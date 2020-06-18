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На Буковині зафіксовано 67 нових випадків коронавірусу, загальна кількість досягла понад 4 тисячі, - ОДА

На Буковині зафіксовано 67 нових випадків коронавірусу, загальна кількість досягла понад 4 тисячі, - ОДА

У Чернівецькій області зафіксовано 67 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, загальна кількість хворих досягла 4211 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці очільник регіону Сергій Осачук.

"На Буковині сьогодні, 18 червня, офіційно підтверджено ще 67 випадків зараження коронавірусу. Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 4211 осіб", - написав він.

Очільник ОДА зазначив, що загалом лабораторний центр опрацював 591 зразок.

Також він додав, що 55 буковинців станом на четвер одужали від Covid-19, отримавши негативний результат тестів.

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що за тести? ким перевірені? чи є в них сертифікат якості? на що насправді реагують, і яка в реальності в них точність?

в ситуації, коли медики отримують 300% премій за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом незрозумілих тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
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18.06.2020 23:40 Відповісти
Наразі вірус ходить, шо правда зі шмарклями, та то - не є перешкодою для діагнозу ковід.
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18.06.2020 23:47 Відповісти
Зеленский по фамилии Дьопйош: в сети рассказали о ребенке, названном в честь президента
Лидер ромской общины Мирослав Горват объяснил, что у их народа давно принято давать детям имена знаменитостей.Краще би його просто звали Дьопйош, зелуппу))))))
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18.06.2020 23:42 Відповісти
Зеля, а ты возьми себе фамилию младенца . Дьопйош -- тебе идет такая фамилия. Вот Ленка обрадуется.
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18.06.2020 23:42 Відповісти
 
 