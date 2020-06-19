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Венедіктова: Ніхто в Україні не може переслідувати за політичними мотивами, але й касти недоторканних не має бути

Венедіктова: Ніхто в Україні не може переслідувати за політичними мотивами, але й касти недоторканних не має бути

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова закликала не політизувати процесуальні дії у провадженні, в якому було повідомлено про підозру народному депутатові України у схилянні військової службової особи до перевищення ним влади та службових повноважень, шляхом видання явно злочинного наказу.

Про це вона заявила журналістам на брифінгу в четвер, 18 червня, коментуючи процес над п'ятим президентом України Петром Порошенком, інформує Цензор.НЕТ.

"Це провадження було відкрито за заявою Голови Служби зовнішньої розвідки України. Якщо такий високопосадовець заявляє про злочин, невже це буде безперспективно з точки зору слідства і суду? Чи це не про державну безпеку і роботу інституцій? Я наголошую, ніхто в нашій країні не має відкривати провадження для того, щоб здійснювати політичний тиск. Якщо є справи, то їх треба або закривати, або переходити з ними в суд, і нехай суд вирішує. Це правильно, це демократично і це відповідає вимогам правової держави. Тому тут взагалі немає політики. Однак, якщо хтось хоче зробити касту недоторканих і не притягувати до відповідальності ні президентів, ні народних депутатів - давайте чесно про це повідомимо і тоді не буде заяв про політичні переслідування там, де просто має працювати закон", - підкреслила Генеральний прокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова повідомила про закриття трьох справ проти Порошенка

Венедіктова також додала, що минулого тижня за відсутністю складу злочину були закриті три кримінальні провадження, розпочаті за заявами про неправомірні, на думку заявника, дії зазначеної особи при призначенні членів Вищої ради правосуддя, про неправомірні дії щодо суддів Окружного адміністративного суду м. Києва та щодо законності призначення Прем’єр-міністра України.

Відповідаючи на питання про зміну запобіжного заходу лідера "ЄС", Ірина Венедіктова пояснила на підставі чого прокуратура приймала це рішення: "Народний депутат заявляв перед камерами, що буде з'являтися і ні від кого не ховається. В понеділок він з'явився в суд, сьогодні - теж".

Також вона підтвердила, що для уникнення політичних маніпуляцій прокуратура клопотала про перенесення судового засідання у зв'язку зі смертю батька Порошенка.

Також читайте: "Відсиди за Томос": Добкін похвалився, що є ініціатором нової справи проти Порошенка

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Топ коментарі
+47
расскажешь эту галиматью своему лысому деду
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19.06.2020 10:31
+47
Ой как ласточка запела)))) Это что за каста такая ??? может Зелю или Ермака с братиком можно разорвать??
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19.06.2020 10:32
+43
Венедиктова: Никто в Украине не может преследовать по политическим мотивам, но и касты неприкасаемых быть не должно - Цензор.НЕТ 1649
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19.06.2020 10:33
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Бенядиктова, все все видят. Наказание будет неизбежным.
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19.06.2020 12:13 Відповісти
"касты неприкасаемых быть не должно" - вот и начните с Бени, Ахметова и Медведчука
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19.06.2020 12:21 Відповісти
Сейчас, рука пойдёт против головы...
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19.06.2020 14:18 Відповісти
Этот разведчик по фамилии ху-ек,себе место в миде приобрел за донос на Пороха,будем ждать как этот х-ек на суде запоет.
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19.06.2020 12:22 Відповісти
Смерть отца Порошенка полностью на совести зеленой плесени. Это смертный грех. Будет заведено дело по статье "Доведение до смерти". Список обвиняемых будет очень большой и наказание жестокое.
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19.06.2020 12:35 Відповісти
Тебе к айболиту пора.
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19.06.2020 13:00 Відповісти
Брехлива влада, брехливі слуги
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19.06.2020 12:40 Відповісти
Дура апомнісь , тобі смерть як юридичному профі ( прости господи - яка профІ?!) - хіба шо в РОСДУРУ заберуть
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19.06.2020 12:43 Відповісти
А зачем тогда открывали дело, если не было состава преступления?
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19.06.2020 12:56 Відповісти
ну так посади за клевету жабу.
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19.06.2020 13:17 Відповісти
К ней это тоже относится в свое время за все ответит
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19.06.2020 13:17 Відповісти
Это она о Кожаре ,Медведчуке , Кернесе , Вилкуле Конечно верим
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19.06.2020 13:18 Відповісти
https://censor.net/user/151137 Это если ее не люстрируют до Кочановки на стадионе
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19.06.2020 13:22 Відповісти
За ее не переживайте, она себе кормушку найдет. Такие всегда были в цене, и еще ни один наш "политэмигрант" не подох с голоду на росии.
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19.06.2020 13:23 Відповісти
А на деле патриотов Украины по политическим мотивам привлекают к уголовной ответственности, а пророссийскую шушеру по политическим мотивам не привлекают к уголовной ответственности.
Зелёные любят называть черное белым и наоборот.
Венедиктова, суши сухари.
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19.06.2020 13:29 Відповісти
Венядіктова, пальчик від мозку прибери, бо він прикриває дірку в голові
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19.06.2020 13:30 Відповісти
Зелені фарисеї переслідують патріотів, а аваківські менти озоронять антиукраїнські збіговиська і ворожу 5 колону! Але ми все бачимо і нічого не забуваємо!
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19.06.2020 13:57 Відповісти
Выхухоль. Маст дай!
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19.06.2020 14:03 Відповісти
С себя начни, мразь неприкасаемая!
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19.06.2020 15:52 Відповісти
всё верно сказала.
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19.06.2020 17:05 Відповісти
Заявляти одне, а робити протилежне - це так по-зеленські. Коли вже українці отямляться?
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19.06.2020 18:56 Відповісти
Никто в Украине не может преследовать по политическим мотивам, но и касты неприкасаемых быть не должно

Так она уже есть, называется Слуга народа.
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19.06.2020 20:24 Відповісти
А по Томосу коли політично Допнуть ПОПу?
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20.06.2020 06:55 Відповісти
Тварі-це такі об'єкти,які не можуть називатись і людьми і людиноподібними,бо ближче вони до тваринного світу. Керуються інстинктами та заохоченнями у вигляді підношень та заохочень,але більш ідейні...жагою ненависті і крові. Їх можуть використовувати лише для одного....поїдати все,що скажуть володарі. А як ознака на ідентифікацію....тварям не потрібна батьківщина та конституція для всіх. Їм правила,закони,патріотизм...просто ЧУЖЕ,ВОРОЖЕ. Їх воно дратує,бентежить,шкребе,тривожить. І вони нападають,рвуть,їдять або знущаються до загибелі. Бо ТВАРІ вони і є ТВАРІ!
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05.08.2020 22:37 Відповісти
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