Анкара постійно порушує тему Криму й українських політв'язнів під час контактів із РФ, - посол Туреччини Гюльдере

Посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере наголосив, що питання Криму та ситуації з українськими політичними в'язнями Кремля постійно порушуються Анкарою під час контактів із російською стороною.

Про це він заявив під час зустрічі з першою заступницею міністра закордонних справ Еміне Джапаровою, інформує пресслужба МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Посол Туреччини наголосив, що питання Криму та ситуація з українськими політичними в’язнями Кремля перебувають на порядку денному турецької дипломатії та постійно порушуються Анкарою під час контактів з російською стороною", - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку заступниця міністра подякувала за підтримку Туреччиною територіальної цілісності України та політики невизнання анексії Криму.

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"Для нас надзвичайно важлива послідовна позиція Туреччини щодо стратегічного характеру взаємин, а також чітка позиція щодо територіальної цілісності, яку Туреччина демонструє в межах міжнародних організацій. Крім того, для вищого політичного керівництва України одним із пріоритетів є звільнення громадян України з в’язниць на окупованих територіях. Ми також розраховуємо на цей вимір співпраці", - наголосила вона.

Джапарова наголосила на необхідності винести увесь комплекс наслідків щодо російської агресії в Криму та Чорноморському регіоні на принципово новий міжнародний рівень з наголосом на безпеково-оборонному вимірі.

"Сьогодні міжнародна риторика щодо Криму здебільшого стосується правозахисної площини. Я вважаю такий підхід звуженим та обмеженим, адже окупація Криму, його мілітаризація, - це не тільки "внутрішня" історія України, але і проблематика, яка має значно більше географічне охоплення. Вона поширюється на середземноморський та чорноморський регіони. Це питання військової та продовольчої безпеки країн регіонів", - уточнила заступниця міністра.

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Під час зустрічі сторони також обговорили питання реалізації домовленості між президентами України та Туреччини щодо побудови житла для 500 родин кримських татар.

Джапарова висловила вдячність турецькій стороні за надання Україні гуманітарної допомоги для протидії поширення COVID-19 в Україні.

Зі свого боку посол Туреччини в Україні запевнив, що турецька влада вживає усіх необхідних зусиль для забезпечення безпеки здоров’я іноземних туристів на своїй території.

У зв’язку з цим співрозмовники висловили сподівання на відновлення найближчим часом регулярного авіасполучення між Україною та Туреччиною.