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Лівія (117) моряки (923)

14 українських моряків, які три роки провели у лівійській в'язниці, повертаються в Україну

14 українських моряків, які три роки провели у лівійській в'язниці, повертаються в Україну

З Лівії в Україну повертаються 14 українських моряків судна "Рута", які три роки провели у лівійській в'язниці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба "Фонду допомоги морякам та трудовим мігрантам "Ассоль".

"З охопленої збройним протистоянням Лівії в Україну повертаються 14 українських моряків судна "Рута", жителі Одеської, Херсонської та Миколаївської областей, які три роки провели в камерах однієї з лівійських в'язниць", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, стан здоров'я українських моряків після декількох років ув'язнення в лівійській в'язниці і голодування, проведеного в минулому місяці, задовільний.

Спеціальний авіарейс, яким повертаються члени екіпажу "Рути", очікується близько 13:00 в п'ятницю, 19 червня, в Києві. Моряків зустрічатимуть родичі.

Також повідомляється, що у квітні 2017 року військово-морські сили Лівії із застосуванням зброї захопили два судна, одне з них - танкер "Рута" - було під українським прапором.

Влада Лівії заарештувала екіпаж "Рути" із 14 українців за обвинуваченням у незаконному перевезенні нафти.

Танкер належить державі Україна і перебуває на балансі Одеського порту. З 2005 року судно передали в оренду компанії-фрахтувальника "Manchester Shipping S.A".

У пресслужбі підкреслили, що згідно з міжнародними морськими конвенціями, члени екіпажу відповідають тільки за доставку вантажів і не несуть відповідальності за ліцензії та дозволи на транспортування вантажів. За це відповідає власник вантажу.

Усі вказівки від судновласника "Руті" надходили на комп'ютер капітана електронною поштою.

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Після арешту 27 квітня 2017 року комп'ютер був вилучений лівійцями, і можливості довести свою невинність екіпажу не надали.

Зазначається, що спочатку екіпаж розмістили в одній з в'язниць Триполі, потім їх перевели в Таджура. Слідство закінчилося через 8 місяців після арешту, оскільки у них не було ні суду, ні вироку, тільки інкриміновані статті.

"Усі 14 членів екіпажу перебували в тісній камері, спати доводилося по черзі. Умови утримання і постійний психологічний пресинг позначилися на здоров'я моряків. Двоє захворіли на гепатит. У ще кількох загострилися хронічні хвороби", - сказано в повідомленні.

29 квітня 2020 року Апеляційний суд міста Триполі ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу для членів екіпажу танкера "Рута".

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Кілька днів тому, після сплати застави, вони були перевезені в місто Місурата.

Серед членів екіпажу танкера "Рута" капітан Микола Шокун, Олександр Кирильчук, старший помічник, Володимир Гончаренко, 2-й помічник, Сергій Бондар, старший механік, Сергій Філоненко, 2-й механік, Кирило Загоруйко, 3-й механік, Володимир Авдасев, електромеханік, Андрій Алферов, боцман, Володимир Димченко, моторист, Юрій Склифасовський, моторист, Олег Дубовицький, моторист, Сергій Іванов, матрос, Віктор Фадєєв, матрос, Олександр Колесніченко, кок.

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Топ коментарі
+1
Дикари эти ливийцы
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19.06.2020 08:50
+1
Султан Эрдоган освободит братскую ему Ливию от рюсскава дерьма ИХТАМНЕТов Путлера...
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19.06.2020 09:03
+1
после того, как произнес - слава украине...в этих словах сила, наводящая ужас на москалей
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19.06.2020 09:06
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Дикари эти ливийцы
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19.06.2020 08:50 Відповісти
турецкие байрактары их быстро цивилизационируют
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19.06.2020 09:03 Відповісти
Все складно, не поспішайте з висновками. Наші моряки були в тюрмі на території Лівійської столиці м. Тріполі, а Туреччина якраз підтримує ту сторону (УНЄ) яка контролює столицю і яка відповідно увязнила моряків. Та вся правда в тому, що УНЄ ще "божі одуванчики" в порівнянні з другою сторона конфлікту так звані (ЛНА) Хафтарівці яких до того підтримує росія.
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19.06.2020 12:54 Відповісти
отже, не поспішати...
напевне треба дочекатись, коли моряків полонить ще й та, інша сторона - лна...
а вже після цього за результатами і можна робити висновок?
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19.06.2020 13:33 Відповісти
Ви написали, що "турецкие байрактары их быстро цивилизационируют", напевно ви мали на увазі их - Уряд Національної Єдності (УНЄ) під контролем яких знаходиться Тріполі і де перебували в увязненні наші моряки. Я вам пояснюю, що турки НАВПАКИ допомагають їм, УНЄ, воювати проти ЛНА.
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19.06.2020 20:52 Відповісти
турция - не россия, это - отдельная цивилизация, а байрактары на африканском континенте - крылатые её агенты...дождемся пленения моряков другой стороной и последствий...для сравнения
я вас спрашиваю: вы, не моряк?
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19.06.2020 21:10 Відповісти
Ти дурак? Я 3 раз пояснюю ще раз ТУРКИ ПІДТРИМУЮТЬ ТУ СТОРОНУ ЯКА ТРИМАЛА В ТЮРМІ НАШИХ МОРЯКІВ" і цим постом що "турецкие байрактары их быстро цивилизационируют" ти як в бочку перднув!
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29.06.2020 16:32 Відповісти
ти, шо, з тої бочки бубниш
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29.06.2020 19:17 Відповісти
Ну ти і дебіл! Найгірше те, що так все життя дебілом і залишишся, воно не лікується!
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12.07.2020 15:56 Відповісти
Султан Эрдоган освободит братскую ему Ливию от рюсскава дерьма ИХТАМНЕТов Путлера...
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19.06.2020 09:03 Відповісти
после того, как произнес - слава украине...в этих словах сила, наводящая ужас на москалей
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19.06.2020 09:06 Відповісти
Єто вообще мрак. С.ки ливийцы посадили не грузоотправителя или фрахтователя танкера, а простых работяг моряков. Три года. Возвращаются из преисподней.
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19.06.2020 10:36 Відповісти
Не зря Бармалей пел песню "Не ходите дети в Африку гулять"
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19.06.2020 12:55 Відповісти
 
 