб стільки гівна підпливало ЗЕленому в допомогу ПРоти Пороха - ПРитяжіння якесь , Вовці самому не ПРатівна?
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19.06.2020 20:56 Відповісти
Надеюсь Добкин пройдет люстрацию.Настоящую.
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19.06.2020 21:13 Відповісти
Сейчас повылазит весь нафталиновый шлак и начнет бить себя в грудь "шо он посадил Пороха", Квартал-95 отдыхает младшенького Попкина в студию, пу сть повеселит нарид
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19.06.2020 21:31 Відповісти
А Пиночет в свое время наверно был прав
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19.06.2020 22:11 Відповісти
Не думал что в Украине так сильна секта "петушария".
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19.06.2020 22:30 Відповісти
Если Олег идиот - это навсегда. Мэр Харькова - выборная должность.
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20.06.2020 11:28 Відповісти
Еще одно подтверждение твоей непроходимой тупости - выборность мэров не является индульгенцией от криминального преследования в случае совершения ими преступлений. И если бы ты не был тупым дегенератом и умел бы пользоваться интернетом, то знал бы в совершении каких преступлений обвиняли гепу и допу, хотя на самом деле там очень много эпизодов для открытия дел и вынесения приговоров. Но ты таки тупое быдло, а значит для тебя мэры неприкасаемые боги.
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20.06.2020 18:13 Відповісти
Если Олег идиот - то это навсегда.
Первое место - Кернес - 65, 8%
Второе место - 12,3%
Так что жуй своё гавно тихонько и не пытайся понять руководителя государства, который ДОЛЖЕН учитывать мнение граждан этого государства.
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21.06.2020 11:42 Відповісти
*****, я понимаю что ты порохосоное тупое быдло, но зачем же так откровенно это проявлять??? Можно ведь прикидываться вирусологов-фЫзиком, надувать щеки и рассказывать про то что никто кроме тебя не разбирается в распространении вирусов например и не палиться на своей любви к сивочолому гетьману и его соратникам гепе и труханову.
Так вот специально для тебя убогого - не имеет никакого значения сколько процентов на выборах получает мэр, если он совершает преступление (например выкрадывает, избивает и грозить убить человека как это было в случае с гепой или проворачивает многомиллионную аферу с покупкой-продажей помещений Краяна в случае труханова) то согласно нашему законодательству он должен понести уголовное наказание. Я понимаю, что у тебя как у истинного быдла такое в голове не укладывается. как так можно посадить "богоизбранных" хозяев, но в цивилизованных странах дела обстоят именно так.
"Так что жуй своё гавно тихонько и не пытайся понять руководителя государства, который ДОЛЖЕН учитывать мнение граждан этого государства." - а вот копрофилия у поклонника шоколадного гуана меня совсем не удивляет, впрочем как и то, что для порохососов закон, интересы страны и общества абсолютно не имеют никакого значения, и если ваши хозяева считают, что ради гешефта или победы на выборах нужно крутить роттердамы+ с сепаром ахметкой или отмазывать сепаров гепу с допой или труханова от наказания, то вы как истинные говноеды будете этому только радоваться.
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24.06.2020 16:20 Відповісти
Если Олег идиот - єто навсегда. Глава государства ДОЛЖЕН учитывать мнение граждан этого государства, их выбор и Кернеса, и Туруханова, нравится это или не нравится, но это РЕАЛЬНОСТЬ.
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25.06.2020 09:44 Відповісти
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