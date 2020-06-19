Київський безпековий форум: Санкції проти російського агресора і нові можливості для України. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Трансляція онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, присвяченій колективній політиці Заходу проти агресії Росії і в підтримку України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.
8 червня 2020 року співголови двопартійної Групи підтримки України в Конгресі Сполучених Штатів закликали уряд США застосувати санкції проти російських компаній, які наважаться продовжити будівництво сумнозвісного магістрального газопроводу Північний потік-2.
11 червня Північноатлантична Рада, керівний орган НАТО, прийняла рішення про надання Україні нового статусу партнера з розширеними можливостями, що свідчить про появу нової якості наших відносин на шляху до повноправного членства України в Альянсі.
Під час дискусії планується обговорення таких питань:
- Нові санкції Заходу проти Росії.
- Нові можливості НАТО для України.
- Як зупинити російську енергетичну окупацію в Європі?
- Що означає новий статус України у партнерстві з НАТО?
- Як зміцнювати єдність Заходу і обороняти Україну?
Ці питання обговорять авторитетні гості нашого Форуму.
- Марсі Каптур, видатний американський політик, член Конгресу Сполучених Штатів, член Демократичної партії і співголова Групи підтримки України в Конгресі Сполучених Штатів.
- Д-р Майкл Карпентер, виконавчий директор Пенн-Байден Центру з дипломатії та глобальної взаємодії, колишній заступник помічника Міністра оборони і зовнішньополітичний радник Віце-президента США Джо Байдена.
- Посол Александр Вершбоу, відомий американський дипломат, відзначений найвищою нагородою Державного департаменту США, колишній посол при НАТО у 1997-2001 роках і в Росії у 2001-2005 роках і колишній заступник Генерального секретаря НАТО.
- Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму і Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках.
- Данило Лубківський, заступник Міністра закордонних справ України у 2014 році і член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну".
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Официально Украина придерживается курса на интеграцию Вооруженных сил с https://inforesist.org/tag/nato/ НАТО , однако неоднозначные заявления, кадровая политика и другие решения министра обороны https://inforesist.org/tag/andrej-taran/ Андрея Тарана ставят под сомнение его приверженность к Альянсу. Об этом говорится в статье https://inforesist.org/goto/https://www.bbc.com/ukrainian/features-52302531 BBC News Україна «Менеджмент времен Сталина: что не так с новым министром обороны и его заявлениями о НАТО».
С тех пор, как Министерство обороны возглавил Андрей Таран, поток тревожных новостей от этого ведомства не прекращается. Пока из уст вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, а также министра иностранных дел Дмитрия Кулебы звучат пронатовские заявления, действия Тарана вызывают беспокойство экспертов.«Недостижимость» стандартов Альянса
В марте 2020 года во время своего представления перед коллективом оборонного ведомства новый глава Минобороны Андрей Таран https://inforesist.org/zadnij-hod-novyj-ministr-oborony-uzhe-ne-govorit-o-polnoj-adaptaczii-vsu-k-standartam-nato/ заявил , что полная адаптация ВСУ к стандартам НАТО является «амбиционной, но недосягаемой».
После этого Тарана https://inforesist.org/zagorodnyuk-o-zayavlenii-tarana-kak-mozhno-govorit-chto-my-idem-v-nato-i-tut-zhe-otkazyvatsya-ot-standartov/ раскритиковали многие эксперты, в том числе его предшественник Андрей Загороднюк, который выступал за курс в Альянс. По его словам, такие заявления министра обороны вызывают беспокойство.
Такого же мнения и руководитель программы исследования проблем международной безопасности Анна Шелест.
«Мы видим, что есть разнополюсные процессы. Мы видим, что на политическом уровне изменений нет, а как будет на практическом уровне - это другой вопрос», - сказала она.
Сам Таран после своего заявления о «недосягаемом» НАТО https://inforesist.org/novyj-ministr-oborony-taran-ne-znaet-po-kakim-standartam-teper-budut-razvivatsya-vsu/ не смог объяснить журналистам, что имел в виду. На просьбу уточнить свои слова, он сказал «я не настроен на общение».
Объяснение пришлось давать депутатам на закрытом заседании оборонного комитета Верховной Рады. Нардеп от фракции «Голос» Сергей Рахманин рассказал, что Таран заверил членов комитета, что его не так поняли. Он якобы имел в виду, что не нужно бросаться громкими обещания, а нужно сосредоточиться на практических вещах - соблюдении стандартов Альянса и совместимости отдельных подразделений украинских войск и сил НАТО.
«По моему опыту, когда говорят, что стандарты нам нужны только для взаимодействия с подразделениями НАТО во время учений, имеют в виду, что никуда интегрироваться не хотят. Эта риторика - хорошо известная», - объяснил BBC источник из оборонной сферы.Ликвидация Офиса реформ
Самый большой скандал, который разгорелся в МОУ после назначения Тарана, связан с ликвидацией Офиса реформ. В течение пяти лет группа гражданских экспертов занималась внедрением реформ в Вооруженные силы Украины и курировала различные проекты, в частности электронные закупки, подготовку военных медиков по стандартам НАТО, реформу питания и т.д.
В конце марта глава Офиса реформ Олеся Фаворская заявила, что по поручению секретаря Минобороны их https://inforesist.org/vygnal-na-uliczu-i-annuliroval-propuska-taran-ostanovil-rabotu-ofisa-kotoryj-********-reformy-v-minoborony/ выгнали из помещения , которое они занимали, и переселили в другой военный городок. Затем экспертам заблокировали пропуска в министерство и Генштаб.
10 апреля Таран https://inforesist.org/taran-likvidiroval-ofis-reform-v-minoborony/ подписал приказ о ликвидации Проектного офиса реформ. В своей манере министр за все время не нашел времени, чтобы встретиться с представителями Офиса реформ и объяснить им причину их ликвидации. Вместо этого, Минобороны создало Директорат оборонной политики, который должен продолжить реформы.
Впрочем, с обвинениями в адрес Офиса реформ выступила пресс-секретарь министра обороны Светлана Павловская. В комментарии BBC News України она заявила, что у экспертов ведомства была большая зарплата в 100 тыс. грн, хотя они не выполняли свою работу должным образом и ни разу за полгода не собрались.
«Туда входили люди разные, большинство из них не имеют жизненного опыта, не имеют дипломов о высшем образовании. Как же они могут заниматься реформой такого мощного ведомства и такого стратегически важного направления в жизнедеятельности нашего государства?», - утверждает Павловская.
В Офисе реформ обвинения руководства МОУ назвали ерундой. Экс-министр обороны Загороднюк также стал на сторону ПОР. По его словам, в последние месяцы работа экспертов была более чем активной, а их зарплаты составляли в среднем 30 тыс. грн с налогами.
Также, по словам Загороднюка, необоснованными являются обвинения в отсутствии высшего образования. К примеру, Фаворская имеет диплом политолога Киево-Могилянской академии. Еще она закончила магистерскую программу международных отношений университета Джорджтаун в Вашингтоне и прослушала курс по оборонному менеджменту в Академии обороны Великобритании.
«С представителями Офиса реформ общались президенты, так не делается. Такой менеджмент напоминает 30-е - 40-е годы при Сталине и Берии», - заявил представитель офицерского корпуса, знакомый с ситуацией.Кадровая политика Тарана
Возмущение многих пронатовских экспертов и офицеров вызвало https://inforesist.org/novyj-ministr-oborony-uvolil-svyazushhee-zveno-vms-s-nato-i-ssha/ увольнение экс-заместителя начальника штаба Военно-морских сил Украины (ВМСУ) по евроинтеграции капитана первого ранга Андрея Рыженко, который был помощником Загороднюка.
Рыженко активно сотрудничал с силами НАТО. Он был ответственным за направление евроатлантической интеграции и усиление безопасности в Черноморском регионе. Также Рыженко содействовал получению американских патрульных катеров типа Island и катеров типа Mark VI.
В комментарии журналистам Рыженко сказал, что проблема Тарана - в коммуникации. Он ни разу с ним не встретился и даже не предупредил должным образом о сокращении.
При этом это не единственное спорное кадровое решение Тарана. 21 апреля он https://inforesist.org/standarty-nato-taran-uvolil-opytnogo-polkovnika-vsu-kotorogo-dolgo-obuchali-v-es/ отправил в запас опытного полковника ВСУ Виктора Кевлюка, который долго проходил обучение в ЕС.Что ждет Вооруженные силы Украины?
Все эксперты, с которыми поговорила BBC News Украина, признают, что действия и заявления Тарана, а также его нежелание коммуницировать с общественностью, вызывают тревогу. Однако делать глобальные прогнозы о провале курса на НАТО - преждевременно.
Между тем депутат из оборонного комитета от фракции «Европейская солидарность» Михаил Забродский считает, что отсутствие у Тарана четкой программы ставит в тупик, а его неоднозначные заявления выглядят безответственно.
Военный эксперт и бывший офицер Генштаба ВСУ Олег Жданов убежден, что в дальнейшем интеграция с НАТО будет происходить в основном на словах. Он добавил, что это политика президента.
НАТО пока никак не реагирует на действия нового руководства Министерства обороны Украины. В то же время в дипломатических кругах журналистам сообщили, что будут изучать работу новосозданного Директората оборонной политики.