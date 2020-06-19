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кредит (3773) МВФ (3051) Райс Джеррі (12)

МВФ ухвалить рішення щодо нового траншу для України у вересні, - спікер Фонду Райс

МВФ ухвалить рішення щодо нового траншу для України у вересні, - спікер Фонду Райс

Міжнародний валютний фонд планує у вересні цього року провести перший огляд виконання Україною програми Stand-By, за результатами якого буде ухвалено рішення про виділення наступного траншу.

Таку відповідь дав на запитання Укрінформу в четвер директор пресофісу МВФ Джеррі Райс, передає Цензор.НЕТ.

"Ця програма (Stand-By для України. – Ред.) щойно розпочалася, і зараз важко назвати дату, коли відбудеться перший перегляд. Але я можу сказати, що ми орієнтуємося на вересень", - зазначив представник МВФ.

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Водночас він зауважив, що умови, які має виконати Україна для отримання наступного траншу, вказані в документах самої програми, оприлюдненій у відкритому доступі.

Представник Фонду також підкреслив, що нинішня програма МВФ націлена на допомогу Україні у розв'язанні проблем, пов'язаних із пандемією COVID-19. Інша мета програми полягає у створенні можливостей для повернення України до економічного зростання після кризи шляхом запровадження критично важливих реформ.

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Водночас Джеррі Райс назвав важливим чинником те, що програма МВФ дозволяє Україні отримати більш широку міжнародну підтримку, в тому числі від Євросоюзу в межах нової програми макрофінансової допомоги.

Як повідомлялося, МВФ 9 червня затвердив нову програму Stand-By для України, розраховану на 18 місяців із загальним фінансуванням 5 млрд доларів США. Уже 12 червня Україна отримала перший транш в розмірі 2,1 млрд доларів США.

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Топ коментарі
+6
Читав, у Смолія здається, - що зюзя сильно розстроївся коли взнав що всі виділені кошти до копійки розписані куди тратить. Він думав привезуть буржуї мішок грошей і роби шо хоч. Плакав.)
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19.06.2020 08:23
+4
А если за наркомана поручится 73% милой но туповатой семьи?)
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19.06.2020 09:12
+3
Воно ж недолуге. Ніфіга не знало і не чуло окрім квартальних приколів.
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19.06.2020 08:27
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Походу МВФ думает что до сентября членограй на троне не досидит!
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19.06.2020 08:22 Відповісти
Читав, у Смолія здається, - що зюзя сильно розстроївся коли взнав що всі виділені кошти до копійки розписані куди тратить. Він думав привезуть буржуї мішок грошей і роби шо хоч. Плакав.)
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19.06.2020 08:23 Відповісти
Воно ж недолуге. Ніфіга не знало і не чуло окрім квартальних приколів.
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19.06.2020 08:27 Відповісти
Тоді Гола бородька знов пошле їх вжопу.
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19.06.2020 08:29 Відповісти
Покажите МВФ одно затхлое кинцишко с участием мелкого членограя.
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19.06.2020 08:32 Відповісти
Я так скажу ,когда ко мне приходит Наркоман и пытается одолжить денег, я не даю ,потому что знаю ,не отдаст .В МВФ взрослые дяди и тёти им ввидне🤫😂🤦
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19.06.2020 08:35 Відповісти
А если за наркомана поручится 73% милой но туповатой семьи?)
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19.06.2020 09:12 Відповісти
А какое ему дело до наркоманской семьи?
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19.06.2020 09:16 Відповісти
Отож) МВФ нету дела до наркоманской семьи. Если семья подписалась под кредитом отдавать будет семья. а нарик будет в Омане
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19.06.2020 09:24 Відповісти
Большой привет Дубинскому и Тимошенко с их желанием сменить руководство НБУ и отменить антиколомойский закон.
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19.06.2020 09:11 Відповісти
Уже выделенные миссией деньги быстро исчезнут, как исчезли 3млрд из казны, и миллиарды , которые государство забрало у Нафтогаза. Так что до сентября страна может и не дотянуть. А в сентябре МВФ уже точно не даст денег, потому что тем, кто скатился в диктатуру и посадки оппозиции по политическим мотивам МВФ денег не даёт. В общем, уже скоро начинается трешак. Зелибобьё скоро будет сидеть без пенсий и зарплат. А как насидится квартал-другой, побежит голосовать на референдуме, который специально для этого разрешили, за суверенитеты своих областей, потому что пропаганда наобещает тупому стаду молочные реки и кисельные берега в независимых резбублигах. Таков план Кремля. Что бы не отпустить Украину в ЕС Россия решила порвать Украину на клочья, а эти клочья сделать своим анклавом типа Дыры и ПМР.
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19.06.2020 09:15 Відповісти
Я думаю в среде динозавров ,были тоже особи ,которые что то подозревали 🙄
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19.06.2020 10:03 Відповісти
главное условие-взыскание с бабломойского денег выведеных со счетов приватбанка.
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19.06.2020 10:29 Відповісти
Доллар уже по 27,90.
ЗеДятлы, примите мои поздравления. Вы это сделали вместе.
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21.07.2020 16:44 Відповісти
 
 