Катування у райвідділах - це не така вже й велика рідкість: за п'ять місяців 2020 року поліцейським висунуто 9 підозр, - Бабіков

Заступник директора ДБР Олександр Бабіков стверджує, що хоча випадки катувань у поліції трапляються, проте вони не мають такого масового характеру, як це хочуть піднести.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, випадки катувань, незаконних дій щодо осіб у райвідділках – це не така вже й велика рідкість. Хоча я б і не сказав, що воно має такий масовий характер, як іноді намагаються піднести. Якщо говорити суто мовою цифр, то із 285 підозрюваних співробітників поліції в 2019 році, тільки 9 – це підозри щодо тортур. Водночас цього року винесено вже 262 підозри поліцейським за п'ять місяців, з них 9 – щодо катувань. Певна проблема є", - констатував він.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомила поліцейським про підозру і за рішенням суду вони були заарештовані.