УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7291 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 034 10
армія (3741) нагорода (1233) 24 омб імені князя Данила Галицького (236) операція Об’єднаних сил (6725) Хомчак (246)

Хомчак у зоні проведення ООС вручив відомчі нагороди бійцям 24-ї ОМБр. ФОТО

У зоні проведення ООС Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак нагородив військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 24-ї ОМБр.

Хомчак у зоні проведення ООС вручив відомчі нагороди бійцям 24-ї ОМБр 01

"Під час візиту Хомчак привітав особовий склад з успішним виконанням бойових завдань та вручив відомчі нагороди бійцям, які напередодні ефективно завдали вогневе ураження по ворожих позиціях і живій силі супротивника", - сказано в повідомленні.

Хомчак у зоні проведення ООС вручив відомчі нагороди бійцям 24-ї ОМБр 02

Читайте також: Зеленський нагородив орденами і медалями 16 військовослужбовців. ПЕРЕЛІК

Хомчак у зоні проведення ООС вручив відомчі нагороди бійцям 24-ї ОМБр 03
Хомчак у зоні проведення ООС вручив відомчі нагороди бійцям 24-ї ОМБр 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардійців, які зазнали травм під час вибуху бронеавтомобіля "Спартан", нагородили в зоні ООС. ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
та а сказав ти хлопцям, що ЗСУ скорочуються на 40 000? чи і як твій шеф, засцяв ?
показати весь коментар
18.06.2020 23:21
+5
Задобрить хочет солдат перед разрывом Зежопиков))
показати весь коментар
18.06.2020 23:13
+2
Рузге, ти дурень
показати весь коментар
19.06.2020 00:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Задобрить хочет солдат перед разрывом Зежопиков))
показати весь коментар
18.06.2020 23:13 Відповісти
Рузге, ти дурень
показати весь коментар
19.06.2020 00:36 Відповісти
та а сказав ти хлопцям, що ЗСУ скорочуються на 40 000? чи і як твій шеф, засцяв ?
показати весь коментар
18.06.2020 23:21 Відповісти
Так скорочується, шо умовляють срочників на контракт іти.
показати весь коментар
18.06.2020 23:59 Відповісти
Рузге, зміниі методичку
показати весь коментар
19.06.2020 00:37 Відповісти
сам такий.
показати весь коментар
19.06.2020 09:07 Відповісти
Героям слава ведомственным!
показати весь коментар
18.06.2020 23:26 Відповісти
Явление Христа народу.
показати весь коментар
18.06.2020 23:28 Відповісти
Св бан, рууурррзге свиня!
показати весь коментар
19.06.2020 00:39 Відповісти
 
 