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Понад 70 нових заражень COVID-19 підтверджено на Рівненщині, одна людина померла, - ОДА

Понад 70 нових заражень COVID-19 підтверджено на Рівненщині, одна людина померла, - ОДА

У Рівненській області станом на вечір 18 червня підтвердили 73 нові випадки заражень коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив глава облдержадміністрації Віталій Коваль.

За його словами, в Рівненській області зафіксували 2692 випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

18 червня від COVID-19 померла 53-річна жінка, а загалом померлих уже 53.

Одужали протягом дня в регіоні 79 осіб.

Також читайте: На Рівненщині за добу виявили 73 нові випадки COVID-19, загалом - 2572, з них 51 летальний, - ОДА

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Достали уже всех своим макароно-вирусом.
Он уже никому не интересен. Просто сезонный грипп.
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19.06.2020 05:36 Відповісти
Это только начало последствий голосования по приколу. На нас, голодных , бесправных и безработных, будут ставить медицинские опыты и испытывать Билловы вакцины. А их у него много.
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19.06.2020 06:58 Відповісти
Что на счёт протокола лечения?? В нас подключают к ИВЛ? Уже ж известно что ИВЛ это убийство человека. Вместо ИВЛ пойдет кислородная маска, а ИВЛ ещё й в руках наших стажоров это машина убийства людей.
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19.06.2020 08:28 Відповісти
Степанову плювати, він на апаратах ШВЛ гроші заробляє
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19.06.2020 09:48 Відповісти
Тим часом у паралельному вимірі.
Василь кожен день ходив по селу і обприскував будинки, сади і поля. Після скарги жителів до нього підійшов дільничий і запитав:
- Василь, що і для чого ти розприскуєш?
- Це пестициди проти крокодилів.
- Скажи, Василь, у тебе з головою все в порядку? Тут немає ніяких крокодилів!
- А ось тому-то і немає, що я від них розприскую.
Дільничний здивувався, але відповідь прийняв, і повідомив селянам, що всі вони тепер повинні використовувати засіб проти небезпечних крокодилів, які можуть напасти на найбільш слабких членів громади.
Через деякий час всі жителі села стали купувати у Василя речовини для обприскування проти небезпечних крокодилів і розпорошувати їх по всьому селу.
Сільрада встановила надзвичайний стан через боротьбу з крокодилами, прийняла "обов'язкові рекомендації" для всіх жителів і високі штрафи на тих, хто їх не виконував.
Незабаром Василь заробив дуже багато грошей торгівлею крокодилячими пестицидами і отримав від сільради почесну грамоту за спасіння населення, що знаходиться в групі ризику. Він прославився як легендарний рятівник людей похилого віку та дітей. Частиною прибутків він ділився з головою сільради та дільничим.
Щоправда, подекуди його пестициди знищили посіви, у деяких здохла вся худоба, а сільські діти почали страждати від дивних, небачених досі хвороб. Але всі ці події - ніщо в порівнянні з катастрофою, яка могла б статися через напад крокодилів на дітей і людей похилого віку.
І кожного ранку Василь вітав мешканців села з балкону свого новенького маєтку, думаючи: "Бізнес, і нічого особистого".
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19.06.2020 09:47 Відповісти
ВВажаю, якби ТАКІ тести робили ще рік назад, то усі ми вже б разів по п'ять були би в царстві Аїда. А ми все ще ходимо.
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20.06.2020 05:40 Відповісти
 
 