За добу на Львівщині виявили 142 нові випадки COVID-19, загалом 3540 інфікованих і 112 померлих, - міськрада

Станом на 8 ранку 19 червня у Львові та Львівській області підтверджено 3540 випадків інфікування коронавірусом, з них 112 - летальні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 3540 осіб, 112 людей померло. 663 пацієнти одужало.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5608 осіб, госпіталізовані — 939, на амбулаторному лікуванні — 4669 осіб, виписані — 744 особи. Зараз у лікарні перебуває 195 осіб, з них в реанімації — 7 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 643 ПЛР-тести, з яких 142 — позитивні. Серед них з нових проб ПЛР-тестів зроблено 543, і з них 105 — позитивні. Серед них — 72 мешканці Львова. Загалом в роботу взяли 516 проб.

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Станом на ранок 18 червня в Україні лабораторно підтверджено 34 063 випадки COVID-19. За добу - 829 нових випадків. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні з початку пандемії. 23 людини померли від хвороби