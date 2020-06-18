"Відсиди за Томос": Добкін похвалився, що є ініціатором нової справи проти Порошенка
Колишній мер Харкова і колишній народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін похвалився, що став ініціатором нової справи проти п'ятого президента Петра Порошенка.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Державне бюро розслідувань завело на п'ятого президента Петра Порошенка справу "за розпалювання міжрелігійної ворожнечі" через отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України.
"Відсиди за томос, Петя", - написав Добкін.
Він також опублікував свою заяву в ДБР.
"Так, маніпулюючи прагненнями православної спільноти України до об'єднання, Порошенко використовував церковні організації і релігійне протистояння для досягнення перемоги на виборах 2019 року. Такі злочинні дії Порошенка викликали загострення релігійного (міжконфесійного) протистояння і ворожнечі в державі... Проте, заяви президента Порошенка П.О., рішення Парламенту, прийняті його політсилою, численні візити дипломатичних делегацій України в Стамбул, зустрічі з Константинопольським патріархом державних чиновників - дозволяють зробити висновок про те, що тема об'єднання православних конфесій України та доцільності створення помісної церкви перестала бути внутрішньою справою церкви. Відбулося активне політичне втручання і адміністративний тиск на керівництво і віруючих Української Православної Церкви Московського і Київського патріархатів з метою змусити їх прийняти проєкт створення ЄПЦ саме в тому форматі, який вважав правильним Порошенко П.О. і тогочасні президентські політичні кола", - сказано в заяві.
За словами Добкіна, дії Порошенка "становлять небезпеку для соціального миру і політичної стабільності в Україні і містять ознаки кримінальних діянь, передбачених статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України".
Будь ласка, зачекайте...
Насколько известно, данный "сапиенс" записался в прихожане РПЦ в Украине !
Евреів ,.. що це було ?
там если бы нормальные службы занимались, типа ФБР, то в одну камеру запаковали бы и пэдро, и Жулю, и Ахмета с Беней, Кучма, Кравчук и прочих-прочих! как минимум, за приХватизацию госсобственности! при СССР их бы просто шлепнули, к стенке, лоб зеленкой и досвидос! а тут вот устраивают цирк с делом по томосу или прочей ерундой... а за главное все они молчат!
- Тєкст как-то по-дєбільному напісан. ©
Насправді небезпеку для України становлять Допа з братом і команда ЗЕлених.
Первое место - Кернес - 65, 8%
Второе место - 12,3%
Так что жуй своё гавно тихонько и не пытайся понять руководителя государства, который ДОЛЖЕН учитывать мнение граждан этого государства.
Так вот специально для тебя убогого - не имеет никакого значения сколько процентов на выборах получает мэр, если он совершает преступление (например выкрадывает, избивает и грозить убить человека как это было в случае с гепой или проворачивает многомиллионную аферу с покупкой-продажей помещений Краяна в случае труханова) то согласно нашему законодательству он должен понести уголовное наказание. Я понимаю, что у тебя как у истинного быдла такое в голове не укладывается. как так можно посадить "богоизбранных" хозяев, но в цивилизованных странах дела обстоят именно так.
"Так что жуй своё гавно тихонько и не пытайся понять руководителя государства, который ДОЛЖЕН учитывать мнение граждан этого государства." - а вот копрофилия у поклонника шоколадного гуана меня совсем не удивляет, впрочем как и то, что для порохососов закон, интересы страны и общества абсолютно не имеют никакого значения, и если ваши хозяева считают, что ради гешефта или победы на выборах нужно крутить роттердамы+ с сепаром ахметкой или отмазывать сепаров гепу с допой или труханова от наказания, то вы как истинные говноеды будете этому только радоваться.