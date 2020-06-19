МОЗ ініціює посилення контролю за дотриманням карантинних заходів у транспорті і супермаркетах, - Степанов. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я сьогодні ініціює максимально жорсткий контроль за дотриманням карантинних заходів у громадському транспорті, супермаркетах і розважальних закладах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

Міністр зазначив, що кожного ранку він закликає українців дотримуватися правил карантину.

"Ми мусимо використовувати маски, ми мусимо дотримуватися соціальної дистанції, ми мусимо користуватися антисептиками, щоб у нас не було таких жахливих чисел щоранку. Звичайно, ми будемо реагувати і окрім тих реакцій, які вже були, будуть внесені зміни до постанов, яким чином посилюватимуться карантинні заходи, сьогодні ми будемо ініціювати з боку Міністерства охорони здоров'я максимально жорсткий контроль дотримання тими чи іншими закладами умов карантину", - зазначив Степанов.

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За словами глави МОЗ, посилять контроль за громадським транспортом, адже люди, користуючись ним, не одягають маски. А також за деякими супермаркетами, які перестали дотримуватися карантинних заходів.

"Ми вважаємо, що мають запроваджуватися жорсткі обмеження в деяких регіонах в умовах адаптивного карантину. Коли я говорю про жорсткі обмеження, я маю на увазі обмеження роботи тих чи інших закладів, в тому числі нічних клубів. Ми будемо ініціювати введення цих додаткових речей, скликання регіональних комісій ТЕБ та НС", - додав Степанов.