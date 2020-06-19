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Унаслідок зіткнення вантажівки та легковика на Черкащині постраждали шестеро людей, зокрема троє дітей, - ДСНС

Унаслідок зіткнення вантажівки та легковика на Черкащині постраждали шестеро людей, зокрема троє дітей, - ДСНС

Поблизу м.Шпола на автодорозі Черкаси - Умань у четвер сталося зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Унаслідок зіткнення постраждали 6 людей, з них 3 дитини (2007, 2010, 2012 р.н.), яких у стані середньої важкості госпіталізували до лікарні.

Від ДСНС залучалися 4 рятувальники та 1 одиниця техніки.

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Унаслідок зіткнення вантажівки та легковика на Черкащині постраждали шестеро людей, зокрема троє дітей, - ДСНС 01

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