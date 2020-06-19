В Україні "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 за добу - 921, померли 19 осіб, загалом зафіксовано 34 984 випадки

Станом на 18 червня в Україні лабораторно підтверджено 34 984 випадки COVID-19. За добу - 921 новий випадок. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні з початку пандемії. Україна третю добу поспіль встановлює антирекорди за новими випадками коронавірусу. 19 осіб померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні зафіксували 921 нового хворого на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу. Це рекордний для країни показник добової захворюваності за весь час епідемії. До цього найвищий показник був учора, 18 червня, - 829 випадків, до цього 17 червня - 758 випадків, до цього 13 червня - 753 хворих, перед цим - 689 хворих 11 червня і 588 хворих 4 червня, а до цього 578 хворих 23 квітня. Загалом в Україні виявили 34 984 випадки коронавірусної інфекції.

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За добу померли 19 пацієнтів (добою раніше - 23), загалом - 985. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували у Львівській (4) та Вінницькій (4) областях.

За останню добу одужали 586 осіб (добою раніше - 504), загалом - 16 033.

Загалом в Україні зараз хворіють 17 966 осіб, що на 316 більше, ніж напередодні.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (142), Рівненській (121) областях, Києві (92), Закарпатській (78) і Чернівецькій (76) областях.

У Дніпропетровській і Кіровоградській областях нових випадків COVID-19 не виявили.











