Справа Гандзюк: суд заарештував Мангера до 28 липня без права внесення застави

Печерський суд взяв під варту без права на заставу до 28 липня голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За інформацією видання, прокурори у справі Андрій Синюк та Ярослав Ущапівський наголошували на тому, що після відкриття стороні захисту матеріалів кримінального провадження Мангер чинив тиск на свідків у справі. Зокрема, розповідають прокурори, він робив це не особисто, а через інших осіб. Йдеться про погрози під час дзвінків, у паперових листах та під час зустрічей.

Сам Мангер назвав це неправдою, а всю підозру проти себе - сфальсифікованою.

Зі свого боку адвокат Мангера Дмитро Ільченко підтвердив арешт голови Херсонської облради. За його інформацією, захист має намір подавати апеляцію і звертатися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

"Ті, хто вважають, що ми тягнули час, - ні. Ми отримували прямі докази того, що прокуратура змушувала Павловського і Пилипенка дати свідчення про те, що їм погрожував Мангер. Ми надали. Але суд їх просто не прийняв", - написав Ільченко на своїй сторінці у Facebook.

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Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва відмовив захисту підозрюваного в замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера у відводі судді, який обирає запобіжний захід.

Раніше захист Мангера просив про відвід судді. У засіданні по суті була перерва до вирішення питання про відвід.

Офіс Генпрокурора повідомив, що Мангера затримано на виконання постанови слідчого судді Печерського районного суду міста Києва.

Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як повідомлялося, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою активістку Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доставили до місцевої лікарні, але незабаром перевели в медзаклад Києва. 4 листопада Гандзюк померла.

Фігурантів справи - голову Херсонської облради Мангера, помічника народного депутата Ігоря Павловського, ексучасника АТО Сергія Торбіна та Олексія Левіна (Москаленка) звинувачують у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.27 (види співучасті), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.