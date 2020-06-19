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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко: Виплати медикам за пакетом COVID-19 триватимуть доти, поки є коронавірус

Ляшко: Виплати медикам за пакетом COVID-19 триватимуть доти, поки є коронавірус

Виплати 300% зарплати медпрацівникам, задіяним у боротьбі з COVID-19 у разі продовження епідемії триватимуть, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Далі все буде залежати від розвитку епідемічної ситуації, контракти з НСЗУ (Національною службою здоров'я України) за пакетом лікування COVID-19 будуть продовжені", - сказав він в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Ляшка, кошти на ці витрати передбачені в держбюджеті в межах коштів, виділених у держбюджеті на розроблений НСЗУ пакет медпослуг на лікування коронавірусної інфекції.

"Цей пакет розрахований для покриття медзакладам і оплати медпрацівникам за песимістичним сценарієм, коли завантажені 100% передбачених ліжок", - сказав він.

Ляшко також пояснив, що "поки є COVID-19, лікарі отримуватимуть доплати".

"Щойно COVID-19 закінчиться, буде запропоновано новий механізм оплати інфекційних лікарень, які мають бути готові до реагування на такі випадки, які ми зараз бачимо", - сказав він.

Також Ляшко зазначив, що підвищення зарплати медпрацівників є "однією з умов Програми медгарантій ПМГ". Так, у тарифах на медпослуги закладена зарплата на рівні 250% від середньоринкової на липень минулого року.

Також читайте: У країні близько 6 тисяч медиків інфіковані COVID-19, - Ляшко

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Топ коментарі
+8
При таких виплатах цей брехливий коронавірус ніколи не закінчиться.
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19.06.2020 01:49
+7
Війна на луганді не скінчиться поки лугандонці будуть отримувать по дві пенсії а вірус буде завжди щоб не припинились виплати.
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19.06.2020 00:43
+7
в ситуації, коли медики отримують 300% премій за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
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19.06.2020 00:45
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Художній свист.
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19.06.2020 00:42 Відповісти
Хто б сумнівався.
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19.06.2020 08:08 Відповісти
tZE inform - Минздрав машет белым флагом ...

"Уровень заболевания может быть много выше..."

"Никакого плато не пройдено..."

А как они нам кричали ...
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19.06.2020 00:43 Відповісти
Наши дети в ожидании очереди на вакцинацию.
https://cdn24.img.ria.ru/images/156014/54/1560145480_0:97:940:626_600x0_80_0_0_5577ea1857541a63ef1c7dd08cddf779.jpg
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19.06.2020 06:53 Відповісти
Медикам выплаты, а нас на медицинские опыты и на испытание на нас и наших детях вакцин?
Дело доктора Менгеле живет и процветает. Вы делаете филиал Освенцима по имени Украина, уже в масштабах целой страны.
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19.06.2020 06:54 Відповісти
Війна на луганді не скінчиться поки лугандонці будуть отримувать по дві пенсії а вірус буде завжди щоб не припинились виплати.
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19.06.2020 00:43 Відповісти
в ситуації, коли медики отримують 300% премій за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
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19.06.2020 00:45 Відповісти
Это чтобы медики агитировали за вас на выборах ?
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19.06.2020 06:45 Відповісти
це щоб ковідіоти розуміли, чому коронавірусна статистика така страшна
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19.06.2020 09:18 Відповісти
єто значит лет 💯
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19.06.2020 00:46 Відповісти
-Нет такого преступления которое не сделает капиталист (прохиндей) за 300% прибыли -Карл Маркс.
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19.06.2020 01:17 Відповісти
Хто в народі зважае це бидло за головного лікаря?
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19.06.2020 01:19 Відповісти
При таких виплатах цей брехливий коронавірус ніколи не закінчиться.
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19.06.2020 01:49 Відповісти
По словам Ляшко, средства на эти расходы предусмотрены в госбюджете в рамках средств, выделенных в госбюджете на разработанный НСЗУ пакет медуслуг Источник: https://censor.net/n3202969
Выплаты 300% зарплаты медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19 в случае продолжения эпидемии будут продолжаться, сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Источник: https://censor.net/n3202969
https://twitter.com/tZEinform/status/1273842788107419648?s=20 Степанов анонсировал повышение заработной платы медицинским работникам второго и третьего звена с 1 сентября текущего года. В бюджете эти деньги не предусмотрены. Заработная плата медицинским учреждениям выплачена за апрель на уровне 60-66 %.
https://twitter.com/tZEinform/status/1273842791269924864?s=20 Ляшко анонсировал продолжение выплат 300% зарплаты медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19. В бюджете эти деньги не предусмотрены. Данные надбавки выплачены за март в объеме около 80% от требуемого.
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19.06.2020 08:17 Відповісти
Так в чём же разница между украинцами заболевшими коронвирусом?
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19.06.2020 02:15 Відповісти
Как сказал адвокат Сергей Гула-Есть карантин, надо носить маски, а маски где? Люди не обязаны покупать маски за свои деньги. Выделены на борьбу с коронавирусом 65 млрд. грв. будьте добры маски в необходимом объеме. Штрафы за отсутствие масок незаконны.
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19.06.2020 05:01 Відповісти
Как сказал адвокат Сергей Гула-Есть карантин, надо носить маски, а маски где?
"А как сказала тётя Соня, с Молдаванки". Гоните этого адвоката, он вам наадвакатирует.
Акцент делается на том что маска нужна ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ общественных мест. Сидите дома и вам маска не понадобится. Проявляя желание посетить магазин человек должен приобрести маску. Дало добровольное.
Простите. Для соблюдения моральных принципов на улицах нужно появляться в трусах.
Когда мне выдадут трусы? Ответ. ходи дома без них.
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19.06.2020 08:26 Відповісти
З трусами теж незрозуміло- під верхнім одягом їх не видно (хоча деякі феміни і підерки додумуються їх виставити на огляд).
Так можна ,виходить труси на голову одягати ,а масочки на те місце де де колись носили труси?
Хоча як на мене обидва цих "аксесуари" не приносять однаково ніякої користі людині.
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19.06.2020 08:39 Відповісти
Так проблема в тому що є чинним і підлягає до виконання органами влади ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", в якому чорним по білому написано в ст. 3 про те що фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, інших програм, спрямованих на профілактику захворювань населення, здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, а також позабюджетних коштів.
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19.06.2020 11:45 Відповісти
схоже в же визначено, хто буде сидіти за доведення України до кризи через безумну антивірусну компанію - доктор ляшко
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19.06.2020 07:13 Відповісти
Решта бюджетників починають тихо ненавидіти медиків. Бо інженер скаже, що найважливіше в житті - збудувати будинок, а вчитель - що без освіти взагалі неможливо існувати. )
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19.06.2020 07:25 Відповісти
"эта музыка будет вечной"
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19.06.2020 08:04 Відповісти
Вчителі вже "насмокталися" $4 тис. ,втерлися ,вони їм вже непотрібні, вони вже привели зесранців до влади.
Тепер на черзі тупі медики-%едики,їх завдання мовчати правду про дурантин,дати змогу зесранцям "узаконити" рабство!
Ніхто цим дурням не пригадує про сумний кінець творців голодомору наприклад!
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19.06.2020 08:46 Відповісти
Дайошь вирус!!!!!!!! Боевой клич Медицинской Партии .
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19.06.2020 08:51 Відповісти
 
 