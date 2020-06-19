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МОЗ (5362) лікарі (1269) Степанов Максим (2195) медреформа (129) зарплата (2212)

Зарплату медпрацівників другої і третьої ланки буде підвищено з 1 вересня, - Степанов

Зарплату медпрацівників другої і третьої ланки буде підвищено з 1 вересня, - Степанов

Медичним працівникам другої і третьої ланки з 1 вересня поточного року буде підвищено заробітну плату.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал МОЗ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1.

"Ми пропонуємо системне рішення, щоб з 1 вересня була підвищена заробітна плата всім лікарям, медичним сестрам, молодшому та середньому персоналу, тим, хто працює у спеціалізованих лікарнях. Тобто всім тим, хто мав отримувати підвищену заробітну плату, починаючи з 1 квітня. Але, на жаль, під час планування так званої реформи про них просто забули", - зазначив міністр.

Міністр повідомив, що 19 червня на засіданні уряду планується розгляд проєкту постанови щодо спрямування додатково 4,5 млрд грн на підтримку лікарень, які опинилися після 1 квітня на межі закриття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський розпорядився підвищити зарплати лікарям другої ланки з 1 вересня

Зарплату медпрацівників другої і третьої ланки буде підвищено з 1 вересня, - Степанов 01

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Топ коментарі
+5
О, перед виборами в суперечці одна колега мені на спину плюнула, коли я відвернувся.
А зараз її скорочують і роботу хрін вона знайде.
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19.06.2020 07:36
+4
Бабло оставленное Гройсманом сожрали еще в сентябре,остальное спишут на борьбу с Короной Кремлевского вируса имени Вадима Рабиновича...
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19.06.2020 07:27
+3
Можно больше .
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19.06.2020 07:19
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А грустный смайлик после *забыли*?
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19.06.2020 07:16 Відповісти
- Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. (с)
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19.06.2020 09:18 Відповісти
Степанов анонсировал повышение заработной платы медицинским работникам второго и третьего звена с 1 сентября текущего года.
В бюджете эти деньги не предусмотрены.
Заработная плата медицинским учреждениям выплачена за апрель на уровне 60-66 %.

Ляшко анонсировал продолжение выплат 300% зарплаты медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19. В бюджете эти деньги не предусмотрены. Данные надбавки выплачены за март в объеме около 80% от требуемого.
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19.06.2020 14:36 Відповісти
А где учителям 4 000 уе в месяц , слуги народа ? Кто то ответит на этот вопрос ?

За базар надо отвечать 😀😀😀
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19.06.2020 07:17 Відповісти
Так что теперь повышать только сразу до 4 тыс если кто-то ляпнул по ошибке а меньше нельзя?
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19.06.2020 07:19 Відповісти
Можно больше .
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19.06.2020 07:19 Відповісти
Ну судьям же платят по 100 тысяч плюс ещё пенсии по 100 тысяч
Почему журналисты об этом молчат ?
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19.06.2020 07:24 Відповісти
Ну про пенсии врешь, около 50 тыс, и таких всего 3300 рыл.
https://zik.ua/ru/news/ludyna/u_sudey_samaya_bolshaya_pensiya_v_ukraine_statistika_pfu_966863
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19.06.2020 07:34 Відповісти
В период с 2013 по 2017 гг. больше всего выросли пенсии у судей - в денежном эквиваленте они увеличились на 12,5 тыс. грн. На втором месте по уровню абсолютного роста - пенсии прокуроров, которые выросли на 3,8 тыс. грн.
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19.06.2020 07:54 Відповісти
https://finance.liga.net/personal/novosti/sudi-i-prokurory---lidery-po-rostu-pensiy-v-ukraine
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19.06.2020 07:55 Відповісти
Зафиксировано, что украинские судьи-пенсионеры получают содержание в 15 раз больше, чем среднестатистический пенсионер - 2 тысячи 943 гривны.

Кроме этого, эксперты Нацсовета экономического развития провели анализ роста пенсий и рассказали, как увеличились пенсии по видам выплат:пожизненное денежное содержание судей (3 тысячи 307 человек по состоянию на 1 апреля 2019 года): 1 января - 28 тысяч 702 гривны, 1 апреля - 44 тысячи 316 гривен (+54,4%);пенсии по возрасту (8 миллионов 614 тысяч 536 пенсионеров): 1 января - 2 тысячи 648 гривен, 1 апреля - 2 тысячи 943 гривны (+11,1%);пенсии в связи с потерей кормильца (539 тысяч 23 человека): 1 января - 2 тысячи 255 гривен; 1 апреля - 2 тысячи 446 гривен (+8,5%);пенсии за выслугу лет (227 тысяч 338 человек): 1 января - 2 тысячи 477 гривен, 1 апреля - 2 тысячи 645 гривен (+6,8%);пенсии по инвалидности (1 миллион 367 тысяч 895 пенсионеров): 1 января - 1 тысяча 995 гривен, 1 апреля - 2 тысячи 95 гривен (+5%);пенсии военнослужащих (555 тысяч 185 пенсионеров): 1 января - 4 тысячи 682 гривен, 1 апреля - 4 тысячи 706 гривен (+0,5%);социальные пенсии (82 тысячи 665 человек): 1 января - 1 тысяча 500 гривен, 1 апреля - 1 тысяча 501 гривен (+0,1%).
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19.06.2020 08:05 Відповісти
Ссылка https://dengi.ua/budget/1818975-pensii-ukrainskih-sudej-v-15-raz-vyshe-pensij-po-vozrastu
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19.06.2020 08:06 Відповісти
И ШО ,ПЕРЕСЧИТАЛИ ?

Народные депутаты Украины Елена Шустик и Юрий Прокопчук внесли на рассмотрение парламента законопроект, направленный на установление правовых последствий нарушения судьями, прокурорами и следователями прав и свобод человека и гражданина, закрепленных Конституцией Украины. Предлагается дополнить законы Укра­ины «О прокуратуре», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О судоустройстве и статусе судей» положениями, согласно которым лица, пенсия которым назначена на основании соответствующих норм, теряют право на ее получение в случае вступления в законную силу решения суда Украины или решениям международного судебного учреждения, юрисдикция которого признана Украиной, которым установлен факт совершения судьей, прокурором или следователем нарушения прав или свобод гражданина, закрепленных Конституцией Украины, в период пребывания на должности, которая давала право на назначение такой пенсии. В таком случае пенсии будут подлежать перерасчету на общих основаниях.
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19.06.2020 07:59 Відповісти
На 1 апреля 2019 года, констатируют аналитики, уровень пенсионного содержания судьи вырос на 54,4%, если сравнивать с выплатами на 1 января 2019 года.

Средний размер пенсии составляет около 44 тысяч 316 гривен.
Об этом http://www.facebook.com/profile.php?id=100006140566603 написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.СРЕДНИЙ РАЗМЕР !!!!
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19.06.2020 08:04 Відповісти
ТАК ВОТ - судьи идут на пенсию и Одновременно работают- ПОТОМУ ПО 100 тысяч в месяц они получают
Плюс БЛАГОДАРНОСТЬ ГРАЖДАН не исключается - хорошее рабочее место 😀😀😀
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19.06.2020 08:10 Відповісти
можно и меньше, если по ошибке... можно и не каждый из нас президент, если
кто-то ляпнул по ошибке... можно не на велосипеде, если кто-то по ошибке принял идиота-зеленьськава за придурковатого гадабаротьку... можно и не в глаз путену, если
кто-то ляпнул по ошибке, а в прямую кишку... какая разница... если
кто-то ляпнул по ошибке...
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19.06.2020 07:25 Відповісти
ну не за месяц же до выборов. Этим можно и за день... все равно ж придут за зебуинов голосить... кроме, правда, трудовика и физкультурника... у этих двух собственная т.з. на процессы
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19.06.2020 07:20 Відповісти
За базар ответят владельцы базара.
Ссылку про учителей и 4000 уже, пжалуста.
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19.06.2020 07:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SPbAxIULVTM 4000$
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19.06.2020 08:04 Відповісти
ВОТ ВОТ - просто офуеть от этих деятелей 😀😀😀
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19.06.2020 08:14 Відповісти
Кацап, Ваши в рашу , ЕСЛИ НЕ В ТЕМЕ
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19.06.2020 08:15 Відповісти
Ссылку про учителей с зарплатой 4000 у.е. в г.Харьков до востребования.
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19.06.2020 09:20 Відповісти
Из Каких денег они будут повышать - бизнес замер . Туристы не едут - хостелы и гостиницы не разрешают , рестораны полупустые

Из фонда противодействия вирусу ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ ТАМОЖЕННИКАМ
Уменьшать надо налоги резко - чтобы все заработало
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19.06.2020 07:21 Відповісти
Чтобы что- то делать и оно работало нужно иметь мозги ( на всех уровнях власти)❗️ У нас же полная деградация с верху до низу. Кто знает какие зарплаты у медиков, то там плакать нужно взахлеб ( отсюда и взятки и непрофессиональность). Есть и другой вариант- напечатать фантиков, поднять зарплаты и кричать какие мы афигенные, но потом пойдешь с той зарплатой и купишь « уши дохлого осла».
с другой стороны может оно и к лучшему, быстрее все навернется, ибо население у нас реально в большинстве своем с большим приветом.
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19.06.2020 07:30 Відповісти
ТАК ОНИ СЕЙЧАС ПОЛУЧАТ кредит 2 млрд от МВФ И ПУСТЯТ НА ЗАРПЛАТУ СЕЬЕ ЛЮБИМЫМ - МВФ разрешил - вот заплатят судьям по 100 тысяч и медсёстрам по 1500 И другим бюджетникам
Бизнесу никто помогать не собирается
Бюджет пустой , БО БИЗНЕС В СТУПОРЕ
А кредит КТО ОТДАВАТЬ БУДЕТ - судьи с прокурорами ?
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19.06.2020 08:19 Відповісти
Зарплата медработникам второго и третьего звена будет повышена с 1 сентября, - Степанов - Цензор.НЕТ 4139
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19.06.2020 07:23 Відповісти
Бабло оставленное Гройсманом сожрали еще в сентябре,остальное спишут на борьбу с Короной Кремлевского вируса имени Вадима Рабиновича...
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19.06.2020 07:27 Відповісти
Что он оставил, год назад в мае ЗВР был 19 млрд а сейчас 25.
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19.06.2020 07:30 Відповісти
Корона вирус подкинул от Самоизоляции и Карантина Держи карман шире..
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19.06.2020 07:32 Відповісти
Когда Зеленскому сказали что на счету казначейства Украины +150 млрд. профицита и почти золотовалютного резерва 25 ярдов долларов зеля заявил для СМИ...Украина самодостаточное государство и в кредитах не нуждается.... Ютьюб вам в помощь...
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19.06.2020 07:31 Відповісти
Озвучьте сегодняшнюю зарплату и насколько повысят, не я не завидую, просто поржать. А как бежали голосовать, как бежали 🤣🤣🤣
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19.06.2020 07:34 Відповісти
О, перед виборами в суперечці одна колега мені на спину плюнула, коли я відвернувся.
А зараз її скорочують і роботу хрін вона знайде.
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19.06.2020 07:36 Відповісти
Врачам на 70%, младшему персоналу на 50%
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19.06.2020 07:36 Відповісти
Зараз зарплата лікаря найвищої категорії вторинної ланки, тобто спеціаліста = 4200 грн. Повисять звісно так як завжди, відсотків на десять не всім і не відразу, а поступово, як гроші будуть.
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19.06.2020 08:09 Відповісти
А я знал что будет бизнесу опа...,закрылся в марте этого года....14 моих сотрудников остались без зарплаты и рабочих мест.Спасибо Рабиновичу и зеле
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19.06.2020 07:39 Відповісти
Красава , Сенатор. Теперь и в спину плюнуть некому, когда отвернешься.
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19.06.2020 07:44 Відповісти
я людям заплатил все причитающееся и пожелал удачи.Наступил карантин и Самоизоляция Рабиновича-ведмедчука-путлера...
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19.06.2020 07:50 Відповісти
В краснодпрском крае выпал такой град что побил автомашины так будто ж это автоматной очередью прошиты.. Видео в Ютьюбе
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19.06.2020 07:47 Відповісти
Мы тоже злопамятные. Пришлось видеть, как перед выборами одна из сотрудниц дули крутила плакатам с портретом Порошенко. ( Психоз натуральный был). Ее с подругой выжили с особым удовольствием.
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19.06.2020 07:47 Відповісти
И это правильно! Маловато, но хорошо хоть так.
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19.06.2020 07:49 Відповісти
А от цікаво, а хто це "планірував і забув" бюджет 2020-року? Невже парашенкі?
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19.06.2020 08:11 Відповісти
откуда деньги ??
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19.06.2020 08:45 Відповісти
Да у нас все платное,рождение,крещение,учеба и даже смерть.Только вот работа почему-то бесплатная.
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19.06.2020 08:48 Відповісти
Может стоит Лену лечить с 1 сентября, а пока пусть отдыхает?
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19.06.2020 09:31 Відповісти
начиная с 1 апреля. Но, к сожалению, при планировании так называемой реформы о них просто забыли ", - отметил министр.

Заметьтьте , зеленый министр. Есть предложение: если забыли , забыли Карл, о медиках то может медикам забыть об этих ставлениках 73% тьих зебилов и о самых зебилах. Нехай не ходят к докторам.
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19.06.2020 09:41 Відповісти
Степанов анонсировал повышение заработной платы медицинским работникам второго и третьего звена с 1 сентября текущего года. В бюджете эти деньги не предусмотрены. Заработная плата медицинским учреждениям выплачена за апрель на уровне 60-66 %.
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19.06.2020 11:11 Відповісти
 
 