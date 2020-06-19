14 українських моряків, які три роки провели у лівійській в'язниці, повертаються в Україну
З Лівії в Україну повертаються 14 українських моряків судна "Рута", які три роки провели у лівійській в'язниці.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба "Фонду допомоги морякам та трудовим мігрантам "Ассоль".
"З охопленої збройним протистоянням Лівії в Україну повертаються 14 українських моряків судна "Рута", жителі Одеської, Херсонської та Миколаївської областей, які три роки провели в камерах однієї з лівійських в'язниць", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, стан здоров'я українських моряків після декількох років ув'язнення в лівійській в'язниці і голодування, проведеного в минулому місяці, задовільний.
Спеціальний авіарейс, яким повертаються члени екіпажу "Рути", очікується близько 13:00 в п'ятницю, 19 червня, в Києві. Моряків зустрічатимуть родичі.
Також повідомляється, що у квітні 2017 року військово-морські сили Лівії із застосуванням зброї захопили два судна, одне з них - танкер "Рута" - було під українським прапором.
Влада Лівії заарештувала екіпаж "Рути" із 14 українців за обвинуваченням у незаконному перевезенні нафти.
Танкер належить державі Україна і перебуває на балансі Одеського порту. З 2005 року судно передали в оренду компанії-фрахтувальника "Manchester Shipping S.A".
У пресслужбі підкреслили, що згідно з міжнародними морськими конвенціями, члени екіпажу відповідають тільки за доставку вантажів і не несуть відповідальності за ліцензії та дозволи на транспортування вантажів. За це відповідає власник вантажу.
Усі вказівки від судновласника "Руті" надходили на комп'ютер капітана електронною поштою.
Після арешту 27 квітня 2017 року комп'ютер був вилучений лівійцями, і можливості довести свою невинність екіпажу не надали.
Зазначається, що спочатку екіпаж розмістили в одній з в'язниць Триполі, потім їх перевели в Таджура. Слідство закінчилося через 8 місяців після арешту, оскільки у них не було ні суду, ні вироку, тільки інкриміновані статті.
"Усі 14 членів екіпажу перебували в тісній камері, спати доводилося по черзі. Умови утримання і постійний психологічний пресинг позначилися на здоров'я моряків. Двоє захворіли на гепатит. У ще кількох загострилися хронічні хвороби", - сказано в повідомленні.
29 квітня 2020 року Апеляційний суд міста Триполі ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу для членів екіпажу танкера "Рута".
Кілька днів тому, після сплати застави, вони були перевезені в місто Місурата.
Серед членів екіпажу танкера "Рута" капітан Микола Шокун, Олександр Кирильчук, старший помічник, Володимир Гончаренко, 2-й помічник, Сергій Бондар, старший механік, Сергій Філоненко, 2-й механік, Кирило Загоруйко, 3-й механік, Володимир Авдасев, електромеханік, Андрій Алферов, боцман, Володимир Димченко, моторист, Юрій Склифасовський, моторист, Олег Дубовицький, моторист, Сергій Іванов, матрос, Віктор Фадєєв, матрос, Олександр Колесніченко, кок.
Будь ласка, зачекайте...
напевне треба дочекатись, коли моряків полонить ще й та, інша сторона - лна...
а вже після цього за результатами і можна робити висновок?
я вас спрашиваю: вы, не моряк?