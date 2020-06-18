Хомчак у зоні проведення ООС вручив відомчі нагороди бійцям 24-ї ОМБр. ФОТО
У зоні проведення ООС Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак нагородив військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 24-ї ОМБр.
"Під час візиту Хомчак привітав особовий склад з успішним виконанням бойових завдань та вручив відомчі нагороди бійцям, які напередодні ефективно завдали вогневе ураження по ворожих позиціях і живій силі супротивника", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+6 саша паламарчук
показати весь коментар18.06.2020 23:21
+5 vadym sestritsyn
показати весь коментар18.06.2020 23:13
+2 Бывалый222
показати весь коментар19.06.2020 00:36
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
vadym sestritsyn
показати весь коментар18.06.2020 23:13 Відповісти Мені подобається 5
Бывалый222
показати весь коментар19.06.2020 00:36 Відповісти Мені подобається 2
саша паламарчук
показати весь коментар18.06.2020 23:21 Відповісти Мені подобається 6
Molli
показати весь коментар18.06.2020 23:59 Відповісти Мені подобається 0
Бывалый222
показати весь коментар19.06.2020 00:37 Відповісти Мені подобається 0
саша паламарчук
показати весь коментар19.06.2020 09:07 Відповісти Мені подобається 0
сергей никонов 4508c9b2
показати весь коментар18.06.2020 23:26 Відповісти Мені подобається 0
5 копійок
показати весь коментар18.06.2020 23:28 Відповісти Мені подобається 0
✘
Бывалый222
показати весь коментар19.06.2020 00:39 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...