Київський безпековий форум: Санкції проти російського агресора і нові можливості для України. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Трансляція онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, присвяченій колективній політиці Заходу проти агресії Росії і в підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

8 червня 2020 року співголови двопартійної Групи підтримки України в Конгресі Сполучених Штатів закликали уряд США застосувати санкції проти російських компаній, які наважаться продовжити будівництво сумнозвісного магістрального газопроводу Північний потік-2.

11 червня Північноатлантична Рада, керівний орган НАТО, прийняла рішення про надання Україні нового статусу партнера з розширеними можливостями, що свідчить про появу нової якості наших відносин на шляху до повноправного членства України в Альянсі.

Під час дискусії планується обговорення таких питань:

Нові санкції Заходу проти Росії.

Нові можливості НАТО для України.

Як зупинити російську енергетичну окупацію в Європі?

Що означає новий статус України у партнерстві з НАТО?

Як зміцнювати єдність Заходу і обороняти Україну?

Ці питання обговорять авторитетні гості нашого Форуму.

- Марсі Каптур, видатний американський політик, член Конгресу Сполучених Штатів, член Демократичної партії і співголова Групи підтримки України в Конгресі Сполучених Штатів.

- Д-р Майкл Карпентер, виконавчий директор Пенн-Байден Центру з дипломатії та глобальної взаємодії, колишній заступник помічника Міністра оборони і зовнішньополітичний радник Віце-президента США Джо Байдена.

- Посол Александр Вершбоу, відомий американський дипломат, відзначений найвищою нагородою Державного департаменту США, колишній посол при НАТО у 1997-2001 роках і в Росії у 2001-2005 роках і колишній заступник Генерального секретаря НАТО.

- Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму і Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках.

- Данило Лубківський, заступник Міністра закордонних справ України у 2014 році і член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну".

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