За добу COVID-19 в Україні захворіли 64 дитини і 161 медик, загалом 2 570 дітей та 5 877 медпрацівників, - Степанов
В Україні COVID-19 захворіли вже 5877 медпрацівників, з них 161 медик захворів за останню добу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"У нас черговий антирекорд. За минулу добу захворіла 921 людина. З них 64 дитини, а також 161 медпрацівник. Було госпіталізовано 182 людини. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 19 летальних випадків. Одужали 586 пацієнтів. Всього за весь час пандемії захворіло 34984 особи. З них 2570 дітей, а також 5877 медпрацівників. При цьому, в загальному одужали 16033 особи, а летальних випадків - 985", - сказав Степанов.
Він додав, що за минулу добу було здійснено 19 365 тестів, з них 11 465 досліджень методом ПЛР, а також 7900 методом ІФА.
"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) спостерігається у Львівській області - 142, Рівненській області - 121, в місті Києві - 92, Закарпатській області - 78, а також в Чернівецькій області - 76. Ми бачимо, що це черговий антирекорд, якого Україна ще не знала", - зазначив Степанов.
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так шо вы прав походу - вирус мочит меньше чем карантины
какой вид тестов применялся?
это же тупо манипуляция же. б*же, если эти "пцр" делают даже 2 недели(результаты), то шо нам "за сутки заболели столько то"?
ну не знаю, но лапша с ушей мне уже поднадоела.
І хоча я вже подібний допис робив, хочу, аби всі побачили оновлені шведські дані з деякою динамікою.
Отже. В Швеції, так само, як і в Україні, останніми тижнями, різко зросла кількість нових випадків на COVID-19, як у загальних цифрах, так і у щоденних. Причина та ж сама, що і в Україні - різке збільшення кількості тестів.
А тепер дивимося на реальну картину захворювань на ковід у Швеції, для чого звертаємося до статистики кількості пацієнтів, які знаходяться в шведських лікарнях з діагнозом коронавірусу. Цю статистику веде одна з найвпливовіших газет Швеції Aftonbladet, яка отримує дані безпосередньо з регіонів.
Перший скрін - діаграма статистики по інфікованим на ковід у Швеції станом на вчора, 18 червня, з сайту worldometer.info. На діаграмі можна побачити різке збільшення кількості інфікованих з початку червня.
Другі два скріна я вже публікував і вони датуються 13 червня. На третьому скрині ми бачимо загальну кількість пацієнтів з ковідом у шведських лікарнях (1 колонка) і кількість тих, хто перебуває у палатах інтенсивної терапії (2 колонка).
Це 1352 і 267 осіб.
Четвертий і п'ятий скріни зроблені 17 червня.
1244 і 232 особи. Зниження у порівнянні з 13 червня на 108 і 35 осіб відповідно.
Шостий і сьомий скріни зроблені мною сьогодні вранці і мають такі дані - 1179 і 223. Зниження по загальній кількості у порівнянні з 17 червня - 65 осіб, в палатах ІТ - 9 осіб.
Зрозуміло, що кількість пацієнтів зменшується, як на тих, хто одужав, так і на тих, хто помер. Але нові виявлені інфіковані не можуть навіть зупинити тенденцію на це зменшення. Тобто, з них до лікарень потрапляє дуже мало! І що це тоді за нові "хворі"? А це ті, хто, або має незначні розлади здоров'я від корони, або взагалі безсимптомні, тобто, по-справжньому, не хворі зовсім.
І це реальна шведська картина з ковідом, а на та, яка вимальовується лише з даних про збільшення інфікованих.
Бо я вже неодноразово бачив останніми днями коментарі, як у Швеції все погано від того, що там не було карантину.
https://www.facebook.com/oleksandr.ruzhanskyi.3/posts/262848791826817
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoz.gov.ua%2Farticle%2Fnews%2Fmoz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69 https://moz.gov.ua/article/news/moz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69
МОЗ збільшило кількість лабораторій з тестуванням на COVID-19 із 4 до 69.
Тобто збільшено кількість людей, що за різними причинами тестуються, у зв'язку з чим пропорційно та природно збільшилась кількість позитивних результатів та відповідно випадків інфікування. Але на що це впливає, окрім психозу ковідопанікерів та збагачення медиків, якщо 99% заражених не мають взагалі ніяких симптомів?