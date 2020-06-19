Зарплату медпрацівників другої і третьої ланки буде підвищено з 1 вересня, - Степанов
Медичним працівникам другої і третьої ланки з 1 вересня поточного року буде підвищено заробітну плату.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал МОЗ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1.
"Ми пропонуємо системне рішення, щоб з 1 вересня була підвищена заробітна плата всім лікарям, медичним сестрам, молодшому та середньому персоналу, тим, хто працює у спеціалізованих лікарнях. Тобто всім тим, хто мав отримувати підвищену заробітну плату, починаючи з 1 квітня. Але, на жаль, під час планування так званої реформи про них просто забули", - зазначив міністр.
Міністр повідомив, що 19 червня на засіданні уряду планується розгляд проєкту постанови щодо спрямування додатково 4,5 млрд грн на підтримку лікарень, які опинилися після 1 квітня на межі закриття.
Будь ласка, зачекайте...
В бюджете эти деньги не предусмотрены.
Заработная плата медицинским учреждениям выплачена за апрель на уровне 60-66 %.
Ляшко анонсировал продолжение выплат 300% зарплаты медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19. В бюджете эти деньги не предусмотрены. Данные надбавки выплачены за март в объеме около 80% от требуемого.
За базар надо отвечать 😀😀😀
Почему журналисты об этом молчат ?
https://zik.ua/ru/news/ludyna/u_sudey_samaya_bolshaya_pensiya_v_ukraine_statistika_pfu_966863
Кроме этого, эксперты Нацсовета экономического развития провели анализ роста пенсий и рассказали, как увеличились пенсии по видам выплат:пожизненное денежное содержание судей (3 тысячи 307 человек по состоянию на 1 апреля 2019 года): 1 января - 28 тысяч 702 гривны, 1 апреля - 44 тысячи 316 гривен (+54,4%);пенсии по возрасту (8 миллионов 614 тысяч 536 пенсионеров): 1 января - 2 тысячи 648 гривен, 1 апреля - 2 тысячи 943 гривны (+11,1%);пенсии в связи с потерей кормильца (539 тысяч 23 человека): 1 января - 2 тысячи 255 гривен; 1 апреля - 2 тысячи 446 гривен (+8,5%);пенсии за выслугу лет (227 тысяч 338 человек): 1 января - 2 тысячи 477 гривен, 1 апреля - 2 тысячи 645 гривен (+6,8%);пенсии по инвалидности (1 миллион 367 тысяч 895 пенсионеров): 1 января - 1 тысяча 995 гривен, 1 апреля - 2 тысячи 95 гривен (+5%);пенсии военнослужащих (555 тысяч 185 пенсионеров): 1 января - 4 тысячи 682 гривен, 1 апреля - 4 тысячи 706 гривен (+0,5%);социальные пенсии (82 тысячи 665 человек): 1 января - 1 тысяча 500 гривен, 1 апреля - 1 тысяча 501 гривен (+0,1%).
Народные депутаты Украины Елена Шустик и Юрий Прокопчук внесли на рассмотрение парламента законопроект, направленный на установление правовых последствий нарушения судьями, прокурорами и следователями прав и свобод человека и гражданина, закрепленных Конституцией Украины. Предлагается дополнить законы Украины «О прокуратуре», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О судоустройстве и статусе судей» положениями, согласно которым лица, пенсия которым назначена на основании соответствующих норм, теряют право на ее получение в случае вступления в законную силу решения суда Украины или решениям международного судебного учреждения, юрисдикция которого признана Украиной, которым установлен факт совершения судьей, прокурором или следователем нарушения прав или свобод гражданина, закрепленных Конституцией Украины, в период пребывания на должности, которая давала право на назначение такой пенсии. В таком случае пенсии будут подлежать перерасчету на общих основаниях.
Средний размер пенсии составляет около 44 тысяч 316 гривен.
Об этом http://www.facebook.com/profile.php?id=100006140566603 написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.СРЕДНИЙ РАЗМЕР !!!!
Плюс БЛАГОДАРНОСТЬ ГРАЖДАН не исключается - хорошее рабочее место 😀😀😀
кто-то ляпнул по ошибке... можно не на велосипеде, если кто-то по ошибке принял идиота-зеленьськава за придурковатого гадабаротьку... можно и не в глаз путену, если
кто-то ляпнул по ошибке, а в прямую кишку... какая разница... если
кто-то ляпнул по ошибке...
Ссылку про учителей и 4000 уже, пжалуста.
Из фонда противодействия вирусу ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ ТАМОЖЕННИКАМ
Уменьшать надо налоги резко - чтобы все заработало
с другой стороны может оно и к лучшему, быстрее все навернется, ибо население у нас реально в большинстве своем с большим приветом.
Бизнесу никто помогать не собирается
Бюджет пустой , БО БИЗНЕС В СТУПОРЕ
А кредит КТО ОТДАВАТЬ БУДЕТ - судьи с прокурорами ?
А зараз її скорочують і роботу хрін вона знайде.
Заметьтьте , зеленый министр. Есть предложение: если забыли , забыли Карл, о медиках то может медикам забыть об этих ставлениках 73% тьих зебилов и о самых зебилах. Нехай не ходят к докторам.