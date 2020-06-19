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Янукович (10771) ДБР (3297) Бабіков (77)

Я не заперечував, що брав участь у судах у справі Януковича і подавав у його інтересах низку документів, - заступник директора ДБР Бабіков

Я не заперечував, що брав участь у судах у справі Януковича і подавав у його інтересах низку документів, - заступник директора ДБР Бабіков

Перший заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Бабіков заперечив, що був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича, але підтвердив, що брав участь у суді і подавав низку документів у його інтересах.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Генпрокуратура не розглядала його як офіційного захисника Януковича, але це не заважало йому подавати клопотання і заяви.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я не представляв інтереси Януковича, тим більше у справах Майдану", - перший заступник голови ДБР Бабіков. ВIДЕО

"Ось, будь ласка, добірка документів, у яких Генпрокуратура неодноразово стверджувала, що я не є захисником Януковича і не маю права представляти клієнта в кримінальних справах. Питання в тому, що на підставі одного і того ж договору адвокати (Aver Lex. - Ред .) для суду можуть представляти цього клієнта, а для прокурорів і слідчих, бачте, не можуть", - зазначив він.

Бабіков додав, що і не заперечував участь у судах і подання документів в інтересах Януковича. При цьому адвокати Aver Lex допускалися лише до окремих засідань, тоді як на інших захищав підозрюваного, за словами заступника директора ДБР, безкоштовний адвокат.

"Ми говоримо про різні речі: "брати участь у суді" і "бути захисником". На брифінгу я не заперечував, що брав участь у судах і в інтересах Януковича подавав низку документів. Адвокати Aver Lex, які захищали Януковича, були допущені у справу, яка розглядалася Оболонським судом. Але в більшості інших справ прокурори адвокатів Aver Lex до справ не допускали, призначаючи експрезиденту безкоштовних адвокатів. Ситуація тут дуже проста – легко розслідувати справу, нав'язуючи підозрюваним "свого" адвоката. Що стосується саме Януковича, то так, я брав участь у суді про обрання йому запобіжного заходу і подавав кілька процесуальних документів. Але в групу, яка вела справи і здійснювала захист Януковича, я не входив. Так що, маніпулювати і спекулювати в ЗМІ можна будь-якою інформацією", - сказав він.

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Топ коментарі
+22
"Я не представлял права и интересы Януковича, тем более по делам Майдана" Источник: https://censor.net/n3172251
ссанина в глаза зебилов не прекращается...
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19.06.2020 08:55
+20
человек, который "подает документы в суде в интересах подсудимого" называется "адвокат"
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19.06.2020 08:56
+18
просто подавал документы, деньги не пахнут
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19.06.2020 08:54
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просто подавал документы, деньги не пахнут
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19.06.2020 08:54 Відповісти
Так же просто и запросто оно служит людоедам: януковечу, путлеру.
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19.06.2020 08:57 Відповісти
У-У-У---ПОДСТИЛКА,к забегу в ростов приготовился ?????
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19.06.2020 11:10 Відповісти
-Задыхаясь и прикрывшись рукой так, как это делают мужчины, входя в воду, Эрнест Павлович медленно стал красться вдоль перил. (c)
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19.06.2020 09:11 Відповісти
Тут цей Бобиків, чи Бабікофф наголошує, що Януковичу налавали безкоштовного адвоката, а його, Бобиків, не допускали до всього процесу. І, як видно, наголошуж це з жалем. Бо захищав би ростовского сидня і захищав би. Щиро, від душі. Правда, за гроші. Зекономив страусиний фермер, не забажав послуг хоч і відданого, та дорогого Бабікоффа, а скористався безплатним державним адвокатом. 😊
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19.06.2020 09:49 Відповісти
Дайте ему медаль! Даже орден! За "порядочность" и редкий "патриотизм".
РыгоАнально-зеленожопые конченные твари!
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19.06.2020 11:32 Відповісти
При Яныке, что ни силовик - БАНДЮК ! При Зеленском, что ни силовик - брыдкый слизняк!
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19.06.2020 13:30 Відповісти
"Я не представлял права и интересы Януковича, тем более по делам Майдана" Источник: https://censor.net/n3172251
ссанина в глаза зебилов не прекращается...
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19.06.2020 08:55 Відповісти
... ничего удивительного в этом нет, вчера сказал одно, сегодня другое, а завтра будет лепетать о третьем варианте развития событий .... типичный представитель "слуг наріда" ... сколько еще можно терпеть издевательства над народом (прошу не путать с 73% нарідом) .. и что, зеленский не знал кого рекомендовал на это пост, с подачи конечно ермака (с ему вдул в уши портянка, работающий на москалей) ... ермак работает по плану утвержденному в ЗАсрашке ... ну что, долго еще будем терпилами (как в рашке говорят)?
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19.06.2020 09:55 Відповісти
Я не отрицал, что принимал участие в судах по делу Януковича и подавал в его интересах ряд документов, - замдиректора ГБР Бабиков - Цензор.НЕТ 4739
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19.06.2020 08:55 Відповісти
В червоних трусіках.
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19.06.2020 08:59 Відповісти
😁😁😁
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19.06.2020 09:50 Відповісти
человек, который "подает документы в суде в интересах подсудимого" называется "адвокат"
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19.06.2020 08:56 Відповісти
"Завертел очком"... Видно, почувствовал, что "запахло жареным", "лафа" у "блазенят" заканчивается и у него "крыша течь начинает"...
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19.06.2020 08:57 Відповісти
Напоминает ***** - "в Крыму нет росийских войск" - весной,
-"А мы никогда и не скрывали что єто росийские войска" - осенью
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19.06.2020 09:02 Відповісти
Ну, и работал бы себе адвокатом проФФФессора, а в ГБР-начальники не лез. Самка собаки, ты, Саша. Редкостная падаль.
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19.06.2020 09:03 Відповісти
Хозяин приказал-с

Я не заперечував, що брав участь у судах у справі Януковича і подавав у його інтересах низку документів, - заступник директора ДБР Бабіков - Цензор.НЕТ 809
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19.06.2020 09:48 Відповісти
А вот еще можно дела против Пороха открыть:
- Подталкивания людей к ожирению путем производства и сбыта кондитерских изделий.
- Разжигание межтуристической вражды путем получения безвизового пересечения границ.
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19.06.2020 09:04 Відповісти
Тут безвиз на мепжнациональную тянет! У украинцкв с Украины есть а у лаптеногих кацапов нет!
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19.06.2020 09:09 Відповісти
Пошепки: ой, Ви тихіше, тихіше, бо Венедіктова з Бабіковим почують.
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19.06.2020 09:43 Відповісти
Ещё можно обвинить П.А.Порошенко в распространении диабета:"Рошен" не выпускает спец. продукцию для диабетиков и те вынуждены есть обычные сахар, конфеты и торты.
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19.06.2020 09:54 Відповісти
Индюкович не удирал,его украл знаменитый спецназ Путлера "Вымпел" со всем баблом и валютным резервом Украины...,Путлера я за язык не танул...
Да, мы провели спецоперацию по спасению некоторых русскаговорящих граждан Украины....
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19.06.2020 09:06 Відповісти
Может эти факты и были решающими, при принятии положительного решения по его кандидатуре?...
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19.06.2020 09:07 Відповісти
Не может, а были.
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19.06.2020 09:35 Відповісти
Пожалуйста поточнее уточните вашу гражданскую позицию. У нас уже не хватает засраных веников, чтобы ************** шпионов выметать.
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19.06.2020 09:08 Відповісти
Допустим мент стал прокурором....
- Я не отрицаю, что стрелял в митингующих и подносил патроны! Щас буду проводить расследование....
Однако!
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19.06.2020 09:08 Відповісти
Сцать в очи - единая стратегия "новых лиц"

Я не отрицал, что принимал участие в судах по делу Януковича и подавал в его интересах ряд документов, - замдиректора ГБР Бабиков - Цензор.НЕТ 8009
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19.06.2020 09:11 Відповісти
Так при нынешней зелени антиукраинство - наилучшая рекомендация! Фамилия на -ов
- дополнительный джокер...
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19.06.2020 09:15 Відповісти
Фуйню не пори, ник Корсунский, при чем тут фамилия ? Среди путиноидов на "о" и "юк" тоже процентов 30 наберется.
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19.06.2020 09:24 Відповісти
Назвите среди руководства правоохранительных органов, та вообще среди высшей зелени кого-то на -юк, или -ко. Я согласен, что и среди носителей таких фамилий полно подонков и подпуйловноков, но я не об этом говорил.
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19.06.2020 09:30 Відповісти
А какой пост в Украине оно занимает, може-ТЕ сказать?
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19.06.2020 09:42 Відповісти
Могу на угад назвать тебе фамилию лучшего дружани путлера, Тимченко например.
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19.06.2020 12:12 Відповісти
Дубль два - кем является тимченко этот в Украине?
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19.06.2020 12:43 Відповісти
Самый интересный документ зачитал Виталий Чуркин на заседании СовБеза ООН 4 марта 2014 года.Я, Индюкович вихтар хведорович прошу ввести войска РАБссии на территорию Украины...в связи с ....,в Ютьюбе есть все...
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19.06.2020 09:16 Відповісти
из вчерашнего подозрения пороху которое было в суде от дбр

Я не отрицал, что принимал участие в судах по делу Януковича и подавал в его интересах ряд документов, - замдиректора ГБР Бабиков - Цензор.НЕТ 1891
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19.06.2020 09:20 Відповісти
А шо там установлено вобще?
К какому преступлению он главу внешней разведки склонял тоже не известно.

Походу выглядит так:
"Нам кажется, что Порошенко мог бы хотеть совершить что-то крайне нехорошее в неустановленное время, с неустановленными лицами ради неустановленной цели".
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19.06.2020 09:24 Відповісти
Я не заперечував, що брав участь у судах у справі Януковича і подавав у його інтересах низку документів, - заступник директора ДБР Бабіков - Цензор.НЕТ 7386
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19.06.2020 09:49 Відповісти
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19.06.2020 09:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ay8sILUnF8Q дуже, дуже тривожно
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19.06.2020 09:33 Відповісти
а краще https://www.youtube.com/watch?v=IDvoH2qN9TM так
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19.06.2020 09:35 Відповісти
Суд над Порохом должен быть открытым,именно там Порох размажет Зелемойских в пух и прах...
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19.06.2020 09:22 Відповісти
Падло.
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19.06.2020 09:24 Відповісти
Сказано в Минске при свидетелях Меркель и Олланде...
Путлер : я тебя и Украину размажу по стене..
Порошенко : я тебе не дам это сделать...
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19.06.2020 09:27 Відповісти
Да неужели ? А помнится он совсем другое говорил когда его назначали на эту должность
Освежу память этому п*з**ну https://youtu.be/ZxB1n4bmWVw?t=53
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19.06.2020 09:41 Відповісти
Еще один Нея Ихтамнетович!
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19.06.2020 09:42 Відповісти
значит продажное существо. Продаст кого угодно. Такие люди не нужны. Таких людишек надо - ПРЕЗИРАТЬ!!!!!
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19.06.2020 09:45 Відповісти
Пройдет время и так будут гонения на адвокатов Пэтрухи. Работа у них такая, денежная и в рамках закона.
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19.06.2020 10:05 Відповісти
В першу чергу на адвокатів шмарклі.
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19.06.2020 10:16 Відповісти
зебіл, ти хоч вкурив, що ляпнуло?
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19.06.2020 10:17 Відповісти
Не роби компліментів "ЗЕ-бидлоті"... "Льоха" - "лахтинський батрак"... (правда, "прискореного випуску", з тих, що у "Южному Бутово" по смітниках тиняються, 2здимівши з зайнять у ПТУ... У таких лише "зліт-посадка", мізків нема...).
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19.06.2020 10:27 Відповісти
А Порошенко не работал на Януковича министром, это не какой то адвотишко? Можешь заглотнуть, вместе с примороженным яром. Кому он прислуживал, может напишешь, что работал безплатно, в подполье.
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19.06.2020 10:50 Відповісти
Я януковича не защищал, но защищал))))) Как этот зеабсурд уже достал!
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19.06.2020 10:12 Відповісти
И не то, чтобы да и не то, чтобы нет, сугубо пор-адвокатски, лишь бы что-то сказать.
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19.06.2020 10:14 Відповісти
******:
фаза 1-...это местная самооборона
фаза 2 -мы никогда не отрицали...
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19.06.2020 11:12 Відповісти
вывод: какая-то пакость уже сделана.
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19.06.2020 11:13 Відповісти
Ну так езжай в Ростов, раз принимал участие в защите врагов Украины, а не занимай ответственный пост в украинских правоохранительных органах.
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19.06.2020 11:36 Відповісти
 
 