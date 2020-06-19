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Турецька газета в новині про COVID-19 у дружини Зеленського використала знімок зі співачкою Брежнєвою. ФОТО

Одна з найбільш популярних турецьких газет Hürriyet у своїй друкованій версії в новині про госпіталізацію дружини президента України Володимира Зеленського Олени з коронавірусом використала фотографію з Вірою Брежнєвою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини 24", фотодоказ виклала у фейсбуці користувачка Марина Воронцова.

Журналісти необачно використали кард із фільму "Вісім кращих побачень", де сімейну пару зіграли Володимир Зеленський та колишня учасниця "ВІА Гра" Віра Брежнєва.

Турецька газета в новині про COVID-19 у дружини Зеленського використала знімок зі співачкою Брежнєвою 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП про стан Зеленської: Продовжує лікування в стаціонарі. Перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня тяжкості

Варто зазначити, що на сайті Hürriyet у новині про коронавірус Олени Зеленської використала її фотографію.

Турецька газета в новині про COVID-19 у дружини Зеленського використала знімок зі співачкою Брежнєвою 02

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Топ коментарі
+68
Турецкая газета в новости о COVID-19 у супруги Зеленского использовала снимок с певицей Брежневой - Цензор.НЕТ 5731
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19.06.2020 10:05
+61
какая разница))
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19.06.2020 10:03
+45
Не впервой

Турецька газета в новині про COVID-19 у дружини Зеленського використала знімок зі співачкою Брежнєвою - Цензор.НЕТ 4415
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19.06.2020 10:11
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То продемонструй репу своєї дружини, бо як я про твій інтелект висновок правильний зроблю.
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23.06.2020 10:10 Відповісти
Я ху-ю от твоего мнения и жить без него не смогу. Правда недавно у нас было 50 лет совместной жизни. Но для тебя это не аргумент.
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23.06.2020 18:42 Відповісти
Твоє дуже потрібне всім читачам Цензора, вони прямо не можуть ні пити ні їсти без твоїх околовсяческіх наук просторікуваннях.
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24.06.2020 08:02 Відповісти
А какая разница?
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19.06.2020 12:07 Відповісти
Откуда туркам знать что это его "наташа"?
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19.06.2020 12:47 Відповісти
Зелебобик и Галушка
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19.06.2020 13:30 Відповісти
Турецька газета в новині про COVID-19 у дружини Зеленського використала знімок зі співачкою Брежнєвою - Цензор.НЕТ 5440
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19.06.2020 13:58 Відповісти
Хастании халдирилди...


Шо не ясно?
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19.06.2020 14:30 Відповісти
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