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Справа Гандзюк: суд заарештував Мангера до 28 липня без права внесення застави

Справа Гандзюк: суд заарештував Мангера до 28 липня без права внесення застави

Печерський суд взяв під варту без права на заставу до 28 липня голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За інформацією видання, прокурори у справі Андрій Синюк та Ярослав Ущапівський наголошували на тому, що після відкриття стороні захисту матеріалів кримінального провадження Мангер чинив тиск на свідків у справі. Зокрема, розповідають прокурори, він робив це не особисто, а через інших осіб. Йдеться про погрози під час дзвінків, у паперових листах та під час зустрічей.

Сам Мангер назвав це неправдою, а всю підозру проти себе - сфальсифікованою.

Зі свого боку адвокат Мангера Дмитро Ільченко підтвердив арешт голови Херсонської облради. За його інформацією, захист має намір подавати апеляцію і звертатися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

"Ті, хто вважають, що ми тягнули час, - ні. Ми отримували прямі докази того, що прокуратура змушувала Павловського і Пилипенка дати свідчення про те, що їм погрожував Мангер. Ми надали. Але суд їх просто не прийняв", - написав Ільченко на своїй сторінці у Facebook.

Також дивіться: "Куди все? Яке все?" - кадри затримання Мангера, підозрюваного в організації вбивства Гандзюк. ВIДЕО

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва відмовив захисту підозрюваного в замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера у відводі судді, який обирає запобіжний захід.

Раніше захист Мангера просив про відвід судді. У засіданні по суті була перерва до вирішення питання про відвід.

Офіс Генпрокурора повідомив, що Мангера затримано на виконання постанови слідчого судді Печерського районного суду міста Києва.

Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як повідомлялося, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою активістку Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доставили до місцевої лікарні, але незабаром перевели в медзаклад Києва. 4 листопада Гандзюк померла.

Фігурантів справи - голову Херсонської облради Мангера, помічника народного депутата Ігоря Павловського, ексучасника АТО Сергія Торбіна та Олексія Левіна (Москаленка) звинувачують у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.27 (види співучасті), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Топ коментарі
+7
И да) шо там со Свинарчуками?
Они товгаши на крови или лучшие друзья Бени?
Вы там определитесь ЗЕлохи....
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19.06.2020 08:20
+6
Что на сегодня сделано ЗЕней из 10 обещаний на стадионе?...
Или нужно ещё 100...500 дней?)
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19.06.2020 08:17
+5
ЗЕленое стадо в своих детских ночных полюциях видило посадки Пороха...а посадят Магнера!)
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19.06.2020 08:15
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Ну наконец, а то задрали своими залогами.
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19.06.2020 08:08 Відповісти
Мабуть подіяла акція порохоботів вчора.
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19.06.2020 08:15 Відповісти
https://twitter.com/dimo4ki

https://twitter.com/dimo4ki Макальондра @dimo4ki

https://twitter.com/dimo4ki https://twitter.com/dimo4ki



Сьогодні день смерті Дмитра Тимчука.
Його "брати та сестри" у перші дні війни вселяли надію.
Шкода.
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19.06.2020 23:01 Відповісти
Мангер как заказчик должен получить по полной программе -- он еще хуже чем долбодятлы исполнители !!!
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19.06.2020 09:02 Відповісти
Дело Шеремета-2 . Или уже 22?

Всё полностью фальсифицировано. Тотальная некомпетентность стороны обвинения заменяется фальсификацией дел. Это будет продолжаться до тех пор пока за это не начнут сажать уже самих прокуроров и судей.
Тут радует, что Мангер далеко не слабак и будет бороться. Может что и получится. Настоящих заказчиков он конечно знает. Только эта информация никому не интересна. Они из системы, много знают и поэтому неприкасаемы.
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19.06.2020 11:48 Відповісти
как бы и здесь зраду Зе разглядеть?
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19.06.2020 08:14 Відповісти
Что на сегодня сделано ЗЕней из 10 обещаний на стадионе?...
Или нужно ещё 100...500 дней?)
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19.06.2020 08:17 Відповісти
И да) шо там со Свинарчуками?
Они товгаши на крови или лучшие друзья Бени?
Вы там определитесь ЗЕлохи....
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19.06.2020 08:20 Відповісти
Так как же его сажать если стоит кого тронуть из окружения Хряка как поднимается вой о политических преследованиях.))
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19.06.2020 08:23 Відповісти
Пердяєв, може віддасте хряка назад в Україну?
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19.06.2020 09:33 Відповісти
не обзывай сою зелохами.
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19.06.2020 16:45 Відповісти
Бубачка сказав що поверне гастарбайтерів в Україну. Пацан сказал - пацан сделал. Тільки вони тікають назад. Чомусь.
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19.06.2020 08:20 Відповісти
Це все проклятый Порох со своим безвизом!
Отпустил холопов с панских садыб...
В стране остались одни УМНЫЕ ЗЕлюбители халявы и телемыла)
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19.06.2020 08:24 Відповісти
Зеля такой же мудак,как и твое шоколадное надло.Что он сделал из своих обещаний на Майдане?
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19.06.2020 11:01 Відповісти
Не обзывай петю зеней.
А Зеленским всё обещанное сделано.
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19.06.2020 16:43 Відповісти
Нет тут "зрады"... Один обычный "зелёный дристомёт"...
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19.06.2020 09:04 Відповісти
не обзывай себя и своего потужного " Один обычный "зелёный дристомёт"
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19.06.2020 16:46 Відповісти
"Валерик", а знаешь, какой здесь абсолютный признак принадлежности оппонента к "лахтинской братии"? Это когда оппонент, не зная, чем крыть, обращает доводы собеседника ему обратно, повторяя его собственные слова... Я понимаю - это "неотразимо", но это давно уже "секрет Полишинеля", и выглядит смешно... Этим своим комментарием ты лишь подтвердил мои подозрения в отношении тебя...
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19.06.2020 18:59 Відповісти
"Ярик", а знаешь, какой здесь абсолютный признак принадлежности оппонента к "лахтинской братии"? Это когда оппонент, не зная, чем крыть, обращает доводы собеседника ему обратно, повторяя его собственные слова... Я понимаю - это "неотразимо", но это давно уже "секрет Полишинеля", и выглядит смешно... Этим своим комментарием ты лишь подтвердил мои подозрения в отношении тебя...

Я победил.
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20.06.2020 01:24 Відповісти
Можешь обписаться кипятком...
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20.06.2020 03:24 Відповісти
не я, а ты.
боярышниковым кипятком.
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20.06.2020 05:36 Відповісти
ЗЕленое стадо в своих детских ночных полюциях видило посадки Пороха...а посадят Магнера!)
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19.06.2020 08:15 Відповісти
Смешно, соя не так давно орала что дело слито и теперь оказывается что Мангера посадят.))
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19.06.2020 08:20 Відповісти
А шо верещав горох?
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19.06.2020 08:22 Відповісти
Не прикидывайся дебилом, тебя же не спрашивают что сказал например Чубачка.
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19.06.2020 08:25 Відповісти
Запитаю по іншому. Шо верещали щодо цього свідки Шута горохового?
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19.06.2020 08:34 Відповісти
Так ведь "своя рубашка к телу ближе" - или сегодня сажать Мангера, или завтра самому садиться в мусорный бак, а то и на "ростовский велосипед"...
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19.06.2020 09:07 Відповісти
"Великая зелёная ящерка" начинает "отбрасывать хвосты", чтобы не оторвали голову - скидывают "шестёрок", жертвуют "второстепенными фигурами", чтобы не поднимать градус кипения в обществе... Поздновато спохватились - когда уже "переступили красную черту"...
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19.06.2020 09:02 Відповісти
"...он делал это не лично, а через других лиц. Источник: https://censor.net/n3202977"
Слєдоватєлі та прокурви разом з "суддями" істинні дебіли, позбавлені будь-якої логіки

От цікаво, а що буде заважати "зловмиснику" Мангеру продовжувати з СІЗО продовжувати "он делал это не лично, а через других лиц". Що, адвокатів до нього перестануть пускати? Нічим іншим, ніж помстою мусорів і прокурвів та залякуванням арешт Мангера назвати не можна. Ну і бидло, звичайно, задоволене. До того ж, інсайдери в нетрях правоБлудної системи повідомляють, що у правоблудів на Мангера НІЧОГО доказового нема, навіть лжесвідчень тих, кому мусори затискали яйця в дверях. Взагалі, якби Мангер не мав відношення до ВО"Батьківщина", то ніхто б з зграй Бариги та ЗЕлупи його б і не чіпав.
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19.06.2020 09:27 Відповісти
3,14дарченко, то значить капітельманшиним прихвостням можна замовляти вбивства, а карають їх тільки за те, що з її секти?
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19.06.2020 09:36 Відповісти
Дивіться, як юлєфоба штирить!
От ти ж дурбецало! Штани на задку полапай, а потім руку понюхай - здається ти рідким протікаєш. Хтось хоч на нанометр довів, хто саме замовив ту нещасну дівку?

Справа Гандзюк: суд заарештував Мангера до 28 липня без права внесення застави - Цензор.НЕТ 4662
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19.06.2020 09:46 Відповісти
сектант детектед. постить тупі картинки видані куратором, марить лайном.
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19.06.2020 21:19 Відповісти
Треба покінчити з феодальним устроєм України. Хазяєва областей, районов, городов и сел, а ще сматрящие в енергетиці, сільському господарстві, на транспорті, в освіті, на перевезеннях, на митному оформленні. Наслідки (чи рудименти) совка, всюди мав бути отвєтствєнний призначений центром. Уявіть ЗЄлю без призначених ним атвєтствєнних в армії, сбу, прокуратурі, судах, в областях на інших ділянках. Усе буде не по його чи не по їхньому. Різних заказух і кришеваній не буде, дядя бєня перетвориться в комерсанта середньої руки.
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19.06.2020 10:18 Відповісти
Згоден. В Україні по факту діє система феодального вассалітету. Хіба що суверенного феодала заміняє "всенароднообраний" припіздент. А так присутні всі атрибути. Тільки вассальні клятви хазяїну даються не привселюдно, а на закритих феодальних сходняках. Фронда, звичайно, буває - який же феодалізм без неї.

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19.06.2020 11:43 Відповісти
Невже щось в лісі (в Печерському суді) здохло?
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19.06.2020 10:43 Відповісти
Може на смітнику того "суду" якийсь телепень порохатий.
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19.06.2020 11:38 Відповісти
Не похоже, уж очень сильно завоняло.
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19.06.2020 11:58 Відповісти
Дивно, але в країні повно недоумків, які продовжують довіряти правоблудній системі (мусорам різного штибу та прокурвам) і "судам". Цікаво, що ті ж порохоботи в випадку переслідувань правоблудами їхнього Пеці клянуть їх останніми словами, а випадку Мангера, який мав відношення до ВО"Батьківщина", підносять тих же правоблудів та "суддів", як святих захисників права та закону.
Та ще й не соромляться писати ідіотську дурню типу:
"слідчий так вважає,суд підтримав,що тобі не ясно?
якщо ти не згоден і маєш докази,то прийти до слідчого або в суд,ти ще можеш встигнути.якщо ти можеш дати відповідь "кто замовив" то прийди і розкажи"
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19.06.2020 11:47 Відповісти
Сколько депутатов от Батькивщины село за УБИЙСТВО??? Открываешь гугл, а там целый список...
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19.06.2020 20:42 Відповісти
При барыге такого не було ...
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19.06.2020 13:12 Відповісти
При барыге этих активистов заказывали десятками. Каждый день приходили сообщения о нападениях. Особенно в южных регионах. То есть дело было организовано системно и масштабно. В любом случае под крышей СБУ. С Ганзюк получился некоторый облом оно вернулось к заказчику бумерангом и стало фактором на выборах. Между прочим дело забрали при барыге у полиции и передали всё тому же СБУ, чтоб замели следы, назначили виновных и т. д.
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19.06.2020 13:53 Відповісти
Серьезно? А не менты были взяли первого попавшегося???
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19.06.2020 20:37 Відповісти
 
 