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дослідження (601) МОЗ (5362) тестування (454) Степанов Максим (2195)

МОЗ збільшило кількість лабораторій, де проводять тестування на COVID-19, із 4 до 69, - Степанов

МОЗ збільшило кількість лабораторій, де проводять тестування на COVID-19, із 4 до 69, - Степанов

За час пандемії коронавірусу в Україні Міністерство охорони здоров'я збільшило кількість лабораторій, де проводять тестування на COVID-19, із 4 до 69.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в інтерв'ю провідним українським телеканалам.

"Коли ми запровадили карантин, тобто станом на середину березня, кількість лабораторій, які могли виконувати аналізи ПЛР, становила 3-4 лабораторії. Сьогодні це 69 лабораторій. Це питання й до людей, які тут працювали і були не готові до такого виклику, як коронавірус. Зараз це 69 лабораторій і ми постійно розширюємо і залучаємо в тому числі й інші лабораторії, купуємо устаткування", - наголосив Степанов.

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За словами очільника відомства, із 25 лабораторних центрів, які у структурі МОЗу, останній раз до епідемії закупівля обладнання була у 2009 році.

"Це безпосередньо і про обладнання, на якому роблять тестування. І все воно було фактично у непрацюючому стані. Ми оновили це обладнання, додатково були залучені фахівці, які самі стали лаборантами і робили ці аналізи. Коли я прийшов на посаду, ми робили 500-600 тестів на добу. На сьогодні цей показник становить 12 тисяч і ми постійно збільшуємо цю кількість" , - підкреслив Степанов.

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-- Вполне реальная вещь, -- ответил гроссмейстер, -- мои личные связи и ваша самодеятельность -- вот все необходимое и достаточное для организации международного Васюкинского турнира. (с)
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19.06.2020 09:38 Відповісти
вот и строй сеть лабораторий а не СЭС возраждай стеная про то как плохо что разогнали этот клоповник
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19.06.2020 09:38 Відповісти
Стебанов так говорит будто у нас блин Швейцария уже прям.
статья была шо волонтера тупо "залечили" и даже еще ограбили. нашли вирус, но по больнице разгуливают дворники.
Максим, иди ты на Путина. кацап еще и ко всему прочему.
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19.06.2020 09:39 Відповісти
Кто в школу ходил, посчитайте, на сколько увеличатся рекордные цифры по заражению. У нас через неделю все население кончится. Придется население по второму и третьему кругу заражать, чтобы лаборатории работой обеспечить.
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19.06.2020 09:41 Відповісти
От я й кажу - кількість захворювання не пов"язана з карантинними заходами, на які пішла куча бабла, ця кількість пов"язана з кількістю тестів.
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19.06.2020 09:42 Відповісти
когда уйдешь уже с должности,айболит?
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19.06.2020 09:45 Відповісти
Тим часом у паралельному вимірі.
Василь кожен день ходив по селу і обприскував будинки, сади і поля. Після скарги жителів до нього підійшов дільничий і запитав:
- Василь, що і для чого ти розприскуєш?
- Це пестициди проти крокодилів.
- Скажи, Василь, у тебе з головою все в порядку? Тут немає ніяких крокодилів!
- А ось тому-то і немає, що я від них розприскую.
Дільничний здивувався, але відповідь прийняв, і повідомив селянам, що всі вони тепер повинні використовувати засіб проти небезпечних крокодилів, які можуть напасти на найбільш слабких членів громади.
Через деякий час всі жителі села стали купувати у Василя речовини для обприскування проти небезпечних крокодилів і розпорошувати їх по всьому селу.
Сільрада встановила надзвичайний стан через боротьбу з крокодилами, прийняла "обов'язкові рекомендації" для всіх жителів і високі штрафи на тих, хто їх не виконував.
Незабаром Василь заробив дуже багато грошей торгівлею крокодилячими пестицидами і отримав від сільради почесну грамоту за спасіння населення, що знаходиться в групі ризику. Він прославився як легендарний рятівник людей похилого віку та дітей. Частиною прибутків він ділився з головою сільради та дільничим.
Щоправда, подекуди його пестициди знищили посіви, у деяких здохла вся худоба, а сільські діти почали страждати від дивних, небачених досі хвороб. Але всі ці події - ніщо в порівнянні з катастрофою, яка могла б статися через напад крокодилів на дітей і людей похилого віку.
І кожного ранку Василь вітав мешканців села з балкону свого новенького маєтку, думаючи: "Бізнес, і нічого особистого".
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19.06.2020 09:45 Відповісти
Допис про те, що виявлена тестами кількість інфікованих на COVID-19 ні про що не свідчить відносно реального стану справ з короною, на прикладі шведської статистики. Бо наша кастрована і реальну картину не відображає.
І хоча я вже подібний допис робив, хочу, аби всі побачили оновлені шведські дані з деякою динамікою.
Отже. В Швеції, так само, як і в Україні, останніми тижнями, різко зросла кількість нових випадків на COVID-19, як у загальних цифрах, так і у щоденних. Причина та ж сама, що і в Україні - різке збільшення кількості тестів.
А тепер дивимося на реальну картину захворювань на ковід у Швеції, для чого звертаємося до статистики кількості пацієнтів, які знаходяться в шведських лікарнях з діагнозом коронавірусу. Цю статистику веде одна з найвпливовіших газет Швеції Aftonbladet, яка отримує дані безпосередньо з регіонів.
Перший скрін - діаграма статистики по інфікованим на ковід у Швеції станом на вчора, 18 червня, з сайту worldometer.info. На діаграмі можна побачити різке збільшення кількості інфікованих з початку червня.
Другі два скріна я вже публікував і вони датуються 13 червня. На третьому скрині ми бачимо загальну кількість пацієнтів з ковідом у шведських лікарнях (1 колонка) і кількість тих, хто перебуває у палатах інтенсивної терапії (2 колонка).
Це 1352 і 267 осіб.
Четвертий і п'ятий скріни зроблені 17 червня.
1244 і 232 особи. Зниження у порівнянні з 13 червня на 108 і 35 осіб відповідно.
Шостий і сьомий скріни зроблені мною сьогодні вранці і мають такі дані - 1179 і 223. Зниження по загальній кількості у порівнянні з 17 червня - 65 осіб, в палатах ІТ - 9 осіб.
Зрозуміло, що кількість пацієнтів зменшується, як на тих, хто одужав, так і на тих, хто помер. Але нові виявлені інфіковані не можуть навіть зупинити тенденцію на це зменшення. Тобто, з них до лікарень потрапляє дуже мало! І що це тоді за нові "хворі"? А це ті, хто, або має незначні розлади здоров'я від корони, або взагалі безсимптомні, тобто, по-справжньому, не хворі зовсім.
І це реальна шведська картина з ковідом, а на та, яка вимальовується лише з даних про збільшення інфікованих.
Бо я вже неодноразово бачив останніми днями коментарі, як у Швеції все погано від того, що там не було карантину.
https://www.facebook.com/oleksandr.ruzhanskyi.3/posts/262848791826817
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19.06.2020 10:08 Відповісти
Тестирование на covid-19? А это как , тест на вирус и КТ легких? Можно протестировать человека на наличие на слизистой фрагментов РНК вируса SARS-Cov-2, но положительный тест вовсе не значит, что человек болеет covid-19.
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19.06.2020 10:36 Відповісти
 
 