Унаслідок зіткнення вантажівки та легковика на Черкащині постраждали шестеро людей, зокрема троє дітей, - ДСНС
Поблизу м.Шпола на автодорозі Черкаси - Умань у четвер сталося зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Унаслідок зіткнення постраждали 6 людей, з них 3 дитини (2007, 2010, 2012 р.н.), яких у стані середньої важкості госпіталізували до лікарні.
Від ДСНС залучалися 4 рятувальники та 1 одиниця техніки.
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