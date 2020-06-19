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Новини Агресія Росії проти України
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ЄС в ОБСЄ: Рішення Нормандського саміту в Парижі не виконуються, попри конструктив України

ЄС в ОБСЄ: Рішення Нормандського саміту в Парижі не виконуються, попри конструктив України

Через 6 місяців після Нормандського саміту в Парижі занадто мало виконано ухвалених на ньому узгоджених висновків, попри конструктивний підхід керівництва України.

Про це йдеться в заяві ЄС про триваючу агресію Росії проти України і незаконну окупацію Криму, оприлюдненій у четвер, 18 червня, під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минуло 6 місяців із часу Нормандського саміту в Парижі, коли лідери Росії, України, Франції та Німеччини домовилися про низку кроків, необхідних для виконання Мінських домовленостей, включно з повним та всеохопним припиненням вогню. На жаль, окрім продовження дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" та двох обмінів пов’язаних із конфліктом в’язнів, замало було досягнуто попри конструктивний підхід українського керівництва", - йдеться в заяві.

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Натомість, у Євросоюзі звернули увагу на те, що жертв конфлікту, як і руйнувань будівель та інфраструктури, з кожним днем на Донбасі стає дедалі більше, оскільки повного припинення вогню так і не вдалося досягти.

"Ця негативна тенденція підкреслила нагальність та необхідність досягнення всебічного припинення вогню, що є життєво важливою умовою мирного врегулювання конфлікту та повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначається у заяві.

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Раком не помогает? Может по-другому поможет?Зеля, открывай камасутру и найди там что-либо для себя подходящее.
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19.06.2020 08:36 Відповісти
Унітазія продовжує війну? Странна аднака. Бубачка бачив в дупі ***** бажання миру.
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19.06.2020 08:38 Відповісти
Зе треба вже не в очі путлєру дивитись. Нехай просканує інший отвір.
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19.06.2020 08:41 Відповісти
Правильно дивитись в очі путлера - через снайперський приціл.
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19.06.2020 09:00 Відповісти
>поскольку полного прекращения огня так и не удалось достичь

да и неполного не удалось достичь, парашкинцы как к себе домой оружие возят и стреляют
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19.06.2020 08:43 Відповісти
РАБссия в состоянии войны с 24 июля 1914 года....именно в этот день началась 1 мировая война...,и продолжается до сих пор,только фаза ее менятся,то горячая где то в Афгане,то холодная где на Кубе....,о Сирии,Ливии промолчу скромно...Там командует Султан Эрдоган...
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19.06.2020 08:44 Відповісти
конструктив - такое донецкое слово
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19.06.2020 08:51 Відповісти
ЄС в ОБСЄ: Рішення Нормандського саміту в Парижі не виконуються, попри конструктив України - Цензор.НЕТ 8099
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19.06.2020 08:52 Відповісти
В ЕС и ОБСЕ никак не могут понять,что на России действует закон армейского устава,где:
Пункт 1 Россия всегда права
Пункт 2 Если Россия не права,смотри пункт 1.
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19.06.2020 09:28 Відповісти
 
 