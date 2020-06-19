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Нацполіція (14879) катування (580) ДБР (3297) Бабіков (77)

Катування у райвідділах - це не така вже й велика рідкість: за п'ять місяців 2020 року поліцейським висунуто 9 підозр, - Бабіков

Катування у райвідділах - це не така вже й велика рідкість: за п'ять місяців 2020 року поліцейським висунуто 9 підозр, - Бабіков

Заступник директора ДБР Олександр Бабіков стверджує, що хоча випадки катувань у поліції трапляються, проте вони не мають такого масового характеру, як це хочуть піднести.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, випадки катувань, незаконних дій щодо осіб у райвідділках – це не така вже й велика рідкість. Хоча я б і не сказав, що воно має такий масовий характер, як іноді намагаються піднести. Якщо говорити суто мовою цифр, то із 285 підозрюваних співробітників поліції в 2019 році, тільки 9 – це підозри щодо тортур. Водночас цього року винесено вже 262 підозри поліцейським за п'ять місяців, з них 9 – щодо катувань. Певна проблема є", - констатував він.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомила поліцейським про підозру і за рішенням суду вони були заарештовані.

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Топ коментарі
+4
н-дя...Адвокат Януковича "борется" с пытками в райотделах.
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19.06.2020 09:58
+3
Лучшее что он может это застрелится из наградного пулемета )))
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19.06.2020 10:02
+3
А сколько не включены в статистику?
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19.06.2020 10:19
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н-дя...Адвокат Януковича "борется" с пытками в райотделах.
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19.06.2020 09:58 Відповісти
Сейчас такое время что валить на попередников уже не катит нада валить на подельников!
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19.06.2020 10:01 Відповісти
Само нахождение "Бабикова" на должности руководителя ГБР - ПЫТКА для украинского народа!
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19.06.2020 13:28 Відповісти
Похоже Авокяну пора делать гос переворот! Помоему на него сейчас всех собак спустят! Момент подходящий сделать его козлом отпущения!
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19.06.2020 10:00 Відповісти
Лучшее что он может это застрелится из наградного пулемета )))
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19.06.2020 10:02 Відповісти
Другими словами, адвокат ялынковича и дружбан портнова прямо указывает на то, что при рюкзакяне такое положение вещей скорее норма, чем исключение...
Но мы-то знаем с чьей конкретной армянской головы забзделась вся полиция страны...
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19.06.2020 10:01 Відповісти
Ага. А до того они были идеальными посонами!
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19.06.2020 10:02 Відповісти
- Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении "Кантон" пеньюар -- это бальное платье? Почему?!(с)
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19.06.2020 10:02 Відповісти
Тому що:
Пытки в райотделах - это не такая уж и большая редкость: за пять месяцев 2020 года полицейским вынесены 9 подозрений, - Бабиков - Цензор.НЕТ 1557
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19.06.2020 10:03 Відповісти
бибиков ты лично раскрыл хоть одно латентное преступление:грабеж?,разбой?,убийство?Работал с рецидивистами? Кроме того что таскать взятки судьям называя это защитой подсудимого ты ничего делать не умеешь.КТО И ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ тебя в ГБР всунул???!! ВОТ ОБ ЭТОМ ПОПОДРОБНЕЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ РАССКАЖИ!! Ты рассуждаешь как курица о космосе.
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19.06.2020 10:05 Відповісти
Портнов его с коломойским в гбр засунул. Руками тп венедиктовой. Вне конкурса. В выходной день, напоминаю
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19.06.2020 10:13 Відповісти
Э... уважаемый, какая связь между латентными преступлениями и грабежом, разбоем, убийством? Ты хоть понимаешь о чем пишешь?
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19.06.2020 11:12 Відповісти
https://censor.net/news/3203002/pytki_v_rayiotdelah_eto_ne_takaya_uj_i_bolshaya_redkost_za_pyat_mesyatsev_2020_goda_politseyiskim_vyneseny https://censor.net/news/3203002/pytki_v_rayiotdelah_eto_ne_takaya_uj_i_bolshaya_redkost_za_pyat_mesyatsev_2020_goda_politseyiskim_vyneseny....наверно погода с вирусом повлияла.
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19.06.2020 10:10 Відповісти
Це ніяка не « рєдкость « то повсякденність
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19.06.2020 10:17 Відповісти
А сколько не включены в статистику?
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19.06.2020 10:19 Відповісти
Ерунда такая, чего удивляться?
Ну пытали подумаешь)
Вот это логика у гбр))))
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19.06.2020 10:55 Відповісти
Потрібно вибирати громадянам начальників райвідділків поліції і дільничих, але чомусь влада не хоче впроваджувати демократію, вона як при Сталіні всіх назначає по тільки їй відомим критеріям. Тому катування, гвалтування будуть і далі процвітати, а корумповане лайно буде як вірус заражати всю вертикаль влади
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19.06.2020 10:57 Відповісти
Выбирать? А разве вы граждане можете кого то выбрать? Вы же выбираете между мордой в экране и гречкой в холодильнике! А потом сокрушаетесь, что же мы так плохо живем, что же депутаты, мэры, чиновники почему то воруют миллионами? Ну вы же сами этих воров и выбрали!!! Они честно весь срок воруют, а за пару месяцев до очередных выборов начинают вам кости в зубы кидать, вы умиляетесь и снова выбираете их на новый срок - дальше воровать! И у них миллионы, ваши миллионы, украденные у вас же, а у вас обглоданная кость!
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19.06.2020 11:03 Відповісти
А что Вы предлагаете смотреть когда оно само собой рассосется. И проголосовали то всего 44 процента от тех кто имеет право голоса, или 73 из тех 60 процентов кто вообще пришел на выборы. Я это к тому что 56 процентов в Украине все же адекватных граждан, а что бы сковырнуть власть достаточно 5-10 процентов активных граждан.Для примера Россию сковырнули в Петрограде в 1917 году , по одним данным 1800, по другим 5800 членов Боевой организации большевиков.
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19.06.2020 14:18 Відповісти
Ага, а то мы раньше не знали, что пытки, "наезды" и угрозы внесудебной расправы не только над "задержыными", но и над их родными и близкими - это основные (классические) методы совкого-ментовского "следствия", сАбоковцы это те же самые совковые менты, по другому они попрсту не умеют (мозгов нет)!
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19.06.2020 11:00 Відповісти
Тогда вопрос ,а шо же реформировал г. Аваков за шесть лет ,и на хера он нужен🤫🙄
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19.06.2020 11:27 Відповісти
Не такая уж и редкость...99% кого негласно "раскололи" подписали бумажку, что не имеют претензий и все. Те кто более ушлый, будет в отказу до конца и таки спустит в унитаз, жалкую жизнь мелочного мусора. Есть полицейские Люди, с большой буквы, а есть гиены без личной позиции, такими не грешно пол вытереть.
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19.06.2020 14:57 Відповісти
 
 