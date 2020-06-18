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На Буковині зафіксовано 67 нових випадків коронавірусу, загальна кількість досягла понад 4 тисячі, - ОДА
У Чернівецькій області зафіксовано 67 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, загальна кількість хворих досягла 4211 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці очільник регіону Сергій Осачук.
"На Буковині сьогодні, 18 червня, офіційно підтверджено ще 67 випадків зараження коронавірусу. Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 4211 осіб", - написав він.
Очільник ОДА зазначив, що загалом лабораторний центр опрацював 591 зразок.
Також він додав, що 55 буковинців станом на четвер одужали від Covid-19, отримавши негативний результат тестів.
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