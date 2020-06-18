"Відсиди за Томос": Добкін похвалився, що є ініціатором нової справи проти Порошенка

Колишній мер Харкова і колишній народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін похвалився, що став ініціатором нової справи проти п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Державне бюро розслідувань завело на п'ятого президента Петра Порошенка справу "за розпалювання міжрелігійної ворожнечі" через отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України.

"Відсиди за томос, Петя", - написав Добкін.

Він також опублікував свою заяву в ДБР.

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"Так, маніпулюючи прагненнями православної спільноти України до об'єднання, Порошенко використовував церковні організації і релігійне протистояння для досягнення перемоги на виборах 2019 року. Такі злочинні дії Порошенка викликали загострення релігійного (міжконфесійного) протистояння і ворожнечі в державі... Проте, заяви президента Порошенка П.О., рішення Парламенту, прийняті його політсилою, численні візити дипломатичних делегацій України в Стамбул, зустрічі з Константинопольським патріархом державних чиновників - дозволяють зробити висновок про те, що тема об'єднання православних конфесій України та доцільності створення помісної церкви перестала бути внутрішньою справою церкви. Відбулося активне політичне втручання і адміністративний тиск на керівництво і віруючих Української Православної Церкви Московського і Київського патріархатів з метою змусити їх прийняти проєкт створення ЄПЦ саме в тому форматі, який вважав правильним Порошенко П.О. і тогочасні президентські політичні кола", - сказано в заяві.

За словами Добкіна, дії Порошенка "становлять небезпеку для соціального миру і політичної стабільності в Україні і містять ознаки кримінальних діянь, передбачених статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України".