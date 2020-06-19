Я не заперечував, що брав участь у судах у справі Януковича і подавав у його інтересах низку документів, - заступник директора ДБР Бабіков
Перший заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Бабіков заперечив, що був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича, але підтвердив, що брав участь у суді і подавав низку документів у його інтересах.
Про це він розповів в інтерв'ю РБК, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Генпрокуратура не розглядала його як офіційного захисника Януковича, але це не заважало йому подавати клопотання і заяви.
"Ось, будь ласка, добірка документів, у яких Генпрокуратура неодноразово стверджувала, що я не є захисником Януковича і не маю права представляти клієнта в кримінальних справах. Питання в тому, що на підставі одного і того ж договору адвокати (Aver Lex. - Ред .) для суду можуть представляти цього клієнта, а для прокурорів і слідчих, бачте, не можуть", - зазначив він.
Бабіков додав, що і не заперечував участь у судах і подання документів в інтересах Януковича. При цьому адвокати Aver Lex допускалися лише до окремих засідань, тоді як на інших захищав підозрюваного, за словами заступника директора ДБР, безкоштовний адвокат.
"Ми говоримо про різні речі: "брати участь у суді" і "бути захисником". На брифінгу я не заперечував, що брав участь у судах і в інтересах Януковича подавав низку документів. Адвокати Aver Lex, які захищали Януковича, були допущені у справу, яка розглядалася Оболонським судом. Але в більшості інших справ прокурори адвокатів Aver Lex до справ не допускали, призначаючи експрезиденту безкоштовних адвокатів. Ситуація тут дуже проста – легко розслідувати справу, нав'язуючи підозрюваним "свого" адвоката. Що стосується саме Януковича, то так, я брав участь у суді про обрання йому запобіжного заходу і подавав кілька процесуальних документів. Але в групу, яка вела справи і здійснювала захист Януковича, я не входив. Так що, маніпулювати і спекулювати в ЗМІ можна будь-якою інформацією", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
РыгоАнально-зеленожопые конченные твари!
ссанина в глаза зебилов не прекращается...
-"А мы никогда и не скрывали что єто росийские войска" - осенью
- Подталкивания людей к ожирению путем производства и сбыта кондитерских изделий.
- Разжигание межтуристической вражды путем получения безвизового пересечения границ.
Да, мы провели спецоперацию по спасению некоторых русскаговорящих граждан Украины....
- Я не отрицаю, что стрелял в митингующих и подносил патроны! Щас буду проводить расследование....
Однако!
- дополнительный джокер...
К какому преступлению он главу внешней разведки склонял тоже не известно.
Походу выглядит так:
"Нам кажется, что Порошенко мог бы хотеть совершить что-то крайне нехорошее в неустановленное время, с неустановленными лицами ради неустановленной цели".
Путлер : я тебя и Украину размажу по стене..
Порошенко : я тебе не дам это сделать...
Освежу память этому п*з**ну https://youtu.be/ZxB1n4bmWVw?t=53
фаза 1-...это местная самооборона
фаза 2 -мы никогда не отрицали...