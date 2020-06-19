Венедіктова: Ніхто в Україні не може переслідувати за політичними мотивами, але й касти недоторканних не має бути

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова закликала не політизувати процесуальні дії у провадженні, в якому було повідомлено про підозру народному депутатові України у схилянні військової службової особи до перевищення ним влади та службових повноважень, шляхом видання явно злочинного наказу.

Про це вона заявила журналістам на брифінгу в четвер, 18 червня, коментуючи процес над п'ятим президентом України Петром Порошенком, інформує Цензор.НЕТ.

"Це провадження було відкрито за заявою Голови Служби зовнішньої розвідки України. Якщо такий високопосадовець заявляє про злочин, невже це буде безперспективно з точки зору слідства і суду? Чи це не про державну безпеку і роботу інституцій? Я наголошую, ніхто в нашій країні не має відкривати провадження для того, щоб здійснювати політичний тиск. Якщо є справи, то їх треба або закривати, або переходити з ними в суд, і нехай суд вирішує. Це правильно, це демократично і це відповідає вимогам правової держави. Тому тут взагалі немає політики. Однак, якщо хтось хоче зробити касту недоторканих і не притягувати до відповідальності ні президентів, ні народних депутатів - давайте чесно про це повідомимо і тоді не буде заяв про політичні переслідування там, де просто має працювати закон", - підкреслила Генеральний прокурор.

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Венедіктова також додала, що минулого тижня за відсутністю складу злочину були закриті три кримінальні провадження, розпочаті за заявами про неправомірні, на думку заявника, дії зазначеної особи при призначенні членів Вищої ради правосуддя, про неправомірні дії щодо суддів Окружного адміністративного суду м. Києва та щодо законності призначення Прем’єр-міністра України.



Відповідаючи на питання про зміну запобіжного заходу лідера "ЄС", Ірина Венедіктова пояснила на підставі чого прокуратура приймала це рішення: "Народний депутат заявляв перед камерами, що буде з'являтися і ні від кого не ховається. В понеділок він з'явився в суд, сьогодні - теж".

Також вона підтвердила, що для уникнення політичних маніпуляцій прокуратура клопотала про перенесення судового засідання у зв'язку зі смертю батька Порошенка.

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