Інформацію про справи мені доповідають заступники, - Венедіктова пояснила, чому публічно анонсувала підозру Стерненку

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що робила публічні заяви у справі про активіста Сергія Стерненка, з огляду на інформацію, яку отримувала від своїх заступників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Венедіктова повідомила на брифінгу.

"Я можу приходити, заслуховувати справи, дивитися матеріали справи, безперечно. Але основні посили, меседжі, і як буде відбуватися, це - заступники. Вони формують вертикалі, подання про резонансні, актуальні, наповнені справи. Про діяльність прокурорів різних рівнів мені доносять не прокурор, який веде справу, а заступник прокурора. І той заступник прокурора, який на той час був куратором цієї вертикалі, який відповідав за неї (справи Стерненка. - ред.), мені повідомив, що в цій справі, виходячи з експертиз, може бути так. У мене немає підстав не довіряти своїм заступникам, ні колишнім, ні сьогоднішнім", - сказала генпрокурор.

Говорячи про слова прокурора Андрія Радіонова, який, за даними ЗМІ, відмовився підписувати підозру Стеренку, Венедіктова сказала, що "я не можу коментувати коментарі прокурорів".

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"У нас прокурори є незалежними за законом, і я дуже хочу, щоб вони були незалежними і де-факто. Тому якщо прокурор Радіонов робить такі заяви - це його заяви", - зазначила Венедіктова.

Генпрокурор також уточнила, що напрямок справи Стерненка веде в Офісі Генерального прокурора її заступник Олексій Симоненко.

"Ніхто ні на кого не впливає. Якщо є експертиза, якщо слідчі СБУ побачили докази, прокурори це як процесуальні керівники, підтвердили і пішли до суду, публічне обвинувачення вже підтримують прокурори", – зазначила генпрокурор.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.