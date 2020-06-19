Турецька газета в новині про COVID-19 у дружини Зеленського використала знімок зі співачкою Брежнєвою. ФОТО

Одна з найбільш популярних турецьких газет Hürriyet у своїй друкованій версії в новині про госпіталізацію дружини президента України Володимира Зеленського Олени з коронавірусом використала фотографію з Вірою Брежнєвою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини 24", фотодоказ виклала у фейсбуці користувачка Марина Воронцова.

Журналісти необачно використали кард із фільму "Вісім кращих побачень", де сімейну пару зіграли Володимир Зеленський та колишня учасниця "ВІА Гра" Віра Брежнєва.

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Варто зазначити, що на сайті Hürriyet у новині про коронавірус Олени Зеленської використала її фотографію.