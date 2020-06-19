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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (14081) МЗС (4022) паспорт (1134) референдум (626) росія (63574) Донбас (22348)

Голосування на референдумі РФ мешканців окупованого Донбасу і Криму є незаконним і ставить під сумнів його результат, - МЗС

Голосування на референдумі РФ мешканців окупованого Донбасу і Криму є незаконним і ставить під сумнів його результат, - МЗС

Голосування мешканців окупованого Донбасу і Криму з російськими паспортами на конституційному референдумі РФ є незаконним з погляду міжнародного права і грубим порушенням державного суверенітету України.

Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"У Міністерстві закордонних справ України сприймають заяви російської окупаційної адміністрації про наміри забезпечити голосування мешканців окупованих територій Донбасу з незаконно виданими паспортами громадянина РФ на російському референдумі про зміни до Конституції як чергову спробу порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роздані на Донбасі паспорти Путін використає для свого "обнулення", - Bild

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що рішення про масову видачу російських паспортів громадянам України на окупованих територіях Донбасу становить грубе втручання у внутрішні справи та є продовженням російських спроб повзучої анексії українського Донбасу.

"Україна разом з іноземними партнерами неодноразово вказувала на те, що незаконна паспортизація на окупованих територіях Донбасу розглядається як свідомий крок, спрямований на руйнування Мінських домовленостей, стороною яких є РФ", - акцентували в МЗС.

Незаконним як з точки зору українського законодавства, так і міжнародного права, стане проведення голосування і на території тимчасово окупованого Криму, так як і всі попередні так звані вибори, проведені окупаційною владою на території півострова, зазначається в коментарі.

"Це "голосування" буде проводитися також за російськими паспортами, незаконно нав’язаними населенню Криму. Результати цього незаконного голосування на території тимчасово окупованого Криму будуть юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародною спільнотою", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Також читайте: З точки зору права паспорти, які видаються РФ на Донбасі, - нікчемні папірці, - Кулеба

Українські дипломати вважають, що спільною відповіддю на незаконні дії РФ має бути посилення політико-дипломатичного та санкційного тиску на державу-агресора.

Крім того, вони звернули увагу на те, що залучення до участі у російському референдумі власників незаконно виданих паспортів громадянина РФ у Криму та на Донбасі спотворює і ставить під сумнів результат загальноросійського голосування.

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сейчас протащит ********** закон о референдуме и донбасяне с двумя паспортами смогут менять Украинскую территорию.
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19.06.2020 10:53 Відповісти
вроде скоро министра уволят.

либо просто так "по форме" говорит.

если даже Дещицу уволили за оскорбление лысого ублюдка, то тут Кулеба тоже наверное выбросит портфель.
Порошенка бы на эту должность назначить. Очень последовательно патриотизирует всяческие направления, постоянно настаивает, привлекает внимания, "Джавелины" и поддержку. Всегда подчеркивает, убеждает, вынуждает и склоняет.
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19.06.2020 10:56 Відповісти
Только Дещицу в его каденцию как раз и уволили)))
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19.06.2020 11:08 Відповісти
- В чому різниця між паспортом України і Росії?
- Для отримання українського паспорта треба в черзі постоять, а російський насильно нав"язують...
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19.06.2020 10:57 Відповісти
Не надо платить им пенсию . Как в луганде . Слабоумные иначе не понимают . Они несколько месяцев жили без украинских выплат , теперь орут "при Украине было лучше" . Короновирус помог . Это самое лучшее лечение для их слабых мозгов .
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19.06.2020 11:02 Відповісти
Я об этом писал здесь еще в 2014г. в июле месяце. Если бы тогда так решительно сделали в том году все бы и закончилось. Только решительная позиция украинской власти к террористам, сепаратистам и капитулянтам может прекратить войну, любое соглашение с ними распаляет их воображение и желание продолжать уничтожения нашей страны.
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19.06.2020 11:21 Відповісти
"воображение" ? Это вы им льстите .
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19.06.2020 11:23 Відповісти
Та най голосують! Заморозити всі пенсійні виплати, ввести "візовий" режим з ОРДЛО (де вони ті візи будуть брать - то їх проблема), а на пунктах пропуску організувати ностальгічний атракціон "кинься під БМП бАндерівців"...
А от коли "кармільцьі" нарешті (за 6 років) зможуть себе прогодувать, тоді й подивимось...
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19.06.2020 11:26 Відповісти
 
 