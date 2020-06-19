Турецька газета в новині про COVID-19 у дружини Зеленського використала знімок зі співачкою Брежнєвою. ФОТО
Одна з найбільш популярних турецьких газет Hürriyet у своїй друкованій версії в новині про госпіталізацію дружини президента України Володимира Зеленського Олени з коронавірусом використала фотографію з Вірою Брежнєвою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини 24", фотодоказ виклала у фейсбуці користувачка Марина Воронцова.
Журналісти необачно використали кард із фільму "Вісім кращих побачень", де сімейну пару зіграли Володимир Зеленський та колишня учасниця "ВІА Гра" Віра Брежнєва.
Варто зазначити, що на сайті Hürriyet у новині про коронавірус Олени Зеленської використала її фотографію.
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