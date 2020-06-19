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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27076) Донбас (22348) втрати (4282) операція Об’єднаних сил (6725)

Один український воїн загинув, одного поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, знищено військову вантажівку і склад боєприпасів противника, - штаб

Один український воїн загинув, одного поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, знищено військову вантажівку і склад боєприпасів противника, - штаб

За минулу добу збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню й обстріляли позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Авдіївки ворог в обідню пору та неодноразово у вечірній час застосував проти українських воїнів міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також за темної пори доби біля цього населеного пункту агресор задіяв снайперську зброю.

По українських захисниках, які виконують завдання в передмісті Мар’їнки загарбники чотири рази вели вогонь з ручних, автоматичних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Кримського противник зранку випустив 7 мін із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а в другій половині дня двічі обстріляли наші позиції із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також дивіться: Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили позицію 120-х мінометів і вантажівку російських окупантів на Донбасі. ВIДЕО безпілотника

Поруч із населеним пунктом Оріхове російські найманці тричі відкривали вогонь по українських захисниках із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"На жаль, внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник загинув, та ще одного воїна поранено. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя, а пораненому воїну бажає скорішого одужання", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в штабі, для здійснення заходів з відсічі та стримування збройної агресії українські воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби і змусили ворога припинити свою злочинну активність. За даними розвідки, 18 червня українські оборонці знищили одну ворожу військову вантажівку та склад боєприпасів на мінометній позиції загарбників.

Також повідомляється, що від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" російські збройні формування обстріляли наші позиції із гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Кримського. Також противник застосував міномети калібру 82 мм на підступах до Шумів.

"Українські оборонці вжили вичерпних заходів для припинення вогню з боку збройних формувань РФ, після чого загарбники відмовилися від подальшої активності.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами", - йдеться в повідомленні пресцентру ОС

Один український воїн загинув, одного поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, знищено військову вантажівку і склад боєприпасів противника, - штаб 01
Один український воїн загинув, одного поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, знищено військову вантажівку і склад боєприпасів противника, - штаб 02

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Топ коментарі
+20
Світла пам'ять.

Співчуття рідним.
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19.06.2020 07:34
+15
Захисники України гибнуть на фронті від ударів агресора,а їхні деверсанти нищать Українську Державу і Державність в Київі. Як це розуміти? Хто встане заслоном перед цими іудами в серці України?
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19.06.2020 07:32
+15
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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19.06.2020 07:54
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Захисники України гибнуть на фронті від ударів агресора,а їхні деверсанти нищать Українську Державу і Державність в Київі. Як це розуміти? Хто встане заслоном перед цими іудами в серці України?
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19.06.2020 07:32 Відповісти
Почему не прекратілі стрєлять? Презідент же дал каманду!
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19.06.2020 07:33 Відповісти
Світла пам'ять.

Співчуття рідним.
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19.06.2020 07:34 Відповісти
Один український воїн загинув, одного поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, знищено військову вантажівку і склад боєприпасів противника, - штаб - Цензор.НЕТ 1795
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19.06.2020 07:37 Відповісти
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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19.06.2020 07:54 Відповісти
Ну хоть кто-то пишет "Горіть у пеклі москалі!"
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19.06.2020 09:27 Відповісти
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани! Один український воїн загинув, одного поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, знищено військову вантажівку і склад боєприпасів противника, - штаб - Цензор.НЕТ 696
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19.06.2020 10:05 Відповісти
Маячня. Як вы пропонуєте вбити "всех русских"? От як?
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19.06.2020 23:11 Відповісти
Один український воїн загинув, одного поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, знищено військову вантажівку і склад боєприпасів противника, - штаб - Цензор.НЕТ 5207
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19.06.2020 10:01 Відповісти
Один український воїн загинув, одного поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, знищено військову вантажівку і склад боєприпасів противника, - штаб - Цензор.НЕТ 3506
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19.06.2020 11:14 Відповісти
Один український воїн загинув, одного поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, знищено військову вантажівку і склад боєприпасів противника, - штаб - Цензор.НЕТ 1758
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19.06.2020 11:20 Відповісти
Царство Небесне загиблому...
Одужання пораненому.
Героям слава!!!
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19.06.2020 12:06 Відповісти
Один український воїн загинув, одного поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, знищено військову вантажівку і склад боєприпасів противника, - штаб - Цензор.НЕТ 1162
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19.06.2020 12:55 Відповісти
Убили нашего Героя. Мы его будем помнить и чтить.
Взамен наши обязаны убить 10-15 свиней из Бурятии, пензняков или москвачей!
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19.06.2020 14:20 Відповісти
 
 