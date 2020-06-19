Зеленський висловив гордість за український авіапром: "Почуваюся впевнено і безпечно на борту". ФОТО
Президент Володимир Зеленський говорить, що почувається впевнено і безпечно на борту літаків АН, які входять до президентського авіапарку, і запевнив, що вони з'єднують унікальні знання і досвід українських авіаконструкторів.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"На літаках "Антонова" облітав усю Україну. Завжди почуваюся впевнено та безпечно на борту Ан-148 та Ан-74. Саме ці літаки входять в авіапарк українського Президента. Вони поєднують унікальні знання та досвід українських авіаконструкторів. Відчуваю гордість за наш авіапром щоразу, коли піднімаюся на борт цих красенів", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+31 Olga Mansika
показати весь коментар19.06.2020 10:56
+24 Tema9
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+22 Danis Nielsen
показати весь коментар19.06.2020 10:55
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А зря.
A это точно он ? Из какого бункера он пишет ?
Без кортежей и самолетов: Зеленский пообещал быть "идеальным" президентом (видео).
https://fakty.ua/302517-vybory-prezidenta-sociologi-rasskazali-o-sokracshenii-otryva-mezhdu-poroshenko-i-zelenskim Кандидат в президенты Владимир Зеленский, в случае своей победы на выборах , обещает все делать по-новому.
В частности, в интервью изданию «https://www.rbc.ua/ РБК-Украина » Зеленский заявил, что хочет, чтобы администрация президента съехала из здания на Банковой.
Он также не намерен ездить с кортежами охраны.
Зеленский утверждает, что во время его президентства не будут перекрывать дороги и выключать светофоры.
По его словам, из-за политиков не должны страдать люди.
https://fakty.ua/302643-bez-kortezhej-i-samolyotov-zelenskij-poobecshal-byt-idealnym-prezidentom
.....
Турецкая газета Hurriyet допустила странную ошибку.
Издание сделало женой президента Украины Зеленского певицу Веру Брежневу.
Кадр был взят из фильма «Восемь лучших свиданий» (2016 год), в котором снимались Владимир Зеленский и Вера Брежнева.
Позже ошибку на сайте исправили, а вот газета 17 числа таки вышла с курьезным фото.
....
Сделаю паузу, покушаю плотно
И толстый, толстый, толстый слой шоколада
Вот практически все, что от жизни мне надо! (с)
Согласно уставу ДК "Укроборонпром" все предприятия , входящие в Концерн являются его участниками и обязаны каждый год вносить членский взнос. Так вот ДП "Антонов" ежегодно отдает по 100 млн. грн. в Концерн, а на разработки денег нет!