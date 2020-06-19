Ляшко: Виплати медикам за пакетом COVID-19 триватимуть доти, поки є коронавірус
Виплати 300% зарплати медпрацівникам, задіяним у боротьбі з COVID-19 у разі продовження епідемії триватимуть, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"Далі все буде залежати від розвитку епідемічної ситуації, контракти з НСЗУ (Національною службою здоров'я України) за пакетом лікування COVID-19 будуть продовжені", - сказав він в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами Ляшка, кошти на ці витрати передбачені в держбюджеті в межах коштів, виділених у держбюджеті на розроблений НСЗУ пакет медпослуг на лікування коронавірусної інфекції.
"Цей пакет розрахований для покриття медзакладам і оплати медпрацівникам за песимістичним сценарієм, коли завантажені 100% передбачених ліжок", - сказав він.
Ляшко також пояснив, що "поки є COVID-19, лікарі отримуватимуть доплати".
"Щойно COVID-19 закінчиться, буде запропоновано новий механізм оплати інфекційних лікарень, які мають бути готові до реагування на такі випадки, які ми зараз бачимо", - сказав він.
Також Ляшко зазначив, що підвищення зарплати медпрацівників є "однією з умов Програми медгарантій ПМГ". Так, у тарифах на медпослуги закладена зарплата на рівні 250% від середньоринкової на липень минулого року.
Будь ласка, зачекайте...
"Уровень заболевания может быть много выше..."
"Никакого плато не пройдено..."
А как они нам кричали ...
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Дело доктора Менгеле живет и процветает. Вы делаете филиал Освенцима по имени Украина, уже в масштабах целой страны.
Выплаты 300% зарплаты медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19 в случае продолжения эпидемии будут продолжаться, сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Источник: https://censor.net/n3202969
https://twitter.com/tZEinform/status/1273842788107419648?s=20 Степанов анонсировал повышение заработной платы медицинским работникам второго и третьего звена с 1 сентября текущего года. В бюджете эти деньги не предусмотрены. Заработная плата медицинским учреждениям выплачена за апрель на уровне 60-66 %.
https://twitter.com/tZEinform/status/1273842791269924864?s=20 Ляшко анонсировал продолжение выплат 300% зарплаты медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19. В бюджете эти деньги не предусмотрены. Данные надбавки выплачены за март в объеме около 80% от требуемого.
"А как сказала тётя Соня, с Молдаванки". Гоните этого адвоката, он вам наадвакатирует.
Акцент делается на том что маска нужна ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ общественных мест. Сидите дома и вам маска не понадобится. Проявляя желание посетить магазин человек должен приобрести маску. Дало добровольное.
Простите. Для соблюдения моральных принципов на улицах нужно появляться в трусах.
Когда мне выдадут трусы? Ответ. ходи дома без них.
Так можна ,виходить труси на голову одягати ,а масочки на те місце де де колись носили труси?
Хоча як на мене обидва цих "аксесуари" не приносять однаково ніякої користі людині.
Тепер на черзі тупі медики-%едики,їх завдання мовчати правду про дурантин,дати змогу зесранцям "узаконити" рабство!
Ніхто цим дурням не пригадує про сумний кінець творців голодомору наприклад!