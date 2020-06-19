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Стерненко (383) Венедіктова (829)

Інформацію про справи мені доповідають заступники, - Венедіктова пояснила, чому публічно анонсувала підозру Стерненку

Інформацію про справи мені доповідають заступники, - Венедіктова пояснила, чому публічно анонсувала підозру Стерненку

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що робила публічні заяви у справі про активіста Сергія Стерненка, з огляду на інформацію, яку отримувала від своїх заступників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Венедіктова повідомила на брифінгу.

"Я можу приходити, заслуховувати справи, дивитися матеріали справи, безперечно. Але основні посили, меседжі, і як буде відбуватися, це - заступники. Вони формують вертикалі, подання про резонансні, актуальні, наповнені справи. Про діяльність прокурорів різних рівнів мені доносять не прокурор, який веде справу, а заступник прокурора. І той заступник прокурора, який на той час був куратором цієї вертикалі, який відповідав за неї (справи Стерненка. - ред.), мені повідомив, що в цій справі, виходячи з експертиз, може бути так. У мене немає підстав не довіряти своїм заступникам, ні колишнім, ні сьогоднішнім", - сказала генпрокурор.

Говорячи про слова прокурора Андрія Радіонова, який, за даними ЗМІ, відмовився підписувати підозру Стеренку, Венедіктова сказала, що "я не можу коментувати коментарі прокурорів".

Також читайте: "Рішення абсурдне і протиправне. Готуємо апеляцію", - Стерненко

"У нас прокурори є незалежними за законом, і я дуже хочу, щоб вони були незалежними і де-факто. Тому якщо прокурор Радіонов робить такі заяви - це його заяви", - зазначила Венедіктова.

Генпрокурор також уточнила, що напрямок справи Стерненка веде в Офісі Генерального прокурора її заступник Олексій Симоненко.

"Ніхто ні на кого не впливає. Якщо є експертиза, якщо слідчі СБУ побачили докази, прокурори це як процесуальні керівники, підтвердили і пішли до суду, публічне обвинувачення вже підтримують прокурори", – зазначила генпрокурор.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.

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Топ коментарі
+34
Надо так понимать, что мадама прокурорша съезжает, делая в своих промахах виноватыми подчинённых.
Или я что-то неправильно понимаю?
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19.06.2020 01:09
+29
мессежи-вертикали-наполненных-надо выглядеть статусно... да она е...нутая, кроме как при зеле она вообще не всплыла бы, экзамен не прошла
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19.06.2020 01:06
+28
Скажу так: не хотів би я працювати будь-де із такою начальницею. Бачив у житті подібних, тут навіть фізіономістика багато про що каже.
Тупе, некомпетентне, обмежене, свавільне й пихате стерво. Така ніколи не буде хоч будь-яким лідером команди. Там лише три імперативи - "я начальник", "я хочу" и "я сказала". І люди для неї - ніхто і ніщо.

Информацию о делах мне докладывают заместители, - Венедиктова объяснила, почему публично анонсировала подозрение Стерненко - Цензор.НЕТ 403
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19.06.2020 03:17
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мессежи-вертикали-наполненных-надо выглядеть статусно... да она е...нутая, кроме как при зеле она вообще не всплыла бы, экзамен не прошла
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19.06.2020 01:06 Відповісти
ТВАРЬ-- такая же ограниченная как вся команда зелебобиков
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19.06.2020 06:11 Відповісти
Да-да, после того как Венедиктова изнасилует заместителей, они насилуют подчинённых, те кое как, из дерьма и палок лепят дело и докладывают по цепочке вверх, а потом для ЕСПЧ есть работа.
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19.06.2020 01:09 Відповісти
Надо так понимать, что мадама прокурорша съезжает, делая в своих промахах виноватыми подчинённых.
Или я что-то неправильно понимаю?
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19.06.2020 01:09 Відповісти
Скажу так: не хотів би я працювати будь-де із такою начальницею. Бачив у житті подібних, тут навіть фізіономістика багато про що каже.
Тупе, некомпетентне, обмежене, свавільне й пихате стерво. Така ніколи не буде хоч будь-яким лідером команди. Там лише три імперативи - "я начальник", "я хочу" и "я сказала". І люди для неї - ніхто і ніщо.

Информацию о делах мне докладывают заместители, - Венедиктова объяснила, почему публично анонсировала подозрение Стерненко - Цензор.НЕТ 403
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19.06.2020 03:17 Відповісти
А що ти хотів? Вона безпосередньо прокурорською роботою, ніколи не займалася. Викладацька робота - це "теорія". З "підлеглих" - одні студенти, а вона, для них - "Бог, цар, і військовий начальник...". Крім того, вона і викладала "теоретичні" дисципліни, що не мали ніякого стосунку до практичної роботи... Одна справа - "пару" відбарабанила з кафедри, рот закрила - "робоче місце прибране", і інше, прокидаться "у холодному поту", серед ночі, бо приснилося, що "строки горять". Ми з товаришем, якось, на рибалку з ночівлею, поїхали. Поперемінно чергували коло закинутих вудочок - лящів "пасли", дзвіночки слухали. Так він серед ночі прокинувся, виліз з палатки, а мене погнав спать: "Все одно не засну... Приснилося, що перевірку по скарзі проводив, і "строки" проворонив... І жду, коли "на ковёр" викличуть...".
А така "начхальниця" - гірше нема... Справжній начальник бере відповідальність на себе, а "дере три шкури", з підлеглого, сам... І підлеглі його шанувать будуть... А коли вона "похвали" сприймає, як особисту заслугу, а "шишки" розгрібають( і "огрібають") її підлеглі, то поважать її не будуть ... Знаю випадок, коли простий молодий слідчий, подивившись відео одного запуску ракети, маючи досвід армійський, виявив "невідповідність" і вказав на версію НП... (Воно на всю Україну, колись, прогриміло). Так командувач з "могоричем" до прокурора пийшов. А той узяв "могорич" і віддав слідчому, бо то була його заслуга...
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19.06.2020 04:33 Відповісти
Була у мене колись така начальниця. Окрім неї, геніальної, нічиїх заслуг не було. І теж у випадку якогось цугундера винні завжди були хто завгодно, окрім Неї, Королеви.
А спілкувалася з колективом у такому стилі - прямим текстом "не забывайте, кто здесь вы и кто я!", "права тут у меня, а у вас обязанности" і "КЗОТ я не читала, он мне неинтересен, КЗОТ здесь только я".
Звичайно, поваги до цієї самодури було нуль цілих хій десятих. І наскільки знаю, на своєму місці вона довго не протрималася. Дали, як то кажуть, "по п*зде мешалкой", коли керівництву міського рівня набридло її окозамилювання.
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19.06.2020 04:44 Відповісти
Знаємо... Як "роздача пряників..." - крок в перед і "удар обома ногами в груди" - "Я!!!", а як "роздача пиз..лин..." - крок вбік і назад - "ВОНИ!!!". "Куснув" я колись цього "хлібця" - відмовився "візувать" наказ, бо суперечив закону, так мене у відпустку вигнали, а, поки я у відпустці був, пропхнули наказ. Ну, а коли прокуратура почала "брать за зябра", то спробували на мене "стрілки перевести"... Я "зробив чавунну морду", поклав пом. прокурора на стіл витяг з наказу про відпустку, і спитав, де на оригіналі наказу є мій підпис... І все...
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19.06.2020 05:41 Відповісти
Я оно нижче написав, як свого часу (коли ще не увійшов в айті) довелося попрацювати в одній з охоронних фірм, інженером з монтажу сигналізації. Якось встановлювали охоронну систему в салоні краси, власниця - 18-річна доця бізнесменів, якій папсік та мамсік на повноліття у подарунок купили бізнес.
Приїхали ми, щоб зробити схему монтажу обладнання (датчики, "Лунь", пульт, проводку, акумулятор та все інше). Під'їздить новенький позашляховик, виходить дівчуля - сферично-вакуумна ТПшка а-ля "пересмажена курка-гріль", що ото селфіки з качкопикою роблять (фотку хоч на lurkmore у відповідну статтю). Ми привіталися - "здравствуйте, Катя..." Вона так зверхньо змірила усіх поглядом - і стервозно так: "Екатерина Вале-е-ерьевна-а!"
Шкода, нагрубити клієнтові було не можна... Але я навіть не про це. Як з'ясувалося, дівуля навіть не в курсі, що в неї і до чого в її ж салоні. Де яке обладнання, яка зала для чого - "я в это не вникаю, подробности вам озвучит менеджер. Наташа, покажи людям, что тут о чем!"
Це я до чого? Я про те, що Венедиктова - стандартний типаж отакої тупої хмизди, за яку все порєшано і якій все куплено. І для якої люди лохи, підлеглі взагалі лайно, а непрофесіоналізмом вона навіть хизується. Бо вона - бариня, "а ваши знания суньте себе в опу".
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19.06.2020 14:55 Відповісти
Років п"ятнадцять тому мій однокласник, непоганий будівельник, поїхав у Москву, на заробітки... Попав на таке ж саме (працювали через фірму, на кількох об"єктах, одночасно...). "Мальчік-распальцовщик" "баріна" з себе корчив, і все грозив, що якщо "будете себя неподобающе вести, то останетесь без денег...". Ну, хлопці і "підстрахувалися" - "загробні голоси" в стіни вбудували... Один був з "будівельної" династії, і дід "хитростям" навчив... Після того, як їх "кинули" з грошима, хлопці мовчки зібралися і поїхали, однак вночі прийшли в дачний масив, і вирізали із стін гіпсові пробки. Через рік їх знайшов представник фірми-посередника. Запропонував "вигнать бісів" з маєтку - як тільки піднімався вітер, в будинку починалось гудіння і виття, а під час дощу по стінах сирі смуги йшли. Хлопці їхать відмовились - хто-зна, ЧИМ кінчиться поїздка... Сказали: "Хочеш, щоб був порядок? Плати... А ми скажемо, що і де зробить..." На тому і вирішили...
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19.06.2020 15:15 Відповісти
Ко всему вами сказанному Венедиктова "преподавала" в Универе внутренних дел где руководителем был и есть её отец,там же она и "защитила" звание проФФесора.
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19.06.2020 07:23 Відповісти
Ну, тогда всё ясно... В "ментовских" юрВУЗах "теоретические" дисциплины традиционно считались "второстепенными" (особенно, на оперфакультетах). Естественно, и требования к знаниям были соответствующие... (мой преподаватель уголовного права рассказывала как-то, нам, как их, из академии, привлекали к принятию госэкзаменов в "ментовском" универе, у "заочников". "Приходит старший лейтенант, уже работающий следователем. Отвечает. Первый вопрос - неплохо. Второй - из "специальной" части УК. Статья об изнасиловании. Вижу - "поплыл". Решила поддержать - всё-таки, сама следователем работала: "Молодой человек, успокойтесь. Глубоко вдохните, выдохните, и давайте сначала... Что есть "объект преступления" по данной статье?". Тот краснеет и выдавливает из себя: "Извините, я не могу сказать... Тут женщины...". Ну, я немного опешила, но потом говорю: "Так!... Или отвечайте, или уходите!...". Тот краснеет ещё больше, а потом выдавливает: "Влагалище...". Покраснели не только женщины, но и мужчины... Один, давясь от беззвучного смеха, закрыл лицо и сполз по стулу... Ведь "объектом" тут есть "общественные отношения", которые нарушаются преступником... А это - половая свобода женщины"...".
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19.06.2020 07:40 Відповісти
На редкость некрасивая шмара- отсюда и все комплексы. В ее физиономии есть что-то отталкивающее, я бы на такую типа"женщину" не позарился даже после долгой отсидки.
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19.06.2020 08:54 Відповісти
Ви правильно розумієте... Саме це вона і робить... Я цю "кухню" знаю непогано - у свій час проходив стажування у прокуратурі... А "Бенядіктова" "бреше, як дише"... Прокурор викликає, в подібних випадках, обох - і слідчого, і "куратора"... Доповідає по справі, спочатку слідчий, а куратор і прокурор слухають, і лише потім прокурор отримує пояснення від куратора. Ну, а потім іде обговорення подальших дій і, за необхідності, "роздача пряників"...
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19.06.2020 04:10 Відповісти
Видимо, только что эта **** вытащила со рта ЗЕлин член и что-то проблеяла, что это типа не она. То-же самое **** будет блеять, что это не под ее рукоблудием открыли кучу трешовых дел против моего президента Пороха.
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19.06.2020 09:05 Відповісти
Зе пір духа. Плагіату нема. Я нє віноватая. Це нє кадровий голод. Це дитячий садок.
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19.06.2020 01:16 Відповісти
Це не дитячий садок. Це злиття України
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19.06.2020 04:45 Відповісти
Венедиктова заспокойся,тебе буде судити народ народним судом.
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19.06.2020 01:28 Відповісти
для начала установите заказчика.
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19.06.2020 01:31 Відповісти
Случаи, когда кацап не спистел в дискуссии, исчезающе малы. Но вонь из под шпонки на украинского пана звериная.
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19.06.2020 08:50 Відповісти
Перділи гусенята... Информацию о делах мне докладывают заместители, - Венедиктова объяснила, почему публично анонсировала подозрение Стерненко - Цензор.НЕТ 1170 Вона не просто тупа хмизда - вона ще й хизується цим.
Нагадує типову ТПшку-"бізнесвумен", якій папсік або "покровитель" купив салон краси - "да, я некомпетентная. Да, я сложнее журнала "Натали" ничего не читала. Ну и что? Зато я вся такая леди-босс на лексусе, а бизнес вести я лохов наняла!"
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19.06.2020 02:42 Відповісти
Венедиктова - типаж малороски , для которой важны тряпки и дорогие часы
Это ее понятие успеха в жизни
Это Вам не Фарион , которой виднее Украина, чем тряпки
Кстати, дорогие брендовые вещи не дешевые - откуда деньги у бедной учительницы ?
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19.06.2020 07:40 Відповісти
Илья Новиков - фейсбук
...К нашей адвокатской команде подключается авторитетный страсбургский адвокат Грегори Туан , в прошлом старший юрист ЕСПЧ. Он будет готовить нашу позицию по нарушению ст. 18 Конвенции - запрет политически мотивированных преследований. По его словам уже есть на что обратить внимание в суде ...
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19.06.2020 03:17 Відповісти
Ця тупа тьолка -це друга мєндєль , лиш тільки з папірцем про освіту юриста , вона палить себе, стоячи на цирлах перед пустим кріслом хазяїна - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10214565904381129&id=1826910793
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19.06.2020 03:24 Відповісти
А шо Вы хотите - секретарь канцелярии сам ни хрена не знает , но выбрал и пропихнул Венедиктову
Так шо отвечать должен он за свою ПРОТЕЖЕ
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19.06.2020 07:43 Відповісти
Информацию о делах мне докладывают заместители, - Венедиктова объяснила, почему публично анонсировала подозрение Стерненко - Цензор.НЕТ 7699
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19.06.2020 07:47 Відповісти
Информацию о делах мне докладывают заместители, - Венедиктова объяснила, почему публично анонсировала подозрение Стерненко - Цензор.НЕТ 3873
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19.06.2020 07:49 Відповісти
Представляю ситуацию: в которій раз на меня кто-то как-то и все из-за угла. конечно, я б мав при собі принаймні ножа. Старненко захистився. Причому, як Козак! ще й дігнав суку!

А все иньше... - повісьте усю свою прапєр"ятину на гвіііздок ууууууу... там де... - да! ОТАМ!
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19.06.2020 04:53 Відповісти
Представляю ситуацию: в которій раз на меня кто-то как-то и все из-за угла. конечно, я б мав при собі принаймні ножа. Старненко захистився. Причому, як Козак! ще й дігнав суку!

А все иньше... - повісьте усю свою прапєр"ятину на гвіііздок ... там! де?... - да ОТАМО!
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19.06.2020 05:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=FL9KwrNlbsc
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19.06.2020 05:30 Відповісти
Царь хороший, бояре плохие.
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19.06.2020 06:02 Відповісти
Не сдала простые тесты,а правит прокуратурой.это типа Швондер пришел к Преображенскому и говорит скидоваай самоги профессор,советское быдло пришло...
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19.06.2020 06:13 Відповісти
Информацию о делах мне докладывают заместители, - Венедиктова объяснила, почему публично анонсировала подозрение Стерненко - Цензор.НЕТ 1660
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19.06.2020 07:19 Відповісти
Тот же типаж!
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19.06.2020 08:59 Відповісти
пішла команда з кремля - тимчасово відступити
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19.06.2020 06:58 Відповісти
якутка анонсувала злочин, анонсувала, Карл((( юрист (правда з Харкова)...
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19.06.2020 07:08 Відповісти
Також цікаво коли вже з прокуратури буде прибрано слідство, нагляд, процесуальне керівництво, скасовано посади прокурорів, що не займаютьсч виконанням конституційних функцій (прокурор відділу внутр безпеки..., секретів, забезпечення хернею і т.і.?
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19.06.2020 07:14 Відповісти
Помойка.
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19.06.2020 07:23 Відповісти
Писец, какой бред и безответственность...
Честные и независимые #лядь...
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19.06.2020 07:34 Відповісти
відставка!
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19.06.2020 07:36 Відповісти
..... И жалкий лепет оправданья....
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19.06.2020 07:38 Відповісти
Тікай з міста, тобі тризда ©
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19.06.2020 07:47 Відповісти
Барыня добрая, а челядь у неё со злым предательским умыслом.
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19.06.2020 07:54 Відповісти
Це малоосвічене чудо просто еталонний приклад сьогоднішніх влад. Справжні бенефіціари "перемоги бидла квітня 2019" насували таких маріонеток на всіх найвищих постах, і ні секунди не задумуються мінячи прокладки. Хтось пам`ятає як звали попередню маріонетку на цьому посту?
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19.06.2020 08:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fELqEDZqfag А я тут не при чем!
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19.06.2020 08:21 Відповісти
Чи така дура, чи вважає всіх лохами,що верзе таку архінею.
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19.06.2020 08:40 Відповісти
Свого часу (до того як "увійти в айті") довелося мені попрацювати, окрім іншого, в одній з охоронних фірм у бригаді з монтажу систем сигналізації. Якось встановлювали систему в салоні краси, власницею якого була 18-річна доця бізнесменів, якій папсік та мамсік на повноліття у подарунок купили бізнес.
Приїхали ми, щоб зробити план приміщення і відповідно схему монтажу обладнання (датчики, "Лунь", пульт, проводку, акумулятор та все інше). Під'їздить новенький позашляховик, виходить дівчуля - сферично-вакуумна ТПшка а-ля "пересмажена курка-гріль", що ото селфіки з качкопикою роблять. Ми привіталися - "здравствуйте, Катя..." Вона так зверхньо змірила усіх поглядом - і стервозно так: "Екатерина Вале-е-ерьевна-а!"
Шкода, нагрубити клієнтові було не можна... Але я навіть не про це. Як з'ясувалося, ця дівуля навіть не в курсі, що в неї і до чого в її ж салоні. Де яке обладнання, яка зала для чого - "я в это не вникаю, подробности вам озвучит менеджер. Наташа, покажи людям, что тут о чем!"
Це я до чого? Я про те, що Венедиктова - стандартний типаж тупої хмизди, якій папік купив/насмоктала/лягла під кого треба. Всіх вважає за лохів, підлеглі взагалі лайно, а своїм непрофесіоналізмом навіть хизується. Бо попри все вона - бариня, блть.
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19.06.2020 14:47 Відповісти
Янукович також був проФФесором! Не забувай-те ...
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19.06.2020 09:13 Відповісти
краще вже б промовчала. а так чергова відверта брехня. великі сумніви наявності необхідного інтелекту для роботи на цій посаді. пс боже, спаси україну.
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19.06.2020 09:35 Відповісти
Внучка шарикова обделалась слегка😂
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19.06.2020 09:35 Відповісти
Венедиктова не может же лично контролировать все дела, для этого есть и замы. Что вас удивляет?!
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19.06.2020 11:02 Відповісти
о боже.......о соблюдении законов говорит та на которую уже штамп ставить негде....цинизм у х....ловских приспешников зашкаливает......на роже лица четко читается....
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19.06.2020 12:03 Відповісти
Зелёное тварье обос...ось по полной программе и по Порошенко и по Стерненко.
Чувствуют, собаки, что им светит доля Януковича.
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19.06.2020 14:31 Відповісти
 
 