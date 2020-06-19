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Новини Агресія Росії проти України
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Крим (14081) росія (63574) Туреччина (3431) Джапарова Еміне (179)

Анкара постійно порушує тему Криму й українських політв'язнів під час контактів із РФ, - посол Туреччини Гюльдере

Анкара постійно порушує тему Криму й українських політв'язнів під час контактів із РФ, - посол Туреччини Гюльдере

Посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере наголосив, що питання Криму та ситуації з українськими політичними в'язнями Кремля постійно порушуються Анкарою під час контактів із російською стороною.

Про це він заявив під час зустрічі з першою заступницею міністра закордонних справ Еміне Джапаровою, інформує пресслужба МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Посол Туреччини наголосив, що питання Криму та ситуація з українськими політичними в’язнями Кремля перебувають на порядку денному турецької дипломатії та постійно порушуються Анкарою під час контактів з російською стороною", - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку заступниця міністра подякувала за підтримку Туреччиною територіальної цілісності України та політики невизнання анексії Криму.

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"Для нас надзвичайно важлива послідовна позиція Туреччини щодо стратегічного характеру взаємин, а також чітка позиція щодо територіальної цілісності, яку Туреччина демонструє в межах міжнародних організацій. Крім того, для вищого політичного керівництва України одним із пріоритетів є звільнення громадян України з в’язниць на окупованих територіях. Ми також розраховуємо на цей вимір співпраці", - наголосила вона.

Джапарова наголосила на необхідності винести увесь комплекс наслідків щодо російської агресії в Криму та Чорноморському регіоні на принципово новий міжнародний рівень з наголосом на безпеково-оборонному вимірі.

"Сьогодні міжнародна риторика щодо Криму здебільшого стосується правозахисної площини. Я вважаю такий підхід звуженим та обмеженим, адже окупація Криму, його мілітаризація, - це не тільки "внутрішня" історія України, але і проблематика, яка має значно більше географічне охоплення. Вона поширюється на середземноморський та чорноморський регіони. Це питання військової та продовольчої безпеки країн регіонів", - уточнила заступниця міністра.

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Під час зустрічі сторони також обговорили питання реалізації домовленості між президентами України та Туреччини щодо побудови житла для 500 родин кримських татар.

Джапарова висловила вдячність турецькій стороні за надання Україні гуманітарної допомоги для протидії поширення COVID-19 в Україні.

Зі свого боку посол Туреччини в Україні запевнив, що турецька влада вживає усіх необхідних зусиль для забезпечення безпеки здоров’я іноземних туристів на своїй території.

У зв’язку з цим співрозмовники висловили сподівання на відновлення найближчим часом регулярного авіасполучення між Україною та Туреччиною.

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А Васька слушает да ест. Таковы реалии к сожалению.
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19.06.2020 08:28 Відповісти
"Посол Турции в Украине Ягмуром Гюльдере подчеркнул, что вопрос Крыма и ситуации с украинскими политическими узниками Кремля постоянно нарушаются Анкарой во время контактов с российской стороной". Источник: https://censor.net/n3202982
ПОСТОЯННО НАРУШАЮТСЯ???? Это не опечатка, а умышленно введенное слово украинофобом, в системе Цензор нет.
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19.06.2020 08:35 Відповісти
Редактора нет
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19.06.2020 08:38 Відповісти
"Редактора нет" что то однобоко выглядит.
Например:
"https://censor.net/ua/news/3202832/sud_u_harkovi_skasuvav_rishennya_pro_pereyimenuvannya_prospektu_grygorenka_na_chest_marshala_jukova"

Вопрос - на какую на фиг "честь" у этого ***.ща?
Это тоже "редактора нет"?
Это гнида там затесалась... Или тупой копипастер тянущий с паРашных ресурсов. Только тупой или хитров.баный?
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19.06.2020 08:53 Відповісти
Скорее первое. Гляньте новости на УП, там вообще "трэш, содомия и угар"©, экономят на редакторе.
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19.06.2020 10:41 Відповісти
но "помидоры" и рашен туристы все равно на первом месте.
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19.06.2020 09:40 Відповісти
"Анкара постоянно поднимает тему Крыма..." а українській сторони на всьо насрати, головне аби асфальт і світло, і мір в глазке куйла.

Анкара постійно порушує тему Криму й українських політв'язнів під час контактів із РФ, - посол Туреччини Гюльдере - Цензор.НЕТ 5439
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19.06.2020 10:38 Відповісти
Надо не поднимать тему, а открыть ещё один улей с безпилотниками и расхерячить этих зажравшихся приходимцев. А если ещё вооружить Крымских Татар, да всё это сделать быстро и жёстко - глядишь и рашка потеряет Крым навсегда.
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19.06.2020 12:10 Відповісти
 
 