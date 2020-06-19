МОЗ збільшило кількість лабораторій, де проводять тестування на COVID-19, із 4 до 69, - Степанов

За час пандемії коронавірусу в Україні Міністерство охорони здоров'я збільшило кількість лабораторій, де проводять тестування на COVID-19, із 4 до 69.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в інтерв'ю провідним українським телеканалам.

"Коли ми запровадили карантин, тобто станом на середину березня, кількість лабораторій, які могли виконувати аналізи ПЛР, становила 3-4 лабораторії. Сьогодні це 69 лабораторій. Це питання й до людей, які тут працювали і були не готові до такого виклику, як коронавірус. Зараз це 69 лабораторій і ми постійно розширюємо і залучаємо в тому числі й інші лабораторії, купуємо устаткування", - наголосив Степанов.

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За словами очільника відомства, із 25 лабораторних центрів, які у структурі МОЗу, останній раз до епідемії закупівля обладнання була у 2009 році.

"Це безпосередньо і про обладнання, на якому роблять тестування. І все воно було фактично у непрацюючому стані. Ми оновили це обладнання, додатково були залучені фахівці, які самі стали лаборантами і робили ці аналізи. Коли я прийшов на посаду, ми робили 500-600 тестів на добу. На сьогодні цей показник становить 12 тисяч і ми постійно збільшуємо цю кількість" , - підкреслив Степанов.