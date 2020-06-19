Інформацію про справи мені доповідають заступники, - Венедіктова пояснила, чому публічно анонсувала підозру Стерненку
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що робила публічні заяви у справі про активіста Сергія Стерненка, з огляду на інформацію, яку отримувала від своїх заступників.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Венедіктова повідомила на брифінгу.
"Я можу приходити, заслуховувати справи, дивитися матеріали справи, безперечно. Але основні посили, меседжі, і як буде відбуватися, це - заступники. Вони формують вертикалі, подання про резонансні, актуальні, наповнені справи. Про діяльність прокурорів різних рівнів мені доносять не прокурор, який веде справу, а заступник прокурора. І той заступник прокурора, який на той час був куратором цієї вертикалі, який відповідав за неї (справи Стерненка. - ред.), мені повідомив, що в цій справі, виходячи з експертиз, може бути так. У мене немає підстав не довіряти своїм заступникам, ні колишнім, ні сьогоднішнім", - сказала генпрокурор.
Говорячи про слова прокурора Андрія Радіонова, який, за даними ЗМІ, відмовився підписувати підозру Стеренку, Венедіктова сказала, що "я не можу коментувати коментарі прокурорів".
"У нас прокурори є незалежними за законом, і я дуже хочу, щоб вони були незалежними і де-факто. Тому якщо прокурор Радіонов робить такі заяви - це його заяви", - зазначила Венедіктова.
Генпрокурор також уточнила, що напрямок справи Стерненка веде в Офісі Генерального прокурора її заступник Олексій Симоненко.
"Ніхто ні на кого не впливає. Якщо є експертиза, якщо слідчі СБУ побачили докази, прокурори це як процесуальні керівники, підтвердили і пішли до суду, публічне обвинувачення вже підтримують прокурори", – зазначила генпрокурор.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.
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Или я что-то неправильно понимаю?
Тупе, некомпетентне, обмежене, свавільне й пихате стерво. Така ніколи не буде хоч будь-яким лідером команди. Там лише три імперативи - "я начальник", "я хочу" и "я сказала". І люди для неї - ніхто і ніщо.
А така "начхальниця" - гірше нема... Справжній начальник бере відповідальність на себе, а "дере три шкури", з підлеглого, сам... І підлеглі його шанувать будуть... А коли вона "похвали" сприймає, як особисту заслугу, а "шишки" розгрібають( і "огрібають") її підлеглі, то поважать її не будуть ... Знаю випадок, коли простий молодий слідчий, подивившись відео одного запуску ракети, маючи досвід армійський, виявив "невідповідність" і вказав на версію НП... (Воно на всю Україну, колись, прогриміло). Так командувач з "могоричем" до прокурора пийшов. А той узяв "могорич" і віддав слідчому, бо то була його заслуга...
А спілкувалася з колективом у такому стилі - прямим текстом "не забывайте, кто здесь вы и кто я!", "права тут у меня, а у вас обязанности" і "КЗОТ я не читала, он мне неинтересен, КЗОТ здесь только я".
Звичайно, поваги до цієї самодури було нуль цілих хій десятих. І наскільки знаю, на своєму місці вона довго не протрималася. Дали, як то кажуть, "по п*зде мешалкой", коли керівництву міського рівня набридло її окозамилювання.
Приїхали ми, щоб зробити схему монтажу обладнання (датчики, "Лунь", пульт, проводку, акумулятор та все інше). Під'їздить новенький позашляховик, виходить дівчуля - сферично-вакуумна ТПшка а-ля "пересмажена курка-гріль", що ото селфіки з качкопикою роблять (фотку хоч на lurkmore у відповідну статтю). Ми привіталися - "здравствуйте, Катя..." Вона так зверхньо змірила усіх поглядом - і стервозно так: "Екатерина Вале-е-ерьевна-а!"
Шкода, нагрубити клієнтові було не можна... Але я навіть не про це. Як з'ясувалося, дівуля навіть не в курсі, що в неї і до чого в її ж салоні. Де яке обладнання, яка зала для чого - "я в это не вникаю, подробности вам озвучит менеджер. Наташа, покажи людям, что тут о чем!"
Це я до чого? Я про те, що Венедиктова - стандартний типаж отакої тупої хмизди, за яку все порєшано і якій все куплено. І для якої люди лохи, підлеглі взагалі лайно, а непрофесіоналізмом вона навіть хизується. Бо вона - бариня, "а ваши знания суньте себе в опу".
Нагадує типову ТПшку-"бізнесвумен", якій папсік або "покровитель" купив салон краси - "да, я некомпетентная. Да, я сложнее журнала "Натали" ничего не читала. Ну и что? Зато я вся такая леди-босс на лексусе, а бизнес вести я лохов наняла!"
Это ее понятие успеха в жизни
Это Вам не Фарион , которой виднее Украина, чем тряпки
Кстати, дорогие брендовые вещи не дешевые - откуда деньги у бедной учительницы ?
...К нашей адвокатской команде подключается авторитетный страсбургский адвокат Грегори Туан , в прошлом старший юрист ЕСПЧ. Он будет готовить нашу позицию по нарушению ст. 18 Конвенции - запрет политически мотивированных преследований. По его словам уже есть на что обратить внимание в суде ...
Так шо отвечать должен он за свою ПРОТЕЖЕ
А все иньше... - повісьте усю свою прапєр"ятину на гвіііздок ууууууу... там де... - да! ОТАМ!
А все иньше... - повісьте усю свою прапєр"ятину на гвіііздок ... там! де?... - да ОТАМО!
Честные и независимые #лядь...
Приїхали ми, щоб зробити план приміщення і відповідно схему монтажу обладнання (датчики, "Лунь", пульт, проводку, акумулятор та все інше). Під'їздить новенький позашляховик, виходить дівчуля - сферично-вакуумна ТПшка а-ля "пересмажена курка-гріль", що ото селфіки з качкопикою роблять. Ми привіталися - "здравствуйте, Катя..." Вона так зверхньо змірила усіх поглядом - і стервозно так: "Екатерина Вале-е-ерьевна-а!"
Шкода, нагрубити клієнтові було не можна... Але я навіть не про це. Як з'ясувалося, ця дівуля навіть не в курсі, що в неї і до чого в її ж салоні. Де яке обладнання, яка зала для чого - "я в это не вникаю, подробности вам озвучит менеджер. Наташа, покажи людям, что тут о чем!"
Це я до чого? Я про те, що Венедиктова - стандартний типаж тупої хмизди, якій папік купив/насмоктала/лягла під кого треба. Всіх вважає за лохів, підлеглі взагалі лайно, а своїм непрофесіоналізмом навіть хизується. Бо попри все вона - бариня, блть.
Чувствуют, собаки, что им светит доля Януковича.