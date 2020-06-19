Справа Гандзюк: суд заарештував Мангера до 28 липня без права внесення застави
Печерський суд взяв під варту без права на заставу до 28 липня голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
За інформацією видання, прокурори у справі Андрій Синюк та Ярослав Ущапівський наголошували на тому, що після відкриття стороні захисту матеріалів кримінального провадження Мангер чинив тиск на свідків у справі. Зокрема, розповідають прокурори, він робив це не особисто, а через інших осіб. Йдеться про погрози під час дзвінків, у паперових листах та під час зустрічей.
Сам Мангер назвав це неправдою, а всю підозру проти себе - сфальсифікованою.
Зі свого боку адвокат Мангера Дмитро Ільченко підтвердив арешт голови Херсонської облради. За його інформацією, захист має намір подавати апеляцію і звертатися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).
"Ті, хто вважають, що ми тягнули час, - ні. Ми отримували прямі докази того, що прокуратура змушувала Павловського і Пилипенка дати свідчення про те, що їм погрожував Мангер. Ми надали. Але суд їх просто не прийняв", - написав Ільченко на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва відмовив захисту підозрюваного в замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера у відводі судді, який обирає запобіжний захід.
Раніше захист Мангера просив про відвід судді. У засіданні по суті була перерва до вирішення питання про відвід.
Офіс Генпрокурора повідомив, що Мангера затримано на виконання постанови слідчого судді Печерського районного суду міста Києва.
Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Як повідомлялося, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою активістку Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доставили до місцевої лікарні, але незабаром перевели в медзаклад Києва. 4 листопада Гандзюк померла.
Фігурантів справи - голову Херсонської облради Мангера, помічника народного депутата Ігоря Павловського, ексучасника АТО Сергія Торбіна та Олексія Левіна (Москаленка) звинувачують у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.27 (види співучасті), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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Сьогодні день смерті Дмитра Тимчука.
Його "брати та сестри" у перші дні війни вселяли надію.
Шкода.
Всё полностью фальсифицировано. Тотальная некомпетентность стороны обвинения заменяется фальсификацией дел. Это будет продолжаться до тех пор пока за это не начнут сажать уже самих прокуроров и судей.
Тут радует, что Мангер далеко не слабак и будет бороться. Может что и получится. Настоящих заказчиков он конечно знает. Только эта информация никому не интересна. Они из системы, много знают и поэтому неприкасаемы.
Или нужно ещё 100...500 дней?)
Они товгаши на крови или лучшие друзья Бени?
Вы там определитесь ЗЕлохи....
Отпустил холопов с панских садыб...
В стране остались одни УМНЫЕ ЗЕлюбители халявы и телемыла)
А Зеленским всё обещанное сделано.
Я победил.
боярышниковым кипятком.
Слєдоватєлі та прокурви разом з "суддями" істинні дебіли, позбавлені будь-якої логіки
От цікаво, а що буде заважати "зловмиснику" Мангеру продовжувати з СІЗО продовжувати "он делал это не лично, а через других лиц". Що, адвокатів до нього перестануть пускати? Нічим іншим, ніж помстою мусорів і прокурвів та залякуванням арешт Мангера назвати не можна. Ну і бидло, звичайно, задоволене. До того ж, інсайдери в нетрях правоБлудної системи повідомляють, що у правоблудів на Мангера НІЧОГО доказового нема, навіть лжесвідчень тих, кому мусори затискали яйця в дверях. Взагалі, якби Мангер не мав відношення до ВО"Батьківщина", то ніхто б з зграй Бариги та ЗЕлупи його б і не чіпав.
От ти ж дурбецало! Штани на задку полапай, а потім руку понюхай - здається ти рідким протікаєш. Хтось хоч на нанометр довів, хто саме замовив ту нещасну дівку?
Та ще й не соромляться писати ідіотську дурню типу:
"слідчий так вважає,суд підтримав,що тобі не ясно?
якщо ти не згоден і маєш докази,то прийти до слідчого або в суд,ти ще можеш встигнути.якщо ти можеш дати відповідь "кто замовив" то прийди і розкажи"