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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) МОЗ (5362) супермаркет (139) транспорт (1356) Степанов Максим (2195) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

МОЗ ініціює посилення контролю за дотриманням карантинних заходів у транспорті і супермаркетах, - Степанов. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я сьогодні ініціює максимально жорсткий контроль за дотриманням карантинних заходів у громадському транспорті, супермаркетах і розважальних закладах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

Міністр зазначив, що кожного ранку він закликає українців дотримуватися правил карантину.

"Ми мусимо використовувати маски, ми мусимо дотримуватися соціальної дистанції, ми мусимо користуватися антисептиками, щоб у нас не було таких жахливих чисел щоранку. Звичайно, ми будемо реагувати і окрім тих реакцій, які вже були, будуть внесені зміни до постанов, яким чином посилюватимуться карантинні заходи, сьогодні ми будемо ініціювати з боку Міністерства охорони здоров'я максимально жорсткий контроль дотримання тими чи іншими закладами умов карантину", - зазначив Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу COVID-19 в Україні захворіли 64 дитини і 161 медик, загалом 2 570 дітей та 5 877 медпрацівників, - Степанов

За словами глави МОЗ, посилять контроль за громадським транспортом, адже люди, користуючись ним, не одягають маски. А також за деякими супермаркетами, які перестали дотримуватися карантинних заходів.

"Ми вважаємо, що мають запроваджуватися жорсткі обмеження в деяких регіонах в умовах адаптивного карантину. Коли я говорю про жорсткі обмеження, я маю на увазі обмеження роботи тих чи інших закладів, в тому числі нічних клубів. Ми будемо ініціювати введення цих додаткових речей, скликання регіональних комісій ТЕБ та НС", - додав Степанов.

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Топ коментарі
+19
Минздрав инициирует ужесточение контроля за соблюдением карантинных мер в транспорте и супермаркетах, - Степанов - Цензор.НЕТ 6597
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19.06.2020 10:04
+10
фанатка рабовласницького устрою? повідочок до наморднику вже одягла?
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19.06.2020 10:52
+8
Степанов инициируй!
Минздрав инициирует ужесточение контроля за соблюдением карантинных мер в транспорте и супермаркетах, - Степанов - Цензор.НЕТ 8527
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19.06.2020 10:07
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В прошлом погибших украинцев на 1 млн населения было больше чем таких у соседних стран-войны, Голодомор.В этой эпидемии Украине надо быть осторожнее и предусмотрительнее других стран.
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19.06.2020 10:02 Відповісти
- Наш обер-лейтенант Маковец всегда говорил: "Дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы, как обезьяны, по деревьям лазили. Военная служба из вас, дураки безмозглые, людей сделает!" Ну, разве это не так? Вообразите себе сквер, скажем, на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по одному солдату без всякой дисциплины. Это меня ужасно пугает. (с)
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19.06.2020 10:26 Відповісти
Минздрав инициирует ужесточение контроля за соблюдением карантинных мер в транспорте и супермаркетах, - Степанов - Цензор.НЕТ 6597
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19.06.2020 10:04 Відповісти
Допис про те, що виявлена тестами кількість інфікованих на COVID-19 ні про що не свідчить відносно реального стану справ з короною, на прикладі шведської статистики. Бо наша кастрована і реальну картину не відображає.
І хоча я вже подібний допис робив, хочу, аби всі побачили оновлені шведські дані з деякою динамікою.
Отже. В Швеції, так само, як і в Україні, останніми тижнями, різко зросла кількість нових випадків на COVID-19, як у загальних цифрах, так і у щоденних. Причина та ж сама, що і в Україні - різке збільшення кількості тестів.
А тепер дивимося на реальну картину захворювань на ковід у Швеції, для чого звертаємося до статистики кількості пацієнтів, які знаходяться в шведських лікарнях з діагнозом коронавірусу. Цю статистику веде одна з найвпливовіших газет Швеції Aftonbladet, яка отримує дані безпосередньо з регіонів.
Перший скрін - діаграма статистики по інфікованим на ковід у Швеції станом на вчора, 18 червня, з сайту worldometer.info. На діаграмі можна побачити різке збільшення кількості інфікованих з початку червня.
Другі два скріна я вже публікував і вони датуються 13 червня. На третьому скрині ми бачимо загальну кількість пацієнтів з ковідом у шведських лікарнях (1 колонка) і кількість тих, хто перебуває у палатах інтенсивної терапії (2 колонка).
Це 1352 і 267 осіб.
Четвертий і п'ятий скріни зроблені 17 червня.
1244 і 232 особи. Зниження у порівнянні з 13 червня на 108 і 35 осіб відповідно.
Шостий і сьомий скріни зроблені мною сьогодні вранці і мають такі дані - 1179 і 223. Зниження по загальній кількості у порівнянні з 17 червня - 65 осіб, в палатах ІТ - 9 осіб.
Зрозуміло, що кількість пацієнтів зменшується, як на тих, хто одужав, так і на тих, хто помер. Але нові виявлені інфіковані не можуть навіть зупинити тенденцію на це зменшення. Тобто, з них до лікарень потрапляє дуже мало! І що це тоді за нові "хворі"? А це ті, хто, або має незначні розлади здоров'я від корони, або взагалі безсимптомні, тобто, по-справжньому, не хворі зовсім.
І це реальна шведська картина з ковідом, а на та, яка вимальовується лише з даних про збільшення інфікованих.
Бо я вже неодноразово бачив останніми днями коментарі, як у Швеції все погано від того, що там не було карантину.
https://www.facebook.com/oleksandr.ruzhanskyi.3/posts/262848791826817
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19.06.2020 10:07 Відповісти
В Нідерландах теж звертали увагу на заповнення місць в інтенсивній терапії та кількість померлих.
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19.06.2020 10:14 Відповісти
Степанов инициируй!
Минздрав инициирует ужесточение контроля за соблюдением карантинных мер в транспорте и супермаркетах, - Степанов - Цензор.НЕТ 8527
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19.06.2020 10:07 Відповісти
зачем?
пускай хоть в засос целуются, причём ВСЕ, и власть , и оппа вся без разбору, страна хоть по-настоящему бы очистилась.
вам ведь важнее самому не заболеть, не так ли?
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19.06.2020 10:17 Відповісти
Не треба нічого посилювати, все вже і так добре, джин вже виліз з пляшки. Насолоджуйтесь життям, поки ще здоров`я дозволяє.
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19.06.2020 10:09 Відповісти
Шо?! Опять зЭ-выборцы будут ноги и легкие в марафонах на работы и с неё тренировать ? ))) поддерживаю !!! )))
Если нет у них голов, то хотя бы пусть через ноги до них дойдёт )))
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19.06.2020 10:09 Відповісти
На работу с зарплатой в 7000 еще и ходить надо?
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19.06.2020 15:08 Відповісти
Эта зелёная нечисть ещё что-то инициирует.
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19.06.2020 10:13 Відповісти
Что тут скажешь.. Пол-беды если человек идиот, намного хуже если человек - инициативный идиот... Вообще катастрофа - если человек инициативный идиот и наделен властью... Поскольку у нас тотальный третий вариант - конфликт с адекватной частью общества неизбежен.
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19.06.2020 10:14 Відповісти
Запустите патруль на рынки, чтоб следили за масками и перчатками. Не знаю, как где, а в Харькове на рынках мало кто из продавцов пользуется перчатками. Противно смотреть как они хватают голыми руками фрукты. Плюс граждане - долбодятлы подходят и мацают своими лапами черешенку. Поэтому приходится искать нормальных продавцов( их мало) либо в супермаркете покупать.
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19.06.2020 10:27 Відповісти
фанатка рабовласницького устрою? повідочок до наморднику вже одягла?
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19.06.2020 10:52 Відповісти
Ой, дура!!!!
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19.06.2020 11:23 Відповісти
а вы черешенку жрёте не мытую ???
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19.06.2020 13:24 Відповісти
А ты клубнику, малину, смородину, зелень и т.д. можешь с мылом помыть? Потому что просто промыть в воде не поможет от короновируса.
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19.06.2020 21:56 Відповісти
Кожна розумна людина знає, що перед вживанням, фрукти і овочі необхідно ретельно мити.
А перш ніж мити фрукти або овочі, необхідно помити руки з милом. Тільки після цього можна мити продукти. Фрукти і овочі потрібно мити чистою проточною водою, особливу увагу варто приділити тим продуктам, які будуть вживатися в сирому вигляді.
При термічній обробці продуктів коронавірус гине.
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19.06.2020 15:06 Відповісти
Далеко не все фрукты (особенно ягоды) и зелень можно помыть с мылом.
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19.06.2020 21:57 Відповісти
А хто каже, що фрукти і овочі мити з милом?
Необхідно помити руки з милом! Фрукти і овочі потрібно мити чистою проточною водою!
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19.06.2020 22:21 Відповісти
А что короновирус смывается водой? Тогда зачем мыть руки с мылом, можно в воде пополоскать и все? Где тут логика вообще?
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19.06.2020 22:42 Відповісти
А хто каже, що цей "вірус" там є?
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20.06.2020 08:06 Відповісти
Продавцы не пользуются перчатками??? Да не Конном рынке овощники и маски не носят. максимум на подбородках, а покупатели так и вообще 2/3 без масок. Наше быдло пока массово дохнуть или инвалидами становиться от осложнений не начнет не поумнеет.
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19.06.2020 21:54 Відповісти
Ну чего вас туда заносит, на рынок тот??
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19.06.2020 22:39 Відповісти
На кой те та черешня сдалась? Жрать нечего что ли?))
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19.06.2020 23:02 Відповісти
если дырка в голове,нужно пить зеленку...
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19.06.2020 10:27 Відповісти
Ще раз про причину "антирекордів" коронавірусної статистики.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoz.gov.ua%2Farticle%2Fnews%2Fmoz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69 https://moz.gov.ua/article/news/moz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69
МОЗ збільшило кількість лабораторій з тестуванням на COVID-19 із 4 до 69.
Тобто збільшено кількість людей, що за різними причинами тестуються, у зв'язку з чим пропорційно та природно збільшилась кількість позитивних результатів та відповідно випадків інфікування. Але на що це впливає, окрім психозу ковідопанікерів та збагачення медиків, якщо 99% заражених не мають взагалі ніяких симптомів?
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19.06.2020 10:52 Відповісти
дурантинофіли продовжують...))))
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19.06.2020 11:14 Відповісти
разом з зі своїми панами будеш висіти на найближчій до МОЗ осиці, відсмоктувач сабаківський
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19.06.2020 11:15 Відповісти
Это после чего у тебя такое? Сэм на гуталине?
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19.06.2020 22:42 Відповісти
Пан Степанов, где маски в необходимом количестве для соблюдения карантина населением?

Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней"
Ст.8 Финансирование профилактических и протиэпидемических мероприятий и лечения больных инфекционными болезнями.

Финансирование профилактических противоэпидемических мероприятий осуществляется за счёт средств Государственного бюджета Украины.
65 млрд.грв. выделено из бюджета для борьбы с COVID-19.

ГДЕ НАШИ МАСКИ СТЕПАНОВ?
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19.06.2020 10:58 Відповісти
маски 9 грн в аптеці .)
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19.06.2020 11:13 Відповісти
за "Законом про захист населення від інфекційних хвороб" держава зобов'язалась забезпечувати усіх засобами захисту
але ти ж не дієш в інтересах населення, ти дієш в інтересах свого пана, який володіє масочним бізнесом
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19.06.2020 11:16 Відповісти
Маски в вашій аптеці? І ви готові безкоштовно забезпечити ними всіх бажаючих?
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19.06.2020 15:11 Відповісти
Я каждый день вынужден минимум дважды ездить в лифте. (11 этаж. Было шунтирование. По лестнице нет сил.) Молодежь, да и не только все без масок. На замечания реагируют агрессивно. В маленьких магазинчиках, где рады каждому покупателю, продавцы готовы обслуживать не только без масок, но даже голых. Мениталитет.с.
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19.06.2020 11:04 Відповісти
, в маске, от нехватки кислорода,добьете ещё и лёгкие
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19.06.2020 12:10 Відповісти
Ну что вы такое говорите, Катя?
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19.06.2020 12:17 Відповісти
Маски потрібно носити лише в місцях скупчення людей. Їх носіння на вулиці шкідливо, оскільки на них швидко накопичуються бактерії і грибки.
На думку фахівців, тривале носіння масок і рукавичок викличе такі наслідки, як емфізема легенів, бронхіальна астма, грибкові, алергічні та бактеріальні захворювання.
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19.06.2020 15:19 Відповісти
Маска, через два часа превращается из средства защиты в средство распространения инфекции: у нас кроме коронавируса масса всего другого в воздухе - бактерии, грибы, которые на маске оседают и потом могут вас заразить. Да и бабушки, например, не будут покупать новые маски, будут одной пользоваться все время", Это мнение академика кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии им Сеченова Зверева.
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19.06.2020 15:56 Відповісти
Даже ВОЗ в последних рекомендациях для населения полностью убрала даже напоминание о масках.
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public О масках написано только во временных рекомендациях по их использованию, причем написано однозначно следующее:
«В настоящее время отсутствуют прямые доказательства (по данным исследований в отношении COVID-19, а также здорового населения) эффективности всеобщего и повсеместного применения масок здоровыми людьми в целях профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19 - Применение масок в контексте COVID-19, Временные рекомендации ВОЗ от 5 июня 2020 г.
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19.06.2020 16:17 Відповісти
Катя, маска защищает окружающих от инфицирования больным или вирусоносителем. Если в масках оба, то защитный эффект удваивается. А по поводу остальных страшилок... Катя, я много лет по несколько часов в день работаю в маске.
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19.06.2020 16:55 Відповісти
У Вас, как и у чиновников нашего МОЗ, есть сакральные знания о масках неизвестные даже ВОЗ? Ведь как раз ВОЗ, в последних рекомендациях для населения, полностью убрала даже напоминание о масках.
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
О масках написано только во временных рекомендациях по их использованию, причем и там написано однозначно следующее:
«В настоящее время отсутствуют прямые доказательства (по данным исследований в отношении COVID-19, а также здорового населения) эффективности всеобщего и повсеместного применения масок здоровыми людьми в целях профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19 - Применение масок в контексте COVID-19, Временные рекомендации ВОЗ от 5 июня 2020 г.
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19.06.2020 17:04 Відповісти
Для справки. Хирургические (медицинские) маски появились в 1897 году, для того чтобы защищать хирургические раны от капель, которые могли попасть от лица хирургов. Затем их начали применять и за пределами операционных, чтобы контролировать распространение инфекционных болезней. Во время пандемии гриппа 1919 года маски уже были доступны, их раздавали населению, но они не оказали влияния на течение эпидемии. В то время еще не было известно, что вирус гриппа является наноскопическим и может проникать через хирургическую маску. В 2010 году Национальная академия наук США заявила, что вне больниц «маски не предназначены или не сертифицированы для защиты пользователя от респираторных инфекций». Ряд исследований показал неэффективность хирургических масок для предотвращения заражения гриппом в домашних условиях. Канадское агентство общественного здравоохранения не рекомендует использовать маски здоровым людям во время пандемий, признавая, что маска не показала эффективности в этих условиях - Neilson S. The surgical mask is a bad fit for risk reduction. CMAJ. 2016;188(8):606-7
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19.06.2020 17:11 Відповісти
Научись отличать фейки от реальной информации. А еще лучше, прекрати их распространять.
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19.06.2020 17:42 Відповісти
Естественно, что не может осмыслить примитивное и зомбированное сознание - это фейк.
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19.06.2020 17:45 Відповісти
скажите спасибо дурантинщикам... как написал один немецкий психолог пару месяцев назад: "общество разделилось на две группы и эти две группы начинают друг друга ненавидеть..."
вы плюете на интересы, в ответ плюют на ваши интересы...
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19.06.2020 12:55 Відповісти
На чьи же интересы я плюю? Кстати, кто такие дурантинщики?
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19.06.2020 13:24 Відповісти
на интересы тех, кто хочет нормально жить, а не подвергаться китайским издевательствам типа хождения в намордниках, локдауна и т.п.
дурантинщики - авторы и исполнители противоэпидемических мероприятий за счёт массового нарушения прав человека. причём есть подозрение, что вирусочек - это просто предлог для этих преступлений.
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19.06.2020 13:29 Відповісти
Вы, Петя, конспирологии всякой начитались. Все серьезней и проще. Но дело ваше.
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19.06.2020 14:09 Відповісти
ответьте на простой вопрос: чем этот вирусочек так примечателен, что можно плевать на Конституцию? он дал сегодня 3,3% смертность. точнее, не "он", а "с ним".
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19.06.2020 14:24 Відповісти
Петя, я не буду отвечать на ваш вопрос. В инете полно информации. Кстати, в летающие тарелки вы тоже верите?
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19.06.2020 15:07 Відповісти
причём тут тарелки! совершенно неадекватная реакция на ничем не примечательный вирусок!
а ответить Вам просто нечего, ибо чтоб ответить честно придётся признать..
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19.06.2020 15:11 Відповісти
Все дурантинщики, из-за слабости своих позиций, всегда начинают демонстрировать примитивное ослоумие.
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19.06.2020 16:11 Відповісти
И отправляют за истиной в интернет)).
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19.06.2020 22:46 Відповісти
Петя, мне глупо с тобой спорить. Ты, как любой очень молодой человек, очень категоричен в своих выводах и не допускаешь, что можешь ошибаться. Так, для информации, я врач, хирург высшей категории с более чем сорокалетним стажем, поэтому, поверь, мы с тобой в разных весовых категориях относительно опыта и интеллекта. Ты уж не обижайся.
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19.06.2020 16:51 Відповісти
Hic Rhodus, hic salta.
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19.06.2020 17:06 Відповісти
Вы, Женя, очень сильно ошибаетесь как в оценке свой личности, так и моей. Мы действительно в разных весовых категориях, но не в том смысле, в котором Вам хочется думать. А тыкать, хамить и дуть губки - много ума не на надо.
Для информации: Врачей ненавижу в принципе. Гнилой народец.
Сухой остаток: Вам ответить просто нечего, но признать этот факт мешает непомерно раздутая самооценка. Возможно осложнённая некоторыми возрастными процессами.
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20.06.2020 04:32 Відповісти
так и есть єто просто предлог вирус єтот візівает орви все остально е от лукавого
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19.06.2020 21:16 Відповісти
В японском рандомизированном исследовании, медики, которые носили маску, значительно чаще страдали от головных болей. У них также было больше дней, когда они "плохо себя чувствовали" https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/ [3] . Согласно сингапурскому исследованию, респираторы N95 вызывали головные боли у 37% медицинского персонала https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7159726/ [19] . В исследовании 2020 года, головные боли возникали у 81% медиков https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232837/ [20] .
В исследовании 2007 года, у хирургов в маске наблюдались учащение пульса и снижение уровня сатурации крови кислородом https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/ [21] . Во французском исследовании 2018 года ходьба в маске в течение 6 минут приводила к учащению дыхания у здоровых людей https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0761842517309415 [22] .
В исследовании проведенном CDC, маска во время ходьбы в течение часа приводила к учащению пульса, учащению дыхания и увеличению уровня углекислого газа в крови https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196655312007171 [23] . Использование респиратора N95 приводило также к повышению давления
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19.06.2020 23:17 Відповісти
Штрафи зменшіть,придурки !! наприклад до 500 грн.. і обовязково щоб третина цього штрафу йшла поліцейському.

І ПРОПИШІТЬ У ЗАКОНІ !!"порядок носіння маски"

щоб їх було реально взяти зі всіх,хто носить маски під носом...

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19.06.2020 11:11 Відповісти
стаття 28 Конституції України дозволяє будь-кому і будь-де не носити маски
йди нахєр, сабаківській відсмоктувач
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19.06.2020 11:17 Відповісти
У Всех дурантинщиков психология раба, привыкшего к насилию над собой. Не понимая, что такое свобода личности они и призывают к всеобщему полицейскому террору относительно всех здоровых людей.
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19.06.2020 16:25 Відповісти
Они просто уссались, но кто же в этом признается открыто? Поэтому "аргументируют" ТЫкая, оскорбляя, обесценивая собеседника.
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19.06.2020 22:49 Відповісти
Это все, от их интеллектуальной немощи.
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20.06.2020 16:24 Відповісти
"Завоевания украинцев, всегда губили их безграничная доверчивость и уступчивость, а также отсутствие понимания необходимости крепкой спайки всех членов государства, и не только на время войны. Потому, они каждый раз теряли свою «самостійность», и живут то под Литвой, то под Польшей, то под Австрией, то под Россией, составляя собой очень ценную часть держав. Эти особенности характера украинцев необходимо помнить, и наш успех будет обеспечен." Троцкий Лев Давидович (Лейба Давидович Бронштейн)
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19.06.2020 12:39 Відповісти
Минздрав, харэ ужесточать, где раздача нормальных, не самодельных масок? Ну или хотябы вменяемая цена.
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19.06.2020 11:26 Відповісти
По пять копійок.)
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19.06.2020 23:05 Відповісти
Степанов самых честных правил когда не в шутку занемог, всех граждан на уши поставил и лучше выдумать не мог.
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19.06.2020 11:52 Відповісти
А Ленка одужала ?
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19.06.2020 22:51 Відповісти
Проверьте кафе в Хмельницком, там иногда заходит попить кофе один клоун без маски
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19.06.2020 12:07 Відповісти
ему можно, у него иммунитет...
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19.06.2020 12:58 Відповісти
У його безмасочної свити теж імунітет?
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19.06.2020 15:23 Відповісти
ХОРОШО СМЕЁТСЯ ТОТ, КТО СМЕЁТСЯ ПОСЛЕДНИМ.
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19.06.2020 13:01 Відповісти
Ну так давайте позакрывайте всё,остановите экономику страны и будет голодомор. Ваша цель вытащить деньги у населения из-под подушки.
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19.06.2020 13:35 Відповісти
оикуда деньги под подушкой поздно уже все давно выташили
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19.06.2020 17:47 Відповісти
их цель убить как можно больше так чтоб типа сами умерли от этого карантина умрет больше людей чем от этого орви вируса
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19.06.2020 17:50 Відповісти
А у Велюрі посилять контроль за дотриманням карантинних заходів?
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19.06.2020 15:05 Відповісти
лицемерные скоты пусть сначало вилюр проверят никогда им этот карантин непрошу
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19.06.2020 17:46 Відповісти
Здесь дело не в мерах ужесточения, а в свинстве населения. У них один аргумент: маска от заражения не поможет. А то, что ты, ******, само можешь разносить заразу, оно не думает, ему ***** на ближнего и срать на нижнего
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19.06.2020 18:51 Відповісти
маска для вируса как дпущлаг для воды долой насордники жара на улице
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19.06.2020 21:19 Відповісти
Ага, усі злякалися. Скаженого санітара.
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19.06.2020 21:02 Відповісти
от єтого карантина умрет больше людей чем от орви
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19.06.2020 21:14 Відповісти
пусть примут постанову что короновирусніе обслуживаються без очереди
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19.06.2020 21:18 Відповісти
следуший вирус найдут которой распространяеться через пердеш и всем поставят анальные пробки
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19.06.2020 21:20 Відповісти
Пока мусора не начнут массово штрафовать быдло за хождение без масок, толку не будет. При этом контроля только за магазинами и транспортом явно недостаточно, на улицах Харькова встретить человека в маске практически нереально, быдло вируса не боится, быдло хочет сдонуть само и еще и других заразить.
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19.06.2020 22:02 Відповісти
Войтенко,включи мозги.за весь период,обьявления короновируса по Харьковской обл из 2 ух млн 7оо тыс населения на сегодняшний день 66 человек умерло и это при том,что человека в маске на улицах Харькова встретить нереально,после твоей писанины,где ты называешь народ быдлом,можешь не переживать,к тебе даже короновирус побрезгует прилипнуть.
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19.06.2020 23:03 Відповісти
Забавно читать от идиотов про включение мозгов, я понимаю, что с логикой у тебя плохо, но мы только в самом начале пандемии , в ходе которой судя по поведению быдла переболеют ВСЕ жители Украины, если же конечно же не загнать быдло в стойло и не заставить хоть как-то думать головой, включать мозги и чувство самосохранения и выполнять принятые во всем мире меры карантина. При этом как показывает практика в других странах, то смертность от короновируса составляет примерно 3-5% и еще столько же могут стать инвалидами или получить очень серьезные хронические заболевания в результате осложнений. Так вот специально для тупого БЫДЛА - 6-10% умерших и инвалидов в стране в результате пандемии это от 1,8 до 3млн. человек если исходить из реальной цифры в 30млн. населения, а не 42млн. что официально рисуют.

Ну и конечно же во всем мире дураки носят маски, соблюдают дистанцию и другие меры карантина и только наше местное быдло умнее всех. И хрен бы с вами, если бы вы болели и не заражали других, так нет быдло подыхать само не хочет, нужно чтобы и нормальные люди рисковали своими жизнями и здоровьем.
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19.06.2020 23:30 Відповісти
По данным Университета Джонса Хопкинса, на планете от COVID-19 умерло 250 687 человек.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/05/05/2020/5*********************** Общее число людей живущих на земле на январь 2020 г составило 7.763.035.303 человек
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20.06.2020 10:11 Відповісти
Как будто в такую жару легко дышать в маске...
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19.06.2020 23:08 Відповісти
Ты думаешь, что умирать от пневмонии или тромбоза проще, а жить инвалидом после инсульта легче?
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19.06.2020 23:32 Відповісти
Швеция и Беларусь легко лопнули этот мыльный пузырь короновируса. Нарушая Конституцию этот псевдолекарь хочет на всех людей одеть намордники .Степанов -маску необходимо носить тому ,кто заражен.Зачем в духоту и жару всем здоровым носить намордники?
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19.06.2020 22:30 Відповісти
Чтоб легкие и сердце подорвать.
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19.06.2020 22:53 Відповісти
Это зеленозадое чудо природы пугало нас прогулками в парке .Теперь и дальше пустым мешком пугает .А куда ему деваться?Оно что признает ошибку и включит заднюю передачу?Оно же не скажет ,что вся эта пандемия-просто шутка ,обман с целью наживы .Сезонный грипп ,можно легко подписать под любую страшилку и любой вирус .Фото короновируса мы так и не увидели ,рисованные картинки . Никто из моих знакомых и знакомых моих друзей не умер от придуманного заболевания .Зато в списке Форбс добавились новые имена по этой теме .Зеленозадые поняли-народ голосовать за зелёную мразь не будет ,поэтому и накручивают ситуацию ,хотят выборы перенести на весну .Но сколько верёвочке не виться ,а за зелёных слуг олигархов люди голосовать не будут .
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19.06.2020 22:39 Відповісти
Да пошёл в очко, хрен очкастый. Ты для начала сам полазь в маске при такой жарище, а потом уже воняй...
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19.06.2020 23:11 Відповісти
Та ходіть хоч без штанів і трусів , тільки не збирайтесь в зграї по 5-20 чоловік . Особливо вражає дурдом , коли в парках бачиш матусь , які привели кожна по 2-3 малюків і вони всі разом в одному місці . Невже не можна поспілкуватися з однією подругою ? Так само не можна попити пива з ОДНИМ знайомим чи другом ? Я на спортмайданчик підхожу , якщо там нікого немає і в рукавицях . А в нас люди беруть приклад з "країн" путіна та лукашенка і повторюють фейки про свободу в деяких країнах Європи . Яким буде результат ? - Не працюючий транспорт , карантин і закриті офіси та підриємства ... Та ви самі все вже бачили .
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21.06.2020 07:38 Відповісти
 
 